Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del martes 16 mayo de 2023

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? Se defienden, se defienden.

Muy bien, este martes corresponde informar sobre la situación de seguridad en el país, el estado que guarda la seguridad pública en el país.

Y también, como los martes cada 15 días, el doctor Hugo López-Gatell va a informar sobre lo de prevención de adicciones, esto es muy importante. Cada 15 días vamos a estar informando, informando.

¿Por qué el doctor Hugo López-Gatell?

Porque si nos descuidamos, si no atendemos las causas, si no informamos, se convierte en pandemia el consumo de drogas y es terrible. Entonces, es mejor prevenir y fortalecer valores y transmitir información a las familias y atender a los jóvenes y desde luego informar sobre el daño terrible que causan las drogas.

Siempre hemos hablado de que sólo hay series, ¿no?, de narcotraficantes, se vuelven hasta ídolos, se transmite un mundo color de rosa, de residencias lujosas, de carros último modelo, de muchachas, muchachos guapos, de ropa fina, de alhajas, de poder, eso es lo que se sabe y resulta hasta muy lucrativo todo eso

Sin embargo, hay otra realidad, la otra cara de la moneda, que tiene que ver con la destrucción de las personas con la droga y sobre todo de jóvenes y eso no se difunde, eso no está en la televisión ni en las series, eso no aparece.

Entonces, hay que informar sobre el daño de las drogas y todo lo que está relacionado con el tráfico de las drogas, el consumo, el porqué de las adicciones, por qué la infelicidad, por qué el vacío, por qué el abandono de los jóvenes, por qué se opta, se toma ese camino, qué está pasando en lo social, en lo familiar, por qué se busca esa felicidad transitoria y fatal, en vez de vivir felices siempre sin las drogas.

Entonces, vamos a informar, empezamos con seguridad y luego el doctor Hugo López-Gatell.

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Voy a permitir presentar el avance de ‘Cero impunidad’. El periodo es del 2 al 15 de mayo. El Registro Nacional de Personas Detenidas en tanto al fuero común como fuero federal, 16 mil 357 detenidos y, de ellos presentados ante el Ministerio Público, 16 mil 57.

Adelante. Tenemos una extradición de un mexicano requerido por el gobierno de Argentina, Óscar ‘N’, requerido por tráfico ilegal de estupefacientes. Él estuvo en Argentina entre 2005 y 2009 laborando en un hotel en ese país donde presuntamente formó parte de una organización delictiva que comercializó clorhidrato de efedrina.

Tenemos la detención de Héctor Elías ‘N’, alias ‘el 15’ o el ‘Secre’. Él contaba con orden de aprehensión, con cuatro órdenes de aprehensión por cuatro homicidios cometidos en los años 2020 y 2022 en Puerto Morelos, en Cancún y en Playa del Carmen. Fue detenido en Guamúchil y trasladado al penal de Cancún, donde se encuentra actualmente detenido. Se le considera el líder de una célula delictiva que opera para el cártel del Pacífico en el estado de Quintana Roo y uno de los principales generadores de violencia en esta entidad. Incluso la Fiscalía General de Justicia del estado ofrecía un millón de pesos por quien proporcionara información para su localización.

Tenemos también la detención de Omar ‘N’, alias ‘el Caos’. Él contaba con orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su exesposa. Esto ocurrió en noviembre del año pasado, en el domicilio de su exesposa, Diana Laura, en la colonia Francisco Sarabia, esto en Nicolás Romero, lugar al que habría entrado el detenido sin el consentimiento de su esposa para tratar de privarla de la vida asfixiándola con un cinturón; afortunadamente la víctima logró escapar de su agresor.

La detención de Rubén ‘N’, también contaba con orden de aprehensión por feminicidio cometido en agravio de su expareja sentimental, esto en Toluca, Estado de México. Los hechos ocurrieron, igual, en noviembre del año pasado en el interior de un inmueble ubicado en el municipio de Toluca, lugar donde tras una discusión el detenido habría agredido físicamente a la víctima y luego la privó de la vida estrangulándola.

Tenemos la detención de Ignacio ‘N’, este es el exalcalde de Ajalpan, Puebla. Contaba con orden de aprehensión por delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa, evasión de presos, delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia. Se le relaciona con el enfrentamiento entre un grupo del crimen organizado y policías de Ajalpan y Zinacatepec el 30 de mayo del 2020 sobre la carretera de Tehuacán a Teotitlán, donde un agente perdió la vida y dos resultaron con lesiones de gravedad. Además, habría ordenad la liberación de un hombre detenido en estos eventos y también se tiene la información que días antes habría propuesto contratar a un grupo delictivo para realizar actividades ilícitas en su municipio y en municipios aledaños.

Tenemos la detención de dos hermanas, a Airy Lacerin ‘N’ y Carmen Teresa. Ellas contaban con orden de aprehensión por el delito de feminicidio cometido en agravio de otra de sus… de una tercera hermana, Edith Soledad. Esto ocurrió en enero y febrero, entre en enero y febrero del 2017, en un domicilio en Chalco, lugar donde la víctima habría sido asfixiada por las hoy detenidas, provocándole la muerte y posteriormente inhumaron su cuerpo clandestinamente en el mismo domicilio de la víctima, mismo que fue localizado hasta diciembre del 2017. El móvil era o fue la disputa de un inmueble. Airy Lacerin huyó hacia Coahuila, donde fue detenida y Carmen Teresa fue detenida en Temamatla, Estado de México.

Aquí tenemos vinculación a proceso de Carlos Daniel ‘N’ por el delito de desaparición de personas y feminicidio cometido en agravio de su pareja sentimental, esto en Zapopan, Jalisco. Los hechos ocurrieron apenas el mes pasado, en abril, el 22 de abril, en que la familia de la víctima presentó una denuncia por la desaparición de Gabriela Esmeralda y horas después la víctima fue encontrada sin vida en el patio de la una finca en la colonia Villa de Zapopan.

Tenemos la vinculación a proceso de María Guadalupe ‘N’ y Eudis ‘N’, este es un expolicía municipal de San Luis Potosí, por los delitos de secuestro agravado cometido en agravio de Rogelio ‘N’, él era hermano de una diputada del estado de Morelos. Los hechos ocurrieron en Xochitepec, cuando la víctima fue privada de su libertad y durante su cautiverio fue privada de la vida, además de que se le exigía a su familia una suma de dinero para su liberación. Posteriormente, la víctima fue encontrada en Xochitepec. Los vinculados a proceso huyeron a San Luis Potosí, donde era originario Eudis y ahí fueron aprehendidos.

Adelante. Esta vinculación a proceso de María Lorenza ‘N’, ella por trata de personas en la modalidad de trabajos forzados en agravio de un menor edad en Cuautitlán Izcalli. De acuerdo con la investigación, entre enero y julio del 2021 la detenida presuntamente trasladaba al menor a diferentes puntos de Cuautitlán, donde lo obliga a vender flores y chocolates y si se negaba era golpeado por la imputada.

Dos vinculadas a proceso, Heysol Marisol ‘N’ y Jasmín Cristhell ‘N’, esto en Macuspana, Tabasco, por el delito de homicidio cometido en agravio de un menor de edad, era el hijo de Heysol Marisol. Los hechos ocurrieron el 5 de mayo, en la colonia Belén, cuando en el lugar falleció el menor de edad a consecuencia de una hemorragia masiva producida por lesiones en el abdomen ocasionados, presuntamente, por las detenidas.

También aquí tenemos presuntas 35 personas dedicadas al huachicol vinculadas a proceso, fueron detenidas en un cateo realizado el 20 de abril por la Fiscalía General de la República, que contó con el apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia y el CNI, en un inmueble en el que, se tenía conocimiento, se almacenaba hidrocarburo. Se logró el aseguramiento de 60 mil litros del mismo y armas largas, cortas y motocicletas.

Aquí tenemos una sentencia de 320 años de prisión contra Jorge Alberto ‘N’, alias ‘el Funerario’, por los delitos de secuestro agravado y homicidio cometidos en agravio de cuatro personas, esto en Ciudad Juárez, en enero del 2019. Cuatro víctimas fueron privadas de su libertad y posteriormente trasladadas por el sentenciado a otro domicilio en Las Granjas San Rafael de Ciudad Juárez, donde fueron estranguladas. Los cuerpos fueron posteriormente localizados en la carretera rumbo a Casas Grandes, Chihuahua.

Esta sentencia de 560 años de prisión a cuatro integrantes de una banda conocida como Los Rikis por delito de homicidio cometido en agravio de ocho integrantes de una familia, cuatro de ellos menores de edad, en Tultepec, Estado de México. Los hechos ocurrieron en abril del año pasado, en el interior de un domicilio en la colonia La Cañada, de Tultepec, lugar al que los hoy sentenciados ingresaron y dispararon en contra de las víctimas, ahí fallecieron tres mujeres, un hombre y, como dije, cuatro menores de edad. Este grupo conocido como Los Rikis se dedicaba a cometer homicidios, robos con violencia y venta de droga en municipios del Estado de México.

Adelante. Esta es una denuncia, perdón, una sentencia histórica de 46 años ocho meses de prisión en contra de Efrén ‘N’ por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su expareja sentimental, a quien le arrojó ácido en el rostro y cuerpo, esto ocurrió en febrero del 2014 en Ixtapaluca, cuando el hoy sentenciado habría iniciado una discusión con la víctima debido a que pretendía llevarse a la hija de ambos. Durante la discusión, el sentenciado tomó una botella de plástico con ácido y la roció a la víctima, ocasionándole lesiones en la cara y varias partes del cuerpo. Como mencioné, es una sentencia histórica, ya que es la primera resolución en que se castiga la agresión con ácido como tentativa de feminicidio.

Adelante. En este periodo tenemos un total de 39 detenidos por feminicidios, 13 de ellos o 13 sentenciados también por el mismo delito.

Adelante. Resultados de la Comisión Nacional Antisecuestro y las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro en los estados, en este periodo tenemos 19 personas detenidas por secuestro, una banda desarticulada y 10 víctimas rescatadas.

Adelante. Tenemos el caso de tres jueces que durante el periodo liberaron a delincuentes. El primero es la magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito en Zapopan. El caso es el del ‘Güero’ Palma, del cártel de Sinaloa. El día 9 de mayo, el tribunal ordenó la absolución a pesar de estar acusado por el delito de delincuencia organizada, aunque actualmente el detenido se encuentra preso por otra causa penal.

También, el caso del juez Salvador Hernández Martínez, un juez de control de Izúcar de Matamoros, liberó a Miguel Ángel ‘N’, alias ‘el Gato’, él es exalcalde de Piaxtla, Puebla. El 8 de mayo ordenó la liberación del alcalde de Piaxtla luego de que reclasificó el delito de homicidio doloso a culposo. Y aquí, tras quedar en libertad el detenido, volvió a tomar posesión de su cargo como presidente de Piaxtla.

En el caso Ayotzinapa tenemos al juez Samuel Ventura Ramos, el día 12 de mayo absolvió a Sidronio ‘N’ y José Luis ‘N’, el exalcalde de Iguala, por el delito de delincuencia organizada. Ambos continúan presos, pero por otras causas penales.

