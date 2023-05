Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes 12 mayo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y recibieron cuestionamientos de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a informar. Ayer ofrecimos que iba a estar con nosotros Adán Augusto López Hernández, que es nuestro secretario de Gobernación, para dar a conocer cómo se ha actuado en cuanto a los permisos para los sorteos, juegos, apuestas, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de entregar estos permisos.

Van ustedes a tener toda la información y también la gente, porque nos importa mucho informarles a ustedes, que son informadores, no manipuladores, pero también nos importa transmitir información de manera directa a millones que escuchan o ven esta conferencia. Vamos a informar sobre eso.

Y también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a informar sobre el tema migratorio, para que se conozca cómo está la situación en la frontera y también va a hablar sobre otros temas que tienen que ver con nuestra política exterior.

Y al final vamos a presentar un informe de cómo está nuestra economía, para que se conozca cómo vamos en cuanto al desarrollo económico de nuestro país y lo relacionado con el empleo, los ingresos de la gente y desde luego el bienestar.

Entonces, comenzamos con Adán Augusto.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos.

Pues, efectivamente, como el día de ayer lo comentó el señor presidente, durante la actual administración no ha sido otorgado ningún permiso para la operación de casinos Si me lo permiten, vamos a presentarles una tabla.

Antes de la administración de Vicente Fox, se otorgaron 229 permisos para operación de casinos o de salas de juegos y sorteos, desde la administración del presidente Luis Echeverría hasta la administración de Ernesto Zedillo.

Posteriormente, implosiona el negocio de los casinos durante en la administración de Vicente Fox, quienes otorgaron 340 casinos, este es el mayor número de casinos otorgados durante las últimas administraciones, e incluso en la historia del país. Nada más para que tengan una idea, de esos 340 casinos, 153 fueron otorgados durante el periodo en que el secretario de Gobernación era Santiago Creel, esto es directamente responsable Santiago Creel durante el periodo que fue secretario de Gobernación, con el otorgamiento de 153 casinos, esto representa más autorizaciones que las que otorgaron en la época de Felipe Calderón o de Enrique Peña.

En el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron 154 autorizaciones para casinos y en el gobierno de Enrique Peña, 123.

Nosotros, a inicios de la administración, por una orden judicial derivada de una resolución, fueron otorgados tres y actualmente se encuentra en proceso judicial la ratificación de un permiso que fue otorgado en la administración de Felipe Calderón, que implica 86, autorización para operar, 86 casinos.

Adicionalmente a ello, se encuentra en litigio cinco juicios de nulidad que el gobierno federal promovió contra permisos otorgados en la época de Felipe Calderón. Y tenemos un litigio, también, de carácter fiscal que derivará, según la petición que nosotros hemos hecho, en la cancelación de un permiso a Juegos del Bajío. Este permiso a Juegos del Bajío también fue otorgado en la administración de Vicente Fox, en el periodo en que Santiago Creel fue secretario de Gobernación. Se han detectado una serie de irregularidades operativas ligadas a la evasión fiscal, que ya promueve la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Eso es en términos generales el estatus que guarda. Se realizan aproximadamente entre 15 y 20 inspecciones a casinos de manera mensual, 240, 250 durante todo el año.

Y en esta administración se han clausurado 47 casinos irregulares, esto es: casinos que no tenían ningún permiso de operación, fueron ya debidamente clausurados.

Pues, sería todo, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Adelante.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Con su permiso, señor presidente.

Bueno, informarles a ustedes dos cuestiones primordiales:

Cuál es la evolución en la frontera y qué información tenemos en combinación con las autoridades de Estados Unidos respecto al fin del famoso Título 42 y los flujos migratorios.

La segunda cuestión que importa aclarar y precisar es la estrategia política en los Estados Unidos del Partido Republicano, especialmente del ala más radical de ellos, más ultra, para aprovechar estas circunstancias y avanzar en su estrategia en contra de México, porque la base de todos sus argumentos y ahora lo vamos a ver, es el racismo.

Ayer el senador Kennedy —no confundir con la familia Kennedy, demócrata, este Kennedy no es, que yo sepa, miembro de esa familia, él viene del Luisiana— hizo una serie de afirmaciones inaceptables para México. Ayer le decía yo que es un senador, en primer lugar, ignorante, o sea, el presupuesto básico de lo que dice es la ignorancia.

Lo segundo, que para tratarse de un senador de un país aliado… Porque si Estados Unidos tiene un aliado importante y leal es México, llámese la lucha contra el fentanilo, llámese inversiones conjuntas, llámese seguridad de las cadenas de suministro, etcétera.

Entonces, les paso a informar en primer lugar de lo que ya mencioné, cuál es el reporte del flujo migratorio. Se ha hablado mucho que hay una crisis o puede haberla. Primero, les paso a relatar lo que informó la Secretaría de la Defensa hoy en la mañana, dice:

‘En relación al seguimiento sobre la situación del incremento de migrantes en las ciudades más importantes de la frontera norte del país, me permito informar a usted las novedades relevantes ocurridas el 11 de mayo de 2023 hasta las 12:00 de la siguiente manera:

En las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10 mil y cinco mil 500 respectivamente. Asimismo, las situaciones de calma y normalidad, sin observarse el arribo o conflictos mayores’. O sea, sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación.

‘Tijuana, Baja California, entre los muros divisorios de México y Estados Unidos se encuentra reunido un grupo aproximado de 500 personas con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos’. Se mantienen de forma pacífica.

‘Ciudad Juárez, grupo de 24 migrantes perforaron el muro fronterizo cruzando a los Estados Unidos y de aquel lado fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza de esa nación.

‘El personal de la Guardia Nacional, como se ordenó, se encuentra desarmado, continúa realizando patrullamientosdisuasivos y con la finalidad de evitar confrontaciones con los grupos de migrantes. No se realizan actividades de ningún otro tipo. Su actuación es, en todo momento, con estricto apego a derechos humanos.’

Este es el reporte que recibimos ahorita.

Puedo complementarlo con otra información que proviene del Inami, de que hay descenso en los flujos observados en los últimos días, descenso al día de hoy, tan sólo en Tamaulipas de más de mil 800 personas. Si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso.

¿Qué está haciendo nuestro país?

Bueno, hay personas que nos han solicitado al Servicio Nacional de Empleo opciones de trabajo; se les están dando aquí. Quienes nos solicitan comisión de refugio, también se les está dando, tienen derecho a ello, serán miles. Ya se informará por parte de Comar o del Inami en su momento.

