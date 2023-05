Así quedó un hospital de Nuevo León que se inundó por fuerte granizada

El hospital de Sabinas Hidalgo de Nuevo León resultó afectado por las fuertes lluvias

El inicio de la temporada de ciclones y huracanes en las costas de México ya empezó oficialmente el pasado 15 de mayo, por lo que algunas regiones del país comenzaron a tener las primeras lluvias del año. Nuevo León fue de los primeros estados en verse afectado por las fuertes lluvias, ya que una tormenta con granizo dejó afectaciones en el municipio de Sabinas Hidalgo.

Te puede interesar: Lluvias y chubascos se mantendrán en México pese a presencia de ola de calor

Durante la noche del lunes 15 de mayo y la mañana de este martes 16 una tormenta azotó a la región de Sabinas Hidalgo, pero las principales afectaciones ocurrieron en la noche, ya que se registraron fuertes vientos, lluvia, además de presencia de granizo, por lo que uno de los inmuebles afectados se trató del Hospital General de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Fue a través de redes sociales que los internautas compartieron imágenes de cómo quedó el hospital, así como varias residencias y comercios locales que se vieron afectados por la lluvia.

Hospital de Nuevo León se inundó por granizada (Captura Twitter)

Las afectaciones al hospital de Nuevo León ocurrieron en la planta baja de la clínica pues parte de la recepción y algunas salas de atención primaria médica se encharcaron debido a que las coladeras no liberaron el agua que se acumuló. La intensa lluvia también impidió que el agua se escapara por las coladeras.

Te puede interesar: Prevén lluvias en gran parte de México con intensas precipitaciones en el noreste y sureste

Debido a que los daños ocurrieron en una zona donde ya no había pacientes, no hubo necesidad de trasladar a los enfermos a otra sala, pero personal de seguridad del hospital sí resguardó la zona para impedir que las personas resbalaran al pasar por ahí.

Fue la recepción y algunos consultorios cercanos los que se vieron principalmente perjudicados por la presencia de agua en el lugar.

Una tormenta eléctrica dejó afectaciones en diversos municipios de Nuevo León (Twitter/ @PC_NuevoLeon)

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al hospital general del municipio para evaluar la situación y ver los daños que dejó la precipitación. Según informaron los elementos, la inundación no representó daños significativos a la estructura del edificio. Tampoco el equipo del hospital se vio afectado por la granizada.

Te puede interesar: Precio de la gasolina en Nuevo León este 11 de mayo

Explicaron que el motivo por el cual las coladeras no ayudaron a evitar la inundación; se debió a que las coladeras estaban a nivel de suelo y no tenían una profundidad adecuada para que desaguara, además de que al menos tres topaban con un muro, por lo que no había un flujo del agua y se empezó a esparcir por la recepción del hospital.

Más afectaciones en Sabinas Hidalgo por fuertes lluvias

Debido a que hace tiempo la región de Nuevo León no tenía precipitaciones como la de la noche del 15 de mayo, la tormenta que hubo fue una de las que dejó más afectaciones a los habitantes. Por medio de redes sociales compartieron que algunos vecinos perdieron electrodomésticos y muebles por las inundaciones.

Protección Civil de Nuevo León y CONAGUA prevén fuertes lluvias en el estado (Twitter/ PCNL)

Al sur del estado, en la carretera federal 51 del municipio de Galeana, algunos vehículos quedaron atrapados entre los ríos de agua que inundaron las calles, por lo que no pudieron continuar su avance. Una familia de cuatro integrantes quedó atrapada en su vehículo al oriente de Monterrey.

En otras regiones hubo presencia de tormenta eléctrica como en Hualahuises, Linares, General Terán, Allende y Montemorelos en la región citrícola. También las regiones de Iturbide, Galeana y Aramberri al sur del estado.

Por otra parte, la CONAGUA adelantó que una línea seca se extenderá sobre el norte del país, en interacción con inestabilidad en niveles altos y con la corriente en chorro subtropical, en consecuencia habrá fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo junto con fuertes rachas de viento.

Según Protección Civil de Nuevo León, los municipios de China se verán beneficiados por la captación de agua que juntará la presa El Cuchillo.