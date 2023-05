Mujer evidenció acoso por parte de un taxista en Pachuca, Hidalgo

Una usuaria de Tiktok evidenció el momento en el que fue acosada por un taxista en Pachuca, Hidalgo.

Una mujer denunció acoso por parte de un taxista en Pachuca, Hidalgo, mismo que comenzó desde que se subió al vehículo, con comentarios relacionados a su cuerpo. El video se viralizó en TikTok, en donde varios internautas le expresaron su apoyo a las acciones que realizó durante su traslado.

Las redes sociales se han convertido en un gran arma para denunciar varias situaciones cotidianas, como lo son los abusos de autoridad, las agresiones, las fallas en el metro de la CDMX o los acosos sexuales que lamentablemente sufren las mujeres.

Ese fue el caso de un mujer en Pachuca, quien vivió un desagradable momento al abordar un taxi. En la descripción del video que subió a TikTok, detalló que el conductor tiene antecedentes, sin embargo, no se percató que se trataba de él hasta que escuchó una frase que la incomodó.

“Cuando se subió, se sintió el gran peso de tus hermosos senos”, fueron las palabras con las que el taxista identificado como Margarito acosó a la pasajera. Acto seguido, la mujer sacó su teléfono para grabar el angustiante suceso, cuestionando al conductor la razón por la que se había referido a ella de esa manera.

La mujer comentó que decidió seguir la platica por evitar una reacción negativa del conductor. [Captura de Pantalla]

El presunto acosador intentó crear un excusa para intentar cubrir lo que acababa de hacer, sin embargo, al darse cuenta de que no había convencido a la victima optó por culparla por la rompa que vestía. “A veces ustedes piensa que nosotros estamos viendo a ver qué hacemos, pero no, no fue mi intención”, se escucha decir al conductor en el video de la víctima.

La mujer, identificada con el usuario Karinars06 se podía ver completamente incomoda, con una sonrisa nerviosa y agitada. La internauta subió un nuevo video en el que mostró como tuvo que lidiar con la situación, inventado agresiones hacía su novio para intentar salvaguardarse del acosador.

“No, no le tenemos miedo, ya es decisión de cada una. Sí fácil, si les doy su zangoloteada, sí a mi novio”, comentó la mujer, respondiendo a los cuestionamientos del taxista, quien hizo preguntas relacionadas con su edad y con su estatura. Varios usuarios de TikTok la criticaron por haber seguido la platica, aunque ella terminó por aclarar que fue una reacción que tuvo al ser una persona nerviosa.

Inventó cosas para no ser intimidada por el taxista, quien cuenta con historial por acoso. [Captura de Pantalla]

“Chicas muchos me criticaran porque le hice la platica, que ese no es el punto, quienes me conocen saben que soy muy nerviosa a estas situaciones, quiero que se tomen cartas sobre el asunto, no es justo que pasen estas cosas, y no generalizo que todos los taxistas sean así”, agregó en la descripción del video la mujer afectada.

Varios usuarios también aplaudieron la valentía que tuvo la víctima, debido a que continuar con la platica es una de las formas de evitar que el agresor tenga otro tipo de reacción. “Muchas no entienden que el reír o hacer platica es parte de sobrevivir”, “te entiendo, el hacerle la platica para que no te haga nada”, “Fingimos una sonrisa y una platica amigable para no ser lastimadas”, “Lamento que hayas pasado esa horrible situación”, “Por el nervio a veces uno no sabe reaccionar” y “Hermana no tienes que explicar nada, ojala estés mejor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron varias usuarias, mostrando su apoyo a Karinars06.

Pese a que la víctima señaló que es una persona que le hace comentarios de ese tipo a las pasajeras, se desconoce hasta el momento si sigue operando en la ruta de Pachuca, Hidalgo, además de que en el video quedo evidenciado un posible acoso a una joven de 21 años, que habría subido un viaje antes.