Y por parte de los Estados Unidos reiterar que el programa que se echó a andar para permisos humanitarios a través de CBP One, que es una aplicación que ya mencioné el otro día, que son las vías regulares de acceso a los Estados Unidos, que ya es una aplicación, puedes llegar a Estados Unidos —Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití— ya han llegado más de 100 mil autorizados.

En pocas palabras, para sintetizar:

El flujo va bajando el día de hoy, cuando menos hasta esta hora.

No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera.

Estados Unidos está cumpliendo su parte, porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360 mil permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta app llevan ya más de 100 mil, están cumpliendo. Se abren otras 100 mil ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, estaremos informando cómo avanza eso.

Reiterar que se engaña mucho a las personas, desgraciadamente, a las familias. Es falso lo que les dijeron, de que se van a quedar, que ‘si llegas, ya te quedas, porque ya no hay Título 42’, porque las autoridades de Estados Unidos están informando las medidas que ellos están tomando en otro sentido: si lo haces por la vía documental, sí, la aplicación; si llegas por la vía irregular, es más difícil y probablemente te van a repatriar.

Bueno, hasta ahí el reporte migratorio de cuál es la situación ahorita.

Déjenme entrar más a fondo a la estrategia política que va de la mano con esta situación. El día de ayer la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la ley para asegurar la frontera 2023, esta ley fue aprobada por 219 votos de 435 miembros de la cámara.

¿Qué dice esta ley?

Primero, ordena la construcción del muro fronterizo, que se termina el muro fronterizo que la administración de Trump impulsó.

Establece una suerte de tercer país seguro, quiere decir que a México se le regresen todas las personas que lleguen a Estados Unidos por la frontera sur sin ningún límite, ya ni siquiera se necesitaría un acuerdo con México, un tratado, algo así.

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Porque se insiste por estos republicanos que el problema que están enfrentando del fentanilo en los Estados Unidos, en realidad, ellos dentro de Estados Unidos no lo pueden frenar, sino que es responsabilidad de organizaciones que están en México; entonces, por lo tanto, la lógica es: ‘autorícese, desígneseles como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa en un momento dado’.

Y otra serie de medidas como, por ejemplo, que puedan ser detenidos menores migrantes y retornados a sus países de origen.

Esta ley sabemos que es muy difícil que sea aprobada por el senado de los Estados Unidos, ¿por qué?, porque el senado de los Estados Unidos tiene una mayoría demócrata que se opone a estas medidas. Sin embargo, se preguntarán ustedes: ‘Bueno, sise sabe que no va a prosperar entonces, ¿por qué se aprobó el mismo día que vencía el Título 42?, ¿por qué?, ¿por qué el mismo día, si ya lo sabes que no va a prosperar? Para sacarle raja política, es decir, para decir: ‘¿Ya ven? El problema en la frontera lo están creando los migrantes’.

Hay una serie de mentiras que dicen. Por ejemplo: ‘Los migrantes son los que traen el fentanilo’.

¿Saben ustedes cuántos migrantes han sido detenidos en Estados Unidos con fentanilo?

El 0.002 por ciento.

¿Quién ha sido detenido en la frontera con fentanilo?

Ciudadanos norteamericanos, 86 por ciento.

Entonces, es falso, los migrantes llevan fentanilo ni lo consumen. Pero, en fin, hay una serie de mentiras que manejan.

Desde luego, debo decir que los planteamientos son inaceptables para México, México nunca los aceptaría. Se provocaría una crisis entre los dos socios principales, Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos. Sería como si nos pusiéramos a dar un tiro en el pie entre los dos. Vamos a decir, es absurdo. Ah, pero esto está organizado porque el año que entra hay elecciones.

Entonces, ¿qué es el cemento de estas ideas que promueven quienes crean esto?, ¿cuál es el cemento?, el racismo contra las, los mexicanos y en general todos los hispanoparlantes, no hay otro, esto es lo que se ve como el fundamento.

Entonces, nosotros, desde luego, rechazamos eso, pero es importante para la opinión pública aclarar de qué se trata: sacarle raja política, aprovechar el flujo migratorio, culpar a México, preparando su campaña político-electoral. Porque el único cemento hoy de ese partido es el racismo, por lo que se ve en esta iniciativa de ley, cuando menos de quienes la promovieron.

¿Quién la presentó?

Pues el representante Mario Díaz-Balart, en Florida. Muy conocido en Estados Unidos por ser sobrino de la primera esposa de Fidel Castro, no sé si ustedes tengan ese antecedente, con posiciones muy de ultraderecha y muy en favor de las armas, por ejemplo, que no se limiten la venta de armas y otras posiciones de esa naturaleza.

Bien, en la misma, en esta misma tendencia son las declaraciones ayer del senador Kennedy, no sé si las tengamos ahí. ¿Las pueden poner, por favor?

(INICIA VIDEO)

JHON KENNEDY, SENADOR REPUBLICANO: (Subtítulos en español) Invitaría a los militares estadounidenses o a las fuerzas de seguridad a ir a México y trabajar con ellos. Podríamos detener a los cárteles. ¿Podría ocurrir?

ANNE MILGRAM, DIRECTORA DE LA DEA: (Subtítulos en español) Creo, senador, que podríamos detener a los cárteles.

JHON KENNEDY (Subtítulos en español): De acuerdo. ¿Ha sugerido esto al presidente Biden?

ANNE MILGRAM: (Subtítulos en español) Si pudiera, creo que podemos detener a los cárteles.

JHON KENNEDY: (Subtítulos en español) ¿Ha sugerido esto al presidente Biden?​

ANNE MILGRAM: (Subtítulos en español) Senador, hemos enfocado todo el gobierno en la importancia del fentanilo, usando todos nuestros esfuerzos y las autoridades que…

JHON KENNEDY: (Subtítulos en español) ¿Por qué el presidente Biden no lo ha hecho? Así lo ve el pueblo estadounidense, cuyos hijos e hijas mueren.

Nuestra economía es de 23 trillones de dólares, la economía de México es de 1.3 trillones de dólares. Nuestro país es 18 veces más grande, compramos 400 billones de dólares todos los años a México. sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio.

Entonces, ¿por qué no, usted y el presidente, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono y llaman al presidente López Obrador y le hacen un trato que no podría rechazar para permitir que nuestros militares y nuestros oficiales de policía entren a México y trabajen con el ejército para detener a los cárteles?, ¿por qué no hacen eso?

ANNE MILGRAM: (Subtítulos en español) Senador, lo que hago todos los días es trabajar con los increíbles hombres y mujeres de la DEA.

