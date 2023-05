Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 15 mayo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días, muy buenos días. Felicidades, maestros, maestros de México, nuestras maestras, nuestros maestros, hoy en su día.

Vamos a llevar a cabo esta conferencia. Como todos los lunes, vamos a iniciar con el ‘Quién es quién en los precios’, Ricardo Sheffield va a informarnos.

Luego, se va a informar sobre el avance en la construcción del Tren Maya, el tramo Cancún a Tulum, que es un tramo especial porque se están cuidando cenotes, ríos submarinos para no afectar la naturaleza en esa región turística importante de nuestro país.

Con el propósito de que se tenga una idea, se trata de un poco más de 120 kilómetros y el 75 por ciento de construcción es un viaducto, es decir, un segundo piso, no es terraplén. Es una obra única para proteger al subsuelo, para proteger los ríos subterráneos, cenotes, cuevas.

Y también se va a informar del avance en el tramo 6 y 7, que va de Tulum hasta Escárcega, pasando por Chetumal. Estamos hablando de 500 kilómetros, aproximadamente. En total, no debe de olvidarse, el Tren Maya significa construir mil 554 kilómetros de vías férreas, es como ir de aquí a Cancún. Es todo lo que se está construyendo allá en la península de Yucatán, es la obra pública más importante que se está construyendo actualmente en el mundo.

Esto va a significar mucho apoyo para los habitantes del sureste, porque llegan alrededor de 30 millones de turistas a Cancún y van a poder internarse y conocer más sobre sitios arqueológicos de la gran cultura, de la gran nación maya, que son únicos también en el mundo; y selvas tropicales y faunas nativas y muchas bellezas. Entonces, vamos a informar sobre eso.

Después, vamos ya a dedicarlo al festejo con maestras y maestros. Un doble festejo, porque se va a informar, se va a hacer un anuncio, considero que importante en esta mañanera para todos los maestros, maestras del país; y luego, al mediodía una representación de los maestros, porque no podríamos hacerlo a todas, a todos, pero sí una representación.

Están invitados maestras, maestros, más de 300, a que podamos compartir los alimentos aquí en Palacio Nacional. Es una comida con maestras y maestros muy, muy merecida.

Bueno, ahora sí ya introduje y ahora sí, Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes. Fuerte abrazo en su día a las maestras y maestros de todo México.

‘Quién es quién en el precio de la gasolina y el diésel’. La semana pasada, el promedio por la gasolina regular, 22 pesos con 18 centavos; de la Premium, 24 pesos con 37 centavos; del diésel, 23 pesos con 60 centavos. Vean ustedes, sigue mal portado el mercado internacional, sube y baja mucho cada día.

Con corte al 11 de mayo, el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo es de 63 dólares con 13 centavos. Por eso, el incentivo fiscal baja en esta semana 19.4 por ciento para la gasolina regular, no hay incentivo a la Premium, a la de alto octanaje y es de 2.6 por ciento el incentivo.

Para el diésel, las tres marcas que fueron más careras la semana pasada, la que se pasó, pero a lo grande fue Petro Seven, Chevron y Redco, ya veremos por qué Petro Seven y Total, G500 y Exxon Mobil fueron las tres marcas la semana pasada aliadas de los consumidores.

Vamos a ver ahora sí la gasolina regular ya por regiones, con margen, Petro Seven en Monterrey, Nuevo León, un precio al público de 24 pesos con 73 centavos el litro y, de veras que se pasaron de rosca, un margen de cuatro pesos 32 centavos, segurito que no le pierden, compárenlo con los 16 centavos de margen de franquicia Pemex en La Unión de Isidoro Montes de Oca, en Guerrero, a 21 pesos con cinco centavos el litro, precio al público, ahí se nota la diferencia.

Y, otra vez, Petro Seven se pasa de rosca en Guadalupe, Nuevo León, dando a 26 pesos con 19 centavos el litro, con un margen de tres pesos 42 centavos, estos angelitos, mientras que 17 centavos de margen de marca Carvel, en Cuauhtémoc, Chihuahua, tiene un precio al público en consecuencia mucho más bajo de 23 pesos con 99 centavos.

Para el diésel, el más alto lo encontramos en franquicia Pemex, en Cozumel, Quintana Roo, un precio al público de 25 pesos con 24 centavos, un margen de tres pesos con 72 centavos, franquicia Pemex también en Veracruz, Veracruz, a 22 pesos con 25 centavos el litro de diésel, tiene un margen de 19 centavos, muy razonable.

Atendimos a través de la app de Litro por Litro 296 quejas y fuimos a realizar constataciones o verificaciones en 288 gasolineras. Dos no se dejaron verificar, a pesar de que están obligados por ley a permitir que verifiquemos, fue una Huatabampo, Sonora y otro en Pesquería, Nuevo León, ya los estaremos visitando en compañía de la Guardia Nacional, de la CRE y de la ASEA para hacer de una vez una revisión completa a todos los aspectos de estas gasolineras que no permitieron que se cumpliera con la ley.

También seguimos viendo que los servicios sanitarios de preferencia no se cobren, que estén con buen mantenimiento y limpios.

Vamos ahora a quién es quién en el gas LP donde, con corte a 10 de mayo, el precio internacional, convertido a kilos y a pesos, es de 20 pesos con 21 centavos; y convertido a pesos y a litros, es de 10 pesos con 96 centavos. Esto es el 10 de mayo el corte de los precios internacionales.

Mientras que el promedio de las 220 regiones que conforman el país para cilindros de gas fue de 18 pesos con 33 centavos el kilo y de nueve pesos con 88 centavos el litro para tanques estacionarios. Ustedes ven que continúa funcionando muy bien en el mercado esta política de precios máximos; que, a pesar de eso, sigue habiendo aliados de los consumidores que dan por debajo de ese precio máximo, hay casos en el Estado de México, en Jalisco, en Hidalgo, en Puebla. Un ejemplo es Gas Narvarte, en San Simón de Guerrero, Estado de México, tiene un precio al público de nueve pesos con 56 centavos el litro, cuando el precio máximo de esa región es de 10 pesos con 41 centavos.

Y hay ejemplos de aliados de los consumidores en el caso de cilindros de gas, tenemos en Jalisco, en el Estado de México y en Guerrero. Azteca Gas, en Atizapán, Estado de México, 16 pesos con 66 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 18 pesos con 16 centavos.

Realizamos 846 visitas a 843 expendedores de gas LP y encontramos todo en orden.

Vamos a ver quién es quién en los 24 productos que más consumen las familias mexicanas. El Índice Nacional de Precios al Consumidor en Bebidas y Alimentos tiene un pequeño repunte, habrá que ir analizando en los próximos días en dónde estuvo, porque en estos 24 productos más bien hay una tendencia a la baja.

Vamos a verlo de manera clara cuánto cuestan los 24 productos en la zona centro, donde el precio más alto lo tuvo Walmart y, a pesar de que es el precio más alto, no tan alto como el tope que ha venido respetando esta cadena, entre otras, en Coyoacán, en la Ciudad de México, fue de mil 18 pesos con 70 centavos y este es el más alto; el más bajo para esos mismos productos en esta zona fue Mega Soriana, en Coacalco también, aquí cerquita, en el estado de México, a 900 pesos con 90 centavos y en la Central de Abastos de Iztapalapa tuvimos el paquete en 943 pesos con 50 centavos la semana pasada.

En la zona centro norte tenemos que el más caro es la Central de Abastos de Durango, en Durango, Durango, en mil ocho pesos con 30 centavos; aun así, no muy alto y Soriana tiene el precio más bajo en Guadalajara, Jalisco, a 927 pesos con 50 centavos.

En la zona norte, Ley, el precio más alto en Hermosillo, Sonora, mil 36 pesos con 30 centavos, mientras que los mismos 24 productos los encontramos en Bodega Aurrera, de Saltillo, Coahuila, en 885 pesos con 40 centavos, muy buen precio.

Y, por último, en la zona sur sureste la Central de Abastos de Mérida, aunque siguen siendo los más careros de todo el país, ya le bajaron, le bajaron 29 pesos y tienen el paquete esta semana que cerró en mil 103 pesos con siete centavos, mientras que el precio más económico lo encontramos en Bodega Aurrera, de Campeche, Campeche, 869 pesos con 70 centavos.

Muchas gracias.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR): Muy buenos días a todas, a todos. Felicidades, maestras y maestros.

Con su permiso, señor presidente, informaremos hoy sobre los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya de manera integral.

Los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya suman 621 kilómetros de vía que cruzan ocho municipios de Quintana Roo y tres municipios del estado de Campeche, son 43.3 kilómetros de Cancún a Playa del Carmen en el tramo 5 norte, 67.7 kilómetros de Playa del Carmen a Tulum en el tramo 5 sur, 255.8 kilómetros de Tulum a Chetumal en el tramo 6 y 254.5 kilómetros de Chetumal a Escárcega en el tramo 7.

En estos tres tramos se ubican siete estaciones, cuatro paraderos, un taller y dos cocheras para los trenes y una base de mantenimiento para la vía.

Se mejoran nueve zonas arqueológicas y se trabaja en el nuevo sitio que será Paamul II, con su Cueva Garra de Jaguar, Cueva de las Manitas y Cueva 8 Balas.

La conectividad del aeropuerto de Cancún será reforzada con el nuevo aeropuerto de Tulum y la modernización de la terminal aérea de Chetumal.

En Tulum y Calakmul se construyen hoteles Tren Maya para vivir una mejor experiencia en esta zona donde se ubican importantes sitios naturales como el Parque del Jaguar, la laguna de los siete colores de Bacalar y la reserva de la biosfera de Calakmul.

En los tramos 5, 6 y 7 se construyen 800 obras complementarias, como puentes ferroviarios, drenajes, pasos peatonales, vehiculares y de fauna.

Se han generad 20 mil empleos hasta ahora.

Además, avanza el acopio de insumos que requiere la vía en estos tres tramos, que en total son cuatro millones de metros cúbicos de balasto, un millón 800 mil durmientes y 121 mil toneladas de riel.

En el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, el 75 por ciento —como lo comentó el presidente— de la vía está sobre un viaducto elevado, que ya se construye para proteger el suelo, los cenotes, cavernas, ríos y ríos subterráneos.

Cuidando nuestro patrimonio arqueológico y nuestra riqueza natural, seguimos trabajando para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023.

Es cuanto.

JOAO PEDRO PARREIRA, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE MOTA-ENGIL LATINOAMÉRICA: Buenos días a todos. Felicidades a las maestras y maestros.

Hoy, el reporte del tramo 5 sur, que está a cargo de Mota-Engil, son 27 kilómetros, cerca del 75 por ciento es un viaducto elevado, son cerca de 20 kilómetros de viaducto elevado. Dedicamos hoy al talento humano, la obra de ingeniería más compleja y es la construcción por motivos ambientales y de protección al medio ambiente, que es construir un puente, un viaducto de una magnitud impar, sin tener otra referencia, yo creo, en muchos países del mundo.

Ese mismo viaducto sólo se puede hacer a través de una planificación, de una logística, de una fabricación y de un montaje que corresponde al talento humano, por eso celebramos hoy en nuestro reporte mucho la política de cero accidentes y, lo más importante, del compromiso de más de cinco mil trabajadores que tenemos hoy colaborando con nosotros en la construcción del tramo 5 sur.

En ese sentido, vamos a pasar un pequeño video en donde se verifican estos avances del viaducto elevado del tramo 5, para garantizar el buen entorno, el contexto medioambiental correspondiente a esta obra gigante que traemos entre manos.

El tramo 5 sur y todo el tramo 5, la construcción del viaducto se hace a través de la fabricación de los elementos, se hace a través del montaje de los elementos, del ensamble de los elementos para poder tener esa capacidad de proteger, no solamente los cenotes, las cavernas, los ríos subterráneos, para también dar paso a la fauna y la flora que existe en todo el entorno.

Es todo, señor presidente. Con permiso.