Sería cuanto, señor presidente, me permito cederle la palabra al general Córdova, comandante de la Guardia Nacional.

DAVID CÓRDOVA CAMPOS, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. El día de hoy se les va a informar el esfuerzo integral de las dependencias del Gabinete de Seguridad desplegado en el territorio nacional en el periodo del 2 al 15 de mayo. Los efectivos desplegados son: de un efectivo real de 351 mil 48, tenemos como fuerza operativa a 253 mil 493 efectivos; asimismo, se encuentran empeñados 20 mil 385 vehículos, 416 aeronaves y 70 buques.

El despliegue nacional de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas cumple las siguientes misiones: la Estrategia nacional de seguridad pública, Estrategia de fortalecimiento de aduanas y puertos, Vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, Plan de migración en la frontera norte y sur, Operación para el combate al mercado ilícito de combustibles, Atención a desastres, Seguridad a instalaciones estratégicas, Erradicación intensiva de plantíos ilícitos, Operaciones de búsqueda y rescate, Plan de seguridad integral al Tren Maya y Operación sargazo 2023, esto se hace con el efectivo señalado de 253 mil 493 elementos. Los apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional del 1 al 15 de mayo son:

Se continúa proporcionando seguridad nocturna a 12 líneas del Metro en 30 estaciones, a fin de inhibir acciones en contra de la infraestructura, trenes y usuarios del Sistema de Transporte Colectivo, empleando para tal efecto 90 efectivos.

Se proporcionaron escolta y monitoreo a vehículos que distribuyen fertilizantes desde los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Coatzacoalcos, Veracruz y Topolobampo, Sinaloa, así como de la macrobodega de La Barca, Jalisco, a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Sinaloa y Estado de México, transportando 24 mil 366 toneladas de fertilizantes en 564 viajes, habiendo empleado a nueve mil 24 elementos.

Se brindó apoyo en 15 traslados de 26 internos entre centros federales y estatales de reinserción social, empleando mil 122 efectivos.

Armas y fuegos y cargadores asegurados:

Armas de fuego, durante la primera quincena del mes de mayo se aseguraron 769 armas. En el presente año se han asegurado cuatro mil 442 y durante la administración 40 mil 563 armas de fuego aseguradas.

Cargadores, durante el mes de mayo se aseguraron mil 514 cargadores; durante el presente año, 15 mil 950; en la administración, 169 mil 836 cargadores asegurados.

Granadas y cartuchos, en el mes de mayo 17 granadas, en el presente año 309 granadas, durante la administración dos mil 745 granadas aseguradas.

Cartuchos, en el mes de mayo 52 mil 284 cartuchos, durante el presente año 453 mil 539 cartuchos, en la administración un total de 18 millones 136 mil 240 cartuchos.

Detenidos y vehículos:

Detenidos, durante la primera quincena, 425 personas; en el presente año, cuatro mil 460; en la administración, un total de 72 mil 298 personas detenidas.

Vehículos, durante la primera quincena de mayo, 405 vehículos; en el presente año, cuatro mil 250 vehículos; en la presenta administración, 84 mil 151 vehículos asegurados.

Fentanilo y metanfetamina:

Del fentanilo, durante la primera quincena de mayo, 221 kilógramos; en el presente año, mil 655 kilógramos; en la administración, siete mil 49 kilógramos de fentanilo asegurado.

Metanfetaminas, durante el mes, la primera quincena del mes de mayo, mil 287 kilógramos; en el presente año se han asegurado 130 mil 549 kilógramos y en la presente administración suma un total de 286 mil 778 kilógramos.

Cocaína y heroína:

En cocaína, durante la primera quincena, 28 mil 273 kilógramos; en el presente año, 47 mil 316 kilógramos; en la administración suma un total de 155 mil 856 kilógramos de cocaína.

Heroína, en mayo, 0.7 kilógramos de heroína; en el presente año 20.7 kilógramos; en la administración, mil 479.7 kilógramos de heroína.

Marihuana, en el mes de mayo se aseguraron cuatro mil 298 kilógramos, en el presente año 61 mil 935 kilos, la presente administración suma un total de 705 mil 992 kilógramos de marihuana asegurados.

Goma de opio, en el mes de mayo se han asegurado 0.5 kilógramos de goma de opio, durante el presente año 53.5 kilógramos y durante la administración un total de mil 246.5 kilógramos de goma de opio.

Moneda nacional y dólares americanos:

En moneda nacional, se han asegurado durante la primera quincena de mayo 297 mil 905 pesos; en el presente año, 35 millones 381 mil 262 pesos; en la administración, 588.4 millones de pesos.

En dólares americanos, en el mes de mayo se aseguraron 180 mil 109 dólares, en el presente año se han asegurado tres millones de dólares y en la administración un total de 129.8 millones de dólares.

Marihuana, durante la primera quincena del mes de mayo se han localizado y destruido 326 plantíos en 53 hectáreas, durante el presente año cuatro mil 941 plantíos en 931 hectáreas, en la presente administración se suma un total de 66 mil 372 plantíos en ocho mil 850 hectáreas.

En amapola, en el mes de mayo se han localizado y destruido cuatro mil 193 plantíos, en el presente año 39 mil 618, en la administración 399.547 plantíos, esto ha sido en 567 hectáreas, seis mil 939 y 55 mil 418 hectáreas respectivamente.

Hoja de coca, plantíos, en el mes de mayo se han localizado 10 plantíos en una hectárea, durante el presente año 80 plantíos en 18 hectáreas y en la administración 158 plantíos en 56 hectáreas.

Aseguramiento de laboratorios clandestinos de metanfetamina del 1º al 15 de mayo, se han asegurado 54 laboratorios clandestinos de metanfetamina, sustancias químicas y material diverso de la forma siguiente: 14.7 tonelada de sustancias químicas, se evitó la producción de más de 213 toneladas de metanfetamina, con una afectación económica para la delincuencia organizada de más de 54 mil 484 millones de pesos. Por otra parte, durante la presente administración se han asegurado mil 614 laboratorios clandestinos. Es importante señalar que de estos mil 614, solamente 19 se han localizado como centros de confección de pastillas de fentanilo.

Los resultados han sido 24.1 toneladas de metanfetaminas y 938 toneladas de sustancias químicas, se evitó la producción de cinco mil 571 toneladas de metanfetamina, con una afectación económica para la delincuencia organizada de más de 1.4 billones de pesos.

Estrategia para el fortalecimiento de las aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas de México cuenta con 50 aduanas, de las cuales 21 son fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas. Este trabajo se lleva a cabo con cinco mil 727 efectivos. Los resultados obtenidos durante la primera quincena de este mes son: 16 detenidos, 180 mil nueve dólares americanos, 33 vehículos, tres armas de fuego, ocho cargadores y mil 458 cartuchos. La recaudación en este periodo del 1º al 15 de mayo es de tres mil 383 millones de pesos, la recaudación acumulada del 1º de marzo del 21 al 15 de presente es de 868 mil 590 millones de pesos.

En las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, las fuerzas federales mantienen un despliegue de tres mil 12 efectivos. En hidrocarburo, en la primera quincena se aseguraron 83 mil 565 litros de combustible; en el presente año, dos millones 819 mil 717 litros; en la administración, 11 millones 251 mil 338 litros. En tomas clandestinas, durante el mes de mayo, primera quincena, 53 tomas; en el año, mil 265; en la administración un total de 20 mil 375 tomas clandestinas.

Para las operaciones de búsqueda y rescate, las Fuerzas Armadas cuentan con un Centro Nacional de Búsqueda y Rescate, cuatro Centros Regionales de Búsqueda y Rescate Aéreo, 28 Subcentros Coordinadores de Búsqueda y Rescate Aéreo, 33 estaciones navales de búsqueda y rescate y vigilancia marítima y un equipo de búsqueda y rescata urbano. En el periodo del 1º al 15 de mayo se llevaron a cabo 179 operaciones, donde se efectuaron 53 rescates diversos, cinco evacuaciones medidas y se atendieron tres accidentes aéreos, todo esto con la participación de un total de tres mil 15 elementos.

En atención a desastres, Plan DN-III, Plan Guardia Nacional y Plan Marina, se atendieron 50 eventos con un total de nueve mil 900 elementos, se participó en 25 incendios forestales, tres actividades de apoyo a Conafor en la sofocación de incendios, siete incendios urbanos, ocho lluvias fuertes, una explosión, dos derrames de sustancias químicas y cuatro accidentes vehiculares.

En la operación Sargazo 2023, esta operación se inició el 1º de marzo con 350 elementos. Para el efecto y para la recolección se cuenta con lo siguiente: con 12 buques sargaceros, 11 costeros y uno oceánico, 16 embarcaciones menores y nueve mil 50 metros de barrera de contención. Durante este periodo del 1º al 15 se recolectaron dos mil 200 toneladas de sargazo, teniendo un acumulado en el presente año de 10 mil 800 toneladas de sargazo.

Es todo, señor presidente.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos.

Con toda la información que aquí se ha dado esta mañana y contando el mes de mayo y con el trabajo del Gabinete de Seguridad, así como con el trabajo de las Mesas de Paz en todo el territorio nacional, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se tienen los resultados que se van a mostrar a continuación, diciendo que es, aclarando que es hasta el mes de abril lo que dicen las cifras de los índices delictivos.

Respecto al fuero federal, se tiene una reducción de 28.9 por ciento de estos delitos en comparación con diciembre de 2018. En la mayoría de los delitos del fuero federal van a la baja.

En cuanto al homicidio doloso, respecto del inicio de la administración las cifras que en aquel momento estaban al día de hoy tiene una reducción de 16.1 por ciento. Se trata del mes de abril, señor presidente, más bajo de los últimos seis años.

Este es el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos del 2018 a la fecha. Hay que decir que con respecto al 2018 se tiene una reducción de 18 por ciento; 2019, de 17 por ciento; igual en el 2020, que no tuvimos reducción; en el 2021 hay una reducción de 15 por ciento y respecto del 2022 con el 2023 del siete por ciento.

En la comparativa de homicidios, aquí se ve muy claramente que en el periodo del presidente Fox fue una reducción de 1.6 por ciento; un alza en el periodo de Felipe Calderón, un alza de 192.8 por ciento, que está muy claramente aquí; en cuanto el presidente Peña, de un alza del 59 por ciento; y nosotros llevamos en esta administración, en la administración del presidente López Obrador, una reducción de 17 por ciento de homicidios dolosos.

¿Dónde se concentran los homicidios dolosos?

En seis entidades del país, lo cual corresponde a la ocurrencia de 47.3 por ciento del total de homicidios del país, que son los siguientes seis estados:

En Guanajuato, las víctimas de homicidio doloso hasta el mes de abril tienen una reducción en el periodo, en el histórico en este mes de abril.

Adelante. Brevemente, en el caso del Estado de México hubo un incremento en el último mes.

En el caso de Baja California había venido a la baja con un incremento en este último mes, de 20 homicidios más.

En el caso de Chihuahua, aquí se ve una reducción muy importante en el mes de abril.

Y en el caso de Jalisco también hubo una reducción.

En el caso de Michoacán tenemos 13 meses a la baja, una tendencia muy importante. Cuando fue el cambio de administración se dio esta variable pues muy que está ahí.

