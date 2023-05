“Yo sí le creo a Martha Higareda”: el nuevo challengue en Tiktok para defender a la actriz

Martha Higareda recibe apoyo en redes tras investigación de usuario en Twitter

La reconocida actriz Martha Higareda ha sido objeto de múltiples críticas en las redes sociales por las anécdotas que ha compartido en su cuenta de TikTok, muchas de las cuales han sido cuestionadas por usuarios que las consideran falsas o fantasiosas.

Entre estas historias se encuentra una en la que la actriz afirma que el actor Ryan Gosling la tomó entre sus brazos después de que ella se tropezara en un restaurante, así como otra en la que asegura que recibió consejos de vida del famoso actor Will Smith en una fiesta a la que asistió.

Sin embargo, una de las anécdotas más polémicas de la actriz fue cuando contó que rechazó un papel en la película “The Lost City of Z” en 2016, que protagonizó el actor británico Robert Pattinson, para trabajar en la exitosa película “No Manches Frida” del mismo año, lo que fue objeto de burlas y menosprecio por parte de algunos usuarios.

No obstante, un usuario de TikTok salió en defensa de Higareda, presentando pruebas en la pantalla que confirman la veracidad de sus afirmaciones. El internauta asegura que la actriz es amiga del actor estadounidense Jon Foster, quien a su vez es amigo de Zoey Kravitz.

Martha Higareda lo hizo de nuevo, esta ocasión aseguró que su mamá inventó la frase "la magia del cine". (Captura)

Además, confirmó a través de las cuentas de redes sociales que siguen a los tres que sí existe una conexión entre ellos, desmintiendo así las críticas recibidas por la actriz.

Yo sí le creo a Martha Higareda

Un usuario de Twitter en defensa de la actriz mexicana Martha Higareda después de que se publicaran anécdotas sobre ella en las redes sociales. El usuario realizó una investigación en la que mostró varias pruebas que confirmarían las historias que ha relatado la actriz en diferentes entrevistas.

Entre el contenido compartido hay varias imágenes en donde aparece Higareda junto a actores de Hollywood como Ryan Gosling, Jared Leto y Keanu Reeves, entre otros. Además, se incluyen fotografías de la actriz en sus inicios en Hollywood, mostrando su carrera profesional y su vida personal.

Una de las historias que ha compartido Martha Higareda es cuando rechazó hacer una película con Robert Pattinson, la cual habría sido “La Ciudad Pérdida”.

Sin embargo, después de la investigación del usuario de Twitter, se reveló que la cinta que Higareda rechazó se trató de La Ciudad Pérdida, película donde también participa Tom Holland, pero que desgraciadamente fue un fracaso en taquilla, mientras que ‘”o Manches Frida” fue un éxito, además de que en esta película también fue productora.

Memes de Martha Higareda (captura de pantalla: Twitter/SilverAcp//Sr.Queso)

El usuario también investigó sobre la declaración más polémica de Martha Higareda, cuando aseguró en una entrevista con Yordi Rosado que desde los 4 meses ya empezaba a decir sus primeras palabras y a los 8 meses ya hablaba muy bien.

El usuario se encargó de investigar si esto también era posible y encontró que el bebé más joven en decir una palabra tenía 2 meses de edad, diciendo que “lo que dice Martha puede ser cierto”.

La investigación del usuario en Twitter ha sido bien recibida en las redes sociales y ha generado un debate sobre la veracidad de las historias de la actriz y ha hecho que varias personas salgan en su defensa con el challenge “Yo sí le creo a Martha Higareda”.

La verdad detrás de las historias de Martha Higareda: la investigación de los usuarios en redes sociales

La NFL se burla de Martha Higareda

La National Football League (NFL) fue objeto de críticas y polémica en las redes sociales por publicar una imagen en su cuenta de Twitter que se burla de la actriz mexicana Martha Higareda.

La publicación de la NFL muestra a la actriz durante su participación en el podcast de Yordi Rosado, acompañada de la frase: “Te lo juro, Yordi. Yo le enseñé a lanzar a Patrick Mahomes en una granja en Texas”.

El meme que subió la NFL (Captura de pantalla (@nflmx)

Las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se han hecho esperar, y la publicación ha sido objeto de comentarios a favor y en contra. Mientras algunos usuarios han aplaudido la broma, otros han criticado la actitud de la NFL, exigiendo disculpas por el tono ofensivo de la publicación.

Martha Higareda, quien ha sido tendencia en las redes sociales durante las últimas semanas debido a las críticas y los memes que se han generado en torno a ella, ha generado un intenso debate en las redes sociales sobre los límites del humor y la responsabilidad de las empresas en las redes sociales.