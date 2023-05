Hijos de Mariana Levy heredarán una deuda de más de medio millón de pesos, ¿y El Pirru?

María, Paula y Emilio aún no acceden a su herencia y ya tienen una fuerte deuda por pagar (Instagram/@emiliolevy)

Mariana Levy a su muerte dejó varias propiedades, las cuales pasarán a manos de sus hijos, quienes hasta hoy no han podido reclamar su herencia porque hasta hace unos meses no todos eran mayores de edad, no obstante, próximamente serán acreedores de una gran deuda porque no se ha pagado la manutención de uno de estos bienes.

La propiedad se encuentra en el estado de Morelos y, según información de Ventaneando, fue habitada por José María El Pirru Fernández, por años ha estado deshabitada y no se ha pagado el mantenimiento que exige el condominio.

Aunque no se especificó desde cuándo es que nadie ha respondido por esa casa, Ventaneando señaló que los gastos que ha sumado en años llevó a acumular una deuda de más de un millón de pesos.

Todas las propiedades de Mariana deberían de pasar a manos de sus hijos en los próximos meses (Instagram/@marialevyy)

En los documentos presentados por el programa, se puede ver que entre algunas cosas que se les exige el pago están: mantenimiento pozo profundo, sueldos de administración, sueldos de operación y mantenimiento, sueldos de jardinería y sueldos de recepción.

Hasta el último día de abril de 2023 la deuda había ascendido hasta 532 mil 415 pesos, además de una cuota extraordinaria de 13 mil pesos y otros 18 mil 80 pesos de lo que lleva el año 2023. Es decir, en total, Mariana debería 550 mil 508 pesos.

Ya que la propiedad le pertenecería a los hijos de la fallecida actriz, Emilio, Paula y María, ellos deberían ser quienes paguen el mantenimiento; no obstante, ellos por ahora no podrían pagar ya que no han reclamado la herencia.

Según Ventaneando, el nombre de Mariana aún está entre los deudores del condominio (Captura de pantalla/YouTube)

Según comentó en su momento Paula, no habían iniciado el proceso para exigir los bienes de su madre porque estaban esperando a que Emilio cumpliera la mayoría de edad y, además, necesitaban reunir todos los documentos que les pedían para comenzar el proceso.

“Son temas muy complicados, pero no he podido yo cobrar el dinero. Tenemos que asuntar y llegar a acuerdos entre mis hermanos y yo y la albacea, temas legales, muy aburridos”, compartió con Eden Dorantes en enero.

Carolina Capilla, albacea del testamento de Mariana Levy, al ser cuestionada por Ventaneando acerca del porqué los hijos de la histrionisa no han recibido su herencia o por qué existe la deuda de la casa en Morelos, evitó hacer declaraciones porque dijo no estar interesada en entrevistas.

Talina Fernández, por su parte, aseguró que Carolina está trabajando para que Emilio, Paula y María reciban su herencia, pero por ahora no han habido avances en el proceso.

Talina Fernández ha defendido que Carolina sí ha hecho un buen manejo de la herencia de sus nietos (@talinafernandezoficial/Instagram)

“Todavía, a los 18 años de muerta mi hija, no les han dado su herencia. Tienen una albacea y debe estar haciendo maromas y machincuepas, se llama Carolina Capilla y era una de las mejores amigas de Mariana, está trabajando para que les den su herencia”, dijo la presentadora.

Además, recalcó que la deuda del mantenimiento de la propiedad inició porque El Pirru vivía en esa casa y, por ende, sus hijos no podían venderla o hacer uso de ella, lo que complicó aún más la situación.

A 18 años de la muerte de la protagonista de La Picara Soñadora no se sabe a cuánto asciende la herencia a la que tendrían acceso sus hijos, solamente se conoce la deuda que tendrán a partir de que sean repartidos los bienes.

En ocasiones anteriores, la herencia de Mariana estuvo involucrada en otro escándalo debido a que los primeros responsables de ella fueron sus hermanos, Patricio y Jorge Coco, quienes después tuvieron que dejar de ser los albaceas y, en su lugar, entró la mejor amiga de la actriz, Carolina Capilla.