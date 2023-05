Legarreta y Araiza reaccionaron a las presuntas fotos de Galilea Montijo con un modelo

Andrea Legarreta y Raúl Araiza hablaron sobre las polémicas fotos de Galilea Montijo en la playa con su supuesto novio, el modelo español Isaac Moreno (Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante las últimas horas del lunes 15 de mayo por la filtración de unas fotografías que comprobarían su romance con un apuesto modelo español. Hasta el momento ni la conductora ni su supuesto novio se han pronunciado al respecto y la repentina ausencia de la tapatía en Hoy desató más rumores.

Te puede interesar: Galilea Montijo ya tiene pareja; filtraron románticas fotos con modelo español

En medio de la controversia, Andrea Legarreta sostuvo un encuentro con medios afuera de las instalaciones de Televisa para hablar sobre los primeros ensayos de Vaselina y las controversiales relevaciones de Erik Rubín en La entrevista con Yordi Rosado, pero en cuanto bajó la ventana del automóvil donde se transportaba fue cuestionada sobre el supuesto amorío de Galilea Montijo con Isaac Moreno.

“¿Para eso me detuvieron? ¿Para hablar de Gali? No tengo la menor idea y no me corresponde decir nada de ella ni de nadie más”, comentó.

Las imágenes comenzaron a circular la noche del 15 de mayo, por lo que este martes la presentadora no asistió a "Hoy" (YouTube: Productora 69)

Pese a su negativa, los reporteros insistieron, pero la presentadora fue contundente: “No tengo la menor idea”; no obstante, la situación cambió cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que sea ella quien abra su corazón a un nuevo amor tras su rompimiento con Erik Rubín.

Te puede interesar: Erik Rubín confesó que no estuvo junto a Andrea Legarreta cuando perdió a un bebé por estar “crudo”

“No tengo ni tiempo ni ganas, tengo menos ganas que tiempo. Absoluto no”, dijo entre risas. Aunque los reporteros continuaron haciendo preguntas al respecto, las cuales ya no respondió.

¿Qué dijo Raúl Araiza sobre las fotos de Galilea Montijo con Isaac Moreno?

A los pocos minutos de que Andrea se negó a hablar de su compañera, Raúl Araiza llegó a las instalaciones de la televisora y también fue cuestionado por la prensa respecto a Galilea.

Se desconoce cómo habría comenzado el supuesto romance ya que tanto Galilea como el modelo no han hecho declaraciones al respecto (Instagram/@ipmoreno)

Pese a que él al principio tampoco quiso dar detalles sobre el nuevo supuesto romance de Montijo, reveló que ellos sí han platicado al respecto y ella le ha demostrado que es muy feliz después de su separación de Fernando Reina.

“No puedo hablar de mi carnalita porque hemos hablado en privado, pero yo lo único que sé es que está contenta, no he visto nada en especial”

El Negro Araiza enfatizó que cualquier mujer tiene el derecho de ser feliz y volver a buscar el amor y, dada su cercanía, lo que más le importa a él es que ella consiga su felicidad.

Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias se divorciaron meses atrás, pero recientemente lo hicieron público, desde entonces han surgido rumores sobre los dos (Instagram/@galileamontijo)

“(Se merece) una segunda, tercera o cuarta oportunidad, sin ser juzgada, al contrario, la felicidad que demuestre... te digo, nada más yo vi la portada (con las fotos) y es nada más que esté feliz”, comentó el también actor.

Te puede interesar: Andrea Legarreta pidió oraciones por la salud de su padre; le pusieron un marcapasos

Agregó que él aún no sabe si el supuesto romance de Gali sea formal o no; sin embargo, les desea mucha felicidad.

Asimismo, aprovechó para decir que su compañera seguramente estaba consciente de que la fotografiaron con Isaac Moreno porque en el medio se sabe que a lo largo de la Riviera Maya hay muchos paparazzi.

Galilea Montijo había mantenido en privado los detalles de su vida amorosa desde que se separó de Fernando Reina (AP/John Locher)

También dijo que seguramente ella no tomará mal el hecho de que la hayan fotografiado con el modelo ni que las imágenes hayan sido publicadas, pues estaría enfocada solamente en disfrutar de su libertad y felicidad.

Para cerrar el tema, Raúl aclaró que él se sintió en la libertad de hablar sobre esta polémica porque además de ser amigos y tener la confianza para esto, es evidente que ella estaría contenta exponiendo su felicidad con el modelo español.

“Me atreví a hablar porque sabe ella que nos tenemos toda la confianza. Están contentos, está buscando conchitas... La veo feliz. A mí, la verdad, (lo que me importa) es su sonrisa, y eso es lo que vale mucho”, dijo Araiza.