MANUEL MUÑOZCANO CASTRO, DIRECTOR GENERAL DE AZVINDI FERROVIARIO: Muy buenos días a todas y a todos. Muchas felicidades, maestros, por su día. Felicidades. Con su permiso, señor presidente.

El tramo 5 sur, en el segmento B, que corresponde Puerto Aventura hacia Akumal, está encargada de la empresa Grupo INDI, la cual tiene un desarrollo de 20.7 kilómetros de tramo.

El 70 por ciento,12 kilómetros exactamente van en viaducto elevado, ocho kilómetros en terraplén sobre losa y un puente de 300 metros, un puente atirantado.

Actualmente se cuenta con 14 perforadoras, 16 tractores, 25 excavadoras, ocho biocompactadores, 52 ingenieros y más de mil 400 trabajadores en sitio de trabajos directos.

Actualmente llevamos un avance de 548 pilas, que corresponden a más de ocho kilómetros de pila ya construida; ya llevamos 302 piezas de columna, 42 cabezales, más de mil trabes prefabricadas y más de mil 700 tabletas prefabricadas.

La conformación del terraplén, ya tenemos más de siete kilómetros conformados.

La losa de concreto ya lleva más de 2.5 kilómetros construida, el terraplén sobre losa ya lleva más de 400 metros lineales avanzando, en total llevamos solamente en esta losa ya más de 37 mil metros cúbicos de concreto, así como más de tres mil 300 toneladas de acero.

Aquí se puede ver cómo se está conformando el terraplén arriba de una losa de concreto para la protección del suelo.

Esta es una imagen objetivo, señor, del puente atirantado, el cual tendrá un claro central de 122 metros, el cual ya está en construcción, ya se iniciaron los trabajos y estará listo para la siguiente inauguración.

Es cuanto, señor presidente.

GUADALUPE PHILLIPS MARGAIN, DIRECTORA GENERAL DE EMPRESA ICA: Buenos días a todos. Felicidades a las maestras y maestros.

Traemos un video de los avances del tramo 5 C. El tramo 5 C conecta Puerto Aventura con Playa del Carmen. Al día de hoy, trae un avance general de 41.2 por ciento.

Este tramo es de 20 kilómetros, 11 kilómetros de viaducto elevado para proteger toda la zona cartica y nueve kilómetros de terraplén. Tenemos un avance de 61 por ciento en el terraplén y de 33. Por ciento en la parte del viaducto.

El 70 por ciento de los durmientes que iremos colocando ya están fabricados.

La siguiente, por favor. Esta esa es una visión de cómo va a quedar el terraplén.

Siguiente. Esta es una visión ya elevado en los viaductos.

Siguiente. Este es al día de hoy cómo vamos con los viaductos, aquí ya se empieza a ver el avance.

Siguiente. Esto es otro render de cómo va a quedar.

Siguiente. Esta es una visión de la estación de Playa del Carmen. La estación tiene un avance del 26 por ciento; el avance más importante del día de hoy están en los andenes, que es lo primero que tenemos que terminar para que pueda funcionar el tren.

Eso es todo. Muchas gracias.

GUSTAVO RICARDO VALLEJO SUÁREZ, INGENIERO RESIDENTE GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS. SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA): Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todos.

La Secretaría de la Defensa Nacional participa en el esfuerzo de construcción del Tren Maya en los tramos 5 norte, 6 y 7 y la construcción del Aeropuerto Internacional ‘Felipe Carrillo Puerto’ en Tulum, Quintana Roo.

Tenemos un esfuerzo de construcción en total, por los tres tramos, de 553,6 kilómetros, tanto de vía doble electrificada como de vía sencilla, construida tanto en terraplén como en viaducto elevado.

Los trabajos iniciaron en agosto del 2022 y serán concluidos en diciembre de este año. Llevamos ya avance general superior al 20 por ciento. Tenemos actualmente integrados 19 frentes de construcción para materializar los proyectos.

Hemos generado más de 31 mil empleos y nuestra fuerza de trabajo es de mil 300 unidades de maquinaria pesada y mil 900 vehículos de construcción.

Lo que fundamentalmente estamos haciendo en estos momentos es, dentro de los trabajos principales de construcción, es:

Perforar las pilas de cimentación.

Trabajamos las 24 horas los siete días de la semana de todo el año.

Estamos colando in situ las pilas de cimentación y las columnas prefabricando y montando cabezales, vigas, tableros en los viaductos elevados, conformando, explotando los bancos de materiales y conformando los terraplenes, construyendo las estaciones y los paraderos y también haciendo el acopio de los materiales estratégicos, como el balasto, los durmientes, los rieles y los cables de la catenaria.

Por lo que se refiere al Aeropuerto Internacional ‘Felipe Carrillo Puerto’, llevamos un avance físico del 40 por ciento y un avance financiero del 33 por ciento.

Tenemos aquí organizados 10 frentes de construcción y estamos trabajando en vaciar concreto en la pista, en las plataformas, en las calles de rodaje y en las vialidades; también estamos montando estructura metálica ya en el edificio terminal de pasajeros en los diversos hangares y en la terminal de combustible.

Estamos construyendo el fuste de la torre de control de tráfico aéreo realizando trabajos en estructuras, albañilería, instalaciones de los diversos cuerpos que componen este complejo aeroportuario y estamos construyendo la infraestructura eléctrica para energizar el proyecto.

Tenemos una fuerza de trabajo de 340 máquinas y casi 500 vehículos de construcción, hemos generado nueve mil empleos y actualmente tenemos activos cuatro mil 200.

Es cuanto por los trabajos de construcción de Sedena.

BLAS ANDRÉS NÚÑEZ JORDÁN, JEFE DEL CENTRO COORDINADOR DE OPERACIONES (CCO) DEL TREN MAYA. DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS, SEDENA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos.

Además de la construcción de las vías férreas en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, que va de Tulum hasta Escárcega, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, construyen el Parque del Jaguar, el Hotel Tulum, el cual está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de lo que será la estación del tren Tulum y a tres kilómetros de la zona arqueológica.

El hotel cuenta con 352 habitaciones, así como áreas de restaurante, gimnasio, bar, albercas, baños, cafeterías, estacionamiento y el área de servicios para el adecuado funcionamiento del mismo.

Los turistas que visiten el hotel podrán hacer uso de las atracciones que se construyen en el Parque del Jaguar, así como de las playas públicas que se contará en el mismo parque.

La obra presenta un avance de 3.70 por ciento, se construye en un área de 13.5 hectáreas y se tiene considera su terminación para finales de noviembre del presente año.

De igual manera, en el tramo 7, localizado a una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, en un predio de aproximadamente tres hectáreas se construye el hotel Calakmul, el cual contará con 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles, este hotel se construye siguiendo las más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta a fin de que el área sea impactada en lo menos posible desde el punto de vista ecológico.

Asimismo, del hotel rumbo a la zona arqueológica se construye un camino tipo rural con un ancho de cinco metros, en cuya construcción apoyan trabajadores del estado de Oaxaca.

La obra presenta un avance de 5.50 por ciento.

Ha generado 300 empleos directos e indirectos de habitantes de la zona.

Se estima su conclusión para noviembre del presente año.

Por último, en la ciudad de Chetumal también se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, el cual forma parte de la red de instalaciones que operarán el adecuado funcionamiento del tren.

Consta del edificio de zona, estacionamiento, almacenes, destacamento de seguridad, entre otros. Presenta un avance de 5.92 por ciento.

Ha generado 250 empleos directos e indirectos.

Se estima su conclusión para finales del presente año.

Es cuanto.

MAITE RAMOS GÓMEZ, DIRECTORA DE ALSTOM MÉXICO:Muy buenos días, señor. Con su permiso.

Felicitar a todos los maestros y maestras de este país y, con su permiso, particularmente a mi mamá, mi mamá es maestra hace 50 años y es quien me enseñó a leer, a rezar y a amar.

Bueno, vamos a platicar de los sistemas ferroviarios, otra vez, un poquito más. Recordemos que estos sistemas ferroviarios son como el cerebro de la vía donde viaja el tren. Vamos con la primera lámina, por favor.

Son un conjunto de distintos sistemas, tanto de seguridad como de monitoreo y control. Pero, todo esto, ¿a qué nos ayuda?

Primero, a saber en dónde está el tren en cada momento y en cada lugar: cuando está en vía, cuando está en estación, cuando está en un taller, cuando va entrando, cuando va saliendo. Todas las maniobras, en dónde va, en qué cantón va.

Esto nos ayuda también a saber en qué momento va a llegar a la estación y a poderlo programar y a poder contar con una puntualidad, que es muy complicado a veces en otros lugares tener, pero que hoy la vamos a tener porque en todo momento vamos a saber en cuántos minutos, en cuánto tiempo quedará el siguiente tren y así podremos dar mucho mejor servicio y una mejor experiencia para el usuario.

Estos sistemas contribuyen entonces a que los trenes lleguen a tiempo, que sepamos en dónde están, pero además contribuyen a diferentes temas de seguridad, como la protección del tren, el monitoreo del centro de control.

Recordemos que tenemos en estos sistemas de radicalización y de telecomunicaciones sistemas de videovigilancia con más de dos mil cámaras a través de toda la vía de los trenes, de las estaciones y de los paraderos, con comunicación en tiempo real con los centros de control que van a estar basados uno en Cancún y otro en la ciudad de Mérida

Los sistemas de ayuda, la explotación también que nos ayudan a entender más y hacer la operación del tren más amigable, pero también toda la información y control de energía, que es muy importante para la operación de los distintos trenes.

Todo esto requiere de que se vayan haciendo pruebas de funcionalidad y estas pruebas de funcionalidad es lo que ya hemos empezado a hacer, es decir, cómo funciona cada uno de los sistemas para que cada una de las cosas que se va instalando vaya siendo parte de este cerebro.

En la siguiente lámina vemos cómo tenemos distintos protocolos que nosotros le llamamos de verificación y validación, en donde probamos a detalle cada una de las funcionalidades de este gran cerebro.

En este protocolo, en las pruebas de funcionalidad, se revisa cada sistema, se utilizan simuladores muy parecidos a los de un avión o a simuladores mucho más complejos o mucho más grandes, pero que podemos ver, cuando juegas en una maquinita donde pareciera que tú vas manejando, son en tiempo real y se cargan todas las condiciones del trayecto y se hacen distintas simulaciones de cómo sería en cada una de las condiciones. Esto nos permite ir reaccionando, actuando y generando las reglas de operación para que el tren tenga un mayor funcionamiento.

Aquí vemos cómo son más o menos estás simulaciones. Detectamos desde la velocidad, la capacidad del frenado, por ejemplo, que es muy importante. Estos trenes pesan mucho y se tiene que ir programando las capacidades y las velocidades de frenado, pero también cuando entra a una estación, cuando entra a otra, cómo va siendo la visión real.

Estos trenes son operados por personas, entonces, aun cuando son operados desde un centro de control, hay que tomar en cuenta el factor humano.

Se establece cuál es la ruta deseada que debería de tener el tren y cuál es la ruta que pudiera, en algún momento dado, por alguna condición meteorológica o de distintos temas qué es lo que tendríamos que hacer.

Se muestra la ocupación del espacio de los cantones y esto nos permite que ningún tren pueda invadir otro cantón que ya está siendo ocupado por un tren.

Así como el cuerpo recibe todas las imágenes a través de la vista, a través de los ojos y las procesa en el cerebro. Todos estos sistemas son estos ojos que van a alimentar al cerebro, que son los sistemas ferroviarios para que tengamos una correcta operación del tren, esto está conformado por equipos de muchos países, pero liderado por México con mexicanos.

Y donde sí tenemos gente que viene de Brasil, de Francia, de España, pero que realmente tiene un componente mexicano en absolutamente todas sus composiciones.

La primera prueba se hizo en julio de 2022, la segunda prueba se realizó en marzo del 2023. ¿Ya se acabaron? No, tenemos que seguir probando, tenemos que seguir probando cada vez que se vayan instalando los elementos en vía en los distintos tramos, tenemos que seguir probando cada vez que se integre un nuevo tren para que realmente vayamos viendo.