(FINALIZA VIDEO)

MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, déjenme decirles lo siguiente:

Bueno, en primer lugar, decirle al senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante, informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos, es un hecho contundente, lo hemos presentado en muchos foros. Eso a México le ha costado o nos han costado vidas de muchas personas, oficiales de diferentes instituciones y de ciudadanas y ciudadanos. Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo.

Segunda cuestión, quizás su pregunta debería de ser: ‘Bueno, ¿y por qué, saliendo del Senado, puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos?’ Saliendo de esa oficina donde está él o quizás desde su oficina puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento de mandar una fuerza a México cuando en Estados Unidos tienes fentanilo circulando por todos lados.

Estamos trabajando juntos porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados.

Y yo quisiera agregar otra cosa. Decía yo ayer y lo reitero hoy, muy ignorante, porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, como puede ser la civilización maya, mil años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo, mil años antes. De ahí venimos, eso es México. Este hombre es profundamente ignorante, no lo sabe. Lo vamos a invitar para que vea qué es México, de dónde viene México y las grandes civilizaciones que nos dieron origen y hoy somos su principal socio y su más leal aliado.

Entonces, no se lo admitimos, desde aquí le decimos: lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo, que es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país y lo vamos a estar diciendo claramente porque, si no se dice nada y nos quedamos callados, primer lugar, aceptaríamos que nos pisoteen nuestro orgullo nacional, cosa que jamás permitiríamos; pero, segundo lugar, estaríamos alentando que tomen ese tipo de medidas porque nadie les dice nada. Entonces, no lo vamos a permitir.

El senador es una persona non grata en México, pero además es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos.

Muchas gracias, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues ya no hay nada que agregar, sólo decirles a nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses, que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy.

No quiero ni siquiera usar el apellido, porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia, porque mantuvo una relación de respeto con México.

Pero, bueno, decirles a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses, que no voten por personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos. Que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes. Que recuerden lo que dice la canción de Rubén Blades: ‘El que no quiere a su patria no quiere a su madre’, el que no respeta a su patria no respeta a su madre.

Y nosotros vamos a seguir manteniendo una política de buena vecindad sin permitir que se insulte al pueblo de México, a nadie se lo vamos a permitir.

Y, por lo pronto, no digo más, porque tendría muchas cosas más que decir; sin embargo, como lo planteó aquí Marcelo, esto es parte de una estrategia de campaña y la política es tiempo y si ya empezaron así pues vamos a ir poco a poco respondiendo. Para qué decimos más, nada más que sepan que no nos vamos a quedar callados ni con los brazos cruzados. México es un país independiente, libre, soberano.

Y a los paisanos: en la visita que nos hizo el presidente Biden, comentaba yo que cuando lo acompañé del aeropuerto a su hotel en su automóvil, lo primero que me comentó… Esto para que lo sepan los paisanos, porque como van a trabajar, a buscarse la vida honradamente, están en eso, trabajando, produciendo, contribuyendo al engrandecimiento de esa gran nación, pues no dimensionan. No es como el caso de otros migrantes, que participan más en la política interna de Estados Unidos.

Pero abro el paréntesis para decir: son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y el segundo grupo hispano es de los puertorriqueños con cinco millones; 40 millones de mexicanos, cinco millones puertorriqueños, cuatro millones de hermanos cubanos, pero esto a veces de olvida. Cierro paréntesis.

Porque el comentario del presidente Biden fue en ese sentido: que, de cada 100 estudiantes de nivel básico en Estados Unidos, 24 hablan castellano. Entonces, no es para que nos ninguneen y que nos quedamos callados y, como ya dije, con los brazos cruzados. Somos muchos y seremos más.

Y en cuanto a nuestras relaciones económicas, nada más doy un dato: si nosotros no les vendiéramos automóviles a los consumidores en Estados Unidos, tendrían que pagar 15 mil dólares más en promedio por vehículo; si no se fabricaran los carros en México, el consumidor de Estados Unidos tendría que pagar 15 mil dólares más al comprar un vehículo. Pero hay muchísimas otras cosas.

Desde luego, todo esto es propaganda. Y es mucho decir propaganda, es publicidad, porque la propaganda tiene que ver con las ideas, la publicidad tiene que ver con mercancías, con productos. Es publicidad vulgar, ramplona.

Miren cómo está México, para que se vaya informando el senador, a nadie se le debe de negar una información, un dato. Estos son los principales resultados, miren cómo va creciendo el número de trabajadores en el sector formal de la economía. Hay 21 millones 820 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social, es récord. Sólo de febrero del 20, antes de la pandemia, a la fecha se han creado un millón 206 mil nuevos empleos.

Adelante. Esto es lo que se ha incrementado el salario para los trabajadores del sector formal de la economía, en promedio, los 21 millones 800 mil trabajadores están recibiendo 16 mil 35 pesos mensuales, es también histórico.

Miren la tasa de desempleo en México, de las más bajas de los últimos años, ―deja la anterior, por favor― 2.8 en el primer trimestre de este año.

Estamos viendo incluso que muchos fierreros, soldadores, que se están formando en México se los están llevando a Estados Unidos. Nosotros ya tenemos escasez de esta fuerza de trabajo especializada en las obras que estamos llevando a cabo. Porque el senador a lo mejor no sabe, el señor Kennedy, que en México estamos construyendo la obra pública más importante que se esté construyendo en el mundo en la actualidad, en Estados Unidos no se está construyendo una obra como el Tren Maya, mil millas, no voy a decir mil 554 kilómetros, mil millas de ferrocarril.

Esta es la comparación con otros países en cuanto a desempleo.

Esto es el peso mexicano, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, es la moneda que más se ha apreciado, 17 pesos 58 centavos, esto no se veía desde hace seis años.

Y esto es por gobiernos, esta es la devaluación de Miguel de la Madrid, creo que dos mil 298 por ciento la devaluación del peso; con Carlos Salinas, sólo en el tiempo que llevamos comparado con el mismo tiempo de esos gobiernos, 37.4 la devaluación con Salinas; con Ernesto Zedillo, 169.6 la devaluación; con Vicente Fox, 16.8; con Felipe Calderón una devaluación de 6.1; con Enrique Peña Nieto una devaluación de 46.3; nosotros, una apreciación de 13.7.

Adelante. Muchas gracias paisanas, paisanos, como siempre, que nos están apoyando, que no dejan a sus familias y son muy solidarios, muy fraternos, que ese es un distintivo de los mexicanos y diría de todos los latinoamericanos, hispanos que van a trabajar y envían apoyo a sus familiares.