Y en el caso de los 50 homicidios prioritarios, donde ocurren más este tipo de delitos, de homicidios, tuvo una disminución de 6.6 en el último año, lo cual quiere decir que 31 municipios registraron una disminución y en los 16 municipios registraron un incremento y en el caso de tres municipios permanecieron sin cambios.

En la mayoría de los delitos del fuero común hubo reducciones importantes. Vamos a seguir trabajando en las Mesas de Paz para seguir reduciendo estos delitos.

En el robo total en todo el país, tiene una reducción de 29 por ciento.

Y muy importante el caso de robo de vehículo que se da en todo el país, abril representa el mínimo histórico, abril de 2023, con esta reducción del 50 por ciento. Hay que seguir bajando todavía más este delito, pero es una reducción importante que el día de hoy tenemos que informar, señor presidente.

En el feminicidio también hubo una reducción. Vamos a seguir trabajando con los institutos de mujeres, con Conavim, con todos los compañeros, compañeras, que trabajan la violencia feminicida para seguir reduciendo este delito.

Y el secuestro tuvo un incremento de 12 secuestros más, esto es víctimas de secuestros en el país, generalmente y en estos casos se trata de población migrante. Sin embargo, los resultados han sido muy, muy buenos, el trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros y las unidades antisecuestros de todas las entidades del país, hay que decir que es un trabajo que se lleva de manera muy coordinada y que hasta la fecha estos son los resultados: cinco mil 239 secuestradores, 285 bandas desarticuladas y dos mil 361 víctimas liberadas.

En el caso de extorsión, pues este delito se ha ido al alza. Tuvimos una baja aquí, pero todavía tenemos que seguir reforzando este trabajo. Se ha estado trabajando con las extorsiones, por ejemplo, con las extorsiones telefónicas, pero todavía nos falta un esfuerzo mayor.

Hemos seguido trabajando en las Mesas de Paz para brindar seguridad a las comunidades escolares, eso es una ocupación constante para desarticular puntos de venta de droga en las inmediaciones de las escuelas, así como sancionar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, esto lo estamos trabajando con los municipios y con las autoridades estatales.

En el caso de robo de hidrocarburos, pues hay que ver la gráfica desde el principio de la administración, en donde se robaban 72 mil, a veces llegaba hasta 80 mil barriles diarios y a la fecha ha bajado ese delito a cuatro mil 900 barriles, es decir, 93 por ciento menos que ha bajado en esta administración el robo, el llamado huachicol y con ello se ha hecho un ahorro de más de 266 mil 123 millones de pesos, esto por la estrategia que ha llevado el Gabinete de Seguridad desde el principio de la administración.

También seguimos con la prevención de la toma de casetas, lo cual ha evitado, los operativos han evitado una pérdida de seis mil 516 millones en el inicio de 2023 y del 2020 a la fecha de 48 mil 860 millones de pesos, es un ahorro importante que se hace con el trabajo de todas las instancias.

Presidente y solamente, finalmente, queda la regularización de vehículos de procedencia extranjera, que es un programa que se hizo por su instrucción y que continuará hasta el 30 de junio de 2023. Y si me permite, en este caso solamente un video que estará a continuación.

Muchas gracias.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Como parte de los esfuerzos del Gobierno de México para mejorar la seguridad, generar bienestar y justicia social, en febrero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzar la estrategia de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.

Con una profunda visión social, en marzo del 2022 la estrategia inició una nueva etapa que ha tenido dos grandes beneficios:

Primero, contribuye a una mayor seguridad, porque el registro de estas unidades desincentiva su utilización en la comisión de actos delictivos.

Segundo, brinda certeza jurídica al patrimonio de las familias que hacen un uso legítimo de estos autos, que suman alrededor de 2.2 millones en todo el país.

Además, impacta en el mejoramiento urbano ya que los recursos obtenidos son invertidos en la pavimentación de vialidades en los municipios participantes.

Actualmente, la regularización opera con éxito a través de 152 módulos instalados en 16 entidades: Baja California. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, así como Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Puebla, Jalisco, Tlaxcala y San Luis Potosí.

En total, se han regularizado un millón 441 mil 797 unidades y se han obtenido más de tres mil 604 millones de pesos para mejorar las calles.

Si eres propietario de uno de estos vehículos modelo 2017 o anteriores, te invitamos a aprovechar esta oportunidad única para legalizar tu patrimonio y contribuir a la construcción de una paz con bienestar para todos, sólo tienes que ingresar a la página www.regularizaauto.scpc.gob.mx, hacer tu pago de dos mil 500 pesos y acudir al módulo del Registro Público Vehicular más cercano. El programa concluye el próximo 30 de junio.

Con seguridad y bienestar, la transformación de México avanza.

(FINALIZA VIDEO)

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Muy buenos días, presidente. Con su permiso. Secretaria, secretarios, comandantes.

Hoy vamos a comentar, como lo hemos venido haciendo, sobre algunas de las sustancias adictivas, algunas de las drogas de uso común, no solamente en México, sino en varias partes del mundo, pero sobre todo con la intención, como ya lo señalaba el presidente ahora y en ocasiones anteriores, de exponerle a la sociedad, exponerle al pueblo cuáles son la cara cruda, la cara real, la cara profunda de las drogas.

En esta cara profunda lo que queremos enfatizar es que no hay final feliz, como lo hemos dicho en otras etapas en nuestras campañas de divulgación. Irremediablemente las drogas tienen un lado muy profundo y muy grande de sufrimiento y ese sufrimiento está en el origen de las adicciones, pero también está en las consecuencias de las adicciones.

Ese sufrimiento se relaciona con una profunda desigualdad social, una profunda marginación que se fue exacerbando, se fue aumentando a lo largo de los periodos, donde el modelo económico, el modelo social era de exclusión, era de concentrar la riqueza y los privilegios en unos cuantos y olvidarse que existían las grandes mayorías que carecen incluso de lo esencial.

Hoy vamos a hablar de cocaína y vamos a mostrar algunos testimonios reales, reales, e imágenes reales de la devastación social que produce esta droga.

Y también vamos a subrayar que la cocaína, al igual que las metanfetaminas, son drogas que, por su tipo, por sus efectos en el organismo, por la rápida dependencia y abstinencia, síndrome de abstinencia que causan cuando se carece ya de la droga y se es una persona con la adicción, induce en la violencia, estimula la violencia desde el grupo familiar o el grupo más cercano hasta el conjunto de la sociedad.

Vamos a ver cocaína. Primero, una definición muy básica, ya hemos alertado desde el inicio que esta no es una sesión de tipo académica o científica, es una sesión de divulgación. La cocaína podemos identificarla como una sustancia adictiva, muy adictiva, que proviene de la planta de coca y en particular hay algunas sustancias del tipo alcaloide que son las que causan los efectos más directos.

Debo aclarar también que el consumo ancestral de hojas de coca no tiene estos efectos. Esto lo digo porque durante varios años, varias décadas se ha criminalizado a la hoja de coca como si esta fuera por sí misma la que causa estas alteraciones tanto en el organismo como en la sociedad. Esto no tiene que ver; el consumo de cocaína, el producto purificado, el extracto es lo que se asocia con los ritmos de la delincuencia y el daño social.

El crack es uno de los derivados de la cocaína, una presentación más exactamente que se forma con la imagen, con el aspecto de una piedra y que es la forma de distribución más convencional en, desde luego, los mercados ilegales de este producto.

Debo decir también que la cocaína hoy día no tiene un uso médico, no es parte de la terapéutica médica. En la Ley General de Salud mexicana, al igual que en otras legislaciones de otros países y también en el Convenio Internacional sobre Estupefacientes se le considera un producto de no uso médico, fuera del uso médico y, en cambio, un producto adictivo de uso ilegal.

Algunos nombres que tiene de manera común en la calle: ‘piedra’, ‘cebollitas’, ’crack’, ‘perico’, ‘blanca nieve’, ‘doña blanca’, ‘caspa del diablo’, ‘grapas’, ‘líneas’, ‘rayas’, ‘puntos’ y se presenta, así como un polvo que en la siguiente imagen vemos, algunos de sus formas de administración de uso de consumo más comunes: en forma aspirada, a través de la nariz; en forma fumada también, en distintos dispositivos, como pueden ser pipas artesanales y otros; su aplicación directa del polvo blanco en las esencias y también inyectada, diluida con distintas otras sustancias, inyectada directamente en las venas.

El uso continuo, por supuesto, tiene graves consecuencias, causa grandes estragos en la salud de las personas. Algunos de los elementos que podemos resaltar están aquí:

Cuando se usa aspirada, se pierde el olfato, puede ser de manera irreversible; causa sangrado de la nariz, un goteo frecuente y problemas para deglutir, problemas para tragar los alimentos el agua.

En forma injerida puede causar un deterioro grave, incluso una emergencia del aparato gastrointestinal, del intestino, puede causar necrosis y requerir una cirugía urgente o sencillamente una alteración de largo plazo que cause diarreas y alteraciones de la digestión.

En forma fumada causa tos, estimula el asma, provoca dificultad respiratoria y, desde luego, puede aumentar el riesgo de neumonías y con ello causar la muerte también de manera indirecta.

Finalmente, en forma intravenosa aumenta grandemente el riesgo de que con las jeringas que se distribuyen entre personas usuarias se puedan dispersar infecciones, como el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, la hepatitis C, también infecciones bacterianas que pueden causar endocarditis, septicemia y, nuevamente, la muerte de manera indirecta.

Un elemento que no está señalado aquí es que también, como la cocaína, produce una disminución del flujo sanguíneo, aumenta importantemente el riesgo de infartos cerebrales, infartos cardiacos, embolismo, tanto en la circulación cerebral como en las otras partes del organismo.

En general y esto es lo que queremos destacar, la cocaína causa un problema de dificultad de relacionamiento incontrolable. La persona que es adicta tiene tal avidez, tal necesidad de utilizar la droga que puede estar involucrada en el crimen sencillamente por el deseo de consumir la droga, de encontrar la droga.

Pero también un asunto importante es que en los modelos de reclutamiento del crimen organizado se estimula esta idea que ya mencionaba al inicio de la conferencia el presidente, del lujo, de una espiración a una vida mejor, un posible desarrollo y esto es una falsedad porque la enorme cantidad de personas que trabajan en cierta manera forzadas en el proceso del crimen organizado para producir, distribuir o vender esta droga se encuentran explotadas y forman parte de los grandes grupos de la población que están marginados y se maginan más y se deterioran más cuando se involucran con estos productos.

Ni se diga el rendimiento escolar, obviamente altera la capacidad de mantener la atención y la conducción del pensamiento y suele causar deserción escolar y bajo rendimiento y se rompen los lazos familiares o los lazos de amistad.

Ya decíamos, la cocaína causa una excitación de la persona y una especie de despersonalización que le impide tener lazos afectivos significativos por periodos largos. Empieza a volverse centrada en sí misma, individualista y puede incluso empezar a generar violencia de manera directa.

Algunos elementos de riesgo para empezar la adicción o para involucrarse en estos circuitos de la adicción, es la exposición a armas o entornos de armas de fuego en el seno familiar, en el seno comunitario.

