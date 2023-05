Por qué la derrota de Morena comenzaría en el Edomex, según Claudio X. González

El empresario volvió a asegurar que la oposición vencerá a Morena en el 2024 (Twitter/@ClaudioXGG)

El empresario Claudio X. González Guajardo aseguró que una posible derrota del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones de este 2023 en el Estado de México podrían ser la antesala de una eventual pérdida de la Presidencia de la República para la Cuarta Transformación el próximo año.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el magnate sentenció que se puede lograr una derrota de Morena siempre y cuando la ciudadanía mexiquense, en particular la clase media y lo jóvenes, salgan a ejercer su derecho al voto el 4 de junio.

Asimismo, detalló que si el 60% o más del electorado sale a votar se podrá evitar que el partido guinda llegue a gobernar la entidad del Valle de México, lo que podría ser el inicio del fin del poder del partido en el gobierno federal, por lo que pidió a los mexiquenses asumir el reto.

“La derrota de Morena comienza en el Edomex. La condición es que los mexiquenses, en particular las clases medias y los jóvenes, salgan a votar. Si 60% o + del electorado sale a votar, vamos a botar a Morena del Edomex y —en el ‘24— del Gobierno Federal. Mexiquenses: LES TOCA”, escribió este 16 de mayo.

González Guajardo pidió a los mexiquenses salir a votar (Twitter/@ClaudioXGG)

Asimismo, el empresario ha invitado a sus seguidores, aquellos habitantes del territorio que siguen a la marea rosa y a la asociación de oposición Unid@s, a crear un grupo de WhatsApp con diez personas con el fin de que individualmente se invite a otros 10 a votar por la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y así lograr la victoria.

“Mexiquense: arma tu grupo de 10 contactos de WA para asegurar que vayan a votar el 4 de junio y asegúrate que cada uno de ellos tenga sus propios 10 contactos y así sucesivamente. Si + de 60% de los mexiquenses salen a vota, ganará Ale del Moral y Morena será derrotada”, expuso en sus redes sociales.

Todos sus mensajes se unen a lo que ha dicho en las últimas semanas, en donde expresó que lo que necesita la priista es que más del 60% del electorado participe en el proceso electoral, pues recordó que la ciudadanía es quien decidirá el resultado y no las encuestas.

“Que no te digan, que no te cuenten, la elección en Edomex será decidida por los ciudadanos y nadie más. Si más del 60% de los mexiquenses salen a votar va a ganar Ale del Moral. El tema central es salir a votar. Que no falte nada”, escribió el pasado 8 de mayo.

El empresario pidió a la ciudadanía mexiquense salir a votar por Alejandra del Moral (Twitter/@ClaudioXGG)

Asimismo, González Guajardo se ha consolidado como uno de los mayores críticos de los gobiernos de Morena y de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues sentenció que ambos son el principal enemigo de los demócratas en el país.

Sin embargo, apuntó a que otro de los enemigos es el abstencionismo, aunque sentenció que todos los enemigos de los mexicanos se combaten con el voto en las jornadas electorales, por lo que sentenció que tanto en Coahuila como en el Estado de México este 2023, así como el próximo año en todo el país, el cometido es salir a emitir el sufragio.

“El principal enemigo de los demócratas en México se llama Morena. El segundo gran enemigo se llama abstención. A uno y otro se les gana con el voto. Ese es el cometido fundamental en ‘23 y ‘24. #VamosAVotar”, redactó.

Es por todo lo anterior que el empresario ha instado tanto a los jóvenes como a la clase media de votar por la representante del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, pues aseguró que su gobierno podrá ayudar al desarrollo de la entidad.