Los tres meses de enero a marzo ya son datos del Banco de México, vamos a decir oficiales; y en abril es una proyección que nosotros hacemos, pero casi siempre coincide. Traemos un incremento del 10 por ciento en el envío de remesas. Este año, si continuamos como vamos, es muy probable que lleguemos a 60 mil millones de dólares de apoyo de nuestros paisanos.

Adelante. Este es inversión extranjera directa al cuarto trimestre, 35 mil 292 millones de dólares, también de las inversiones más altas en los últimos años. Está llegando mucha inversión extranjera.

Esto es lo que también debe saber el senador de Estados Unidos: México es el principal socio económico-comercial de Estados Unidos. Ya se desplazó a Canadá, a China, a Alemania y a Japón.

Nada más nos podemos hacer dos preguntas:

¿Qué pasaría si no existiera este comercio? Nos conviene la cooperación económica, la integración económica, fortalecer nuestra región para enfrentar la competencia de otras regiones del mundo. Es importantísimo mantener buenas relaciones en lo económico.

Para información del senador, ya en México hay plantas de autopartes de la industria bélica de Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a tener relación? ¿Cómo funcionaría su economía sin la nuestra?

Y otra pregunta y esto también va para el gobernador de Florida, que está en la misma postura, también del Partido Republicano, también haciendo politiquería en vísperas de campañas:

¿Qué pasaría en Estados Unidos si no trabajaran los migrantes?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Tenemos las imágenes de Miami.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver. En Miami, por unas decisiones que tomó el gobernador de Florida, pues todos los migrantes….

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Andamos todos agüitados porque no llegó ni una persona a trabajar, ni alma se mira.

VOZ HOMBRE: A esta hora, nueve y media de la mañana esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores latinos y migrantes y no hay nada, señores.

VOZ HOMBRE: No hay trabajadores. Venimos a checar a Miami a ver si era cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores, todo vacío.

VOZ MUJER: Ahora cuénteme. Mire, los que quedan que están sentados, porque mira cómo está el trabajo, ahí, mire. Y los que quedan están sentados, esos son los que tienen papeles, los que… Nunca había visto yo una gente sentada ahí.

VOZ HOMBRE: Miren están los estoqueros, los que conducen las máquinas. Todo se mira desolado, nadie quiere trabajar, todo está parado en Florida.

VOZ MUJER: Van a cerrar este trabajo por falta de personal, no lo pueden continuar.

VOZ HOMBRE: El trabajo hay, pero la mano de obra se fue.

VOZ HOMBRE: Es lunes, 10:15 de la mañana, esta tienda solía estar llena de gente comprando, sobre todo este tipo de material y miren, como pueden ver ahí, ahí está completo.

VOZ HOMBRE: Entonces, lo que voy a hacer es trabajar sólo, miren, nomás yo estoy aquí.

VOZ HOMBRE: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Miren, para que vean, estoy yo subido aquí sólo, nadie me está cortando, nadie me está nada, ¿me entiendes? Saludo a Desantiy a los cubanos allá, no todos, los que están diciendo que se vayan, que no importa, bueno, vénganse a ayudarme.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es tengan para que aprendan, a Desanti.

Seguimos. Así va ya nuestro crecimiento. Caímos, nos levantamos, ya llevamos tres años creciendo más del tres por ciento en nuestra economía.

Adelante. Este es el crecimiento por país.

Adelante. Y este es el comportamiento, la caída es la pandemia. Nos levantamos y ya pasamos la línea de como estábamos antes de la pandemia y vamos hacia arriba.

Esto es inflación. Esto nos preocupaba mucho, nos sigue preocupando, no nos vamos a confiar porque, podemos aumentar salario, puede haber más ingresos, empleo, pero si hay inflación esto es un impuesto que afecta a la mayoría del pueblo, sobre todo a la gente trabajadora, a la gente pobre, entonces por eso tenemos que tener baja la inflación.

¿Qué medidas estamos tomando y nos están funcionando?

Logramos un acuerdo con productores, con industriales, sobre todo con las tiendas de autoservicio. Mi agradecimiento a Walmart, a Chedraui, a Soriana, porque se definió una canasta básica de 24 productos con un precio de mil 39 pesos la canasta y ya está en promedio en mil pesos, esto ha ayudado mucho. Y también nos ha ayudado mucho la política de no aumentar los precios de los combustibles: no aumenta el precio de la gasolina, del diésel, del gas, de la luz.

Esta es la inflación que tenemos con relación a otros países del mundo, esta es la composición de la inflación nuestra. En el caso de combustible hay una disminución de 0.4, en alimentos tres por ciento y en otros 3.7, 6.3.

En Estados Unidos también ya, ellos tenían una inflación muy alta en energéticos y ya la está controlando, tienen menos inflación que nosotros en alimentos y tienen más inflación en otros que nosotros. Acaban de dar a conocer sus datos y fueron buenos, 4.9 y hay una tendencia a la baja que ojalá y se mantenga. Por eso, porque en términos reales, si controlamos la inflación, hay aumento del salario.

Este es el comportamiento del salario mínimo en el tiempo que llevamos, la barra amarilla, lo que ha aumentado el salario mínimo, hasta ahora 88 por ciento en términos reales. Esto, como se ve, nunca había pasado, cuando menos en los últimos 40, 50 años. En todo el periodo neoliberal no aumentó el salario mínimo; al contrario, disminuyó en términos reales, porque aumentaba la inflación y el incremento al salario se quedaba por abajo de la inflación.

Adelante. Esta es la mejor forma de medir el incremento al salario. Cuando llegamos un salario mínimo alcanzaba para 3.1 kilos, tres kilos 100 gramos de frijol, ahora alcanza para cuatro kilos 800 gramos. Cuando llegamos se podían comprar con un salario mínimo 3.2 kilos de huevo, tres kilos 200 gramos de huevo, ahora 4.2, un kilo más. Y en el caso de la tortilla se podían comprar seis kilos 500 gramos y ahora se pueden comprar 10 kilos.

Adelante. Esto es la Bolsa, 32 por ciento de incremento en el índice.

Adelante. Deuda, la más baja en los últimos años. No ha habido deuda adicional, este incremento tiene que ver con la caída en la economía por la pandemia; de todas maneras, es el porcentaje más bajo, considerando cinco años nada más, menos endeudamiento.

Ahora que está fortalecido el peso todavía la deuda está bajando más, porque tenemos un porcentaje considerable de deuda contratada en dólar y esto nos ayuda.

Estas son las reservas del Banco de México, más de 200 mil millones de dólares, 17.1 de incremento.