Un hogar con violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar, el exponerse a la violencia induce también una sensación de ansiedad que puede derivar en la fuga y en el querer buscar tranquilidad en el consumo de drogas.

Desde luego, el excesivo consumo de alcohol en el seno familiar o en el seno social aumenta también el riesgo de consumo de cocaína, como lo mencionamos para el caso de las metanfetaminas.

Y un asunto importantísimo es relacionarse con personas, con amistades que consumen cocaína, es una fuente de estímulo para inducir la adicción. Esto puede reducir hasta en seis años la edad de inicio del consumo de estas drogas.

Por lo contrario, tenemos factores de protección cuando existe una vigilancia empática, estrecha, amistosa, cariñosa, afectiva para las personas jóvenes, en particular en la edad más sensible, que es a la salida de la niñez y a la entrada de la adolescencia, en la pubertad, de los 12 a los 14 años y el vínculo cercano con las personas más significativas en la familia, madre o padre cuando están presentes o existentes y cuando no, abuelas, abuelos, tíos y otras relaciones familiares cercanas.

La siguiente, por favor. Veamos ahora estos testimoniales —insisto, son reales— sobre cómo se presenta de manera cruda en las personas que viven este infierno, este infierno de la adicción, de la segregación y de la despersonalización, la adicción. Las imágenes también son reales.

Por ejemplo, este testimonio, se le pregunta: ¿Cuál es tu vida de hoy? y la respuesta es: ‘Mi trabajo es fumar crack’. ¿Trabajo? ‘‘No, no trabajar, sólo obtener dinero para mi crack’. Este es el grado de compenetración, de dependencia que puede haber.

La siguiente, otro testimonio: ‘Dejé la casa para no hacerla sufrir, para no robarle a mi mamá y a mis hermanos. Ya sentía el antojo y necesidad de usar y no tenía dinero, entonces me fui’. Muchas personas abandonan el hogar, abandonan los puentes de relación con la familia o con las amistades porque están urgidos de consumir y entonces prefieren escaparse, obviamente escaparse a un mundo irreal, que finalmente los lleva a una gran degradación personal y colectiva.

Es así, se les olvida comer, bañarse, se les olvida todo. Terminan fumando, fumando, fumando, ese es el grado de avidez y terminan totalmente aislados.

Finalmente, este que me parece crudísimo: ‘Me robaron a mi hijo, quemaron a mi hermano vivo, violaron a mi hermana y perdí a mi padre de una sobredosis en mis brazos. Mi uso fue en esa revuelta’.

Termino diciendo: las desigualdades sociales que son origen del fenómeno social de las adicciones también se exacerban, se perpetúan, se profundizan por la propia adicción. Hay un fenómeno de segregación social de la persona adicta que, si ya tenía graves y grandes carencias sociales y económicas, termina aún más marginado y esto lleva a un círculo, a un espiral sin fondo que, obviamente, termina en un desastre.

La última es una síntesis de los elementos que hemos estado mencionando y que impulsamos en la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, que es la búsqueda de espacios donde se pueda apoyar a las personas y a las colectividades, a las comunidades, para realizar actividad física y deporte, para encontrar conexiones sociales significativas, un sentido de vida, un sentido emocional y afectivo profundo en el encuentro con sus pares, actividades culturales, actividades de expresión artística para encontrar una identidad propia en un contexto de amor, de comprensión, de inclusión.

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vámonos con la primera, cuatro: dos hombres, dos mujeres.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Ángel Molina, de ATiempo.tv, medio digital de Coahuila.

Preguntarle, presidente: ¿cuál es el estado actualmente con Altos Hornos de México? Hace unas semanas se dio a conocer que la empresa pues se declaraba en quiebra. Se anunció que el fondo estadounidense Argentem Creek Partners inyectaría a la empresa 200 millones de dólares.

¿Qué información tiene al respecto? ¿Hablaron anteriormente con las autoridades de Altos Hornos, con los dueños de Altos Hornos de México? Si nos pudiera comentar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí tengo información. El problema de Altos Hornos ha sido la mala administración. Es una empresa con mucho potencial, con muchas posibilidades de salir adelante. Hace poco tiempo, el precio del acero en el mercado internacional estuvo arriba, muy alto; sin embargo, esta planta ha venido en picada, es decir, ha estado en una crisis económica, financiera por mala administración.

Hay que tener en cuenta que esta fue de una de las empresas que eran de la nación y en la época neoliberal, en la época de Salinas se privatizó, se entregó a gente allegada a Carlos Salinas de Gortari cuando se creó el llamado ‘grupo compacto’ o la nueva oligarquía de México.

Y, por lo mismo, si no estamos hablando de auténticos empresarios, sino de traficantes de influencia, pues no se esmeran en administrar bien. Como las cosas casi les caen del cielo, de arriba, entonces empiezan a derrochar, a gastar más de la cuenta, a comprar aviones, a financiar campañas políticas, a financiar a políticos, a líderes sindicales charros. Pues todo eso es despilfarro, es gasto superfluo y lleva a la quiebra de cualquier empresa. Así puedo explicar lo que sucedió.

Entonces, al mismo tiempo era una empresa muy importante para Monclova, muchos trabajadores, productores de carbón y esta empresa es fundamental en esa región de Coahuila. Repito, son empleos, es trabajo para los que sí se dedican a la extracción del carbón; es el comercio, son los talleres, las empresas que dependen de esta empresa Altos Hornos, esta acerera, el transporte. En fin, es una empresa importante.

Entonces, desde hace tiempo se ha estado buscando cómo ayudar sin rescate, como era antes, porque también se quedaron malacostumbrados, administraban mal, saqueaban a las empresas y ahí venía el gobierno a convertir esas deudas en deuda pública, las deudas privadas en deuda pública, lo que hicieron con el Fobaproa y pues no se puede hacer eso porque hay que cuidar el presupuesto público. Y si hay que rescatar, pues hay que rescatar a los más necesitados, no a los potentados, como se hacía anteriormente, ¿no?

Últimamente, ya el señor que estaba a cargo de la empresa, que tenía las acciones, está más dispuesto a llegar a un acuerdo con otros accionistas y con esa empresa la que mencionaste.

INTERLOCUTOR: Y este ofrecimiento que le había hecho pues hace unos meses, sobre comprarle acciones, presidente, ¿hablaron con los…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hablamos y les hemos dicho y va a depender de ellos. Porque tienen deuda con el gobierno, le deben a Pemex, le deben a la Comisión Federal de Electricidad, le deben al Infonavit, le deben desde luego al SAT de impuestos.

¿Qué es lo que les hemos propuesto?

A ver, inviertan. Que llegue dinero fresco a la empresa, que haya un plan para rescatarla desde el punto de vista productivo, que se modernice, que se mantenga a los trabajadores y nosotros, con todo lo que le deben al gobierno, llegamos a un acuerdo para que esa deuda se pueda reestructurar, sobre todo si es una administración responsable, seria; no de corruptos, sino de verdaderos empresarios, auténticos empresarios, honestos, responsables, que los hay en México o en el extranjero, o una sociedad de empresarios mexicanos y extranjeros para producir acero. Que, además, tiene muchísimo futuro por el mercado de América del Norte.

Entonces, si se va a llevar a cabo esta participación de más inversión privada, particular, nacional, extranjera y necesitan tiempo para pagarnos, podemos hacer un plan hacia adelante, calendarizar esos pagos y regularizar la situación con el gobierno.

Entonces, estamos esperando la respuesta, pensando, desde luego, en los trabajadores, en que no sean despedidos. Va a depender mucho de que ya el señor que administraba se convenza de que no ha podido y que ya son otros tiempos.

Porque, por ejemplo, creo que tenía como cinco aviones ¡Qué es eso! Además, usaba los aviones, se los prestaba… ¿Cómo se llama este señor que fue gobernador de Coahuila?

INTERVENCIÓN: Moreira.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Moreira, sí. Y a todos los gobernadores de Coahuila.

INTERVENCIÓN: Y no liquidaron a todos los trabajadores

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, hay esas deudas, sí, pero todo eso podría resolverse. Desde luego, tiene que haber una inversión nueva, dinero que se invierta, dinero fresco y nosotros ayudamos en lo que corresponde a la deuda con el gobierno, que no es poca.

INTERVENCIÓN: ¿Cuánto es?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues debe de andar en el orden de tres a cinco mil millones. Entonces, sí.

INTERVENCIÓN: ¿De pesos o dólares?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De pesos.

Es así muy general porque ya hemos mandado a hacer pues la investigación, el análisis de cuánto es lo que deben y sí es una cantidad considerable. Entonces, sí estamos viendo este asunto.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Por otro lado, también, preguntarle cuál es la decisión que se tomó respecto al dinero incautado a Javier Villarreal, qué es lo que se va a determinar, si es que este dinero pues regresaría a Coahuila, ¿o qué es lo que se va a hacer, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Llega el dinero a la fiscalía general.

Y tenemos que procurar que se maneje bien, porque ya estaban diciendo precisamente que se les mandara a Coahuila. No. Al pueblo de Coahuila sí, pero tenemos que actuar con cuidado para el manejo de ese dinero. Al pueblo de Coahuila sí y al pueblo.

La fiscalía tiene que entregar ese dinero al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y se tiene que hacer un plan, cómo se le devuelve al pueblo de Coahuila y al pueblo de México.

Por ejemplo, se vendió el avión. Son dos hospitales los que se van a construir y a equipar en las zonas más pobres de México: en La Montaña de Guerrero, en Tlapa y en Tuxtepec, Oaxaca, en la cuenca del Papaloapan. Dos hospitales de alrededor de 800, de 900 millones cada uno, ahí va a quedar el dinero del avión.

Lo mismo, hasta poner una placa: ‘Aquí está el dinero que se recuperó por la corrupción en Coahuila’, que también es una cantidad considerable. ¿Cuánto es lo que van a enviar del que fue tesorero de Coahuila? Son como…

INTERLOCUTOR: ¿Cuatro mil millones de pesos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahora lo vemos, es una cantidad considerable.

Nada más, estamos invirtiendo en el Agua Saludable para La Laguna, en el acueducto, que va a beneficiar a Torreón y a otros municipios de La Laguna, de Coahuila y de Durango; pues es una inversión como de 12 mil millones para que se tenga agua saludable, para que no se siga utilizando agua con arsénico.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Son cinco mil millones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cinco mil millones de pesos, aproximadamente.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Son 246 millones de dólares

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuánto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Doscientos cuarenta y seis millones de dólares.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doscientos cuarenta y seis millones de dólares, eso es.

Y aprovechamos —qué bien que lo dices— para que se agilice el trámite de la entrega del dinero, porque no nos vamos a quedar en el anuncio nada más de que ‘ahí te dejo esos tres pesos, Bartola’, como decía Chava Flores.

Ahí está, cinco mil millones aproximadamente. Es el tesorero del señor Villarreal.

Adelante.

INTERLOCUTOR: Presidente, también si nos pudiera platicar qué es lo que conversó con el ingeniero Carlos Slim la semana pasada. ¿Cuál fue el motivo de esta reunión, cuando se reunieron? Circuló en redes sociales un video en donde se veía al ingeniero saliendo de Palacio Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Se veía qué?