Y claro, ahora que se instale y se termine de construir el centro de control tanto de Cancún como Mérida para que realmente veamos que este cerebro sigue recibiendo siempre las señales correctas.

La siguiente, por favor. El equipo está integrado por hombres, mujeres, mexicanos, muchos de ellos; de primer nivel mecánicos especialistas, técnicos en sistemas, algunos de escuelas muy rimbombantes, de Francia y de Brasil, pero también mucha gente, muchos técnicos, muchos ingenieros, muchos mecánicos del Politécnico, de la UNAM y del Conalep y de la Universidad de Hidalgo también, ingenieros mecánicos con gran experiencia, que aquí la edad y la experiencia sí importa. Así es que bienvenidos. Son los adultos con más edad que forman parte del equipo y que están hoy en día construyendo este tren para México hecho en México.

Muchas gracias.

Gracias, señor. Es cuanto.

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días, presidente, gobernadoras, compañeras y compañeros de este gran equipo de trabajo. Y por supuesto, con una felicitación a todas y todos los maestros de México.

En este día quisiera honrar la memoria de un gran profesor, investigador emérito del INAH que a sus 89 años nos acaba de dejar el pasado 13 de mayo, Rubén Cabrera Castro, quien dedicó más de 40 años de su vida al estudio, el cuidado y la compresión de la gran cultura teotihuacana de Mesoamérica.

Seguimos trabajando fuertemente en el salvamento arqueológico que corresponde al proyecto integral del Tren Maya. En este caso, como pueden ustedes observar, tanto en el tramo 5 como el tramo 7 tenemos el 100 por ciento de vistos buenos de obra y seguimos trabajando ya con avances muy importantes por lo que respeta a la liberación de los tramos para la obra en el Tramo 6 con más del 60 por ciento de avance.

Hemos recuperado, en el tramo 5, 781 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, ocho mil 597 bienes inmuebles, 146 muebles, un entierro prehispánico y más de 24 mil fragmentos de cerámica que han sido analizados en los laboratorios y depósitos de material arqueológico.

En el tramo 6 recuperamos 21 rasgos naturales asociados al paisaje, sobre todo grutas, cavernas y cenotes, dos mil 830 bienes inmuebles y 35 bienes muebles.

Tenemos aquí ya una tarea menor por lo que hace a los vistos buenos de obra, pero una gran tarea para el acopio, análisis e interpretación del material arqueológico.

En el tramo 7, sin duda alguna, es el tramo en donde hemos encontrado la mayor cantidad de vestigios arqueológicos, sobre todo lo que corresponde a bienes inmuebles, que nos habla de una intensa densidad de población en toda esta zona de la selva maya. Hemos recuperado 207 rasgos naturales asociados al paisaje, hemos registrado información y protegido 19 mil 862 bienes inmueble, sin duda alguna, el tramo con la mayor cantidad de este tipo de vestigios arqueológicos; 303 bienes muebles y 33 entierros, muchos de ellos con ofrendas y estamos recuperando valiosa información.

En este tramo se trabajó, como hemos informado, con un dispositivo especial que nos permitió en un lapso de 14 semanas obtener el visto bueno para que la obra avance, esto fue gracias a la incorporación de más de 500 elementos de tropa que proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional, el apoyo de los gobiernos de Quintana Roo y de Campeche.

Aquí le agradecemos mucho a las gobernadoras aquí presentes, también de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Semarnat, la Sedatu y el Instituto Nacional de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales, fue una experiencia muy interesante en donde se han incorporado en el tramo 6 y 7 alrededor de 300 arqueólogos e investigadores de otras profesiones que ahora mismo están fortaleciendo su formación profesional y participando en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza.

En el tramo 5 tenemos atención con el Promeza en la zona arqueológica de Tulum, en donde vamos a extender el circuito de visita.

También, en la zona de Muyil, que tiene un enorme potencial para la investigación y la visita; esta pequeña zona de Xel-Há será atendida también en el Promeza, lo mismo que el corredor ecoarqueológico Paamul II, que además del sitio Paamul II se incorpora la Cueva Garra del Jaguar, la Cueva Ocho Balas y la Cueva de Las Manitas.

Y también estamos atendiendo la zona arqueológica de El Meco, una zona enclavada en el área metropolitana de Cancún, Isla Mujeres.

La que sigue. En estas zonas estamos ya con el diseño de las unidades de servicio para brindar una mejor atención al público, a los turistas.

La que sigue. En el tramo 6 vamos a atender la zona de Oxtankah, cercana a Chetumal; Chacchoben, que también recibe una gran cantidad de visitantes; Dzibanché y Kinichná, de la que hemos hablado anteriormente y esta gran zona que estamos apenas acondicionando para su apertura al público, la zona de Ichakabal, en el municipio de Bacalar.

La que sigue. También en todas estas zonas contamos ya con el diseño de las unidades de atención al público visitante, dependiendo del flujo de visitantes, dependiendo del tamaño de las zonas es que diseñamos estas unidades de atención y salas de interpretación.

En el Tramo 7 ―la que sigue― habremos de atender dos zonas de gran atractivo, de gran importante de enorme magnitud, una de ellas es Kohulinch y la otra es Calakmul, una gran ciudad maya antigua, que ahora mismo es patrimonio mixto de la humanidad, patrimonio cultural y natural del mundo, por lo que tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso de investigación y conservación en esta zona, en donde, además, como ya lo explicó el coronel Blas, se está construyendo un Centro de Atención a Visitantes, Catvi.

La que sigue. Estos son los diseños de los centros de atención, las Unidades de Servicio para los Visitantes.

La que sigue. Esto simplemente es un ejemplo muy sencillo de la magnificencia de bienes que vamos encontrando. Esta es una vasija paakzatz modelado, es típica de la región del río Bec, al sur de Campeche. Es probablemente un bulto de poder, es una ofrenda asociada a la presencia de algún destacado gobernante. Como ven, es una vasija con una tapa que representa a un dignatario con su tocado vegetal que refiere al renacimiento, que refiere a la esperanza de una nueva vida.

Gracias.

MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, presidente. Una felicitación y un abrazo a las compañeras y compañeros maestros.

Informo de los avances ambientales de los tramos, comparto esta información.

¿Qué estamos haciendo?

Estamos haciendo nuevas áreas protegidas y compartimos lo que ya tenemos:

Area de protección de flora y fauna jaguar, que es de dos mil 249.7 hectáreas que se decretó el 27 de julio de 2022 y que este año tendrá su programa de manejo.

Está por decretarse el mangle Puerto Morelos, que es de 505.2 hectáreas, donde se cuida principalmente cuatro tipos de manglares y también se decreta justo este año.

Y estamos haciendo la región gran Calakmul, esta región es muy importante porque estamos hablando de que tenemos una reserva de la biosfera Calakmul de 723 mil hectáreas; al ampliarla, vamos a estar sumando 626 mil hectáreas adicionales, esto nos llevará a tener el espacio de reserva de zona tropical más grande de América después de las Amazonas.

La siguiente, por favor. Estamos haciendo la creación de un parque temático y espacio educativo. Esto también se vuelve relevante porque sumamos tres áreas: lo que es área de protección de flora y fauna jaguar, lo que es Parque Nacional Tulum y se conecta con la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano. Se vuelve importante porque hay una creación de este parque temático que conecta a estas tres reservas.

La siguiente, por favor. Y el trabajo que traemos ya con las comunidades, más de 418 proyectos forestales, trabajando directamente con comunidades en Quintana Roo y en Campeche, donde tenemos en algunos proyectos cursos de capacitación, estudios para incorporar superficies de manejo forestal, brigadas rurales de vigilancia, de manejo de fuego, de protección, también acciones de reforestación, tratamientos de plagas.

Y compartir que también en todo lo largo de lo que es el tren se está llevando a cabo el gran proyecto Sembrando Vida, donde trabajan la reforestación.

La siguiente, por favor. Con esto, tenemos el cuidado de macizos forestales, 99 brigadas de vigilancia de prevención y combate de incendios entre Campeche y Quintana Roo. Estas brigadas estarán vigentes desde 2021 al 2025.

Y presentamos un video breve.

Gracias. Es cuanto, presidente.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: La conservación y el cuidado del sureste mexicano es prioridad para el gobierno de la Cuarta Transformación.

Como parte del Proyecto Tren Maya, con una extensión de 1.5 millones de hectáreas, la región Gran Calakmul, en Campeche, será la reserva más grande de selva tropical de América, después del Amazonas en Brasil.

Considera la federalización de las reservas de Balam-Kin y Balam-Kú, que tienen una superficie de más de 563 mil hectáreas; el próximo corredor Balam-Béhm con 55 mil hectáreas de áreas destinadas voluntariamente a la conservación.

Calakmul II, para sumarlas a las 723 mil hectáreas de la Reserva de Biosfera Calakmul y otras áreas destinadas voluntariamente a la conservación ya certificadas de más de 152 mil hectáreas.

La región Gran Calakmul garantizará la conectividad biológica entre Calakmul y Laguna de Términos. Además, contribuirá a la mitigación de aproximadamente 11.17 millones de toneladas de dióxido de carbono de 2019 a 2030, gracias a soluciones basadas en la naturaleza.

El Tren Maya es un proyecto integral que impulsa el turismo, fortalece a las comunidades y protege el medio ambiente con acciones que contribuyen a la conservación de sus ecosistemas y al bienestar de la gente.

(FINALIZA VIDEO)

MARÍA ELENA LEZAMA ESPINOSA, GOBERNADORA DE QUINTANA ROO: Muy buenos días a todos y todas. Felicidades, maestras y maestros de Quintana Roo y de todo México. Y si me permiten un micrófono, para hacerlo lo más rápido.

En torno al tramo 5 y 6 en Quintana Roo —muchas gracias— 31 millones de pasajeros, de visitantes en Quintana Roo, más cruceristas, más los que llegan vía terrestre y lo que queremos es que conozcan todo Quintana Roo a través del Tren Maya, los vestigios mayas rodeados por Puerto Juárez, la zona de pescadores de Cancún, El Meco, que acaba de platicar Diego, esta zona arqueológica en la zona hotelera de Cancún y muchas maravillas más.

Y después aquí, Puerto Morelos, en este faro inclinado, símbolo de la resiliencia del pueblo que crece ante la adversidad, ante los fenómenos hidrometeorológicos, el segundo sistema arrecifal más grande del mundo y todos estos lugares que van a conocer no sería posible sin la llegada del Tren Maya, las bordadoras de Leona Vicario o este traje que, la verdad, es extraordinario, de Chanchén, que hizo Maximiliana, que le mando un fuerte abrazo.

La historia, cultura frente al mar, el origen de un pueblo de pescadores en Playa del Carmen también en donde hay una estación.

La emblemática zona comercial de artesanías quintanarroenses, hecho en Quintana Roo, bien hecho, que, insisto, estas artesanas, artesanos, no podrían ser descubiertos sin la llegada del Tren Maya, la famosa quinta avenida y todo eso que va descubriendo.

Y otros destinos que no pasa el Tren Maya por ahí, pero, por ejemplo, en Playa del Carmen es la entrada a la Isla de las Golondrinas, Cozumel, la zona arqueológica de Tulum, la única zona arqueológica del mundo maya que se erige frente al azul turquesa del mar Caribe.

O Las Diablillas de Hondzonot, mujeres que hacen historia, ellas juegan softbol, así, con traje típicos, completamente descalzas. Un deporte y tradición maya, orgullo de Quintana Roo. Las conocerán si se bajan en la estación de Tulum a través del Tren Maya.

Esta atracción que es, lo hemos dicho mucho, el Parque Nacional del Jaguar en Tulum.

El nuevo aeropuerto de ‘Felipe Carrillo Puerto’, en Tulum, cuatro millones de pasajeros en su primera fase, que viene también a desahogar el tráfico que hay ya en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

La ruta de las iglesias en Felipe Carrillo Puerto.

