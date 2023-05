¿Paquita la del Barrio no conoce a Peso Pluma? Esto dijo

Paquita la del Barrio se enojó ante pregunta sobre Peso Pluma

Paquita la del Barrio emitió su opinión sobre lo que piensa del éxito de Peso Pluma y sobre si haría una colaboración con él, sin embargo la respuesta de la intérprete de Rata de Dos Patas sorprendió a todos los medios de comunicación y a sus seguidores sobre la respuesta que otorgó.

Paquita se mostró molesta ante la pregunta sobre los distintos cantantes de corridos tumbados, pidió que de ellos no le mencionaran ni cuestionaran nada, pero la insistencia fue tanta que lograron que respondiera a al tema sobre sí conoce a Peso Pluma y si colaboraría con él, esto fue lo que dijo:

“De los demás ni me preguntes”, mencionó aparentemente molesta. A su respuesta agregó que no conoce a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, y por lo tanto no le interesaría trabajar con él.

La cantante aseguró que no conoce a Peso Pluma. (Ig: @paquitaoficialb) (Ig; @pesopluma)

Paquita la del Barrio aseguró no saber quién es Peso Pluma a pesar de que es uno de los cantantes más reconocidos a nivel internacional en la actualidad, e inclusive se mostró enojada ante los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre si colaboraría con él en un futuro, hecho que descartó tajantemente.

Sin embargo, no fue el único comentario que hizo la intérprete de Tres veces Te Engañé, sino que pidió que no le preguntaran sobre el resto de los cantantes de corridos tumbados, entre ellos Natanael Cano, Junior H, entre otros. Por el momento el cantante no se pronunció al respecto.

En otros temas, recientemente la artista reconocida por la frase Me estás oyendo, inútil descartó que se retirará de los escenarios, principalmente de los palenques, no obstante dijo que estaba teniendo problemas con sus conciertos porque solicitaba características específicas para poder dar un espectáculo.

Paquita la del Barrio dijo que todavía no era momento de retirarse. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles son las especificaciones que exige y requiere la famosa cantante? Paquita la del Barrio dijo que era difícil presentarse porque necesitaba condiciones muy especiales como un sillón de gran tamaño donde pudiera sentarse debido a que ya no puede mantenerse en pie.

Dijo que necesita un espacio amplio porque aparte del sillón también necesita que la locación sea lo suficientemente grande para que quepan sus músicos “cómodamente”. Así se expresó:

“Es un poco difícil porque necesito cosas muy especiales... no es tan fácil, ya si el palenquero se arriesga a llevarme pues ahí estaré... necesito que mi sillón de vueltas porque es redonda la cosa”, declaró la intérprete de Me Saludas A La Tuya.

Paquita la del Barrio necesita de gran espacio para poenr su sillón y que además pueda dar vueltas. (TikTok/@sergioboma e Instagram/@paquitaoficialb)

Recientemente Paquita la del Barrio también dio de qué hablar porque regañó al periodista Gustavo Adolfo Infante por difundir noticias sobre su retiro de los escenarios. Dichos que ella calificó como “puro chisme”, así lo dijo:

“Cuándo me retiro de qué... de dónde sacas eso por cierto.. ya estoy cansada de que digas eso, a ver enséñame cuándo dije eso”, contó la anécdota que vivió con el periodista de las exclusivas.

En la entrevista que hizo el presentador de televisión, la artista recordó que el primer palenque que hizo fue en Texcoco, donde se dio a conocer y fue aplaudida por su público. Después a León, en Guanajuato y ahí despegó su carrera, detalló, porque comenzaron a llamarle distintos representantes para que se presentara en sus escenarios.

Gustavo Adolfo Infante la cuestionó sobre si ella es dfeliz con lo que representa para los demás y si se “caía bien”, la respuesta sorprendió al periodista y fue la siguiente: “Me caigo bien porque amo al mundo, eso no me lo quita nadie. Mis amores son mis hijos, mi familia, el público que me acompaña. No tengo cómo pagarles todo eso que me hacen sentir”, finalizó Paquita la del Barrio.