INTERLOCUTOR: Al ingeniero saliendo de Palacio Nacional.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, estuvo aquí hace como dos días.

INTERVENCIÓN: El jueves.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, el jueves.

Platicamos sobre la situación económica del país. Él coincide de que se está viviendo un buen momento para la inversión en México, que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos para la inversión foránea, tan es así que no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso, ayer llegó un nivel con relación al dólar que no se veía en siete años.

Esto es confianza. Pueden decir nuestros adversarios que son otros factores; sí, sí, sí, hay varios factores que intervienen, pero hay uno que es muy importante: la confianza. Es que se sabe que hay finanzas públicas sanas, que el país no está endeudado.

Se sabe que no hay corrupción, eso es de conocimiento en el mundo financiero.

Se sabe que hay un auténtico Estado de derecho, no como antes, Estado de chueco, de cohecho.

Se sabe que hay gobernabilidad, muy contrario a lo que opinan, por ejemplo, hasta en el gobierno de Estados Unidos, por desinformación, no creo que por mala fe, que hay lugares en donde no se puede ir en México. Acabo de estar el fin de semana en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo, se nos presentó esta situación migratoria por el cambio del llamado Título 42 y sí, muchos migrantes, pero afortunadamente sin violencia y ya está bajando el flujo migratorio y se quedaron con las ganas nuestros adversarios y los que lucran con el asunto migratorio del otro lado de la frontera.

INTERVENCIÓN: ¿Visitó las estaciones?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Visité, sí, aduanas. Estuve, les comenté, en Matamoros y me fui por carretera de Monterrey a Matamoros y por carretera de Matamoros a Reynosa y saludando a la gente y bien.

Y sí sobrevolamos en helicóptero de Reynosa a Nuevo Laredo y pudimos constatar que no hubo problemas en lo migratorio y también hay, afortunadamente, tranquilidad.

No sé si se acuerdan de cómo hace unos 10 días, 15 días en redes sociales estaba toda una campaña de que en Tamaulipas mucha violencia. O sea, yo creo que el exgobernador que ahora se pronunció y que quiere ser candidato a la Presidencia hasta dijo: ‘Esto no pasaba cuando yo estaba’.

Pero, la verdad, hay mucho sensacionalismo. Ayer estuvimos aquí con los maestros, increíble, salió una maestra y dijo que le habían quitado su celular y que no había podido tomarse unas fotos y que no le había gustado. Esa fue la nota en todos los periódicos, casi en todos y en la radio y en la televisión. De veras, están muy desesperados.

No hay, la verdad, noticias de más fondo. Bueno, sí hay, incluso hasta vamos a darlas a conocer aquí porque si no, la gente no se entera, porque todos los medios tapan, son tapadera, con honrosas excepciones.

¡Pero qué manera de tapar, de silenciar lo que no les conviene! El otro día estaba yo viendo un programa de Zuckermann, de estos de análisis, de expertos, pero sí me llamó la atención porque un señor Salmón —me acuerdo de su apellido— lo vi muy articulado en su análisis sobre lo que está sucediendo en el país y el porqué de la fuerza política del gobierno, la autoridad del gobierno, sobre todo de la autoridad moral del gobierno y cómo, a pesar del bombardeo que llega al ridículo y a la ilegalidad, poniendo por delante la calumnia, cómo no tiene efecto, el pueblo sigue apoyándonos, respaldando la transformación.

Entonces, como que les empezó a caer el veinte a los expertos, intelectuales del viejo régimen y salió un reportaje en Nexos, la revista de Aguilar Camín, —y eso también me llamó mucho la atención— buscando explicarse qué es lo que está sucediendo, por qué sus calumnias, el bombardeo diario no tiene efecto.

Entonces, hicieron una encuesta y este señor estaba explicando que la gente, la mayoría del pueblo está contenta, hay aceptación, están de acuerdo con lo que estamos haciendo y hay esperanza y hay felicidad.

Entonces, el señor Salmón decía: ‘Es algo parecido a lo que sucedió cuando vino un equipo de Los Ángeles Times’, porque el corresponsal de Los Ángeles Times, como el corresponsal del New York Times, como el corresponsal del Washington Post, como el corresponsal del Financial Times, el Wall Street Journal y todos ellos, pues hacen periodismo ahí en Polanco y ahí en los mejores restaurantes, pues se reúnen con Aguilar Camín y se reúnen con Krauze, o con Castañeda, con todos esos.

Entonces, eso es lo que transmiten, eso es lo que dan a conocer, entonces es muy probable que a los editores de Los Ángeles Times les haya parecido también raro cómo nos mandan todo esto y en las encuestas o la gente, es muy probable que hasta en Los Ángeles, nuestros paisanos estén contentos y apoyando la transformación en su país. Entonces, ‘¿por qué está pasando esto?’

De modo que deciden venir y se van al istmo —eso es lo que estaba diciendo el señor, yo no he visto el reportaje— y empiezan a entrevistar a la gente y la gente ya les explica lo que está sucediendo, porque pues son dos mundos: el del llamado círculo rojo, ¿no?, la sociedad política y lo que piensa el pueblo.

Ahora, me gustó que están haciendo caso, o sea, ya están cambiando, porque el que Nexos haya mandado a hacer ese estudio pues es un paso importante, es pues entender un poco más lo que está sucediendo; aunque van a utilizar todo eso para seguirnos atacando, pero cuando menos está más articulado, tendríamos una oposición más racional, eficaz y esto ayuda a la democracia.

Imagínense, lo de ayer, que vimos, ahora lo vamos a volver a ver, o sea, esto es la oposición que no les ayuda a nuestros adversarios. Yo no debería estar dando consejos, pero ojalá y podamos también contribuir a que la oposición se fortalezca, se consolide, se articule, que tenga un programa, que le hablen al pueblo, no lo que hace Creel: ‘Te hablo a ti, Andrés Manuel. Estás destruyéndonos, nos estás dividiendo’. No es conmigo, es con la gente, o sea, hay que hacer trabajo con la gente.

Así fue que nosotros logramos llegar a la Presidencia para transformar, fue mucha labor abajo, en las comunidades, en los pueblos, en las plazas, informando, orientando, concientizando, organizando. Claro, son muchas fatigas y golpes políticos y se cae uno y hay que pararse y seguir caminando hacía el ideal, hacia la causa que se defiende, eso es lo que aconsejo.

Ayer hablábamos de que el presidente del PAN le entrega personalmente al diputado de Coyoacán. Imagínense a los de Coyoacán que votaron por este diputado. ¿Cómo se llama?

INTERVENCIÓN: Quadri.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quadri, sí. Se supone que los que viven en Coyoacán tienen más información. Bueno, el señor Quadri, entre otras cosas, llegó a declarar que, si desapareciera Chiapas, Oaxaca y Guerrero, México estaría en el primer mundo. ¡Cómo!

Primero, un llamado fraterno, cariñoso, a los de Coyoacán para que no se vuelvan a repetir las cosas.

Aquí está. Y lo tengo que estar poniendo y repitiendo y ofrezco también disculpas, porque este es mi trabajo. Los escritores no se pueden repetir, pero los dirigentes sí, es pedagogía política y como no aparece, esto no lo van a encontrar en el Reforma, ni con Carmen Aristegui, ni en el Proceso:

‘Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente’.

A ver, pon el otro, en donde está con el presidente del PAN. ¿Ustedes creen que, con un poco de luz en la frente, si soy chiapaneco, si soy oaxaqueño, si soy guerrerense, voy a votar por el PAN? Pues sólo que yo sea masoquista. Bueno, pero esa es una.

Ah, hablando de esta oposición, que ojalá y rectifique y tome otro rumbo, el de este análisis de Nexos y el reportaje de los Ángeles Times, decir este es el fenómeno, es el pueblo de México. Ya no funciona lo de las élites, lo del cuarto poder, ya no se puede poner botellas, digo, vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad, se dieron reacomodos que hay que entenderlos y respetar al pueblo y empezar a mirar hacia el pueblo, voltear a ver al pueblo y lo mejor: querer al pueblo, tenerle amor al pueblo, un profundo amor al pueblo y entender que eso es la política, no las relaciones en la élite.

Pero resulta que los opositores… Porque con el paso del tiempo se unió el PRI y el PAN, desde la época de Salinas y surgió el Prian y luego se agregó el PRD y otros y se descararon los que supuestamente eran de la sociedad civil o eran independientes y ya se hizo un bloque conservador, reaccionario, en contra de nosotros, en contra de la transformación, en contra de las acciones en beneficio del pueblo.

Pero ¿qué les pasa?, que el líder moral de todo ese bloque es Claudio X. González, es el que los articula a todos: a intelectuales, a periodistas, a los dirigentes de los partidos. Él es el jefe. Bueno, reciben hasta dinero del gobierno de Estados Unidos. Es el jefe del bloque conservador.

Miren lo que pensaba Claudio X. González de los maestros hace algún tiempo, cuando querían imponer la llamada reforma educativa o mal llamada reforma educativa. Hace dos días un periodista, creo que de Sin Embargo, Álvaro…

INTERVENCIÓN: Álvaro Delgado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Álvaro Delgado, dio a conocer este fragmento de video. ¿Ya lo habíamos puesto aquí? ¿Lo habíamos puesto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo que opinan los maestros de la reforma educativa…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ¿sí? Ah, yo no lo… Aunque ahora fue que me llamó más la atención. A ver, vamos a volverlo a poner, no afecta.

(INICIA VIDEO)

CLAUDIO X. GONZÁLEZ: Y es importante ese precedente, porque deja constancia de que no se puede estar jugando con la Constitución, con las leyes, con la reforma educativa por consideraciones político-electorales.

ELISA ALANÍS ZURUTUZA, PERIODISTA: Pero, ¿cómo detener a grupos que por décadas han sido parte del andamiaje corporativista, de chantajes, corruptelas, prebendas y votos? A ver qué opina Claudio X. González.

CLAUDIO X. GONZÁLEZ: ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley, descontando los días a los maestros que están aquí, dejando sin, a más de 900 mil niños en Oaxaca, sin clases. Hay que descontarles el día. ¿Faltan tres días? Pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón.

Digo, el Estado derecho aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de derecho y en mi opinión esa es la fórmula que se tiene que seguir.

¿Se tiene que despedir a todos los maestros de Oaxaca?

No, con que despidas a algunos y con que proceses a algunos de los líderes, que evidentemente son delincuentes, con que hagas eso los demás van a entender la señal. Pero tienes que ser firme en la señal, porque si tú apresas a un líder porque tienes elementos para procesarlo y, por otro lado, despides a algunos y luego te vienen a reclamar y cedes, entonces el mensaje es: la ley no cuenta.

ELISA ALANÍS ZURUTUZA: El presidente Peña reculó, como me comenta el doctor Claudio X., gracias a la acción ciudadana atendida por el Poder Judicial, impensable en otros tiempos, impensable si las reformas sobre derechos humanos y amparos que se aprobaron en el sexenio anterior.

