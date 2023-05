Cómo sí ingresar legalmente a los EEUU tras fin del Título 42 y recrudecimiento del Título 8

Foto: EFE /Felipe Chac

Una nueva y más estricta etapa ha comenzado para millones de personas que migran hacia los Estados Unidos. El fin de la emergencia sanitaria y del Título 42 -normativa por la que el gobierno expulsaba de manera exprés a quienes ingresaban ilegalmente a su territorio- han generado nuevas disposiciones para quienes buscan asilo en el país.

Luego del primer minuto de este 12 de mayo y tras estar tres años relegado, volvió a ponerse en marcha la vigencia del Título 8 por el que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuenta con la facultad para procesar judicialmente a toda aquella persona que irrumpa con las normas de ingreso a suelo estadounidenses. Es decir, a los procesos de deportación han vuelto los vetos y las sentencias de cárcel.

Al ser fronterizo, México es la principal vía terrestre por la que los migrantes buscan ingresar a Estados Unidos. Por su territorio transitan incontables cantidades de personas provenientes, principalmente, de Centro y Sudamérica, y claro, también por los propios connacionales. No obstante, tanto para los mexicanos como para los centro y sudamericanos existen varias métodos por los que se puede ingresar legalmente a la Unión Americana.

De acuerdo con los mandatos estadounidenses, para los ciudadanos mexicanos el principal requisito de ingreso es el de contar con una visa. Este documento se trata de una norma por estipulada unilateralmente por los gobierno de cada país y depende de la ciudadanía del visitante para saber si es necesario contar con él.

Para el caso de México, sí, y existen diversos tipos tales como de tránsito, de trabajo, trabajo temporal, de turista, de estudiante, diplomática, de periodista, de matrimonio, entre otros. Sin embargo, la aprobación de una visa no te permite la entrada al país de destino por sí sola ya que, la última determinación es tomada por las autoridades aduanales.

De igual forma, la expedición de una visa puede ser rechazada por variados motivos como tener antecedentes penales, historial de empleo ilegal en EEUU, documentación incompleta o comportamiento sospechoso. Cada trámite tiene especificaciones individuales ante la naturaleza de su propósito y pueden ser consultadas en idioma español en el portal del gobierno.

“En los Estados Unidos más de 40 millones de personas pueden rastrear sus raíces hasta México. (…) Comprendemos lo que una visa significa para quienes van a los EEUU a estudiar, reunirse con sus familias o a invertir. Trabajamos muy duro todos los días para que estos trámites sean los más rápido y ágiles posibles”, explica el embajador estadounidense Ken Salazar en el portal oficial de la embajada.

Uno de los documentos más conocidos es la llamada Green Card (tarjeta verde) que permite a la personas residir y trabajar de forma permanente en los Estados Unidos. Sin embargo, para acceder a ella es necesario contar previamente con una visa de no inmigrante (asuntos de negocios o turista).

En cuestión de razones humanitarias, también existen procedimientos para ingresar a Estados Unidos de manera regular. Entre las opciones se encuentran las solicitudes de refugio (estar fuera de EEUU y demostrar que se es perseguido en su país de origen) y de asilo (temor a regresar a su país de origen estado en EEUU o una tercera nación).

Nuevos precios de la visa americana 2023

A final de marzo pasado, el Departamento de Estado informó sobre el incremento en los costos de las visas para mexicanos como necesidad de cubrir los costos que conlleva brindar servicios consulares. Los nuevos precios entrarán en vigor el 30 de mayo.

“El Departamento de Estado se compromete a facilitar los viajes legítimos a los Estados Unidos tanto para viajeros inmigrantes como no inmigrantes. (…) Las visas de trabajo y turismo son esenciales para la política exterior del presidente Biden, y reconocemos el papel fundamental que desempeñan los viajes internacionales en la economía estadounidense”, se lee en el texto oficial.

Visa B-1/B-2, para menores de 15 años: 15 dólares (264 pesos mexicanos, aproximadamente).

Visa de turista o negocios B1/B2, visas de estudiante F, M, J o Tarjetas de Cruce Fronterizo (BCC): pasará de 160 a 185 dólares (3 mil 256 pesos mexicanos, aproximadamente).

Visas de empleo, como las categorías H, L, O, P, Q y R: pasará de 190 a 205 dólares (3 mil 608 pesos mexicanos, aproximadamente).

Visa H-2 , para trabajadores temporales: 190 dólares (3 mil 334 pesos mexicanos, aproximadamente).

Visa E-1/E-2, para comerciantes e inversionistas: pasará de 205 a 315 dólares (5 mil 544 pesos mexicanos, aproximadamente).

Visa K-1, para prometidos en matrimonio: 265 dólares (4 mil 664pesos mexicanos, aproximadamente).

Los precios son calculados según el tipo de cambio al 13 de mayo de 2023 (17.60 pesos por dólar).

Ebrrad señaló que en las últimas horas tampoco se han registrado enfrentamientos entre autoridades mexicanas y los migrantes

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que no se han tenido confrontaciones con los migrantes ni situaciones de violencia, EEUU está cumpliendo su parte, pues ofrecieron 360 mil permisos a quienes hagan su procedimiento documentado por medio de la aplicación CBP One, y se abren otras 100 mil para Guatemala, Honduras y El Salvador, sin embargo los permisos otorgados ya fueron entregados y ya no darán más por lo que recomendó ya no voajar a México sino solicitar asilo desde sus popios paíuses de origen.

“Reiterar que se engaña mucho a las personas, desgraciadamente, a las familias, es falso lo que les dijeron que se van a quedar, que si llegas ya te quedas, que porque ya no hay título 42, porque las autoridades de Estados Unidos están informando las medidas que ellos están tomando en otro sentido, si lo haces por la vía documental sí, la aplicación, si llegas por la vía regular es más difícil, y probablemente te van a repatriar”, concluyó sobre el tema.