La guerra de castas, en donde nuestras y nuestros mayas lucharon por sus orígenes, patrimonio y conservación indígena. Felipe Carrillo Puerto, un lugar histórico de nuestro Quintana Roo.

Y por primera vez, gracias a usted, señor presidente, la puerta, el acceso al mar para saldar la deuda histórica con Felipe Carrillo Puerto, la reconversión de una cárcel a un nuevo centro económico de turismo rural ahí, en Vigía Chico.

Con las artesanías en madera labradas a mano, en Petcacab y en muchos lugares.

O las técnicas ancestrales de bordado de manos artesanas en más de 25 comunidades mayas, como X-Pichil, en todas las comunidades en donde se pasan este oficio de generación en generación.

Y la mejor piel, la mejor de todo el mundo. Ahí está Cándido, pero hay muchas otras y otros artesanos, ahí en Pedro Santos. Agricultores, sandia, chile habanero, miel de calidad de exportación, que se van a ir ahí en los vagones de carga, sinónimo de bienestar y una mejor economía para nuestras y nuestros productores locales.

Chacchoben, también en Felipe Carrillo Puerto y un sinnúmero de lugares por conocer, como los productores de madera, en esta madera única de Quintana Roo, Tzalam.

La laguna de los siete colores, la platicaban hace un momento, un Pueblo Mágico custodiado por el fuerte de San Felipe.

Y muchos lugares que vamos a conocer, como Ichkabal, que no estaba abierta al mundo, la vamos a abrir gracias al señor presidente; o esta hectárea, que nadie conoce, pocos conocen las hectáreas completas con campos de girasoles.

Y Chetumal, en donde habrá una estación en la cuna del mestizaje, el primer barrio mágico de todo México, la Bahía de Chetumal.

La oferta gastronómica única, como Los Queques, esta todavía oferta tiene influencia beliceña, aunque cuenta con ese famoso queso de bola; o El Calderitas, la reconocida cocina del mar, sitio de encanto, bellezas naturales, tradición; las empanadas de doña Juanita. Y mucha oferta gastronómica más. Todo esto no lo conoceríamos, vayan a conocer la Bahía de Chetumal, un lugar en donde inicia México.

O a Pompeyo, en el Santuario del Manatí.

Y queremos también decirles que en la zona de Kohunlich, ahí en donde vamos a conocer un lugar extraordinario, en donde caminas y escuchas a los saraguatos.

Y el objetivo del Tren Maya es justicia social, riqueza cultural, turismo y aquí la participación. Gracias por permitirnos ser parte de este salvamento arqueológico en el frente 1 del Tramo 7 del Tren Maya.

Chakanbakán, que ya les contaré en otra mañanera este lugar emblemático y, bueno, Diego tendrá mayor información, será otra historia.

Y los Mercados del Bienestar, ¿qué es lo que vamos a hacer a través del Tren Maya?, todo lo que se produce, lo que acaban de ver: los bordados, la madera, la miel, la sandía, el limón, el chile habanero, a través de los Mercados del Bienestar Maya. Estos mercados, en donde van a poder exponer en Nicolás Bravo, específicamente ahí vamos a iniciar todos los productos de nuestras y nuestros artesanos, de esa gente que merece mucho más, Mercados del Bienestar Maya, nuevas experiencias comerciales y gastronómicas.

Las y los turistas, por ejemplo, que vayan Kohunlich van a poder van a poder ingresar, van a ver cómo bordan las artesanas, van a ver cómo se talla la madera, van a ver cómo se prepara una rica cochinita o tortillas hecha a mano para fortalecer la economía de las comunidades a todo el alrededor, este es el Mercado del Bienestar Maya, en donde hacemos justicia social.

La siguiente, por favor. Proyecto cultural y comercial con justicia social. Progreso con justicia y crecimiento con bienestar, eso es el Tren Maya. Las y los invito a recorrer la esencia de Quintana Roo, ahí en donde la tierra late.

Señor presidente, a nombre del estado de Quintana Roo, de las y los mayas, de esa gente que merece mucho más, muchas gracias por hacerlo realidad.

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, GOBERNADORA DE CAMPECHE: Buenos días, una felicitación, un comentario, una protesta y un agradecimiento.

Maestros (habla en lengua indígena) Felicidades en su día.

Y hablo sobre el tramo 7, uno de los retos más grandes en la construcción del Tren Maya. Y quisiera que pasaran el video rapidísimo.

(PROYECCIÓN DE VIDEO TREN MAYA, TRAMO 7)

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: En la encrucijada que tuvimos de rescatar los vestigios mayas o mantener el ritmo de la construcción del caballo de fuego, pues se hizo una hazaña, ocho semanas intensas y se lograron los dos objetivos, diría León Felipe: llegamos todos juntos y a tiempo.

Aquí intervinieron, además de don Diego, que es el director del INAH y que gracias a su talento se pudieron intervenir más de 12 mil vestigios, 12 mil 300 vestigios y también al talento de un general, yo le digo de película, Gustavo Vallejo, quien continúa la construcción a paso veloz, participó un gran equipo integrado por más de dos mil 500 personas entre ciudadanos brigadistas, el Ejército con su mejor rostro, arqueólogos, estudiantes y servidores públicos. No fue fácil, se requirió un enorme esfuerzo de coordinación y una vez más Andrés Manuel nos enseñó cómo se puede luchar contra lo imposible y vencer.

Me asombra y quiero… Ahí viene mi protesta y como es Día del Maestro y soy maestra me la perdonarán. Teníamos… Cuando yo veo, después de todos estos retos, cómo Andrés Manuel se enfrenta a tantos desafíos en cada una de estas obras deslumbrantes, yo no dejo de preguntarme por qué, si es un hombre humano, un presidente visionario, por qué tantos cuchillos de odio, tantas palabras, discursos afilados.

Los Claudios X., los Loret de Mola, maestro en los montajes del engaño y estos medios decadentes que destilan hiel de chacales y retuercen la verdad y no encontrando de qué acusarse se ensañan contra sus hijos, educados con valores y principios. Creo que tenemos que decir: cobardes, contra los hijos nada, contra nuestros hijos nadie.

Bueno, creo que se explica por qué los dioses mayas hicieron hombres maíz, hombres jaguares, hombres de jade y hombres de mierda.

Tu mano solidaria ha venido alabar nuestra fe oxidada y a levantar a los guerreros jaguares que adormeció el olvido. No perderemos más el tiempo, lo prometo, en contar las cruces y en llorar por nuestras tierras muertas y nuestro Campeche roto.

El Tren Maya convoca a la esperanza. Hay aire para que las alas vuelen. Para Campeche hay mañana.

Presidente querido, desde el árbol huérfano hasta las piedras azules del sur, se celebra tu lucha por la dignidad de todos y se recordará tu nombre.

Gracias con el corazón, gracias.

Súbete al tren.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gracias, gracias, muchas gracias.

LETICIA RAMÍREZ AMAYA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP): Buenas días a todas, buenos días a todos; buenos días, señor presidente.

Hoy, 15 de mayo, es una fecha para festejar y reconocer a las maestras y los maestros. Todas y todos tenemos en al menos una maestra o un maestro que ha dejado huella en nuestras vidas, a quien conocimos en el aula y se convirtió en ejemplo, en inspiración, en guía.

Después de nuestras madres, padres o familias, la figura más importante en nuestra formación es una maestra o un maestro, porque con su trabajo transforma lo que somos y lo que podemos ser.

Maestras y maestros son fundamentales para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los niveles y tipos educativos: en educación inicial, preescolar, primaria, especial, indígena, secundaria, media superior y superior y también en la educación de personas adultas, más de dos millones de maestros en México. Todas y todos comprendemos el mundo de otra manera a través de la educación.

En un proceso social amplio la educación transforma a la propia humanidad, así de importante es la tarea. Por ello, su trabajo y vocación docente está alimentada por la pasión de compartir y construir colectivamente conocimientos y experiencias para la vida.

La tarea de las maestras y maestros es esencialmente transformadora, porque ofrece confianza a las generaciones venideras, motiva la ruptura de inercias, impulsa el cambio y mueve la transformación de las consciencias.

La educación tiene relevancia histórica para forjar la nación que somos, pero sobre todo la patria que queremos ser y estamos construyendo, una patria soberana, justa, humana y democrática.

Por eso, hoy celebramos a las maestras y maestros, para reconocer y valorar su trabajo cotidiano en las aulas, en las escuelas, en las comunidades, porque con sus aportaciones y entrega enaltecen la educación pública.

El gobierno de la Cuarta Transformación rompe con el pragmatismo y el utilitarismo extremos que privilegiaron la ganancia desmedida e intentaron mercantilizar la educación. Ahora se combate la corrupción que se normalizó e incluso de manera falaz se intentó justificar culturalmente.

México es un país con una gran diversidad étnica, sociocultural y lingüística, sustentada en sus pueblos y comunidades originarias. En ese marco, la educación que estamos construyendo desde la Nueva Escuela Mexicana reconoce esa diversidad y promueve y reafirma valores como el respeto hacia los demás, la confianza y el diálogo que facilitan acuerdos, la participación en, desde y para la comunidad con el fin de impulsar el desarrollo de sociedades fuertes, libres, sin racismo, clasismo o discriminación de cualquier tipo.

Para este gobierno la transformación de la educación debe llegar a todas y todos porque es un derecho, no un privilegio y porque eso nos permitirá tener mejores ciudadanas y ciudadanos.

Una de las cuestiones más importantes que ha impulsado el presidente y que marca una deferencia fundamental con los gobiernos neoliberales, es la revalorización y dignificación del trabajo de maestras y maestros. La tarea educativa desarrollada desde la Secretaría de Educación Pública no podría concretarse sin la vocación, el compromiso y el esfuerzo cotidiano de miles y miles de docentes desde las escuelas y las aulas.

Desde su autonomía profesional, maestras y maestros tienen un papel fundamental en la construcción de esta nueva escuela, a partir de su experiencia y conocimientos que han construido desde las aulas y sus trayectos formativos, en los que, sin duda, han sido apoyados por sus propias familias. A ellas, también nuestro agradecimiento.

Queridas maestras, queridos maestros.

Me siento orgullosa de ser maestra, como ustedes y honrada de estar aquí para impulsar este proyecto educativo.

Un profundo agradecimiento y reconocimiento a las maestras y a los maestros de México por su entrega y compromiso día a día. Con su trabajo hacen posible la transformación de este país.

Felicidades.

ALFONSO CEPEDA SALAS, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE): Saludo hoy con mucho orgullo a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y a compañeros secretarios generales de algunas secciones del país.

Y quiero también saludar a las señoras, a lo señores representantes de los medios de comunicación.

Es un verdadero privilegio estar en este espacio que nos ha concedido el señor presidente de la República.

Y también saludar a dos queridas gobernadoras, a la maestra Leti y a funcionarios del gobierno del señor presidente.

Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es honroso iniciar el homenaje a las maestras y maestros este día desde esta tribuna. Muchas gracias, otra vez, señor presidente, por el reconocimiento que le da al magisterio.

Cada 15 de mayo, la República reconoce el trabajo, el ejemplo cotidiano, la entrega de todas y todos los maestros para garantizar a las niñas, niños y jóvenes su derecho a la educación.

En los últimos cinco años, el magisterio ha sido más valorado y más respetado porque tenemos en el presidente de la República un defensor, tanto de la escuela pública como de nuestros derechos; también, porque la sociedad ha corroborado que nunca titubeamos para cumplirle a la patria, aún en los momentos más difíciles y en las condiciones más adversas.

Señor presidente:

Los maestros sabemos agradecer y lo hacemos públicamente en su gobierno. Hemos recuperado la certeza laboral, también se va mejorando nuestro salario.

Nos honra cada día luchar por mejores condiciones de vida, por la dignificación de la profesión docente, por la seguridad laboral, los derechos sociales y el salario que son esenciales para seguir cumpliendo con nuestra misión educativa.

