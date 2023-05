Clavadistas podrían subastar sus medallas de Tokio 2020 ante la falta de apoyo de la CONADE

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez celebran su tercer lugar en la plataforma de 10 m, en Tokio 2020 (Foto: Reuters)

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, medallistas de bronce en Tokio 2022, en la plataforma de 10 metros, comenzaron el camino hacia París 2024 con incertidumbre.

Y es que las falta de apoyos económicos tras el retiro de las becas a finales de 2022 por parte de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), a cargo de Ana Gabriela Guevara, colocan a las clavadistas en una incómoda posición: salir a buscar el financiamiento para sus competiciones internacionales, tal y como lo hizo el equipo mexicano de nado sincronizado con el empresario Carlos Slim.

Tal es su preocupación que, incluso, Ale Orozco confesó este martes en entrevista con Azcuena Uresti que ella y su colega han pensado en subastar las medallas que lograron en 2020 con tal de conseguir recursos.

Tokyo (Japan), 27/07/2021.- The bronze medalists Gabriela Agundez Garcia and Alejandra Orozco Loza of Mexico celebrate after the Diving Women synchonised 10m platform final of the Tokyo 2020 Olympic Games at the Nippon Budokan arena in Tokyo, Japan, 27 July 2021. (Japón, Tokio) EFE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

“No nos han llegado (apoyos por parte de Conade), ahorita estamos tomando responsabilidades que no nos corresponderían, pero estamos tocando puertas en busca de recursos para poder pasar por todos los ciclos necesarios para llegar a juegos olímpicos”

“Nos ha pasado por la mente por todas estas situaciones y es una opción, sabemos que es algo extremo y no quisiéramos llegar a eso. Queremos tocar puertas y no llegar a eso”, expresó.

Luego de conseguir su clasificación al Campeonato Mundial de Natación, ahora la nacida en Guadalajara, Jalisco, comenzó con la recaudación de fondos para su preparación rumbo a esa justa que se realizará del 14 al 30 de julio en Fukuoka, Japón, y será un evento de alta importancia para la doble medallista olímpica ya que dará boletos para París 2024.

Tokyo 2020 Olympics - Diving - Women's 10m Platform Synchro - Final - Tokyo Aquatics Centre, Tokyo, Japan - July 27, 2021. Gabriela Agundez Garcia of Mexico and Alejandra Orozco Loza of Mexico in action REUTERS/Stefan Wermuth

Para ello, la atleta de 26 años se estrenó este fin de semana como conferencista y lo hizo en el Congreso Internacional “Educación Física y Deporte Escolar”, realizado en Puerto Escondido, Oaxaca, donde expuso su conferencia titulada “Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”.

“Hoy estoy construyendo otra medalla. Estoy trabajando por un proceso, si yo puedo aportar un granito de arena lo voy hacer, y si algún día cargo otra -medalla- ustedes están dentro de ella”, expuso.

La situación de los deportistas acuáticos en México se ha visto afectada debido a la suspensión de los apoyos por parte de la CONADE tras los problemas legales del expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, fue vinculado a proceso, por el delito de peculado, después de una audiencia que duró 20 horas, y señalado por 150 millones de pesos.

Kiril durante su gestión al frente de la FMN

En las medidas cautelares se mantuvieron el que no pudiera salir de la Ciudad de México o Estado de México, además que no puede abandonar el país.

“Sabemos lo que pasa en los deportes acuáticos y cómo medallistas no estamos exentas de la situación. Entendemos lo complicado y es un fuego cruzado, nos vemos afectados, pero no tenemos la solución. No debería ser nuestra responsabilidad, pero no nos podemos estar de manos cruzadas” dijo al respecto Orozco, quien tiene dos medallas olímpicas en su carrera.

El pasado fin de semana se viralizó en redes el caso del equipo nacional de nado sincronizado (natación artístico), tuvieronque poner en venta trajes de baño y pedir el patrocinio de Carlos Slim para pagar el viaje, hospedaje y alimentación para participar en el Mundial de la especialidad en Egipto, donde consiguieron tres medallas de oro y una de bronce.

(Foto: especial)

Pesé a la indiferencia de la CONADE, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las nadadoras y aseguró que sí tienen el apoyo de su gobierno gracias a los sueldos mensuales que reciben por ser parte de las Fuarzas Armadas.

No obstante, este martes Nuria Diosdado, capitana del equipo azteca, aclaró que su sueldo como Sargento Segundo en Educación Física y Deportes es de 14 mil pesos, lo que no es suficiente para cubrir los viajes, y además, mantenerse día a día, por lo que considera que AMLO está mal informado al respecto.