Este es el comportamiento del precio de la mezcla de petróleo, la mezcla mexicana de petróleo, alrededor de 63 dólares por barril. Aquí tenemos que señalar que se ha incrementado la producción de crudo, que iba en caída libre, 15 años consecutivos cayendo la producción petrolera y ya se levantó y ya debemos de estar cerca del millón 900 mil barriles. A ver si por ahí encontramos la última o le pedimos a Octavio Romero que nos mande la gráfica sobre producción, que es importante.

Esto es todavía más importante, porque esto tiene que ver con la economía popular, esto es el comportamiento del precio de la gasolina: en el gobierno de Calderón aumentó 22.9 por ciento, con el licenciado Peña Nieto 42.8 y con nosotros ha habido una disminución de 7.7.

Esta es la Premium, 5.7 de aumento con Calderón, 46 de aumento con Peña Nieto, 5.8 de disminución con nosotros.

Este es el diésel, 49.9, casi 50 por ciento de aumento con Calderón, 48.6 con Peña Nieto y una disminución de 7.9 con nosotros.

Este es el gas, una disminución con Calderón de 1.5 por ciento, un aumento con Peña de 28.9 por ciento, una disminución con nosotros de 22.1 por ciento. Eso lo saben bien los que compran el gas, sobre todo las mujeres, que son las encargadas también —que no debe de ser eso de ninguna manera motivo de ofensa; al contrario, es un orgullo— ellas son las que estiran el presupuesto para que haya comida en la casa y ellas saben cuánto costaba el cilindro de 20 kilos y cuánto cuesta ahora.

Adelante. Así estamos. Y nada más la de Pemex.

Bueno, vámonos, empezamos contigo. Quedó pendiente, sí, Raúl Antonio.

PREGUNTA: Presidente, buenos días.

Raúl Hernández, del Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Gracias, señor presidente. Antes que todo, quiero con honestidad expresar agradecimiento, porque gracias al programa de periodistas por cuenta propia mi esposa y un servidor ya contamos con atención médica del Seguro Social. Gracias también al director Zoé Robledo, a la compañera Nancy Flores, que no la veo por aquí y un saludo a Nayeli López, una enfermera muy competente, muy profesional, como todos los que nos han atendido desde abril ahí en el Seguro Social.

Quiero decirle también que inicié en el periodismo en diciembre del 66, en aquel Excélsior, y en todos estos años, señor presidente, nunca de ningún gobierno había recibido nada como está ahora. Estoy inscrito en el servicio médico del Seguro Social y es de reconocerse como un acto de profundo sentido humano. Señor presidente, muchas gracias.

Bien, el pasado martes de 9 de este mes, Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, concedió al Barlovento una entrevista interesante y publicada en esta página web. Dijo el funcionario que era la primera entrevista concedida a un medio de comunicación.

La próxima semana, dijo Marín Mollinedo, se publicará la nueva convocatoria para 100 patentes aduanales, esto después de muchos años de que Aduanas no publicaba esa convocatoria, pues, de acuerdo al reglamento de la ley aduanera, debe remitirse cada dos años. También destacó la participación de los militares en las aduanas del país, entre otras cosas. Algo importante, señor presidente, por toda la corrupción que ha amasado ese sector.

Ello provocó la reacción también de la comunidad aduanera. El presidente de la Caaarem envió a todos los agentes aduanales agremiados reconociendo la planeación estratégica del Estado mexicano para facilitar el comercio exterior desarrollada por la ANAM, de Marín Mollinedo.

Por todo ello, señor presidente, me parece que sería importante, interesante, que don Rafael Marin Mollinedo estuviera aquí y que pudiera hablar un poco más. Es un tema poco socorrido por los medios de comunicación, las aduanas, el comercio exterior en sí y me parece interesante que el público sepa qué pasa en las aduanas. Hablan mucho de militares ahí, que parece que no es cierto; sin embargo, parece que está evitándose la corrupción y es un buen tema.

El segundo tema, señor presidente, que quiero comentarle: el 24 de abril pasado, el secretario de Gobernación, don Augusto López, dijo que recibiría a René Bustos Vilorio, secretario legalmente constituido del sindicato de maniobristas y su mesa directiva en esa semana; no fue así.

Los maniobristas de Bustos Vilorio han interpuesto un amparo con base en el 8º constitucional. No obstante, es menester insistir, no es un asunto menor. Y he repetido que el asunto de los trabajadores portuarios de Veracruz no es un asunto laboral, señor presidente, es algo más profundo.

Carlos Salinas de Gortari cometió muchas injusticias de las cuales nuestro país no puede reponerse aún. Todo el andamiaje legal y jurídico fue trastocado en beneficio de unos cuantos. Muchos vivales siguen usufrutuando los bienes de la nación y experticia y la dirección prevalecen y los afectados en su reclamo de justicia enfrentan desinformación, manipuleo, mentiras, agresiones físicas y toda una serie de vejaciones.

Debo nuevamente señalar, señor presidente, que el señor José Alejandro Pulido Cueto, quien, mediante asamblea a mano alzada y sin relación de participantes integrantes de ese sindicato, fueron personas no pertenecientes al sindicato, se ha autonombrado secretario general del sindicato de maniobristas y no conforme a lo establecido en los estatus del sindicato.

Las ilegalidades cometidas por esta persona son desde antes de la requisa. Él llegó al sindicato para apoyar la desaparición del Serporver, está documentado esto, desmembrar y dañar el sindicato y despojarlo de todos sus bienes de trabajo.

Puedo afirmar fehacientemente y se ha publicado en el Barlovento, que José Alejandro Pulido Cueto miente, pues no tiene cédula profesional con la que afirma se hace llamar licenciado, no está registrado en la Universidad de la Villa Rica, donde dice que cursó la licenciatura.

No trabajó en los muelles, nunca trabajó en los muelles del puerto de Veracruz como él afirma.

Fue incondicional de Cruz Borgar, director de Serporver, enviado por la Secretaría de Gobernación, uno de los funcionarios enviados por Salinas para penetrarse a la empresa y despojar a los trabajadores con la requisa.

Alejandro Pulido Cueto recibió 187 millones de pesos en ese tiempo, antes de la requisa, los primeros meses del año de 1991 del sindicato de Maniobristas, Carretilleros y Cargadores, esto publicado en el dictamen del jueves 23 de septiembre de 1991.

Pulido Cueto no estuvo detenido junto con los líderes trabajadores portuarios, porque además era muy joven, como él afirma, en 1991.

Nunca fue amenazado por Gutiérrez Barrios y otros funcionarios del gobierno de Salinas de Gortari.

Pulido Cueto impulsó a Gilberto Tejeda, otra persona no grata, como secretario general del sindicato después de invadir el edificio y sacar a los auténticos líderes sindicales.

