Cabeza de Vaca reafirmó sus intenciones rumbo a 2024 con crítica al gobierno de AMLO

Cabeza de Vaca reafirmó sus aspiraciones presidenciales (Foto: Cuartoscuro)

Fracisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, reafirmó su intención de contender en las elecciones presidenciales de 2024 después de criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión por su postura en en relación a la migración.

Este 13 de mayo, el exmandatario estatal hizo una crítica a la política migratoria de México. Mediante una publicación en redes sociales advirtió que no solo necesita una corrección sino un cambio debido a que “está rebasado en el tema de la migración”.

“La política migratoria en México no sólo debe corregirse, sino cambiarse radicalmente, las relaciones con los países de Centroamérica y Estados Unidos se tienen que fortalecer en una agenda encaminada a generar condiciones de desarrollo y economía creciente que permita el crecimiento conjunto de los países”, sentenció Cabeza de Vaca.

La propuesta del exgobernador contempla también la creación de condiciones dignas para los migrantes, con respeto a los derechos humanos. En ese sentido su propuesta es crear fuentes de empleo temporales y garantizar una política migratoria.

Cabeza de Vaca acusó la 4T de estar rebasada en materia migratoria (Reuters)

En este contexto, Cabeza de Vaca reiteró su aspiración a la presidencia de México de la mano de la oposición al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), con la coaliciónv Va por México de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“Es momento de actuar con responsabilidad y cambiar estas políticas retrógradas que tienen colapsado a #México. En el 2024, lo vamos a hacer juntos por México”, señaló Cabeza de Vacaa.

Días antes el exgobernador se destapó como aspirante a la presidencia mediante un mensaje en redes sociales en el que aseguró: “No quiero ser candidato, quiero ser Presidente con el apoyo y de la mano de los mexicanos”.

La aspiración de Cabeza de Vaca tomó por sopresa ante las acusaciones que pesaban sobre él. Había una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado dinero y delincuencia organizada.

Cabeza de Vaca contaba hasta hace poco con una orden de aprehensión en su contra (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

Sin embargo, el pasado 28 de febrero anunció que un Juez de Distrito le otorgó un amparo ante la justicia federal con el que la orden de aprehensión en su contra fue cancelada.

Cabeza de Vaca aseguró que las acusaciones en su contra eran orquestadas por personas cercanas a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Particularmente acusó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de presentar documentos falsos ante la Fiscalía.

“Yo siempre lo dije, ni me doblo ni me vendo, eso no va a cambiar, es parte de mis convicciones. Quiero agradecer el respaldo de muchos liderazgos, tanto civiles como de mi partido.”, indicó al anunciar la noticia.

Acción Nacional respaldó al exgobernador frente a los señalamientos en su contra. Marko Cortés, presidente nacional del PAN, incluso lo señaló como potencial candidato a la presidencia incluso antes de que un juez emitiera una resolución a su favor.

“Lo único que hizo el gobierno de López Obrador fue buscar desprestigiarlo, porque él defendió a Tamaulipas, buscó más recursos para su estado porque no se dejó vender y doblar como lo ofreció en campaña, así que en el PAN estamos muy orgullosos porque tenemos muy buenas cartas”, expresó en su momento Cortés al ser cuestionado sobre este tema.