Grupo Firme canceló shows; aseguran que no vendió los boletos y que es culpa de Eduin Caz

La agrupación canceló dos eventos, uno en Michoacán y otro en Veracruz. Imagen: Facebook.

Tal parece que el público “ya superó” a Grupo Firme de manera un tanto definitiva. Y es que la banda de regional mexicano se vio en la penosa necesidad de tener que cancelar dos conciertos por la baja demanda de sus boletos. Es decir, la agrupación no vendió las entradas suficientes como para que el show pudiera continuar. En redes sociales muchos consideran que la culpa de todo esto son las últimas varias polémicas en las que ha estado involucrado el vocalista Eduin Caz.

Fue hace apenas unas horas cuando se confirmó que la presentación que Grupo Firme tenía programada para el próximo 24 de junio en Veracruz, había sido cancelada. La noticia fue compartida por los organizadores del evento, quienes únicamente dieron la información de que la banda no estaría presente en el estadio de beisbol Beto Ávila.

Sin embargo, hace algunos días la misma situación ocurrió en Michoacán, en donde la presentación programada por la agrupación para el 10 de junio, también fue cancelada. En esta ocasión la organización del evento sí confirmó en Mimorelia.com que los motivos eran “baja demanda” de las entradas.

En redes sociales muchas personas de inmediato compararon esta situación con la de la cantante de reggaetón y cumbiatón Bellakath, la cual simplemente habría vendido muy pocas entradas a pesar de que los bajos precios de las mismas.

Grupo Firme no llenó los conciertos. Imagen: Twitter.

Grupo Firme incluso había viajado al estadio Morelos ubicado en Michoacán, para filmar un video posteado en sus redes sociales con el que anunciaban con mucho bombo y platillo sus presentación programada para el próximo 10 de junio. Sin embargo, por ahora solo existe la cancelación y los procesos para el reembolso de los boletos que aún está por anunciarse.

¿Es culpa de Eduin Caz?

En redes sociales y en programas de espectáculos como Chisme No Like, se opina que la “decadencia” del grupo deviene de las últimas polémicas en las que se ha visto involucrado uno de los sus vocalistas. Desde luego se refieren a Eduin Caz de quien no temieron expresarse, para calificarlo de “arrogante”.

Alguien más opinó en redes que “la gente ya se cansó de tanto circo”. Y es que Eduin Caz en las últimas semanas se ha confrontado constantemente con sus fanáticos y sus seguidores en redes sociales.

Los conflictos entre artista y público comenzaron cuando Eduin se sometió a algunos procedimientos quirúrgicos, los cuales, aseguró, se trataban de cuestiones de salud. Los internautas rápidamente desacreditaron sus declaraciones al especular que se trataban de cirugías estéticas y sus sospechas fueron confirmadas cuando el artista apareció a los días siguientes con cambios aparentes en el rostro.

Eduin Caz ya no quiere que publiquen sobre él. Imagen: @eduincaz.

Más tarde, justo el Día de las Madres, el cantante publicó un video en donde bailó de forma burlona la canción “Señora, señora” de Denisse de Kalafe. Los internautas de inmediato lo tacharon de “irrespetuoso”. “Para nada chistoso. Si así es como naciste y así tu exesposa tuvo a tus hijos. Un mínimo respeto para las mamás, ridículo”, fue tan sólo una de las críticas.

Eduin Caz responde

Luego de tantos señalamientos Eduin Caz finalmente tuvo que responderle a sus seguidores. A través de sus redes sociales filmó un video en donde dijo que ya no compartiría ningún detalle sobre su vida personal. Que sus redes en adelante serían exclusivas para difundir su trabajo.

No obstante, días después regresó a la misma red social para arremeter contra la prensa y decir que no necesita ser amigo de ningún reportero. “Si tú tienes tu página, si tú eres muy verg**s, deja de publicar cosas mías wey. ¿O no puedes? ¿Ocupas mis números? ¿No vea? Gracias, no me interesa su amistad, ni me interesa estar peleando. Simplemente ya no publiquen cosas mías”.

La realidad es que en dos estados confirmados, Grupo Firme no alcanzó el furor esperado. A pesar de que la banda ostenta el récord de asistencia para un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, de cualquier forma para las personas de Veracruz y Michoacán no hubo emoción suficiente. ¿Será el principio del fin de la agrupación?