Pulido Cueto invadió el predio del fraccionamiento El Campanario, sigue aún invadido por él y hay denuncias de los integrantes del fraccionamiento, e hizo esto el 30 de junio de 2019.

Pulido Cueto, junto a Gilberto Tejeda intentó despojar el edificio de Apiver el 11 de febrero de 2020. Hay denuncias del director de Apiver de ese entonces.

Pulid Cueto ordenó golpear al secretario de René Bustos. Hay denuncias, declaraciones, incluso declaraciones de los mismos integrantes de ese sindicato que golpearon a Vilorio, están grabadas y están publicadas en el Barlovento también.

Pulido Cueto utiliza toda la documentación robada al sindicato el 11 de julio de 2019 cuando entró a la fuerza al edificio del sindicato, en General Prim 285. Todo ese documento fue el que se le entregó un legajo allá en el Museo Naval en Veracruz el 22 de abril.

Con esa documentación ha engañado a las autoridades para apropiarse de los edificios, renta los edificios, renta los espacios del sindicato y para pagar a sus seguidores, a sus golpeadores, muchos de ellos; y, en cambio, a los trabajadores auténticos, a los integrantes del sindicato, que son gente sin recursos, son gente muy humilde, con muchas carencias económicas, les pide dinero para, según él, hacer las actividades con el gobierno para conseguir resolver el reclamo que están haciendo, lo cual me parece bien, pero, bueno.

Pulido Cueto acordó con el reportero Ricardo Ravelo para que publicara falsamente en el portal Sin Embargo que usted, señor presidente, había levantado la requisa. Usted recordará que yo le hice una pregunta al respecto y usted obviamente lo negó.

Leyó falsamente Pulido Cueto un documento enviado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que la misma dependencia envió un desmentido posteriormente al mismo portal SinEmbargo, obviamente era un ardid, una mentira más.

Pulido Cueto, finalmente, envía un reportero acreditado a la conferencia matutina para decir al de la voz:

‘Mira, te voy a decir lo interesante de la plática, porque conozco el tema por parte de Hans, pero no conozco exactamente la parte que tú traes. Conozco tu versión de lo que te ha escuchado, la de fondo. La otra parte la conocí muy bien, porque Hans se asesoró conmigo, porque le dieron una carpeta de este tamaño, que me la chuté en unas dos semanas y tardé en 15 días, pero como tienes que darle tiempo a la lectura, hacer un resumen más o menos, ver lo que estaba en los documentos más que en la versión de alguien, lo que decían esos papeles, yo creo que va a ser muy fuertes.

‘De hecho, me comentó algo de ahí, de la reunión, me comentaron, por ahí me dijeron: si ves a Raúl, dile, cabrón. Nosotros no tenemos ánimos de estar chingando a la gente ni nada, esto debe solucionarse para todos. Creo que en la solución hay para todos. Por lo que entendí, no sé de qué están hablando, hablan de puras cuentas que tienen el sindicato desde 1991, que las que tienen bloqueadas de unos inmuebles que confiscaron, pero a lo mejor con tus palabras podemos ser puente para conciliación’.

‘O no para la conciliación, para el arreglo y en ese arreglo podemos vernos beneficiados’, dijo susurrante Amir Ibrahim Mohamed, del periódico Quintana Roo Hoy, antes del inicio de la conferencia matutina aquí en el Salón de Tesorería el 9 de mayo de 2022.

El Barlovento tiene publicado todo esto, señor presidente, declaraciones de testigos, muchos, incluso ante autoridades, audios y videos del propio Pulido Cueto, que reprueban lo aquí señalado y en estas conferencias repetidas veces, señor presidente.

Creo que es importante que se atienda a los trabajadores, porque, le repito, no es un asunto nada más laboral, hay algo muy grave. Por decirlo muy sencillo, todo el trabajo que hay en los puertos, el manipuleo de las mercancías, todo eso que pagamos los mexicanos solamente el uno por ciento, menos del uno por ciento de lo que se gana en ese manipuleo lo reciben los trabajadores, todo un trabajo inhumano al sol de más de 40, 50 grados y reciben muy poco dinero. Las empresas, la mayoría de las empresas dedicadas al manipuleo, la prestación de los servicios a la carga de los buques en los puertos, son extranjeras. Todo ese dinero en todos los puertos del país, todo ese dinero se va a afuera del país.

A mí me parece que es una injusticia. Que sí tendríamos que hacer una revisión completa, sí, pero creo que hay una injusticia ahí que espero… Pues no sé, todo esto es imperativo, porque aquí hay injusticia a los trabajadores maniobristas del puerto de Veracruz y que no sean los vivales de siempre quienes obtengan los beneficios del duro trabajo, muchas veces inhumano en la prestación del servicio portuario de la carga de los buques.

Señor presidente, ante la injusticia de un presidente como Salinas de Gortari no debe resolverse con una injusticia por este gobierno. Yo le repito nuevamente, tengo documento. No estoy hablando en contra ni a favor de nadie, estoy hablando con la verdad, basada en investigación, basada en la historia. Yo estuve ahí en Veracruz antes de la requisa y sé cómo se trataba. Una tonelada, el manejo de una tonelada de maíz costaba mil 400 pesos el cobro del manejo; después de la requisa, cuatro o cinco meses, costaba 14 mil.

¿Quién la cobraba?

Las empresas que hoy manejan los puertos.

Espero ver si es posible que el señor secretario de Gobernación pueda recibir a esta gente y se pueda arreglar.

Está pendiente también, quiero aprovechar, el asunto de Oceanografía, los trabajadores están buscando que haya una reunión con las diferentes entidades gubernamentales para resolver ese asunto, también ancestral y de una injusticia tremenda.

Ahí están los barcos, 26 barcos allá en Isla del Carmen, pudriéndose, que no han resuelto y además está dañando la ecología. Ojalá y pueda yo tener una respuesta.

Gracias por su atención. Espero que me diga algo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, pues, le vamos a pedir a Adán las dos cosas, lo de Oceanografía y lo de los trabajadores.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Bueno, en el caso del sindicato de maniobristas, efectivamente, se trata de dos aspectos:

El primero de ellos es una disputa intersindical, dos grupos se disputan la titularidad de lo que queda de la organización sindical. En el fondo están tres bienes que son propiedad del sindicato: uno es un edificio que está embargado por el SAT, que entiendo lo ocupa uno de los grupos; el otro es un edificio de menor superficie que está ocupado por el segundo de los grupos; y hay un predio baldío en una zona que se conoce en Veracruz como El Campanario, ese no está en posición de nadie, tengo entendido que ese también está embargado por el SAT.

