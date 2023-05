Joven rompió en llanto tras perderse en su camioneta nueva; terminó en Querétaro por culpa de “Waze”

Llorando y asegurando que tuvo que pagar más de 700 pesos de peaje, la creadora de contenido narró que incluso iba a dejar sus pertenencias como método de pago

“Difícil de creer”, joven estrenó camioneta y en su primer día conduciéndola, en la Ciudad de México, terminó en Querétaro perdida. La story time publicada en TikTok se ha viralizado rápidamente debido a lo increíble que para miles de internautas ha sido escuchar la anécdota que costó más de 700 pesos de peaje y el susto de su vida.

Andrea, mejor conocida en la famosa plataforma de videos como “Buitragona”, se hizo viral luego de que compartiera su divertido testimonio, aunque para ella no es tan grato. La joven aseguró que tras estrenar su vehículo y dar un paseo por uno de los parque más famosos de la zona de Santa Fe, CDMX, su regreso complicó su experiencia, pues tras usar una aplicación de navegación, Waze, terminó en la carretera que lleva al estado centro-norte del país.

“Story time de cuando de cuando me fui a Querétaro sin querer el primer día que me dieron mi camioneta nueva, sí el primer día. Bueno yo podría explicarles pero creo que es más chistoso si se los enseño”, explicó previo a compartir grabaciones de ella conduciendo y rompiendo en llanto por no saber dónde se encontraba y descubriendo que su ruta a casa había tenido un gran desvío.

La joven, de nombre Andrea, ha cobrado gran fama por su divertida historia (Foto: TikTok)

“No mam*n lo que me acaba de pasar, estuvo horrible. Acabo de regresar de Querétaro. Pagué 700 pesos de peaje, porque estaba regresando de La Mexicana y puse el Waze y no estaba funcionando y me mandó a otro lugar. Me mandó a la central de abastos de Querétaro o yo que sé y cuando vi dije ‘Wow, que gran atajo, vamos en carretera, toda pendej*”, expresó.

La joven al percatarse del error continuó el trayecto sin buscar un retorno o pedir orientación, algo que más que asustarle terminó metiéndola en problemas, pues al usar la autopista olvidó que tendría que pagar las casetas y al terminar su efectivo incluso negoció con sus pertenencias el poder regresar, pues ya no contaba con efectivo.

“Cuando veo que tengo que pagar casetas dije ‘Qué’ y luego otra y otra. Es que me daba miedo que vieran que estaba perdida y me asaltaran. Luego me mandó por un lugar horrible y entonces tuve que ir súper rápido y luego la policía se me quedó viendo como ‘Por qué vas rápido?’ . Al final no tenía dinero para el último y la señorita quería que dejara mi teléfono; le dije que por favor que estaba perdida y que me ayudara, porque ya no tenía dinero porque me lo gasté en las otras 50 pinches casetas”, agregó.

Continuando con la negociación que tuvo que hacer, expresó: “Me dijo que no, que tenía que dejar una pertenencia, mi reloj y no sé cuánta madre. Pero entonces empecé a llorar horrible y la señorita de ‘¿Por qué lloras?’ y yo así de ‘Porque estoy perdida’”.

Andrea tuvo que pagar más de 700 pesos de casetas por su error (Foto: captura)

La historia para Andrea no ha sínodo tan divertida como la considerado miles de internautas, pues aseguró que la experiencia la hizo sentir en peligro, pues al no saber cómo regresar e incluso no poder pedir ayuda ya que la situación para miles de mujeres en México es más que complicada, tuvo que llegar a Querétaro y regresar a la CDMX.

“Bueno, pues esa fue la historia contada por mi yo del pasado. A mis amigas les dio mucha risa, a mi hermano, a mí no. Primero porque oigan puede sonar como de ‘La pobre niñita no supo’. No neta no saben la frustración de no saber dónde estás; digo ya me sé mover perfecto aquí, pero en ese momento no lo sabía. Eran de mis primeros días en la ciudad, con coche nuevo y como mujer la neta sí da miedo. Moraleja, esto es a lo que se refiere con contraer dinero de emergencias”, finalizó la divertida historia.