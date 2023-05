Alejandra del Moral aseguró estar empatada con Delfina Gómez en las encuestas

Las candidatas se confrontaron en el primer debate electoral del Edomex para este 2023 el pasado 28 de abril. (Cuartoscuro)

A menos de un mes de que se lleven a cabo las votaciones en el Edomex, la candidata a la gubernatura por la alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vera, aseguró estar empatada en las encuestas con su contrincante, Delfina Gómez Álvarez, abanderada de la coalición Juntos Hacemos Historia.

Durante su presentación en el municipio de Amecameca el pasado lunes 15 de mayo, la candidata impulsada por los partidos de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación reconoció que al inicio de la contienda electoral los números estadísticos no le favorecían, no obstante, a 17 días de que se celebre la Jornada Electoral en la entidad, Alejandra del Moral explicó que llegar a la gubernatura no era un “imposible”.

“Hace unos días nos entregaron información muy fidedigna y hace 42 días que empezamos, muchos decían que era imposible que nosotros pudiéramos ganar esta elección. Hoy les puedo decir que vamos a ganar porque estamos empatados y todavía tenemos 17 días para recorrer el estado, así que sigan trabajando todos los días”, aseguró la candidata de Va por el Estado de México.

Alejandra Del Moral destacó sus estrategias sobre seguridad (PRI Edomex)

Ante esto, del Moral Vera hizo un llamado a las y los mexiquenses para seguir apoyando a la alianza, ya que la considera como la única opción para seguir mejorando al estado, sobre todo para el beneficio de las familias que habitan la entidad.

“Vamos a ganar porque somos la opción del trabajo, somos la opción de la construcción, somos la opción donde la pluralidad no es un obstáculo, sino todo lo contrario, aquí cabemos todos y no necesitamos pensar igual para que nos vaya bien a las familias del Estado de México”, aseguró.

Durante su visita al municipio, la abanderada por los partidos de oposición destacó que, de llegar a la gubernatura, duplicaría la seguridad en todo el estado, sobre todo por ser uno de los temas que más aqueja a la población mexiquense. Entre sus estrategias sobresalen el aumento en los números de cámaras de seguridad, así como la construcción de dos C5.

La candidata del PRI visitó Tlalnepantla (Twitter/@AlejandraDMV)

A pocos días de que se lleve a cabo la Jornada Electoral ambas candidatas han continuado con su agenda de campaña recorriendo los distintos municipios del Estado de México. No obstante, las dos candidatas se perfilan para el segundo y último debate de cara al 4 de junio.

Delfina Gómez y Alejandra del Moral confirmaron su asistencia al segundo enfrentamiento organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), luego de una serie de controversias tras las peticiones de la abanderada de Morena y los partidos aliados.

El pasado 15 de mayo, el Comité de Debates del IEEM dio a conocer las especificaciones y los temas a discutir en este segundo encuentro. De acuerdo con las autoridades electorales, este se llevará a cabo con ciertas restricciones a diferencia del primero.

Tras la solicitud de los partidos, ambas candidatas sólo podrán estar acompañadas por cinco personas de su equipo, y durante la transmisión en vivo, sólo un integrante estará presente en el foro.

El Instituto Electoral dio todos los detalles del segundo y último debate (Twitter/@IEEM_MX)

Por otra parte, el Comité del IEC reveló los temas a debatir, los cuales fueron escogidos a través de un sorteo. Estos asuntos fueron propuestos por la ciudadanía y votados como los más importantes a discutir.

Durante el debate, las candidatas emitirán su postura sobre Seguridad y Justicia; Economía y Empleo; Educación; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Además de esto, las autoridades electorales señalaron que el evento será transmitido por el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, medios abiertos como el canal 34. 2 de la televisión, así como también en la página web del IEC y YouTube.