No tiene el sindicato de maniobristas ningún contrato para descarga de los barcos o de los contenedores que lleguen, porque a raíz de la requisa se desapareció la fuente de trabajo y crearon una serie de empresas que son las que ahora están prestando ese trabajo.

Yo lo que sostengo, me he reunido con algunos de los grupos, es que a través del Centro de Conciliación Laboral se trata de reencauzar y se dirima ahí la diferencia y que sea los propios trabajadores quienes decidan quién ostenta la titularidad del contrato.

Hay un problema, el 43 por ciento de los sindicalistas originarios pues ya fallecieron y no han podido acreditar los diferentes sucesores, que sean ellos los legítimos herederos de ese derecho y eso seguramente retrasará la solución.

En cuanto al segundo punto, que es el planteamiento de los barcos de Oceanografía, ya se solicitó a la Fiscalía General de la República para que hagan, pongan a disposición de quien resulte ser el propietario de los barcos y puedan moverse de lugar donde efectivamente están pues pudriéndose y dañando el medio ambiente.

Pero yo estoy en la disposición de reunirme con los trabajadores o con los representantes de los trabajadores.

INTERLOCUTOR: ¿Cuándo podría ser eso?

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: El lunes a las 10:00 de la mañana, lunes 15.

INTERLOCUTOR: Respecto a Oceanografía, por ley me parece que están primero los trabajadores que estaban en Oceanografía los que tendrían derecho a esos…

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ: Sí, prevalece el derecho de los trabajadores, no nada más de los barcos, sino de una serie de inmuebles que algunos están ocupados, incluso por los trabajadores, pero una vez que el juez determinó ya por concluido el proceso judicial es la Fiscalía General de la República quien debe de ponerlo a disposición de un interventor para que él pueda hacer prevalecer el derecho a los trabajadores.

INTERVENCIÓN: Señor presidente, quiero hacer una precisión. Amir Ibrahim no es trabajador del Quintana Roo Hoy

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién?

INTERVENCIÓN: Amir Ibrahim, que lo acaban de mencionar como colaborador de. Quintana Roo Hoy.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, ya, ya, se aclaró, ya está aclarado.

INTERLOCUTOR: Nada más queda pendiente lo de Marín Mollinedo, me parece que es interesante.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo tomamos en cuenta. Yo voy a hacer una gira este fin de semana a aduanas en el norte y lo voy a ver a él.

Estamos modernizando todo el sistema de aduanas fronterizas y también de las aduanas portuarias, entonces voy a supervisar el avance que llevamos y allá lo voy a ver y vamos a hablar de eso que estás tú comentando.

INTERLOCUTOR: Sí, porque refiere en la entrevista que todas las aduanas están bajo los militares, tanto Sedena como de Marina y parece algo grave militarizar este asunto, lo cual si él pudiera explicarlo veríamos que las cosas son completamente diferentes. Entonces, me parece que es interesante, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Como dijo un dirigente del bloque conservador: se está militarizando al Ejército.

Bueno, vamos por acá. A ver la de Pemex, de producción. Miren, ya estamos… El promedio de abril fue de un millón 904 mil barriles, ese fue el promedio. Miren cómo lo encontramos, en noviembre del 18, un millón 702, ya estamos 200 mil barriles arriba.

Y venía cayendo desde el 2004 hasta el 18. Llegamos en el 2004, que fue cuando inyectaron nitrógeno en los pozos de Cantarell para sacar todo el petróleo, aunque contaminaron los pozos y tuvo que quemarse muchísimo gas, como nunca por esa contaminación.

Llegamos a obtener tres millones 400 mil barriles diarios en el gobierno de Fox, pero, desde luego, empezó la declinación, se abandonó por completo la industria petrolera. En el 2004, tres millones 400 mil barriles, se cayó a la mitad, un millón 700; y ya vamos en un millón 914.

Lo que tenemos estimado es no pasar de dos millones, porque con esto tenemos para abastecer nuestras refinerías y producir en México nuestras gasolinas y el diésel, los combustibles. Es un cambio completamente de la política petrolera.

Y aunque hemos explorado y tenemos mucho potencial petrolero, eso pertenece a las nuevas generaciones, no podemos agotarnos la herencia de los que vienen después de nosotros. Además, esto es parte de una política de cuidado ecológico.

Adelante.

PREGUNTA: Presidente, secretarios, muy buenos días.

Adriana Estela Flores, del Instituto Mexicano de la Radio, radio pública.

Yo le quisiera hacer una pregunta, en primer lugar, tanto a usted, presidente, como también al canciller Ebrard respecto a estos pronunciamientos que se están haciendo de reclamo contra estas declaraciones racistas por parte de legisladores en Estados Unidos y también decisiones que se están tomando, como la que tomó el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

¿Va a haber algún mecanismo diplomático aparte de estos pronunciamientos que se están haciendo aquí, que también ha hecho el canciller Ebrard? ¿Aparte de estos mensajes va a haber algún mecanismo en el terreno diplomático para elevar estos reclamos?

Y también preguntarle, presidente, si preocupa que pueda haber alguna represalia por parte del gobierno de Biden o de los gobernadores de estados republicanos ante estos llamados que usted está haciendo el día de hoy.

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No hay ningún problema, son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el presidente Biden, muy buenas las relaciones.

Ellos, desde luego, no pueden opinar sobre estas cosas, pero saben que son imprudencias y que tienen que ver con la politiquería, con querer ganar votos, es una política ramplona, zalamera, para tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses, pero no tiene ningún efecto, no les va a ayudar; al contrario, pues miren lo que está pasando en Florida y eso no lo va a ver bien el pueblo estadounidense. Imagínense, quedarse sin trabajadores.

Entonces, no es con el gobierno que tenemos diferencias, con el gobierno de Estados Unidos, es muy buena la relación con el presidente Biden y va a seguir siendo buena, seria, responsable, buscando soluciones, el que se fortalezca América del Norte, toda América, en lo económico, en lo comercial, en eso estamos avanzando mucho.

También en la política migratoria, por primera vez se logra que Estados Unidos ofrezca visas de trabajo en estos tiempos, 400 mil visas: 300 mil para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses y 100 mil para nuestros hermanos también de Centroamérica. Y eso se ha logrado con nuestro trabajo conjunto.

Y les decía yo que esta semana estuvo Laura Carrillo, que es en la encargada de la Cooperación para el Desarrollo de México, en Washington, porque se está tramitando el que se destinen más apoyos económicos a los pueblos de América Latina y del Caribe y nosotros estamos encabezando esa gestión.

