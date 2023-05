“Karely Ruiz de Ecatepec” conquistó redes sociales por gran parecido con la influencer de OnlyFans

La joven es muy viral en redes sociales (Fotos: Instagram/ @karelyruiz/ YouTube)

“Hace un tiempo mi esposo fue el primero que me dijo”, confesó Lucy Rojo, quien ha cobrado gran viralidad en redes sociales por las grandes similitudes físicas que tiene con Karely Ruiz, la creadora de contenido de OnlyFans más popular del momento. Originaria del municipio de Ecatepec, Estado de México, la joven tatuadora ha contado su historia.

Bautizada como “Karely Ruiz de Ecatepec”, la mexicana inició su historia como “doble” de la influencer luego de haberle comentado una publicación en redes sociales y externarle que “si me tuneara” podría ser como ella. Motivo por el que ha generado interés de creadores de contenido digital y ya ha comenzado a dar entrevistas en redes sociales.

“Hace un tiempo mi esposo fue el primero que me dijo. Yo no sabía que él la seguía o quién era; esto me lo dijo antes de que se hiciera sus arreglitos. Luego por Facebook me empezaron a decir lo mismo, me comentaban fotos gente que yo no conocía”, mencionó en una reciente conversación publicada en el canal de Jericó Mx en YouTube.

Karely Ruiz ignoró a su “doble” de Ecatepec

La influencer es originaria del estado de Monterrey (@karelyruizmonly)

La joven ecatepequense recordó el momento en que empezó su historia en redes sociales, pues si bien su esposo fue el primero en hacerle notar su gran parecido con la presunta novia de Santa Fe Klan, ella no dudó en reaccionar de forma directa en una de las publicaciones de la originaria de Monterrey, Nuevo León, aunque para su mala suerte no tuvo respuesta e incluso más de uno señaló y consideró que fue un “gesto descortés”.

“Yo le puse un comentario a Karely en una foto en Facebook, le escribí: ‘si me tuneara sería tu doble’ y ahí se desató todo. Luego la gente me comenzaba a ubicar, una chava me pidió una foto”, recordó la joven tatuadora.

“Karely Ruiz de Ecatepec” se dedica a tatuar

Con más de tres años de experiencia, Lucy Rojo confesó que su verdadera pasión no es ser la “doble oficial” de la creadora de contenido íntimo para OnlyFans, sino plasmar las ideas y sentimientos de las personas de forma permanente en su piel, algo por lo que también ha cobrado gran viralidad en redes sociales ya que su trabajo ha sido sumamente alabado por más de uno.

La mexicana es originaria del Estado de México (Foto: captura YouTube/ JERICÓ MX)

“Que chido que además de guapa hace algo así que le gusta y que pocos realmente hacen bien”. “Karely Ruiz de Ecatepec es toda una joya nacional que debemos atesorar”. “Lo raro es que si siento que con unas cuantas cirugías y demás podrían ser igualitas”. “Nada que el dinero no pueda solucionar, al final lo más importante es que sí tiene la cara muy igualita y con eso ya todo lo demás se puede arreglar”. “Ecatepec es un mundo dentro de un gran municipio que jamás deja de sorprendernos porque tenemos desde asesinos seriales hasta dobles de OnlyFans”, reaccionaron internautas.

¿Karely Ruiz y Santa Fe Klan son novios?

Tras ser acusados de estar juntos por una estrategia publicitaria, en medio del estreno de un tema musical en el que colaboran, Karely Ruiz contó la verdad de lo que ocurre entre ella y Santa Fe Klan. La modelo de Only Fans reveló en el podcast de Julio Orozco si su amorío con el rapero es genuino o se trata de promoción para el tema Sabes, que marca su debut en la música.

¿Quieres vivir como Karely Ruiz? Descubre cómo la influencer disfruta de la vida de lujos (@karelyruiz)

Karely mencionó que ya llevaba un tiempo intentando colaborar con el famoso rapero, pero no habían podido coincidir hasta que en un viaje a Guadalajara se encontraron y planearon trabajar en conjunto.