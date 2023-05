Ebrard negó que AMLO vaya a recurrir al “dedazo” y confió en la encuesta de Morena

El canciller visitó Oaxaca (Twitter/@m_ebrard)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, negó que haya línea directa desde Palacio Nacional o que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tenga alguna corcholata favorita y confío en la encuesta que se realizará en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para designar al candidato a la Presidencia de la República, pues descartó un “dedazo”.

Te puede interesar: La disputa de las corcholatas: Sheinbaum y Ebrard continúan hablando de su futuro en Morena

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el canciller no aceptó que exista un argumento sobre si él o la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, son “los mejores” o “los buenos” para suceder en la silla presidencial, pues señaló que sería ir en contra del movimiento.

Asimismo, señaló que no cree que haya favoritismos desde Palacio Nacional, pues argumentó que si la mandataria capitalina fuera la elegida no tendría caso llevar a cabo todo un proceso de encuesta, el cual ha sido apoyado incluso con el titular del Ejecutivo Federal.

Te puede interesar: Adán Augusto López respondió a Marcelo Ebrard su petición de esclarecer reglas a las corcholatas: “Hay unidad”

“Si el argumento que tenemos es ‘Marcelo es el bueno o es Claudia’ estamos contradiciendo el espíritu de la encuesta. No es compatible. Si es Claudia, ¿para qué hacemos encuesta?”, expresó.

Ebrard habló sobre el proceso de la encuesta (Twitter/@m_ebrard)

Asimismo, sentenció que habrá una encuesta porque fue el propio mandatario el que ha señalado que es el pueblo el que tenga que decidir y no habrá “dedazo” como el que se hacía en los gobiernos del Partido Revolucionario Instituciona (PRI), por lo que apuntó a que será la ciudadanía quien elija a la persona que aparecerá en la boleta electoral.

“Va a haber una encuesta, el presidente López Obrador dijo que el pueblo va a decidir quién siga, el pueblo tiene que elegir a quién sigue, no el dedazo, el pueblo”

Sobre el mismo tenor, Ebrard Casaubón explicó que la decisión que tome el pueblo sobre el 2024 será aceptada porque la decisión recaerá en la ciudadanía, la cual, confió, querrá que continúe el movimiento de transformación en el país que inició López Obrador en 2018.

El canciller habló sobre la sucesión presidencial (Twitter/@m_ebrard)

Fue por lo anterior que señaló que el proceso de transformación continuará, tal como pasó en la capital del país en 2006 cuando quedó electo y sucedió la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, momento en el que siguió los programas y planes que había implementado López Obrador y los amplió para que llegarán a más ciudadanos.

Te puede interesar: TEPJF ordenó investigar a “Corcholatas” por mitin en Toluca

“Recuerden que a mí me tocó sucederlo (a AMLO) en el DF de 2006 a 2012 y todos los programas que se hicieron los seguimos y los ampliamos, todos los programas que nuestro presidente ha puesto en marcha queremos que se mantengan y crezcan: adultos mayores, jefas del hogar, medicamentos gratuitos, así fue entonces y seguirán”, refirió.

Ebrard recordó cómo fue la sucesión de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en el 2006 (Cuartoscuro)

Aunado a lo anterior, el funcionario federal afirmó que él, hasta el momento, continuará trabajando junto con el mandatario mexicano, por lo que recordó una conversación que tuvo con el político tabasqueño muchos años atrás en donde él le dijo que “era su carnal” y, ahora, le mandó decidir que “es su hermano”.

“El presidente me dijo un día, hace muchos años, algo muy emotivo, me dijo que nunca iba a olvidar lo que había hecho él, ‘tú eres mi carnal’ y hoy me dice ‘tú eres mi hermano’, yo le digo también que Andrés es mi hermano”, dijo el canciller.

Marcelo Ebrard visitó Oaxaca (Twitter/@m_ebrard)

Un día antes de sus declaraciones, el canciller coincidió con Sheinbaum Pardo en Oaxaca, por lo que fue cuestionado por las fotos de la mandataria local con el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, a lo que respondió que cada persona es dueña de sus decisiones.