El 9 de marzo entregamos a la maestra Leticia Ramírez Amaya el pliego nacional de demandas que integramos con la participación de más de un millón 400 mil compañeros a través de una consulta nacional. Señor presidente, algunas de esas demandas son:

Incremento al salario superior a la inflación. En 2022, de acuerdo con los datos del Inegi, fue de 7.82.

Hace un año le solicité una reforma al sistema de pensiones, analizamos varias propuestas durante un año con los funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público., Estamos confiados en la expresión de usted de hace un año, es justo.

Al agradecerle 896 mil plazas basificadas, le solicito que se destine mayor presupuesto para la creación de plazas para que tengan ese derecho laboral mis compañeros que trabajan por honorarios o compensados, como le llaman en Baja California Sur.

Es una satisfacción para nosotros que la matrícula en las escuelas públicas esté en aumento. Por ello, le solicito que se destine más presupuesto para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles, particularmente del Instituto Politécnico Nacional.

También, el reconocimiento pleno de la representación sindical en los procesos que regula la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, Usicamm. Estos lineamientos fueron elaborados por un grupo de funcionarios conservadores que todavía alcanzaron a trabajar en el primer año con el gobierno de la Cuarta Transformación y nos hicieron un daño muy grande.

En algunas entidades federativas no existe diálogo con los dirigentes para atender los reclamos de nuestros compañeros. Las disposiciones para participar en los procesos de ascenso y promoción, excluyen a compañeros por causas administrativas que no son responsabilidad de ellos. No queremos desorden, apelamos a la justicia para los maestros de educación física, de educación artística, de educación tecnológica, para los maestros de educación indígena.

En la Cámara de Diputados más de 380 legisladores aprobaron adicionar un transitorio a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para que se considere la participación del sindicato y atender oportunamente las inconformidades de nuestros compañeros. Esta iniciativa fue luego transferida al Senado y ahí se congeló, en la Comisión de Educación de esa cámara.

Estamos participando activamente en todo el país en la campaña para la prevención de adicciones ‘Si te drogas, te daña’. Nuestros compañeros participan en todas las escuelas, aun en las entidades donde las autoridades educativas eligieron sola algunas como piloto.

Estamos imprimiendo carteles y guías que proporciona la SEP para llegar a todas las escuelas. Iniciamos la realización de foros en todos los estados de la república para profundizar en el conocimiento de la nueva escuela mexicana, planes de estudio, programas, contenidos curriculares y en su momento los libros de texto.

Señor presidente:

Nunca dude usted que los cientos y cientos de miles de trabajadores de la educación de México lo apoyarán hasta el último momento para que se haga realidad la Cuarta Transformación que tanto anhelamos.

Muchas gracias, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy, día de nuestras maestras y maestros, además de enviarles mi más cariñosa felicitación, deseo informarles sobre los avances que estamos logrando en materia educativa, porque, como lo señalaba el presidente Benito Juárez, la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Es decir, en mis palabras, la educación constituye el medio que permite la superación personal, pero al mismo tiempo es el camino hacia la formación de buenos ciudadanos, mujeres y hombres, destacados por su profesionalismo y, sobre todo, por su dimensión social y humanista.

Me llena de orgullo poder decir que hay 12 millones 200 mil estudiantes de familias pobres desde el nivel preescolar hasta el posgrado, a quienes se les otorgan becas, a 12 millones 200 mil estudiantes, con una inversión anual de 96 mil 773 millones de pesos, casi 100 mil millones de pesos este año para becas a estudiantes de familias pobres, como nunca había sucedido en la historia de México.

También, durante el tiempo que llevamos en el gobierno, incluyendo lo presupuestado para este año, sociedades de madres y padres de familia de 113 mil 243 escuelas públicas, 113 mil 243 escuelas pública, habrán recibido en su conjunto 66 mil 345 millones de pesos para el mejoramiento de las instalaciones educativas.

Este programa, La Escuela es Nuestra, consiste en entregar a las sociedades de padres, de madres de familias, un presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos. Esto nunca se había hecho en nuestro país.

Hasta ahora, con este programa de La Escuela es Nuestra, estamos atendiendo el 66 por ciento de todas las escuelas de nivel básico en el país y yo espero que antes de que termine el gobierno que represento vamos a estar cubriendo el 100 por ciento de todas las escuelas públicas.

Me causa también gran satisfacción poder informar al magisterio nacional y madres y padres de familia que están en proceso de elaboración los libros de texto que se utilizarán en el próximo ciclo escolar. Se trata de 115 millones 343 mil ejemplares para prescolar, primaria, secundaria, así como libros para maestras, maestros y de títulos especiales y complementarios.

Los contenidos de los libros de texto corresponden a la nueva realidad del país y del mundo y tienen una orientación científica y humanística.

Asimismo, quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Puntualmente expreso lo siguiente:

Hasta el día de hoy se han basificado más de 800 mil trabajadores de la educación y vamos a continuar basificando a los maestros, a los trabajadores de la educación.

Este día expreso que, de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo, de 8.2 por ciento en promedio, 8.2 por ciento en promedio.

Y esto es lo que considero más importante:

Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social.

El año pasado, el promedio de los salarios de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de un poco más de 12 mil pesos y tomamos la decisión de que los maestros ganaran como mínimo lo que obtienen en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social y esto significó beneficiar a muchos maestros que ganaban menos de 12 mil pesos al mes el año pasado.

Ahora, como está creciendo la economía del país y están mejorando los sueldos, ya el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, que son cerca de 22 millones, el promedio del salario ya es de 16 mil pesos. Entonces, cómo va a ser posible que los maestros ganen menos que eso. Por eso, estamos tomando la decisión que el mínimo para un maestro siempre sea el del promedio de lo que ganan los trabajadores en nuestro país y en este caso son 16 mil pesos mensuales.

Esta decisión y el aumento en general al salario implicará que destinemos 42 mil millones de pesos adicionales al presupuesto, al fortalecimiento de la educación pública en nuestro país. No es un gasto, es una inversión.

Por último, les informo a las maestras, a los maestros de nuestro país, así como a todos los trabajadores al servicio del Estado, que estamos atendiendo dos justas demandas:

El mejoramiento de los servicios médicos del Issste. Personalmente estoy atendiendo esta demanda para que mejoren los servicios médicos en el Issste. Y antes de que termine mi gobierno, servicios médicos de primera, como lo merecen ustedes, maestras, maestros y todos los trabajadores al servicio del Estado.

Vamos también a seguir analizando y a no hacer a un lado la posibilidad de aumentar antes de que termine mi mandato el monto de las pensiones, para corregir, corregir el retroceso que se impuso durante el periodo neoliberal en materia de pensiones al magisterio y a todos los trabajadores de México. Eso fue un agravio mayor, porque los sistemas de pensiones, antes de que hicieran la reforma a la Constitución, a las leyes, durante el periodo neoliberal, el maestro se jubilaba y recibía su sueldo completo; a partir de esas reformas, trabajadores del Seguro Social, maestras, maestros, terminan su tiempo de labor, se jubilan, pero ya sólo van a recibir el 40 por ciento del salario, eso no se debe de olvidar.

Porque en ese entonces nosotros estábamos en la oposición y nos manifestamos, incluso acudimos al Poder Judicial, se promovieron miles de amparos. Pero esto de las diferencias con el Poder Judicial no son nuevas, vienen de tiempo atrás. Al final de cuentas, el Poder Judicial, de manera injusta y actuando como alcahuetes del Poder Ejecutivo y de los tecnócratas corruptos, lo que hicieron fue validar esas contrarreformas.

Entonces, antes de que terminemos vamos a buscar la forma de enderezar este entuerto, de que podamos dejar a maestras, a maestros, con jubilaciones dignas, como lo merecen.

Agradezco el apoyo que siempre hemos recibido de las maestras y los maestros de México.

Y me vienen a la memoria mis maestras, mis maestros, yo estoy aquí por ellos, por mis maestras y por mis maestros.

Nunca olvidaremos la actitud responsable de las maestras y los maestros durante la pandemia.

También, quiero destacar que en el tiempo que llevo en la Presidencia de la República, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa y echaron a andar todo un plan de desprestigio contra maestras, maestros y contra la educación pública, porque el propósito era privatizar la educación, olvidar que la educación no es un privilegio, sino es un derecho de nuestro pueblo.

Estas son diferencias, como en otros temas, que mantenemos con el bloque conservador. No es que nos caigan mal o asuntos de tipo personal, no, es que tenemos proyectos de nación distintos y contrapuestos.

El asesor principal, el consejero del bloque conservador —lo voy a mencionar, porque también ya se hizo este momento— Claudio X. González, estaba en contra de la educación pública y era el principal promotor de la mal llamada reforma educativa y denunciaba a los maestros, a las maestras, porque el propósito era la privatización de la educación.

Yo siempre he dicho que no estoy en contra de la educación privada; el que tiene para pagar una escuela privada, el que tiene para pagar una colegiatura, está en su derecho, lo puede hacer, nada más que el Estado mexicano, el gobierno, está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares.

La educación no se puede poner al mercado, como si se tratara de una mercancía, para que pueda adquirirla el que tiene recursos. Ni la educación ni la salud son mercancías, son privilegios; son derechos de nuestro pueblo. Y esa es una diferencia muy marcada entre lo que representa el conservadurismo y lo que representamos nosotros.

Y vamos a seguir defendiendo nuestros postulados, nuestros principios, nuestros ideales. Si no, no tendría caso estar aquí, llegar a la Presidencia para ponerme al servicio de la oligarquía, de los potentados, de las minorías, de los que tienen un pensamiento clasista, racista, discriminatorio, de los que no le tienen amor al pueblo. No, llegamos aquí para transformar y ofrecemos disculpas por las molestias que causan nuestras posturas, pero vamos a continuar impulsando la transformación de México.

Quiero también reconocer y celebrar que en 40 de las 57 secciones sindicales ya se llevaron a cabo elecciones para renovar a la dirigencia del magisterio, con voto libre y secreto, sin ningún conflicto poselectoral.

También, subrayo que desde que estamos aquí, con la excepción del tiempo en que por la pandemia se cerraron las escuelas, pero ya de regreso a la normalidad no hemos tenido ningún paro del magisterio, no se han cerrado las escuelas, no se ha dejado a los niños sin clases. Eso se los agradecemos de todo corazón, porque reafirma lo que siempre dijimos: las maestras, los maestros de México merecen respeto porque son responsables y actúan siempre en beneficio de los estudiantes, de las niñas, de los niños y de la educación.

En suma, el país avanza gracias a ustedes, el país avanza gracias al apoyo consciente del magisterio nacional. Nos están ayudando mucho, mucho, en este proceso de cambio, de transformación, en beneficio de nuestro pueblo. Por eso, termino diciendo: que vivan las maestras y que vivan los maestros de México.

Pues ya terminamos y, como es la mañanera, siempre preguntan los compañeros periodistas que están aquí, les invitamos para que constaten cómo es una mañanera. Empezamos. Adelante. Dos mujeres. una, otra compañera, dos.

Vámonos.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Hans Salazar, de Noticiero en Redes.

Feliz día a los profesores, a las profesoras.

Mire, yo, a propósito de este día, el Día del Maestro, de la Maestra, precisamente, por ejemplo, hay varias notas, pero una de ellas es precisamente el ofensivo discurso que llegó a tener Claudio X. González. El día de hoy sale en Sin Embargo un audio donde Claudio X. González llama a los maestros, tal cual se lo voy a leer, ‘son unos delincuentes’, cuando el tema de la reforma educativa.

No solamente es eso, es una actitud de embista hacia la privatización de la educación que aquí ya se ha mencionado. Si lo revelo es porque el día de hoy precisamente es cuando este audio sale a la luz No solamente fue un video hecho con Loret de Mola, en ese entonces se llamó De panzazo o una cosa así, para atacar a los profesores de manera… Pues con estos términos como yo se lo acabo de decir.

