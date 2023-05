Adán Augusto López aseguró que habrá Unidad en Morena y corcholatas rumbo al 2024

Adán Augusto López aseguró que la unidad entre las "Corcholatas" de AMLO seguirá (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández dijo que la unidad en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y entre los principales contendientes a la presidencia en las elecciones del próximo año, se mantendrá.

Sin nombrar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el senador, Ricardo Monreal o el mismo, dijo que los posibles contendientes quieran las reglas de juego por la presidencia, sin embargo destacó que hay tiempo para ello.

“Es natural que los posibles contendientes quieran que se definan las reglas para que puedan hacer su lucha más abierta, pero todavía hay tiempo. No hay que apresurarse”, afirmó en entrevista con medios.

De la misma forma, Adán López negó que haya una lucha entre las llamadas “corcholatas”, dijo que todo mundo puede expresar lo que quiera con respecto a su partido y los posibles candidatos, “nada de eso, cada quien es libre de externar su opinión. La oposición quisiera vernos peleando, pero se quedarán con las ganas”, destacó el titular de la Segob.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Abrard Casaubón, ha mostrado su inconformidad porque no se han dado las reglas de participación rumbo a la elección del próximo año (Archivo)

En diversos momentos, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Abrard Casaubón, ha mostrado su inconformidad porque no se han dado las reglas de participación rumbo a la elección del próximo año al interior de Morena, lo cual les daría cierto panorama sobre lo que pueden o no hacer a cada una de las “corcholatas”.

De hecho, el canciller expresó que pasando las elecciones locales en el Estado de México y Coahuila, su partido debe definir las reglas para evitar la “guerra sucia”, situación que ha prevalecido en los últimos días y que ya ha sido denunciada, pero pareciera que deberá seguir esperando a que le den una respuesta tangible.

De hecho, la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum le hizo un llamado para que se mantengan sereno y espero un poco más, “hay que aguantar un poco a que pase la elección del Estado de México y Coahuila y después a qué nos llame el Comité Ejecutivo de nuestro partido”.

Desestima las encuestas donde lo ponen en tercer lugar rumbo al 2024

El mandatario mexicano se reunió con los senadores de la 4T y las corcholatas en Palacio Nacional (Twitter/@lopezobrador_)

Por igual, López Hernández aseguró que va a ganar la encuesta que haga Morena para la elección del candidato a la presidencia de la República, aunque las preferencias electorales lo ubiquen en el tercer lugar de entre los contendientes, “yo voy a ganar la encuesta, pues las que realizan las empresas especializadas en estudios de opinión son a contentillo”, expresó.

Por igual calificó que hay encuestas que son anímicas, “se llaman eso, las publican para mantener la autoestima a los que ponen arriba, pero eso cuesta” y recordó el caso para los candidatos de Jefe de Gobierno en la elección pasada, donde muchas encuestas daban como ganador al ahora senador, Ricardo Monreal.

“Todas las encuestas que se publicaron decían que ganaba ampliamente Ricardo Monreal; pues, resulta que no ganó Ricardo Monreal, que se fue a cuarto lugar y ganó la que estaba en tercer lugar, que era Claudia Sheinbaum”, sentenció.

En su momento, el segundo de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, dijo que la confianza que le da el mandatario, va más allá de lo afectivo, porque sus familias se conocen de años, sino que tiene que ver con lo político. Esta situación, fue uno de los motivos para que el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México hizo la invitación al tabasqueño para ser titular de la Secretaría de Gobernación.

Por igual, el ex gobernador de Tabasco, no ha negado que se ha visto como el siguiente Presidente de la República y como quién consolidará la transformación que inició López Obrador en diciembre de 2018, “yo voy a ser presidente y voy a ser el que continúe la transformación, el que consolide la transformación, aunque me multe el INE”, mencionó el exsenador.