CLAUDIO X. GONZÁLEZ: Y sí comentarte porque sí creo que aquí, además de la batalla por el Estado de derecho y por la educación, será una batalla, yo así lo veo, entre un México premoderno que quiere el corporativismo, la corrupción, el chantaje, el oscurantismo, con un México que anhela a la modernidad que significan la rendición de cuentas, la transparencia, la educación de calidad, las normas y las leyes que prevalezcan en la democracia, la participación ciudadana, todo eso, las instituciones.

Y tienes razón, los ciudadanos ahora ya dan la batalla, ¿no? Este caso hace 15 años hubiera resultado en que se suspendieran las evaluaciones de los maestros.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero no, no es ese, no, no, no. Parece estadista. Ya van a ver el otro. O sea, no, no, no. Sí, creo que fue ayer o antier. No, aquí está moderado.

Es Sin Embargo.

¿No, tampoco? Ese es de ahora. Esperen, no se lo pierdan, es buenísimo. Yo lo vi ayer, es breve.

INTERVENCIÓN: Presidente ¿va a Tamaulipas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, voy a estar allá, voy a regresar a Tamaulipas el día 1º.

INTERVENCIÓN: ¿A Tampico va?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos a conmemorar el Día de la Marina en Tampico.

(INICIA VIDEO)

ÁLVARO DELGADO GÓMEZ, PERIODISTA: … presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad el grupo de presión que financian los más ricos de México y el gobierno de Estados Unidos.

Pero no tiene necesidad.

Claudio X. González Guajardo, el jefe de la oposición nacional, es un magnate y como tal González Guajardo defiende los intereses de los millonarios como él, que hasta antes del 2018 imponían y/o dirigían las decisiones de los presidentes de la República, como la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que fue aprobada por PRI, PAN y PRD, los partidos que él mismo agrupó en su mansión de Las Lomas de Chapultepec en la coalición electoral Va por México.

‘Son unos pinches delincuentes’, expresó el magnate con desprecio sobre los maestros en una conversación que tuvo con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio el lunes 25 de enero de 2016, en esa misma fecha que emplazó al gobierno de Peña a reprimir al magisterio, lo que efectivamente ocurrió y dejó presos y asesinados.

‘Y hay que intervenir. No es autoritarismo, es Estado de derecho’, expresó González Guajardo ese día ante sus interlocutores de la Concanaco que presidía ―fíjese usted― Enrique Solana Sentíes, un personaje que militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla.

Estas expresiones de González Guajardo, reveladas en un video inédito en SinEmbargo este Día del Maestro, corresponden al de un individuo que se presenta como activista social, pero que hace política en realidad para defender los intereses económicos, como lo ha hecho su padre, Claudio X. González Laporte, un magnate que es socio de los principales grupos empresariales como Televisa, Carso, Banamex, Alfa, entre otros.

Padre e hijo tienen nombres iguales y defienden exactamente los mismos intereses. Claudio X. González Laporte, el padre, ha presidido tres veces el Consejo Mexicano de Negocios que agrupa a los clanes más ricos de México. La primera vez fue en 1983 a 1985 con Miguel de la Madrid cuando se estaba instaurando en México el modelo neoliberal; y la tercera fue de 2007 a 2010, después de ser artífice del fraude electoral de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador y cuando se le cobró a Felipe Calderón los réditos del fraude.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No era eso, pero ya… Ahí está.

(FINALIZA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Sale a la luz video de Claudio X. González criminalizando a los maestros.

CLAUDIO X. GONZÁLEZ: … poderosos los grupos sindicales ahí demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales, eso es delincuencia organizada, queridos amigos, están organizados para delinquir. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de derecho.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Asesor principal, el consejero del bloque conservador Claudio X. González, estaba en contra de la educación pública y era el principal promotor.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, pero repite lo que dice él, despacito.

(REPITE VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues él era el líder en contra de los maestros para la imposición de la llamada reforma educativa y por él reprimieron, le hizo caso Peña Nieto y hubo muertos, maestros y dirigentes sociales y encarcelados.

Aquí hablaba yo del maestro Rubén Núñez, que era dirigente de la CNTE en Oaxaca y lo acusaron de lavado de dinero. Un maestro humilde, honesto, íntegro y lo llevaron a una cárcel de alta seguridad; luego, murió el maestro.

Esto es lo que representan y por eso somos diferentes, somos distintos y traemos diferencias desde hace tiempo.

Bueno, pero a este señor y su organización, que es la que ahora articula a toda la oposición conservadora en México, le están apoyando desde el gobierno de Estados Unidos con dinero.

Y ahora vamos… A ver si tienes ahí el reportaje de Contralínea. Es una revista que está sustituyendo a lo que era Proceso, que ya se volvió un pasquín inmundo y ahora esta revista es la que trabaja más investigación.

Entonces, este es un reportaje de todo lo que reciben este grupo encabezado por Claudio X. González. ¿Cuánto les ha dado el gobierno de Estados Unidos para atacarnos? A ver si tienes la lista. Pero no sólo el gobierno de Estados Unidos, sino también magnates del sector empresarial, muy hipócritas, que tiran la piedra y esconden la mano, pero están financiando a este bloque en contra de nosotros porque la mayoría de estos personajes de las élites económicas eran los más beneficiados en el régimen pasado o en los gobiernos anteriores en el antiguo régimen, eran los que mandaban y los que saqueaban impunemente y ahora pues están muy molestos.

Para empezar, no pagaban impuestos. Estos de Kimberly Clark, la papelera, pues les condonaban los impuestos.

¿No se encontró?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La lista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La lista. A ver, pasa. El 19 al 2021, falta 22 y 23. Esta es compañía Checchi.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Los que están subrayados son los que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ajá. Pero esto es 6.8 millones, del 16 al 21.

Ah, pero tú dices los que reciben más dinero directo o en contra de nosotros.

Mexicanos contra la Corrupción, a favor de la corrupción digo yo y de la impunidad, 2.3 millones de dólares, en 2018, de 2018 a 2021.

¿Esto quién lo entrega?

Esta es la embajada de Estados Unidos, ahí los maicean, dos millones 300 mil dólares.

Este es otro, Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Estos de dónde reciben dinero? ¿O son ellos los que entregan, el instituto?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El IMCO, ahí lo presidía el que es director de Reforma ahora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El que es director de Reforma. ¿Cómo se llama el director del Reforma?

INTERVENCIÓN: Juan Pardinas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No es Junco?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Bueno, es el dueño.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es el dueño.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Juan Pardinas era el director del IMCO y pasó a ser director del Reforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Un millón 580 mil dólares.

¿Cuál otro? México Evalúa. ¿Este de quién es?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: También está vinculado a la red de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Igual, de Claudio X., 750 mil de 2021 a 2024.

Artículo 19, estos sí son unos descarados, supuestamente son lo que defienden la libertad de expresión y a los periodistas, dos millones de dólares de 2021 a 2024.

Pero hay otros, hay otra lista, aparece en el artículo, yo leí, en donde este señor que era de la cervecera Corona, que vive en España, porque también….

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Díez Morodo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Díez Morodo.

¿Por qué no pones la descripción o el artículo?, porque hay otros nombres. Es una compañera que viene aquí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Nancy Flores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la que hizo el análisis.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ahí están, los nombres de empresarios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, aquí está, claro.

Alejandro Martí, Valentín Díez Morodo, Antonio del Valle, entre otros. Pero está bien el reportaje. Pero imagínense el… Coppel también, ¿no?, sí, Coppel, Adrián Coppel; Juan Alfonso Mejía López, exdirector general de Mexicanos Primero, Sinaloa; aquí está también Cinépolis, estos son Ramírez, de Michoacán.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La farmacéutica Pisa de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál? Ah, sí, estos de Pisa eran los consentidos y siguen siendo en algunos estados, son los que venden los medicamentos. Sí, las fundaciones que están financiando, pero no les ayuda a los conservadores, imagínense, un dirigente como Claudio X. González con estas expresiones, no les ayuda para nada, es una oposición muy ramplona.

Pero, bueno, vamos a seguir.

INTERLOCUTOR: Presidente, bueno, ya concluyo, seré muy breve, nada más saber si se le dio cuenta al gobierno de China sobre esta incautación realizada en México de fentanilo y si es que ustedes, el Gobierno de México ya recibió alguna respuesta, si nos podría comentar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está viendo ya este asunto, ya se está viendo con ellos, lo está viendo precisamente el almirante Ojeda, que está aquí, él es el responsable de atender este tema con la embajada de China en México.

INTERLOCUTOR: ¿Se mandó la carta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todavía, todavía, porque queremos establecer comunicación.

Lo que nos importa, más que nada, es que se logre un acuerdo para intercambiar información, que no llegue fentanilo, que no lleguen químicos de los puertos de China a México y ellos pueden ayudarnos y estoy seguro de que van a actuar de manera responsable y van a corresponder a la amistad y a la cooperación que tenemos.

PREGUNTA: ¿Hoy se reúne con empresarios?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy me reúno con empresarios.

PREGUNTA: ¿Aquí?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí.

PREGUNTA: ¿Quiénes vienen?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya, ahí están afuera ustedes. Digo, no todos, pero…

PREGUNTA: Presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula Oficial. Buenos días al Gabinete de Seguridad, al subsecretario y a los colegas. Muy buenos días.

Presidente, quisiera preguntarle si tiene usted conocimiento, si ya se vendió Citibanamex, la banca de consumo y banca empresarial en México al empresario Germán Larrea. Columnistas del sector financiero mexicano especulan que la operación ya se cerró, pero que no se ha comunicado porque su gobierno no ve con buenos ojos al comprador.

Preguntarle, en este mismo sentido, señor presidente, si Grupo México, de Germán Larrea, hablado de grandes empresarios, se ha convertido en un obstáculo para el proyecto del canal interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esa sería mi primera pregunta, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tenemos información que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos, de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación.

Ya definimos con anticipación cuáles eran las reglas:

Primero, que fuese capital mexicano, eso se está cumpliendo.

Segundo, que estén al corriente en el pago de sus impuestos, eso creo que también se está cumpliendo.

Lo tercero, que se pague el impuesto por la operación, porque cuando se vendió ese banco en la época de Fox y estando de Secretaría de Hacienda Francisco Gil, que había trabajado de subsecretario de Hacienda con Salinas y después fue empleado de Roberto Hernández y luego Roberto Hernández se convirtió en el principal accionista de Banamex, llega su empleado Francisco Gil a la Secretaría de Hacienda y llega Fox, que había estado en la escuela con él, además le había ayudado en la campaña, pues se les hizo fácil no pagar impuestos.

Vendieron Banamex a Citigroup; tenían que haber pagado como tres mil millones de dólares de impuestos y no pagaron ni un centavo. Entonces, miren las vueltas que da la vida, ahora Citibanamex está vendiendo de nuevo el banco y, pues ya son otros tiempos, ahora tienen que pagar los impuestos.

Y el otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural que es de México, tiene edificios, tiene colección de arte y todo eso tiene que quedar en la nación, no se pude ir al extranjero.

Entonces, vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones.

Entonces, sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y, si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema.

Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar; en el caso de la venta o compra del banco no hay problema.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente.

Inicio con esta cifra: la Comisión Nacional del Salario Mínimo cita como, o indica como salario para los periodistas de 464 pesos con 51 centavos, presidente.

