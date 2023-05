Cuartos de final de la Liga MX: donde ver en vivo cada uno de los partidos de hoy

Estos son los días, las horas, los lugares, los canales de transmisión de los partidos de hoy. (Infobae/Jovani Pérez)

El torneo Clausura 2023 de la Liga MX continúa y aquí está la lista completa para donde ver cada uno los partidos de hoy de cuartos de final. Así que toma nota, prepara las botanas y las bebidas, ponte cómodo y no te pierdas ninguno de los encuentros de esta fecha.

Monterrey-Santos Laguna

Día: 13/05

Hora: 19:06

Transmisión: FOX Sports

Estadio: Estadio BBVA

América-Club Atlético de San Luis

Día: 13/05

Hora: 21:16

Transmisión: TUDN

Estadio: Azteca

Para acceder a más detalles sobre la Liga MX, los partidos, los equipos, futbolistas y demás estadísticas, existe la página web oficial, al cual puedes ingresar dando clic en el siguiente link.

La liga mexicana de futbol se juega desde 1902 de forma amateur y a partir de 1943 de manera profesional. La mayor parte de su historia, la liga se jugó en torneos largos de un año, cuyo campeón era el equipo que más puntos hacía en ese lapso.

No fue hasta 1996 cuando empiezan las liguillas, es decir, los torneos cortos que definían al campeón con una serie de eliminaciones directas conocida actualmente como la liguilla, mismas que se llevan a cabo dos veces al año.

En el caso del descenso, se han implementado varios formatos para su aplicación. Durante varias décadas el último equipo de la tabla general era el que se iba a segunda división.

Durante un tiempo se disputó la llamada “Liguilla del no descenso”, en la que dos o hasta cuatro equipos ubicados hasta abajo de la tabla general se disputaban en eliminaciones directas el no descenso, esto siempre y cuando la diferencia de puntos entre los equipos no fuera de cuatro puntos.

En los noventas se aplicó el porcentaje como método de descenso, el cual consiste en dividir el total de puntos obtenidos en determinado periodo de torneos entre el número de partidos disputados en ese mismo lapso; siendo el equipo que menor número tenga como resultado al final de la temporada el que descendería.

Desde 2020, el descenso ya no existe como tal en la Liga MX y la Segunda División, que tenía de nombre Liga de Ascenso, fue renombrada como Liga de Expansión. Lo cual provocó muchas críticas. Sin embargo se prevé que el descenso regrese como tal.

Actualmente la Liga MX está conformada por 18 equipos y los dos planteles más ganadores de su historia son América y Chivas. En contraste, hay dos clubes en activo que no han ganado ni un campeonato en primera división Querétaro y Atlético San Luis.

Los jugadores que más goles han anotado en la historia de la Liga MX son Cabinho, con 312 goles; Carlos Hermosillo, con 294; Jared Borguetti, con 252; y José Saturnino Cardozo, con 249. Mientras que los jugadores con más partidos son: Oscar Pérez, con 741; Oswaldo Sánchez, con 725; Benjamín Galindo, con 700; y Juan Pablo Rodríguez, con 685.