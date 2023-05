Conductora Florencia Andalucin denunció haber sido golpeada y abusada por policías en Querétaro

Florencia Alduncin denunció agresiones por parte de la policía del estado de Querétaro. (@flowalduncin)

Florencia Andalucin, conductora de la televisora Televisa Querétaro denunció este viernes 12 de mayo, haber sido golpeada presuntamente por policías del estado de Querétaro.

A través de redes sociales la comunicadora hizo realizó su denuncia sobre las brutales agresiones que sufrió el pasado 10 de mayo en Querétaro. Cuando policías de seguridad pública municipal la atacaron tras un accidente automóvilístico que la joven tuvo con otro automovilista.

El día de ayer venía manejando en bernardo Quintana. Tengo fotos en las cuales yo venía en el carril central y una chava se cruza y me choca. Yo me paro y le digo que ¿qué onda? Me dice, no tengo seguro. Le dije yo le hablo a mi seguro pero lo más conveniente es que vayamos a la automotriz de mis tíos y allá lleguemos a un acuerdo no pasa nada.

Se empezaba a ir, se sube a su coche y me toma e a loca, yo tenía prisa y sí cometí un un error, metí la mano y si la zangolotee. Me molestó mucho la actitud de ella. Minutos después llegó sus familiares, llegó la patrulla, llegó gente conmigo. El caso es que ella se dio a la fuga, nunca me pagó.

Yo me fui y a los cinco minutos, 8 patrullas fueron detrás de mí, hombres, se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos, me agredieron y me pegaron. Traigo la misma ropa con la que dormí en la cárcel porque quiero que vean que me la rompieron. En la patrulla empezaron a manosearme no hubo como tal un abuso sexual de penetración, pero si hubo un abuso en donde me tocaron. Una de las mujeres me navajeó

Información en desarrollo...