El periodista mexicano con mayor reconocimiento a nivel nacional con sus Fórmulas, comentarios a la noticia, así como el llamado ‘círculo rojo de periodistas’, se hicieron inmensamente ricos e incluso millonarios por la publicidad gubernamental que se les pagó en sexenios anteriores, sobre todo por los impuestos de las clases medias, que pues ellos no se les exoneraba del pago de impuestos, presidente.

Los reporteros de a pie tuvimos otra historia, apenas el pasado 1º de mayo con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, hablé con ella y habló sobre los salarios de los reporteros y cómo están trabajando para mejorar sus percepciones y puedan acceder a una vivienda digna.

Le denuncié que el salario que pagan las empresas mercantiles de comunicación, periódicos, radios y televisión, son muy bajos y, en ocasiones sin prestaciones, incluso continúan manejando el outsourcing, presidente.

Comentamos que es urgente discutir sobre el salario digno, el gremio donde hay diferentes necesidades, pero lo cierto es que son sueldos de miseria los que recibimos.

La secretaria reconoció que el gremio hay distintas formas de trabajar, hay periodistas que cumplen un horario, que acuden a la redacción todos los días, que tienen un jefe que les designa ciertas tareas y eso, afirmó, no es un servicio profesional, eso es ser un trabajador.

Por lo anterior, deben de tener acceso a todos los derechos, a Infonavit, al IMSS y respetarse sus derechos laborales, presidente.

Dijo que tiene conocimiento que hay intención de simular relaciones laborales o subcontrataciones, en muchos casos en todo el país.

La pregunta, señor presidente sería: si se da la unidad en el gremio periodístico de los reporteros de a pie, ¿el gobierno federal podría impulsar un contrato marco para convencer a las empresas mercantiles de comunicación a dignificar el salario de miseria de los reporteros de México?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ya nosotros estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo, porque es cierto todo lo que dices, explotan a la mayoría de los trabajadores de medios de comunicación, los de arriba ganan muchísimo. Hay una monstruosa desigualdad salarial, la mayoría gana muy poco, no tiene seguridad social, no tiene prestaciones, la mayoría de los periodistas, o sea, siguió aquello de que ‘te doy la credencial y ya tú ves cómo le haces’, un salario base muy bajo y algunos obligados a recibir dádivas.

Eso ha continuado, no así, pero sigue habiendo muy mal trato a los periodistas. Por eso, se estableció que de la partida de publicidad… Que ya se redujo, porque ya no es el tiempo en que se dedicaban como 15, 20 mil millones de pesos a la publicidad al año, más lo que recogían las empresas de comunicación en los estados.

Por eso ahora hasta me inconformé, porque estaba una ley para regular lo de la publicidad y se alegó que era una intromisión a la soberanía de los estados y se le quitó lo del control de la publicidad.

Hay estados en donde la partida para publicidad es mayor que lo que destinan a obras públicas, estamos hablando de miles de millones de pesos al año y para los jefes, que también eso hay que tenerlo presente, para los de arriba, que no sólo se quedan con la mayor parte del dinero de publicidad, sino que utilizan al periodismo como un mecanismo de presión y de chantaje para hacer negocios, para obtener contratos y venden desde un tornillo hasta un avión, pasando por construir un aeropuerto y ofrecer una aspirina, de todo, sus empresas.

Hay medios en donde la empresa periodística, que es una más del conglomerado de empresas, es la que menos les da de utilidad, pero es la que les sirve para golpear a los políticos y recibir prebendas para sus otras empresas. Por ejemplo, para que no paguen impuestos, lo que sucedía.

Pon la lista de los que no pagaban impuestos, de las empresas y ahí van a encontrar algunas que tienen que ver con medios de información.

Entonces, sí, tu propuesta es buena, hay que verlo con la secretaria, le vamos a pedir, para que se fije un salario profesional a los periodistas.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero que se mejore y que se cumpla y que haya inspección.

INTERLOCUTOR: ¿Podríamos organizarnos como un sindicato independiente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, todos, o sea, es un derecho, es un derecho.

Miren esto y ofrezco disculpas por estarlo repitiendo, Grupo Televisa, con Felipe Calderón les condonaron de impuestos cuatro mil 42 millones y con Peña Nieto 16 mil 446; o sea, que les condonaron, en los dos sexenios, 20 mil 488.

Hay que decir, en favor de esta empresa y de las otras, de que era legal, porque por eso tenían el Congreso y por eso quieren seguir manteniendo la Corte y el Poder Judicial, porque así todo se blanquea, todo es legal. Había un procedimiento en donde el presidente o el secretario de Hacienda condonaba los impuestos y era legal, podía hacerlo.

¿Qué fue lo que pasó con nosotros?

Se modificó el artículo 28 de la Constitución y está prohibido el que se condonen impuestos. Cuando presentamos la propuesta querían que se pusieran algunas excepciones, dijimos No, ninguna. Prohibido.

Ah, miren, Banamex, aquí lo encontramos, con Calderón, cinco mil 24. Ustedes imagínense condonarle impuestos a un banco, mientras la gente paga IVA en lo que consume y el pequeño, mediano empresario, comerciante, bueno, el trabajador paga Impuesto Sobre la Renta. Y con Peña 10 mil, 15 mil 848 de condonación.

Cemex, seis mil 619 con Peña Nieto y seis mil 156 con Calderón.

Grupo Carso, 311, muy poquito, con Calderón, pero con Peña nueve mil 982.

ICA, con Felipe Calderón mil 438, con Peña Nieto seis mil 389.

Grupo Salinas, con Calderón nada, tres millones, pero con Peña, siete mil 772.

No está la de Claudio. A ver, ponla. Algo le han de haber quitado.

Ah, Sabritas. ¿Quién le condonó a Sabritas? Peña Nieto, dos mil 32 millones.

Estos fármacos especializados eran de los consentidos, los que les compraban las medicinas, sí, con Peña, mil 953 millones.

¿No está?

Mira aquí está Ahmsa, hablando de… También le condonaban, esto fue con Calderón, mil 164.

No está, no aparece. Pero esto es lo que sucedía.

Entonces, sí, adelante con sus gestiones, con los trámites.

INTERLOCUTOR: Buscamos a la secretaria, perfecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

INTERLOCUTOR: Finalmente, presidente, estuve en Villahermosa, Tabasco, con los jugadores del equipo de Olmecas de Tabasco, quienes fueron campeones en 1993, e invitados de honor para la reinauguración del estadio Centenario 27 de Febrero y platicaron con este reportero.

Usted ha dicho, presidente, que el béisbol es como la buena política, cabeza, corazón y carácter y por eso, al ser el deporte de mucha estrategia, fuerza e inteligencia, se requiere también de mucha pasión. Herminio Saiza me reveló que en Guamúchil se presentó ante usted y le entregó un tesoro del béisbol mexicano, una hoja con los originales del playoff 1993, con las firmas de todos los peloteros integrantes del equipo Olmecas de Tabasco.

Le solicitan, presidente, la oportunidad de platicar con usted, pues saben que se planea otorgar un apoyo a expeloteros mexicanos, una especie de retiro.

Y también me denunció, presidente, que Probeis, creada en marzo del 2019, con su director general, Edgar González Sabin, no funciona para los expeloteros.

Ese sería el mensaje que le traigo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya tomamos nota.

Ya nos vamos, te quedas para mañana, tú también, ustedes dos nada más.

PREGUNTA: ¿Va recibir a los manifestantes que están afuera?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, el caso de los maestros que están protestando, ya se les está atendiendo. Lo que están demandando ya se está cumpliendo.

Quieren, por ejemplo, la cancelación de la reforma educativa; eso ya se hizo, aunque ellos sostienen que no. Son visiones distintas.

Tienen un punto, que es por falta de información, piensan que la educación indígena de los maestros indígenas va a pasar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y no es cierto, va a seguir estando en la Secretaría de Educación Pública.

Yo fui director del INI y en ese entonces se creó —ya estaba, pero tenía que ver con nosotros— la Dirección de Educación Indígena, que es la que desde hace muchísimo tiempo lleva todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en comunidades indígenas y va a seguir igual, igual, pero ellos están manejando de que ya no va a ser así. Es un asunto nada más de información.

¿Qué más de lo que plantean?

Ah, diálogo, claro que sí, con la secretaria de Educación, los está atendiendo, los va a seguir atendiendo.

PREGUNTA: ¿Aún hay presos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, esa es otra cosa, que hay maestros presos.

Otra cosa que manejan, que no es cierto, es de que hay maestros despedidos porque protestaron por la reforma educativa. Todos los maestros que se habían despedido, se les incorporó a todos, se les incorporó. Se les pagaron sus sueldos que no habían recibido de manera injusta como represalias por no aceptar la mal llamada reforma educativa.

Y les tenemos mucho respeto a los maestros, en general, en general, en general. Ayer lo decía yo, no hay nadie que no tenga una experiencia buena de una maestra, de un maestro, todos tenemos una relación afectuosa, cariñosa con nuestras maestras, con nuestros maestros.

Yo estoy aquí por los maestros, por las enseñanzas de los maestros y, además, por un maestro que todavía vive, el maestro Rodolfo Lara Laguna, que me daba civismo en secundaria. Pero era un luchador social, sigue siendo juarista, un hombre íntegro, honesto.

Había participado en los movimientos estudiantiles, siendo maestro participó, porque estaba al mismo tiempo estudiando derecho en Villahermosa.

Y era el asesor, por ser mayor, ya era maestro y estudiaba derecho en el movimiento del 68. Y me tocó irlo a ver —yo estaba en segundo de secundaria— en huelga de hambre allá en Plaza de Armas, enfrente al palacio. Luego, estuvo preso. Y ese maestro me marcó y así muchos otros.

Entonces, lo que hicieron estos Claudios fue de lo más ofensivo, porque empezaron a degradar, a insultar, a responsabilizar de la mala calidad de la educación en México a los maestros. Eso nunca había sucedido, siempre al maestro se le respetaba, se le consideraba un guía, el maestro, el médico, el cura y al maestro, sobre todo el profe y de repente llegan estos irresponsables, ‘fifís’ y empiezan a ningunear al magisterio, a culpar a los maestros de todo.

Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros?, pues darles su lugar, exaltar la importancia que tienen los maestros, ayudarlos para que puedan hacer su trabajo con salarios justos, resolver problemas como el de las pensiones.

Imagínense lo que hicieron en la época de Calderón con la señora Elba Esther, una reforma a las pensiones para que los que se jubilen hacia adelante no reciban ni siquiera la mitad de su sueldo de pensión; entonces, tenemos que buscar la forma de ayudar en eso.

Y hay muy buena relación y ellos lo saben, la mayoría de los maestros; tan es así, que no ha habido huelgas, nada que ver con lo que pasaba antes en los gobiernos neoliberales, que los maestros protestaban. ¡Cómo no van a protestar, si querían imponerles una reforma para quitarles sus derechos y para privatizar la educación!

¿Cuál era la respuesta? ¿O qué esgrimían?

Me acuerdo mucho: ‘Es que hay que evitar que se vendan las plazas de maestros’.

¿Y saben quién decía eso?

