INE rechazó medidas cautelares contra AMLO y sus “corcholatas”

El INE consideró no aplicar medidas cautelares al presidente mexicano y a sus "corcholatas" tras la solicitud de los partidos de la oposición. (Twitter/@lopezobrador_)

La Comisión de Quejas y Denuncias, perteneciente al Instituto Nacional Electoral (INE) informó que rechazó la solicitud para implementar medidas cautelares contra el presidente López Obrador y sus “corcholatas” porque resolvió que no existen violaciones a la ley electoral por parte de ninguno de los funcionarios públicos.

En el comunicado el organismo electoral dividió los dos casos, iniciando con el del presidente de la República. quien fue señalado por dos partidos de la oposición, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) por la mañanera del pasado 9 de mayo donde hizo mención a una reforma al Poder Judicial, sin embargo el órgano independiente aseguró que no hubo una intromisión a alusión directa a los procesos electorales del Estado de México y Coahuila.

Por esta razón no se deberá retirar la conferencia matutina de las redes sociales, además no consideró que existiera una “urgencia” o “peligro” que requiriera la medida cautelar, asimismo dijo que no viola el proceso electoral presidencial porque este dará inicio hasta el último cuatrimestre de este 2023.