Presidente, en este contexto el día de hoy probablemente salga Claudio X. a decir: ‘Feliz Día del Maestra, de la Maestra’, no sé si se atreva, pero yo preguntarle cuál es la postura hacia… Porque el acecho de la derecha al discurso de la privatización de la educación contra, por ejemplo, los libros de texto, que usted también ya ha mencionado… En fin, hay varias aristas, hay varias expresiones, no solamente de diferencia, sino de agresión hacia lo público, hacia la educación pública, laica y gratuita, incluso hablan de una ideologización.

Sería mi primera pregunta, presidente, a partir de este audio que Álvaro, el periodista, en Sin Embargo reproduce el día de hoy en las redes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues como es Día de Maestras, de Maestros, yo creo que ya hay información de quién es quién en lo que tiene que ver con la educación, quiénes están a favor de la educación pública, gratuita, de calidad y quiénes quisieran que no predominara la educación pública.

Yo les recuerdo que en el periodo neoliberal se impulsaron las llamadas reformas estructurales desde los organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y esas reformas estructurales se aplicaron en la mayoría de los países, no sólo en México. Era la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma a la seguridad social; esto que hablamos, por ejemplo, de la privatización de las pensiones, las Afores; la llamada reforma educativa.

En muchos países lograron imponer esas reformas, en otros países hubo resistencias y no avanzaron mucho. En México se avanzó, pero no mucho, porque siempre hubo resistencias.

Por eso, a mí me da mucho gusto que haya una convivencia, si no completamente en armonía, sí de respeto entre el SNTE y la CNTE porque, aunque puedan haber diferencias, no se debe olvidar que cuando querían imponer estas reformas contrarias a la educación pública, los de la CNTE lucharon bastante, mucho y fueron reprimidos, maestros en Oaxaca que fueron acusados de lavado de dinero. Por ejemplo, un maestro que ahora quiero recordar, porque es homenajearlo, ya finado, el maestro Rubén Núñez, él era dirigente en Oaxaca y lo acusaron de lavado de dinero. Un maestro humilde, con principios, lo tuvieron en una cárcel de alta seguridad y así a muchos otros.

En ese entonces es que estaba esta campaña, la que se hace referencia en contra de los maestros y este personaje, cuyo nombre es preferible olvidar, cuando menos el día de hoy, estaba constantemente en contra de los maestros. Llegaron a colocar espectaculares en el periférico, donde supuestamente medían el tiempo en que no daban clases los maestros, algunos se deben de acordar, los segundos en que los niños, que les preocupaban tanto… Ya ven cómo son los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía. ¡Cómo que les preocupan las niñas y los niños! No, era otro el propósito.

Pero, bueno, manejaban eso, entonces hubo represión a los maestros, encarcelamiento a dirigentes, pero se resistió, no pudieron del todo.

En otros países sí avanzaron muchísimo. Por ejemplo, en Chile, casi no hay educación pública porque los neoliberales utilizaron a Chile como un laboratorio para la aplicación de toda la política privatizadora y ahora están padeciendo porque no todos tienen para pagar colegiaturas.

No es nada más poner al mercado la educación, sino es considerar que lamentablemente la mayoría de nuestros pueblos no tienen ingresos, no tienen salarios justos, suficientes.

¿Qué sucedió en el caso de México?

Cuando Salinas empezó el proceso de privatización era secretario de Educación Zedillo y fue la primera reforma al artículo 3º constitucional y se establecía antes de esa reforma que la educación era gratuita en todos los niveles de escolaridad y ellos acotaron la gratuidad solo a la educación básica y dejaron al mercado la educación media superior y la educación superior.

Entonces, creció la matrícula en los primeros años de las universidades privadas, pero llegó el momento en que se estancó, porque ¿de dónde iba a sacar la mayoría de la gente para pagar a sus hijos escuelas privadas? Una familia campesina, una familia obrera por muy poco que fuesen las colegiaturas, pues eran tres mil, cuatro mil pesos al mes en una universidad privada y esto ocasionó que se excluyera a muchos que querían estudiar en el nivel superior.

Esto a la par que inventaron esa gran mentira de que no pasaban el examen de admisión los que querían ingresar a las universidades públicas y rechazaban a miles. En aquellos tiempos se rechazaba alrededor de 300 mil jóvenes al año que querían ingresar a las universidades públicas. Y no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio, porque no había presupuesto suficiente para las universidades públicas y había el propósito de privatizar, de que estudiaran los que tuviesen para pagar colegiaturas.

Entonces, todo eso afortunadamente fracasó porque el pueblo de México es mucha pieza, dijo: ‘Basta, no es por ahí’ y se produjo un cambio.

Y ahora tenemos que consolidar, fortalecer, la educación pública, sin prohibir, ni limitar la educación privada, pero que el Estado cumpla con su responsabilidad social de garantizar el derecho a la educación.

Entonces, lo que hicieron otros pues yo creo que ya a estas alturas ha quedado muy claro, de manifiesto.

Y hay que tenerle mucha confianza al pueblo. Siempre digo que el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta, va tomando consciencia y es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país.

Por eso, aun cuando nos estén atacando un día sí y el otro también, no, no hacen mella. Y están desesperados y cada vez son más groseros, difaman más, le apuestan a la calumnia y a la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Y así están, desesperados.

Hay un poco de consuelo y ojalá sigan pensando eso, porque además tenemos que seguir adelante, no viéndonos como enemigos, sino como adversarios, no como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer.

Nosotros luchamos mucho por la transformación de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral, cuando mucho pensaba que no se iba a poder, que los cambios tenían que darse por la vía armada y nosotros luchamos y luchamos de manera pacífica, decidimos por la no violencia y trabajamos informando, orientando, concientizando al pueblo y así se logró la transformación.

Entonces, la vía pacífica, la vía electoral tiene que consolidarse. Entonces, hay que pensar que, aún con las diferencias, no ha habido violencia o no han pasado las cosas a mayores.

Y yo les diría a los conservadores: tienen la posibilidad de lograr vencernos en buena lid ahora que vengan las elecciones, nada más si no nos vencen y algunos ya están pensando en eso ―y qué bueno, ¿no?― están contando las días para que yo me vaya, pues también con la idea que, aun triunfando nuestro movimiento y continuando la transformación, pues ya va a ser distinto, va a haber un corrimiento al centro, no va a ser igual, porque es continuidad, pero con cambio, porque cada quien tiene su estilo, su manera de ser. Qué bueno que es así, porque no puede haber un pensamiento único, no todos podemos ser iguales, lo mismo, en términos políticos, ¿no?

Entonces, hay esa también esa posibilidad. Tienen dos:

Una, el que nos derroten o que el pueblo diga: ‘Queremos cambio, queremos que regrese lo que había antes, nos gusta el clasismo, nos gusta el racismo, nos gusta la corrupción, nos gusta que no nos tomen en cuenta y que el gobierno sea de oligarcas, disfrazado de democracia, nos gusta que se roben el presupuesto, nos gusta que los ministros de la Corte ganen 500 mil pesos mensuales’ y así, ¿no?, somos libres. Entonces, así puede lograrse ese retroceso por la vía legal y se acepta.

Y también lo otro, sí, pues ya a mí me falta un año cuatro meses, yo ya me voy a jubilar y es posible que triunfe nuestro movimiento, que continúe la transformación, pero ya va a haber otro presidente, otra presidenta. A lo mejor esa presidenta, ese presidente, vuelve a invitar a Palacio a López-Dóriga, a Loret de Mola, a los periodistas más famosos; o, sin cooptarlos, sin comprarlos, tiene tiempo para atenderlos bien, porque yo no tengo también ahora tiempo.

Cuando a mí me tocó iniciar todo esto, pues estoy dedicando todo el tiempo a la transformación, no tengo tiempo para las relaciones públicas. Pero ya como va a quedar avanzado el trabajo a lo mejor quien llega sí va a poder ir a ver a Junco, el dueño del Reforma, o ir a ver a Ealy Ortiz, el dueño de El Universal y así a otros.

INTERLOCUTOR: Presidente, en este mismo tema de los profesores, profesoras, yo he traído varios temas, quisiera hacer rapidísimo puntualmente a qué me refiero y si hay respuesta en ello sobre el avance, sobre si ya se atendió por completo.

En algunos casos me queda claro, porque le he dado seguimiento, sobre este tema de, por ejemplo, en las en las propias redes ahorita están preguntando muchos profesores: ¿para qué subsistema es?, ¿cómo va a ser? Obviamente el desglose de lo que anuncia no lo va a dar ahorita, sino que se procederá de manera a través de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo se va a hacer, se va a dar este aumento?

Pero está el caso, por ejemplo, de los profesores, las profesoras de Prepa en Línea. Ese es un tema que yo lo he traído varias veces, porque es como un esquema aparte, porque estaban, incluso estaban en outsourcing, lo que ya se eliminó en las leyes; ahora está por honorarios. Y también ellos preguntan si ellos están considerados, aunque se les llame de otra manera, no como profesores, porque es en línea, ellos quieren ser considerados. Sería una de mis preguntas.

Otra de mis preguntas en torno a este esquema es que en varios subsistemas de media superior no se les ha pagado por completo, porque a veces se atora en los estados el pago, porque luego se liberan los recursos, pero luego en los estados —no quiero especificar alguno, he traído de varios— en algunos ya se ha ido resolviendo, en otros se sigue atorando.

Y otro caso es el tema de Guerrero, que incluso, bueno, ya han recibido a los profesores, pero, bueno, sigue pendiente este tema de cómo va a hacer la federalización, si es que se va a proceder en el caso de los profesores que se van a jubilar, porque Guerrero no tiene dinero cuando se jubilan, eso ya también se lo había planteado y los profesores prácticamente se quedan uno o dos años sin ingresos, si es que inician su procedimiento de jubilación, en fin.

Son estos puntos que yo le pongo en la mesa, presidente, si se pueden ir concretando, porque, bueno, en alguna de las instancias cuando yo le daba seguimiento, hubo un asistente de una profesora directivo de la SEP, no de la secretaria, quiero aclararlo, la secretaria ha estado en contacto, pero luego se bajan las indicaciones. Hubo, por ejemplo, un funcionario de una profesora, de una directiva, ‘sí, —dice— pero la condición es que ya no hablen con el reportero’. Entonces pues obviamente uno dice: No, pues eso… Si estamos dando seguimiento a toda esta problemática de miles de profesores, hay algunos que obviamente no entienden esta lógica.

Y yo lo pongo aquí, la secretaria de Educación Pública aquí presente ha sido muy atenta, pero a veces, cuando ya se van bajando las instrucciones… Ahí está también el caso del acceso, el sistema de acceso, el Usicam, que también lo he traído y que también es otro de los problemas heredados de la administración pasada neoliberal, precisamente que forma parte de esta reforma punitiva.

Y, por último, presidente, quiero tocar un tema de carácter internacional. Hace casi tres años, el 10 de octubre del 2020 se detuvo de manera irregular en nuestro país al líder histórico de la guerrilla de Guatemala, César Montes. Él tiene nacionalidad mexicana también y, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se violaron sus derechos.

¿Quiénes fueron los que violaron?

Bueno, pues lo aprehendieron agentes de migración, del Instituto Nacional de Migración, sin una orden de extradición, lo condenaron en un juicio plagado de irregularidades a 175 años de cárcel en Guatemala, a pesar de que ya es un adulto mayor de 80 años. Se han hecho varias gestiones, peticiones, a través de la cancillería, quien ha estado actuando y de la embajada de México, de nuestro país, en Guatemala, pero el asunto parece una venganza política de aquel país.

Yo entiendo perfectamente que es un tema que ya se tiene aquí en el gobierno, usted parece que ya tiene conocimiento bien de esto. Preguntarle si se puede seguir apoyando este intento de salvar prácticamente la vida de un líder, pues esto ya rebasa, incluso el reconocimiento a las personas y su lucha en este caso de este líder histórico que desafortunadamente también se encuentran con elementos que no hacen su función como deberían, ya lo hemos estado constatando.