El que estaba de secretario de Educación, Otto Granados, que venía desde la época de Salinas. Había estado precisamente en Comunicación Social —nada que ver con Jesús— con Salinas y había estado de gobernador en Aguascalientes.

¿Y saben que una vez me dijeron: ‘es que ustedes defienden a los maestros —estábamos en la oposición— porque quieren que se sigan vendiendo las plazas? Y les contesté: No, el único que vende las plazas es Otto, porque cuando fue gobernador de Aguascalientes vendió la plaza de toros de Aguascalientes, así como Claudio, sin autoridad moral. Entonces, una campaña de desprestigio generalizado.

Resultados, así de rápido: 12 millones 200 mil estudiantes reciben becas, 12 millones 200 mil estudiantes de familias pobres; inversión, casi 100 mil millones de pesos, más exacto, 96 mil millones de pesos, nunca se habían entregado esas becas.

Segundo, el 66 por ciento de las escuelas hasta ahora, pero vamos a llegar al 100, sobre todo, de las más abandonadas, han recibido presupuesto para su mantenimiento de manera directa las sociedades de madres y de padres de familia.

Tercero, algo que es muy importante, ya se están elaborando los nuevos libros de texto que se van a utilizar en el próximo ciclo escolar con los nuevos contenidos, con educación científica, pero humanística. Nada que ver con el pensamiento neoliberal o neoporfirista, conservador, corrupto, nada, nada, nada.

Eso no les gusta a los conservadores. No les gustó en la época de que el presidente López Mateos, un buen presidente, decidió entregar los libros de texto gratuitos, hubo manifestaciones de los conservadores en contra.

Y el tema cuatro, aumento salarial, promedio 8.2. Pero, algo que es muy importante: ningún maestro va a ganar, ningún trabajador de la educación, menos de 16 mil pesos mensuales. Van a ganar lo mismo que gana un trabajador en promedio de los que están inscritos en el Seguro Social.

Esto va a significar un incremento considerable, porque había el año pasado, que ya hicimos este ajuste, antes o hace un año el promedio de sueldo de un trabajador del Seguro Social era de 12 mil 500 pesos mensuales, pero había maestros que ganan ocho, entonces decidimos que ninguno ganara menos que el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, en ese entonces 12 mil 500 pesos mensuales.

Pero del año pasado a este año… A ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio de sueldo de los trabajadores al servicio del Seguro Social?, que son como 21 millones 800 mil.

Entonces, el promedio ahora ya es 16 mil pesos y claro que hay maestros, muchos maestros, miles de maestros ganando menos que eso. Entonces, ya decidimos que mínimo es eso. Claro, el que gana más va a tener también aumento, pero nadie va a ganar menos de 16 mil.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos, todos, es en general, vamos a hacer los acuerdos con los gobiernos estatales con ese propósito. Esto nos va a significar una inversión, que no gasto, de 42 mil millones de pesos adicionales en beneficio de los maestros.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo que es el salario básicamente.

PREGUNTA: ¿Aunque tengan menos horas, que no tengan tiempo completo? Esos ganan menos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero es para todos. O sea, es que ellos son los que más se benefician, los que ganan menos precisamente, esos son los que…

Es esto, miren, es que andaba por aquí el año pasado. Les decía yo 12, ¿no?, sí, pero ahora está acá; entonces, es como un mínimo y de aquí para arriba. Entonces, por eso no hay problema.

Ah, pero ¿qué ha pasado en correspondencia? No hay paros, no se deja de dar clases, los maestros siempre actuando de manera responsable, maestras, maestros. Es una relación distinta completamente y esto lo vamos a seguir manteniendo.

Y los de la CNTE, pues son también muy bien tratados. Cómo nos vamos a olvidar que cuando estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa todos los maestros estaban inconformes, pero estaban inconformes sin movilizarse y los únicos que se movilizaban eran los de la CNTE y eran los que recibían los garrotazos y los que iban a la cárcel. Entonces, por eso les tenemos que tener mucho respeto y atención a ellos. A todos.

Claro, yo también entiendo, ellos no pueden ser gobiernistas, aun cuando tengan simpatías, la mayoría, sobre todo las bases, simpatizan con nuestro movimiento, pero ni modo que ya se acabe su movimiento. No, tienen que mantenerse y nunca van a ser reprimidos. Nunca, jamás, la represión, eso ya se acabó, eso es para si regresan los corruptos, autoritarios, a los que dirige, ¿cómo se llama? Claudio X. González.

Pero, miren, toco madera. Hay una canción de Serrat, Toco madera, ponla.

PREGUNTA: ¿Va a haber aumento para los profes de universidades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso corresponde al presupuesto para las universidades, que son autónomas. Entonces, en su presupuesto tienen ya considerado lo que deben de destinar a sus profesores. O sea, el Congreso aprueba el presupuesto anual para las universidades.

PREGUNTA: ¿A maestros jubilados, del Issste?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos viendo. Por ejemplo, una de las cosas que les planteé ayer, era atender así como el caso de las pensiones lo del servicio médico en el Issste y, también hicimos el compromiso de que tiene que funcionar bien, porque saquearon el Issste, lo privatizaron por completo, lo que llaman subrogar todos los servicios; bueno, hasta las ambulancias, no son del Issste, son de particulares que las contrata el Issste; los laboratorios los contrata el Issste, hasta los equipos, quirófanos están contratados por particulares.

No, si saquearon por completo, saquearon al gobierno, era una banda de malhechores que se dedicó a robar, a saquear. Por eso también es su enojo, porque todo, todo era corrupción. Todo.

Bueno, todavía no terminamos de limpiar, nos faltan precisamente los hospitales privados. Hay hospitales que construyeron particulares, como los reclusorios pues, privados y entonces se hicieron contratos con estos hospitales y el gobierno les tiene que pagar, tengan o no tengan enfermos, una cantidad al año.

Estamos hablando de miles de millones de pesos.

PREGUNTA: ¿Dónde están?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Están en el Issste, están en el Seguro, está en la Secretaría de Salud.

¿Cómo era?

Esto surgió en la época de Calderón, si se quería construir un hospital, se le decía al gobernador: ‘Entrega la construcción a esta empresa, ―son contratos que se llamaban público-privados― esta empresa los va a equipar, esta empresa va a dar todo el servicio y entonces te va a costar tanto. Tú no te metes, tú no lo hagas’.

Entonces, sobreprecio en la construcción, más intereses elevadísimos. Ya he hablado aquí que cuando fui jefe de Gobierno construimos un hospital de especialidades en Iztapalapa, se llama ‘Belisario Domínguez’; 150 camas, 300 millones de pesos. Como al año construyen un hospital igual, incluso de 120 camas, en Zumpango, el Estado de México. ¿Saben cuánto va a costar al final ese hospital? Siete mil millones, para 300 que costó el de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque se tienen que estar pagando los intereses. Tienen que pagar durante 20 años.

Hagan la investigación. ¿Quién estaba de secretario de Finanzas en el gobierno del Estado de México en ese entonces? Videgaray.

¿Quién construyó ese hospital? ¿Cómo se llama el empresario este famoso?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Hinojosa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hinojosa. Pues eso es lo que ya no existe, pero tenemos que ponernos de acuerdo todavía con este caso de los hospitales porque están cobrando muchísimo.

Ya Rosa Icela resolvió el asunto de los reclusorios. Aquí nada más hay tres caminos, ¿no?, cuando se encuentra uno una situación así:

Una es decir: vámonos al pleito, desconozco el convenio del contrato. Pero imagínense con los ministros, los jueces, que están al servicio de los potentados, porque esa Suprema Corte está al servicio de los machuchones, no está al servicio del pueblo, ellos no representan al pueblo, no defienden al pueblo, no imparten justicia para el pueblo, están ahí para defender los intereses de la oligarquía, eso debe de quedar clarísimo. Entonces, bueno, una opción es esa.

Lo segundo es: vamos a buscar que se reduzca el pago, sí.

Y lo tercero es aceptar las condiciones.

Entonces, optamos para lograr una disminución en las cuotas. Y esta secretaria, Rosa Icela Rodríguez, consiguió ¿cuántos reclusorios?

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Ocho reclusorios.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ocho reclusorios.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Cinco empresas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cinco empresas. Ya ni me pregunten, ahí se los dejo de la tarea las empresas, porque tienen que ver también con comunicación.

Por eso yo digo: no informan, manipulan; no es información, es manipulación, porque de esos cinco como dos tienen que ver con medios, ¿no? Pero ya no hablemos más.

Bueno, lo importante es que nos ahorramos 10 mil millones de pesos.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: En esta administración.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más en esta administración. Ah, porque van a pagar menos los que nos sustituyan por ese contrato.

Y algo adicional, que eso también se logró con los gasoductos. Eran tan leoninos esos contratos, son tan leoninos, que al final del contrato, después de estarles pagando 20, 30 años cantidades excesivas de dinero, el reclusorio les queda a ellos, ni siquiera pasa al gobierno. Pero así son los tubos para el gas, los gasoductos, los contratos; 20 años y les quedan a ellos la infraestructura y lo mismo en el caso de los hospitales.

Lo que logró Rosa Icela es que, terminando el contrato. los reclusorios pasen a ser propiedad pública, así, ¿no? Así fue.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ: Y la reducción es de 40 mil millones, o sea…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En total, la reducción de 40 mil millones.

Entonces, la compra de medicinas, ya que andamos con esto. ¿Saben cuánto nos ahorramos? Cuarenta y seis mil millones de pesos.

PREGUNTA: ¿En este gobierno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En este gobierno, en las compras que estamos haciendo, 406 mil millones. Pues por eso andan muy enojados.

Pero nos alcanza para entregar la medicina a todos los mexicanos de manera gratuita, a todos. Por eso el sistema IMSS-Bienestar, para el que no tenga seguridad social y también para cualquier persona que pueda ir y ser atendido como lo necesite y como lo merece, en forma profesional, con médicos especialistas, con análisis clínicos, con intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito. Garantizar el derecho del pueblo a la salud y se puede todo, todo eso y más, si no hay corrupción.

No olvidar, nunca olvidar que el principal problema de México, el principal problema de México era la corrupción, el principal problema de México era la corrupción.

Entonces, si se corta de tajo con la corrupción, si se destierra la corrupción, el país emerge, sale adelante, es el florecimiento de México. No hace falta endeudar al país, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta que haya gasolinazos, nada de eso y es lo que estamos demostrando. Porque era muchísimo lo que se robaban, tenían secuestrado al gobierno.

Siempre hablando, ¿no?: ‘el Chapo’ ‘¡qué barbaridad!’ Lo sacaban en la lista de la revista Forbes como de los más ricos de México. No, hablando en términos de béisbol, ‘el Chapo’ jugaba en Triple A, no en las Grandes Ligas, nada que ver en comparación con otros.

Una vez salió en Forbes, ¿no?, también que Fidel Castro era de los más ricos del mundo. Mucha carga ideológica, excesivo el sostener eso, pero la ideología, el fanatismo de derecha, el fascismo lleva a todo. Por eso hay que quitar las cargas ideológicas de izquierda y de derecha.

¿Y saben qué es lo mejor? El juicio practico, el sentido común, que es el menos común de los sentidos.

Vámonos a comer ya, ya es la hora de la comida.

