Monterrey sufre corte de agua por inundación

Una inundación provocó un corte al suministro de agua en Monterrey (Saul Lopez/Cuartoscuro.com)

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó sobre un corte al suministro de agua potable en la zona metropolitana, debido a que se detuvo el bombeo de 5 metros cúbicos por segundo.

Más de cuarenta colonias, 30% de las que se surten del acueducto Monterrey V, en los municipios Escobedo, Apodaca y El Carmen están afectadas por esta problemática.

El motivo de la interrupción en el suministro es la inundación de la planta de bombeo PB1 en el acueducto China-Monterrey (El Cuchillo I), según informó el organismo local en un comunicado.

La intensa lluvia en la zona aledaña a los municipios de China y Los Ramones inundó una de las plantas. En consecuencia se tomó la decisión de suspender el bombeo para evitar que el equipo se dañe.

Más de 40 colonias se vieron afectadas tras una intensa lluvia que azotó a Monterrey (Aguas y Drenaje Monterrey)

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, detalló en un mensaje público que la inundación fue detectada la noche del 12 de mayo alrededor de las 10:30 horas. En cuanto a la causa, señaló que las tierras reblandecidas por obras en el acueducto afectado y en El Cuchillo II se movieron con la lluvia tapando alcantarillas.

“Esta tapazón se encuentra aproximadamente a 500 metros de nuestra planta de bombeo y se generó un remanso que llegó hasta la planta de bombeo, inundándola en aproximadamente un metro en sus puntos más críticos”, indicó.

La principal preocupación era que inundación provocara un corto circuito que dañara los equipos estratégicos, causando una problemática de mayor magnitud.

Aunque el nivel de agua bajó considerablemente tras una noche de trabajo, la interrupción del suministro seguirá en tanto se llevan a cabo labores de limpieza y verificación del estado del cableado e instalaciones eléctricas. Pese a que se prevé que El Cuchillo I reinicie operaciones este sábado, el suministro continuará irregular debido a que el encendido de las máquinas será paulatino.

El Cuchillo I se inundó afectando el suministro de agua (Aguas y Drenaje de Monterrey)

“Personal de la paraestatal se encuentra trabajando en el desagüe de las instalaciones, con el fin de encender los equipos y restablecer el servicio lo antes posible. Además, se toman medidas para minimizar el impacto de la problemática en la ciudad”.

Para contrarrestar las afectaciones, se extraerá una mayor cantidad de líquido de la Presa Cierro Prieto y Presa de La Boca. Además se pondrán a disposición de la población todas las pipas con las que cuenta Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

De forma preventiva también se hará un inspección en el acueducto Cuchillo II para evitar que un evento de este tipo afecte el suministro de agua en esta temporada de lluvia.

“Estamos trabajando de la mano con la Comisión Nacional del Agua para resolver este problema puntual y analizando cualquier otra zona de la construcción del Acueducto Cuchillo II que pudiera estar en un riesgo de algo similar. Por último señalar que los trabajos de construcción de Cuchillo II no se han suspendido”, sentenció Barragán.

Son tres los municipios de Monterrey afectados por el corte de agua (Aguas y Drenaje Monterrey)

Las críticas ante la situación no se hicieron esperar, no solo por parte de ciudadanos afectados por este problema en particular sino también de aquellos habitantes de otros municipios que están en la misma situación sin explicación alguna.

“En Santa Mónica en García no hay agua desde el miércoles”, “En la col. Valle de San Felipe en García desde el miércoles no hay agua” y Acá en Zuazua sector parques nos quitan el agua todos los días a partir de las 8″, fueron algunos de los comentarios de este tipo.

También hubo reproches por parte de personas que opinan que los problemas en el suministro de agua sin importar las circunstancias. Entre las respuestas de este tipo están: “Si no llueve nos cortan el agua que porque casi no hay y si llueve también que porque la lluvia causó problemas en tuberías” y “Si no llueve nos cortan el agua y si llueve también”.