Y, bueno, serían estos últimos planteamientos, presidente. Le agradezco que me haya dado la palabra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de los apoyos, los incrementos salariales y otros reconocimientos, las prestaciones a los maestros, como tú mismo lo estás señalando, poco a poco se va a ir informando, incluso en el transcurso del día vamos a tener la comida y se va a seguir hablando de eso. Sí sostengo que para ningún maestro de educación básica se va a tener un salario, ningún maestro, maestra, un salario menor a los 16 mil pesos.

Y la vez pasada hubo también una demanda para que se incluyera a maestros, porque, aunque parezca increíble, también en el nivel medio superior había quienes ganaban menos y ahora se incluyeron con este acuerdo, ya están incluidos.

El caso de las universidades, ahí en su momento se va a informar, lo de lo que les corresponde de presupuesto. No hemos dejado de apoyar a las universidades públicas, autónomas, han recibido su presupuesto en tiempo, en forma y siempre por encima de la inflación.

Antes y esto es importante también decirlo, los incrementos salariales se quedaban siempre debajo de la inflación, por eso durante todo el periodo neoliberal el salario llegó a perder hasta el 70 por ciento de su capacidad de compra, de su poder adquisitivo, el salario en general.

Hay que estar repitiendo para que esto no se olvide. En el gobierno nuestro el salario mínimo se ha incrementado en cerca, para ser exacto, en 88 por ciento en términos reales, es decir, descontando inflación, 88 por ciento, llevaba más de 40, 50 años que no se incrementaba el salario así.

Y el salario en general, lo mismo y en la frontera el salario mínimo se ha incrementado al doble, o sea, más que el salario en general. Y aquí quiero aprovechar para decirle a Ricardo que estuve el sábado en Monterrey y al mismo tiempo por la tarde en Matamoros y en Reynosa. Bueno, la gasolina en Monterrey, 24, 25 pesos la regular; y tres horas después, que llegamos a Matamoros, a 17 pesos.

¿Quiénes? ¿Cómo se llama?

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Petro Seven.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Petro Seven, pero también Oxxo Gas. Entonces, como hice el compromiso de que lo iba yo a denunciar aquí, pues aprovecho, los compromisos se cumplen. Se pasan de rosca, como dices tú.

Bueno, acerca de lo otro, ya lo estamos atendiendo, sí sabemos de lo que se trata, es una persona, un dirigente que participó en Guatemala y está acusado de algunos delitos, está preso, ya es una persona mayor. Y sí se está buscando con Guatemala ver la posibilidad de que se le indulte y que se venga a México, que se le dé asilo en nuestro país, ya lo estamos viendo.

Muy bien.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Pedro Villa y Caña, de El periódico El Universal.

Presidente, preguntarle cuál es el reporte que se tiene del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En marzo pasado un alto directivo del instituto, el encargado de los recursos materiales fue señalado, fue denunciado por pedir 30 por ciento de moches a trabajadores para que pudieran seguir trabajando en esta institución, hoy damos a conocer en el periódico que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuál periódico?

INTERLOCUTOR: El Universal.

Un reporte de auditoría del Órgano Interno de Control pues ha encontrado entrega de finiquito, de indemnizaciones, irregulares, ellos mismos utilizan la palabra ‘indebido’, entre otras irregularidades.

¿Cuál es el reporte que se tiene? ¿Ha fallado este organismo en la misión que se le encomendó?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Es El Universal, que es muy sensacionalista, alarmista y está en contra de nosotros, entonces no informa, manipula.

INTERLOCUTOR: Son auditorías públicas hechas por el propio Órgano Interno de Control. PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay ningún problema, te lo puedo garantizar, ningún problema. O sea, es que le explico también, voy a argumentarlo:

Hay auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación, entonces hace un dictamen. No significa, si hay una irregularidad… Y no es eufemismo decir ‘irregularidad’, es eso, una irregularidad, porque no se presentó un documento y hay un plazo para arreglar, ¿no?, estas supuestas anomalías. Al final se resuelven, ¿sí?, se aclara de lo que se trata.

Le voy a poner un ejemplo. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que habíamos pagado nosotros por la cancelación del aeropuerto de Texcoco 200 mil millones de pesos y realmente lo que se pagó de indemnización fueron 100 mil. O sea, se les hizo fácil aumentar 100 mil millones en su dictamen. No sé si se acuerda, general Vallejo, pero así fue más o menos, ¿no? y, luego pues aclaró, pero se equivocaron por muy poco, por 100 mil.

Ya estamos acostumbrados a eso. Cuando Zedillo decidió rescatar a los potentados, grandes empresas y banqueros con el llamado Fobaproa convirtiendo las deudas privadas en deuda pública, informó que nos iba a costar el rescate 180 mil millones de pesos y hasta ahora nos ha costado tres billones; se equivocó por muy poco. Sin embargo, El Universal pues eso no lo da a conocer. Pero bueno, no es contigo, no, es con los machuchones.

No hay ninguna irregularidad en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; al contrario, se han recuperado muchos bienes que se han entregado en beneficio de la gente.

Aquí aprovecho para dar respuesta a otra mentira, no sé si de El Universal también. A ver, porque en alguna de esas también participó El Universal, de que quienes habían participado en una competencia de nado artístico, natación artística, que además aprovecho para felicitarlas porque sacaron el primer lugar 10 mujeres y que todos los medios, estos vendidos o alquilados, que son la mayoría… También, no olvidemos de que se trata de los dueños de los medios, no de los periodistas, no de los camarógrafos, no los que trabajan en los talleres, no, no, no, los de arriba, que tienen muchísimo dinero, son de los más ricos de México y tenían muchísimo poder antes, al grado de que llegaron con la fuerza de la publicidad a imponer a un presidente de México. Tenían una influencia completa, ellos mandaban.

No eran el cuarto poder, en algunas ocasiones fueron el primer poder. Tenían más fuerza que gobernadores, más fuerza que el Congreso, más fuerza que el Poder Judicial, ellos dominaban. Entonces eso era lo que predominaba. Entonces, como han cambiado las cosas ahora diario hay cuestionamientos, hay ataques.

Y ayer hablaron de que era meritorio y, en efecto, el que 10 mujeres…

INTERVENCIÓN: Proceso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, Proceso. Fíjense que en otro tiempo era otra cosa y ahora es pasquín del conservadurismo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: También la nota de El Universal,dice que por los conflictos de la Conade con la Federación de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que no se les dio recursos. Nada más informales que de las 10 competidoras, seis pertenecen a la Secretaría de la Defensa, o sea, que también estamos militarizando el deporte. ‘Así no, AMLO; así no, AMLO’.

Y pues tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos, pero se hablaba todo el día de ayer, que era muy meritorio, ah, pero se habían costeado su viaje porque ninguna institución les había apoyado. Entonces, tenemos todos los días que estar aclarando. Y felicidades, muchas felicidades.

INTERLOCUTOR: Presidente, preguntarle también esas declaraciones que da el senador Ricardo Monreal sobre que gobernadores de la llamada Cuarta Transformación están apoyando ‘descaradamente’ —son sus palabras— a aspirantes a la Presidencia con mítines de alrededor 10, 30 mil personas. ¿Cuál sería su opinión sobre esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues eso es otro asunto, es los procesos que ya se iniciaron, ¿no? Aunque todavía no son los tiempos formales, pues ya se va acercando la campaña.

Y las elecciones van a ser en junio del año próximo, elecciones presidenciales, entonces pues ya en el flanco derecho hay como 50, ¿no? Recientemente hasta el que fue gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, también se proclamó, se pronunció que va a ser candidato. Y pues, son como 50 los del bloque conservador. ¿No tienes por ahí la lista?

Y por el lado, por el flanco izquierdo, pues se habla de Marcelo Ebrard, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum, no son muchos, pero por el otro lado sí hay bastantes. No sé si tienes ahí la lista.

Pero todos, como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del porfiriato, ya no debe de haber tapados ni dedazo, todas esas prácticas antidemocráticas, pues no debe de causarnos ninguna preocupación, es normal. Sólo que no se use presupuesto público, que no se compren votos.

Ahora que hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila, que el voto sea libre, secreto, que cada quien vote por lo que le dicte su consciencia, que no haya fraude y que el pueblo decida y así va a ser porque ya cambiaron las cosas, ya son otros tiempos.

Entonces, es normal que también…

Miren cuántos hay en el bloque conservador:

Agustín Carstens, es el que estuvo en el Banco de México y en Hacienda. Me acuerdo mucho de él porque, entre otras cosas, estábamos en vísperas de las elecciones de Estados Unidos y todos estaban a favor, en el gobierno, la mayoría y también la oligarquía mexicana de la señora Clinton y no querían a Trump; entonces, Carstens, siendo gobernador del Bando de México, que debía de mantenerse con responsabilidad, llegó a declarar que, si ganaba Trump, en las vísperas de las elecciones, iba a ser como un huracán categoría 5. Y que gana Trump, imagínese.

Yo salí esa noche a decir que no nos preocupáramos los mexicanos y que no iban a cambiar las cosas, porque fueron creando ese ambiente, muy irresponsable, los que tenían que mandar mensajes de tranquilidad, porque estaba de por medio la situación económica de nuestro país, lo que sucede en Estados Unidos repercute en México y lo que sucede en México también repercute en Estados Unidos.

Pero para los conservadores y para los oligarcas, Carstens es un genio y sí, cuando fue secretario de Hacienda, Carstens, tres años consecutivos sacó el presupuesto público por unanimidad, imagínense, todos los votos de todos los diputados de todos los partidos aprobando el presupuesto.

¿Cómo le hacía?

Pues era buenísimo para repartir moches, entonces ‘maiceaban’ a todos. Cada diputado tenía un presupuesto, cuando la función de los diputados es legislar no hacer obras, eso corresponde al Ejecutivo; sin embargo, les daban un oficio de autorización para obra a cada legislador, entonces pues así no había ningún problema.

Y había una partida muy grande para moches. Todo lo que era construcción de calles, banquetas, a veces destruían las banquetas para hacerlas de nuevo, destruían para construir con esos moches.

Instalaciones culturales también estaban entregadas en esa partida de moches. Y había otra. Ah, deporte, calles y banquetas, infraestructura cultural y deporte manejado por los legisladores.

Ya me quedé mucho tiempo.

Luego, Alejandro Moreno, ya se sabe, ¿no?

Beatriz Paredes.

Carlos Loret de Mola, no, él no, él gana más, es de los más ricos. Tiene un departamento de lujo en Miami, un departamento. Hay una calle aquí, una avenida que deberían de cambiarle el nombre, porque se llama Rubén Darío, imagínense, un gran poeta nicaragüense y ahí están los edificios de lujo, los departamentos con más lujo y ahí tiene un departamento Loret y seis departamentos más y una casa de campo, una mansión en Valle de Bravo con un lago artificial. Y, digo esto porque a él le da por cuestionar y supuestamente combatir la corrupción; no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política. Pero no creo que esté de candidato a la presidencia.

Medina Plascencia, puede ser que sí.

Claudio X, ya dijimos que no íbamos a hablar de él.

Chumel Torres, no, tampoco, creo.

Damián Zepeda, sí, es un dirigente del PAN, él sí ya expresó que quería.

Dante Delgado, no sé sii lo ha manifestado.

Sodi, sí dijo que sí quería.

Denise Dresser, no sé.

Diego Fernández de Cevallos, no sé también, pero es famoso.

Álvarez Icaza también, es conservador y bastante falsario.

Enrique Alfaro, no sé. Es gobernador de Jalisco.

Enrique De la Madrid, él sí ya se pronunció que quiere.

No sé si Fernando Canales Clariond.

Quadri, Quadri sí. Vamos a hablar de Quadri, porque es interesante. ¿No tienes ahí…? Para que vean cómo no se ayudan. por más que yo los asesoro no se dejan ayudar. ¿No tienes ahí una foto en donde está el presidente del PAN dándole a Quadri su credencial del PAN? A ver, búscala.

