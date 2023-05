Adán Augusto sumó a su lista de apoyo al gobernador de Baja California Sur

Adán Augusto López encabezó un evento con el gobernador de Baja California (SEGOB_mx)

El titular de la Secretaría de Gobernación y aspirante a candidatura presidencial, Adán Augusto López, visitó el estado de Baja California Sur en donde fue recibido por el gobernador de la entidad Víctor Castro Cosío para asistir al evento “Gobernabilidad en México”.

A través de redes sociales el secretario de Gobierno presumió el apoyo que recibió por los ciudadanos, a quienes agradeció su presencia y unidad a su visita, la cual habría sido una buena oportunidad para sumar a su proyecto rumbo al 2024.

“Ya estamos en La Paz, capital del hermoso estado de Baja California Sur, conviviendo con las compañeras y compañeros que construyeron con sus manos, puerta por puerta, este movimiento. El pueblo sudcaliforniano consolida con esperanza y alegría la Cuarta Transformación”, destacó el secretario en redes sociales.

Adán Augusto se perfila para presidencia rumbo al 2024 (Foto:Cuartoscuro)

Por su parte, el gobernador de la entidad presumió en redes sociales la buena amistad que llevaba con Augusto López, una de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es un honor recibir a nuestro amigo y Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien agradezco su compromiso y trabajo en beneficio de nuestro estado. No hay duda continuará trabajando por el desarrollo y bienestar de BCS. ¡Viva y viva Baja California Sur!”, destacó el gobernador en redes.

Este 13 de mayo, distintos aspirantes a la candidatura presidencial por Morena visitaron distintos estados de la República, como fue el caso de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Tanto el canciller mexicano como la mandataria capitalina se presentaron en el estado de Oaxaca, no obstante, cada uno de ellos encabezaron eventos distintos dentro de la entidad, donde la visita fue enmarcada por la diferencia de apoyo por parte del gobernador

(foto: especial)

Caludia Sheinbaum fue recibida por el titular del Ejecutivo, Salomón Jara Cruz, quien mostró su agradecimiento y apoyó a la jefa de Gobierno de la CDMX desde los municipios de Juchitán y Huatulco.

Desde el evento, el gobernador indicó sobre los nuevos tiempos que enfrentará en el país rumbo a las elecciones del 2024, donde se renovarán cargos estatales, la jefatura de Gobierno, y sobre todo el cambio del Poder Ejecutivo federal.

Ante esto, Salomón Jara reconoció los cambios en el poder, pues aseguró que Sheinbaum Pardo sería la mejor alternativa de cara a las elecciones presidenciales.

“Se reconoce la posibilidad real de que por primera vez en la historia de nuestro país es tiempo de mujeres. El pueblo no se equivoca y no se equivocó la Ciudad de México al elegirla a usted, y tengo la plena seguridad de que no se van a equivocar en esta ocasión en todo el país”, destacó el gobernador.

El secretario de Relaciones Exteriores fue captado bailando durante su gira por Oaxaca

Cabe destacar que, ante este favoritismo por parte de Salomón Jara, le fue cuestionado al canciller Marcelo Ebrard, quien reaccionó a las fotos de los funcionarios con comentarios indiferentes.

A su visita en la entidad para presentar su libro autobiográfico y a la apertura de nuevas oficinas para el trámite de pasaportes, el canciller mexicano habló sobre su compañera de partido, a quien aseguró ser una funcionaria que tiene el derecho de tomar sus propias decisiones.

“Yo estoy con el pueblo”, aseguró el funcionario.

No obstante, no dejó pasar la oportunidad para mencionar sobre los procesos internos de Morena para elegir al candidato que abanderará para presidencia, asegurando que es el pueblo quien debe elegir al aspirante a presidencia.