Imagínense, ¡cómo va a aceptar el PAN a Quadri —es de juicio práctico, de sentido común, que es muchas veces el menos común de los sentidos— si Quadri declaró que el problema de México era que existían estados como Oaxaca, como Chiapas y como Guerrero, que si desaparecían estos tres estados México se iba a ir para arriba, iba a progresar! Entonces, ¿quién con un poco de luz en la frente de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero va a votar por el PAN teniendo a Quadri? Digo, es… Ahí está, miren. No se dejan, ya más no puede uno hacer por ellos.

Ya con eso, ya para qué vamos a la lista.

Pero, bueno, por lo que decías, que no haya pleitos.

INTERLOCUTOR: ¿Llamaría a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes de Morena?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que ellos saben que no deben de utilizar el presupuesto público, que además es ilegal, en la Constitución ya está establecido, eso lo logramos en este gobierno, de que la compra del voto se considerara delito grave, o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos. Y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza. Lo mismo la corrupción, que no era delito grave. Fueron de las reformas que se aprobaron. Entonces, nadie puede hacer eso y lo saben los gobernadores y lo saben todos los funcionarios.

INTERLOCUTOR: Presidente, siguiendo el tema electoral, el viernes pasado la oposición ya presentó algunas denuncias ante el INE, lo señalan a usted de haber promovido el voto para Morena en la mañanera, por lo que señalan que se utilizaron recursos públicos.

¿Cuál sería su opinión sobre estas denuncias que se interpusieron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena, yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo otro, lo que existía, era completamente ilegal, injusto, lo que existía antes era un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores. Siempre recuerdo a León Tolstoi, que decía: ‘Un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores’ y eso eran los gobiernos del periodo neoliberal, se dedicaban a saquear, a robar.

Entonces, nuestros adversarios pues quieren que eso regrese, quieren regresar por sus fueros. Entonces, pues eso yo no lo deseo, ni lo desea nadie; a lo mejor ellos sí, pero es una minoría, la mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción, que no haya privilegios.

Ayer, por cierto, ya se llevaron el avión, ya llegó el avión que se compró en la época neoliberal, a… ¿Cómo se llama república?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tayikistán

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Tayikistán, Tayikistán.

Imagínense, un avión, ahí está ya, compraron este avión, lo compró Calderón para Peña, no lo podíamos vender por lo lujoso del avión. Y ustedes aquí algunos son maestros, maestras, imagínense que se atrevieron a ponerle al avión José María Morelos, que Morelos lo que buscaba era la igualdad. En su célebre documento los Sentimientos de la nación habló de eso, de la igualdad, que se moderara la indigencia y la opulencia y compraron este avión.

Ahora que ya lo vendimos a Tayikistán vamos a construir dos hospitales: uno en La Montaña de Guerrero, en Tlapa y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Nos va a alcanzar, creo que se vendió en mil 680 millones de pesos.

Y tuvimos suerte, porque como no se podía usar, primero por el costo, porque si yo lo hubiese usado hubiésemos gastado muchísimo, primero.

La última vez que lo usó el presidente Peña, que fue a un viaje a Argentina, sólo en servicio de internet se gastaron siete millones de pesos, solo en el servicio de internet. Pero, bueno, no era nada más el gasto para usarlo y el mantenimiento, porque se trata de un avión muy grande, para 260 pasajeros en situaciones normales.

No hay un avión un así en el país, de los que cubren las rutas en México. Hay en Aeroméxico y en otras líneas internacionales para ir a Europa, para cruzar el Atlántico, pero ¿por qué o hay un avión así en México?, porque técnicamente este avión sólo se justifica si se vuela mínimo cinco horas diarias y, si uno usa el avión para ir a Guadalajara, pues es inoperante, es decir, técnicamente no conviene porque apenas se está levantando y ya tiene que aterrizar. Es para viajes largos, 10 horas para ir a Europa, sin recarga de combustible. No sé por qué compraron un avión tan grande.

Entonces, de las 260 sillas o asientos dejaron 80 porque le pusieron salas para juntas, alcoba, baño, o sea, lujos. Miren cómo era.

Y yo soy de Tepetitán y no tengo ningún complejo, o sea, no me considero un pequeño faraón.

A ver si no está por ahí la alcoba. Ahí está. Hasta le pusieron una caminadora, imagínense. ¿Para qué iban a usar, le dije al comandante cuando fui ahí a verlo, porque fui a conocerlo?, le digo: ¿Y usted cree que se usaba la caminadora? Pues no. ¿No está la caminadora?

Entonces ya está en Tayikistán.

Pero tuvimos suerte porque no había quién lo comprara. Se lo ofrecí al presidente Trump, se lo ofrecí al presidente Biden, se lo ofrecí a la vicepresidenta Kamala Harris. Cuando le empecé a describir cómo era el avión, me dijo: ‘No, pues, no va a ser fácil que usted lo venda, bueno, me dijo, aunque ahora hay quienes pagan por ir al espacio’.

Ah, esa es la caminadora.

Pues de todo esto nunca dijo nada la prensa, ni los medios, silencio, nunca, porque los atendían muy bien.

INTERLOCUTOR: Presidente, hace dos semanas la presidenta de Perú, Dina Boluarte, lo acusó, bueno, cuestionó de que si usted tenía aspiraciones dictatoriales. ¿Cuál sería su respuesta ante estos cuestionamientos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nada más que la señora sepa que yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo, me retiro por completo, ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política, en nada, en nada, ni siquiera en conferencia o invitaciones para asistir a un evento público, nada, completamente.

Y ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia, porque ella está usurpando ese cargo.

Y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser una gente humilde, un maestro serrano del Perú y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo, entonces tienen injustamente encarcelado al presidente nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú, como lo están haciendo.

Y esta señora con todo respeto fue impuesta, tiene como 25 por ciento de aceptación en el Perú y el Congreso que destituyó al presidente e inició el juicio, este amañado para encarcelarlo, debe de tener como el 10 por ciento de aprobación, pero como están apoyados por la oligarquía, por los intereses extranjeros que están muy metidos ahí y por los medios de información, pues por eso en contra de la voluntad del pueblo… Y además con la represión, porque han asesinado como a 70 personas indígenas la mayoría por defender los derechos de los ciudadanos.

INTERLOCUTOR: La presidenta peruana también le pide que ya entregue la presidencia y de la Alianza del Pacífico.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero es que no le puedo yo entregar nada, porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú.

INTERLOCUTOR: ¿Mientras ella esté no se la va a entregar entonces usted la…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, esa fue la opinión también del presidente. Son cuatro países, es Chile, es Colombia, México y Perú y la opinión del presidente de Colombia es parecida a la mía y el presidente de Chile pues tampoco está interesado en que se le entregue al Perú lo de la presidencia de este grupo que se llama Alianza del Pacífico.

Nosotros también no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no. Se la podemos entregar a Chile o a Colombia y que ellos vean qué hacen.

Pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú.

¿Por qué lo expulsaron?

Porque el presidente Pedro Castillo habló aquí pidiendo que se le diera asilo, porque ya iban a detenerlo. No le dio tiempo de llegar a la embajada porque ya lo tenían rodeado, sus propios guardias lo detuvieron.

Por eso aquí ya no hay Estado Mayor Presidencial, nada más la Ayudantía, porque esos del Estado Mayor Presidencial, ¡ay, nanita!

¿Saben cuántos cuidaban al presidente antes?

Ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Aquí no íbamos a poder estar así como estamos ahora, aquí estarían, ocho mil, pero además con muy malos antecedentes, porque hay testimonios que fueron los que participaron en el 68 con los guantes blancos, Estado Mayor, cuando la represión estudiantil.

Y también se habla y hay testimonios, de que participaron cuando supuestamente hubo el accidente del avión que le costó la vida a Carlos Madrazo, el grande, porque él ya era un opositor al régimen y estaba por formar un partido independiente, que se iba a llamar Patria Nueva y pasando el 68, que también lo acusaron de que él era instigador en el movimiento estudiantil, se guardó después del 68 o en el tiempo que estuvo el movimiento, no salió a la calle.

Si hubiese salido, a lo mejor se hubiese salvado, como sucedió con el ingeniero Heberto Castillo, con Álvarez Garín, como otros que salieron y fueron a la cárcel, pero luego salieron de la cárcel. A Carlos Madrazo y él mismo lo dijo antes de su muerte, lo dijo en una entrevista que tuvo miedo, temor y se guardó. Y pensó que una vez que había pasado lo del 68 y ya que ya había pasado el vendaval autoritario, él podía seguir con su actividad. Pues apenas salió, el accidente en el Cerro del Pico del Fraile, en Monterrey y hay testimonios que intervino el Estado Mayor Presidencial.

Y no les importó, ¿eh?, que perdieran la vida muchos, porque iba, era un avión de Mexicana, iba un tenista, ‘el Pelón’ Osuna y él iba con su esposa, don, Carlos Madrazo, que ya había estado en la cárcel también por opositor, un hombre con mucha pasión y carácter, fue muy gobernador de mi estado de Tabasco.

Pero, bueno, eso de los cuidadores o de los estados mayores, imagínense lo que le hicieron, que fue también una infamia, al licenciado Colosio, lo que le hicieron al presidente Kennedy. Y hay siempre una característica en todos estos crímenes: cuando son crímenes de Estado no se esclarecen. Lo del presidente Kennedy no se esclareció del todo, lo de Luis Donaldo Colosio no.

PREGUNTA: ¿Se reabrirá el caso…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, lo están solicitando algunos, pero ya ahí quedó. Yo creo que ya la gente ya juzgó.

INTERLOCUTOR: El caso Ayotzinapa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso se está investigando y va a aclararse, porque también no se avanzaba porque se protegía a los involucrados.

En el caso de Ayotzinapa hubo dos momentos:

Uno, la detención y la desaparición de los jóvenes en Iguala.

Y el otro momento es cuando fabrican la llamada ‘verdad histórica’, inventaron, inventaron de que los habían quemado a los jóvenes, fabricaron todo.

O sea, dos momentos y dos delitos mayores. Entonces, estamos nosotros comprometidos a que se conozca toda la verdad y a que encontremos a los jóvenes, pero también ha habido muchísimos intereses en todo, de todo tipo y mafias. Han asesinado a testigos, nadie quiere hablar, hubo un llamado pacto de silencio y protección.

Uno de los que participó está allá en Israel, protegido. Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, es el señor Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación del delito, usaron tortura, porque antes había tortura en México, antes de que nosotros gobernáramos había masacres, la consigna era ‘mátalos en caliente’, todo eso que ocultan los medios porque también muchos periodistas famosos participaron en esos crímenes o callaron, fueron cómplices. Por ejemplo, cuando estaban torturando a los que supuestamente habían desaparecido a los jóvenes de Ayotzinapa, Loret de Mola hizo todo un montaje y ahí aparece Zerón.

Y sólo en México de ese tiempo, en ese México bárbaro, imagínense, por televisión mostrar cómo golpeaban a una persona, bueno, esto fue por lo del montaje de la señora francesa, Cassez, pero lo mismo en el caso de los participantes o presuntos participantes en Ayotzinapa, fueron torturados.

Y quien participa en estas torturas se va a Israel y allá está protegido. Y yo le digo a las autoridades de Israel, con todo respeto: ¡cómo ellos van a proteger a torturadores! Nadie, nadie, ningún gobierno puede hacerlo, pero si hay un gobierno que está obligado a no permitir la tortura, a respetar los derechos humanos, a actuar con humanismo, pues el gobierno de Israel. Entonces, yo espero que pronto ya se tenga información sobre eso.

Ya se nos pasó el tiempo, ya aquí llegó la… Dice: ‘Ya llegaron los invitados al desayuno’, sí y ya están los tamalitos de chipilín.

Y a las maestras, los maestros, felicidades. muchísimas felicidades.

Al maestro Cepeda, también su aplauso.

Y muchas gracias, muchísimas gracias.

+++++