Y estamos dando el ejemplo, predicando con el ejemplo, porque México está invirtiendo, ayudando en comunidades pobres de Centroamérica y del Caribe, llevamos una inversión ya de casi 150 millones de dólares.

Y ya hemos evaluado y eso ayuda mucho a que la gente no se vea obligada a emigrar, se quedan, sobre todo los jóvenes, cuando se aplica el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando se aplican el programa de Sembrando Vida. Tenemos testimonios, pronto vamos a terminar un audiovisual dando a conocer todas estas experiencias.

Entonces, ya lo saben en la Casa Blanca, saben de la eficacia de este plan y van a ayudar para que se tengan más recursos y se apoye a más gente. Entonces, es muy buena, muy buena la relación.

En el caso del fentanilo, lo mismo, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, ayudando, se trata de un asunto humanitario. Pierden la vida, lo estamos diciendo, lamentablemente muchos jóvenes, pero es una canallada el echarle la culpa a México. Eso no es serio. Yo no sé cómo llegan a ser senadores, son mucho mejores nuestros senadores, hasta los del bloque conservador, mucho más responsables.

Y lo del muro, pues eso es pura publicidad, pura publicidad, ya sabemos.

¿Por qué no pones, para que todos los mexicanos, sepamos cuánto han construido de muro cada presidente? Es como una manda, cada presidente tiene que hacer su tramo de muro para que ‘¡Bravo! ¡Bravo!’ y tratar de engañar a los electores.

Miren, el presidente Clinton hizo 62 millas, 100 kilómetros; George Bush, 781 kilómetros; Obama, 222 kilómetros; Donald Trump, 386 kilómetros. En total, llevan mil 488.

Porque, hay que subrayarlo, el único que no ha hecho es el presidente Biden, pero estos están planteando que… ¿Qué fue lo que resolvieron?, que iban a construir todo el muro, ¿no?, todo, todo.

Fíjense la demagogia, en todos estos años, desde el 93 hasta ahora, llevan mil 488 kilómetros. ¿Cuántos años son del 93 al 2023?, 30 años, 30 años y lleva mil 488 y nuestra frontera son tres mil 180, o sea, que deben de llevar como el 40 por ciento. Ahí la llevan.

Pero es pura publicidad. ¿A quién van a engañar? Creen que con eso los ciudadanos de Estados Unidos les van a aplaudir.

Sólo una vez me trató el presidente Trump el tema del muro, porque teníamos un acuerdo no hablar del asunto y recuerdo que estaba la pandemia y me comentó Marcelo que me andaba buscando porque quería informarnos que no se cerraba la frontera con México, por lo mismo, ¿cómo cerrar la frontera, si el comercio y las relaciones económicas son muy estrechas.

Entonces, yo pensé: ¿Qué le pido? Que nos ayuden y entonces dije en mis adentros: Pues si hay oportunidad, cuando estemos hablando por teléfono le voy a decir que nos ayuden para quitar las comisiones de los envíos de las remesas de nuestros paisanos, que de esa manera se ayudan si no tienen que pagar comisiones, sobre todo por la pandemia.

Y apenas se lo estaba yo comentando, yo no hablo inglés, pero escuchaba yo ‘muro’, o algo así. Y empezó a decir: ‘No, no, no, si voy a aumentarle o voy a utilizar esas comisiones para construir el muro’. Yo dije: ¡Para qué me metí! Ahora sí que como dicen en mi pueblo, tan bien que íbamos.

acaba de informarme el general Sandoval que había encontrado un túnel en Tijuana que atravesaba la frontera, pasaba por abajo de la aduana de Estados Unidos. Y ya le tuve que decir, con todo respeto, pues él nos dio un trato respetuoso, pero ¿cómo le respondía yo ante una situación así?

Entonces, le dije: Mire, ya sabe que nosotros le respetamos mucho y queremos tener muy buenas relaciones con el pueblo, con el gobierno de Estados Unidos, pero eso del muro es puro cuento, eso no sirve. Le voy a mandar información de un túnel de un diámetro muy grande, bien hecho, hasta en la división en la línea abajo, creo que hasta tenía las banderas de los dos países y pasaba por debajo de la aduana de Estados Unidos.

Digo: No, presidente, eso no, eso no es serio. Además, ¿para qué queremos túneles?, vamos a hacer puentes, vamos a seguirnos uniendo. Y ya, como tiene sentido del humor, nada más se rió y ya no volvimos a tocar el tema. Entonces, eso del muro pues es publicidad, porque eso no resuelve nada.

¿Qué es lo que buscar?

Pues que la gente no se vea obligada a salir de sus pueblos, de sus lugares de origen y eso lo puede hacer el gobierno de Estados Unidos y lo podemos hacer todos, ayudar, esa es fraternidad universal.

Además, hay otras cosas, hay una realidad: a Estados Unidos le falta fuerza de trabajo, por eso lo del gobernador de Florida es una contradicción. No hay fuerza de trabajo, no se puede crecer sin el trabajo. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a prosperar las naciones, si no se tiene fuerza de trabajo?

Además, México y otros países tenemos la suerte de tener mano de obra joven, promedio de edad de nosotros es de 29 años. Esto no pasa en Estados Unidos, no pasa en Canadá, no pasa en Europa y se requiere la fuerza de trabajo.

¿Cuál es nuestro planteamiento?

Vamos a ordenar el flujo migratorio. Primero, que haya trabajo, que haya oportunidades de bienestar en los lugares de origen de los migrantes, de los que deciden emigrar y que solamente la migración sea optativa, no forzosa y eso se puede lograr con apoyos, eso es lo mejor.

El caso, por ejemplo, de los conflictos en Venezuela, porque ayer rechazaron como a 900 migrantes, la mayoría de Venezuela. ¿Por qué no se busca un acuerdo con Venezuela? ¿Por qué no cambia la política? ¿Por qué no se sigue el ejemplo del presidente Franklin Delano Roosevelt?, ese titán de las libertades, gran presidente de Estados Unidos, él mantuvo una política de buena vecindad.

¿Por qué México participó en la Segunda Guerra Mundial y hubo una alianza con Estados Unidos?

Porque antes el presidente Roosevelt, cuando se tomó una decisión soberana en México de expropiar el petróleo, en vez de actuar de manera agresiva y de ir en contra de una decisión soberana del gobierno, del pueblo de México, fue respetuoso de nuestras decisiones.

Y luego viene la segunda guerra y hay colaboración de México. Cuando van los estadounidenses a la guerra ¿quiénes recogen las cosechas de Estados Unidos?, el programa llamado Braceros. Viene en ese entonces el presidente Roosevelt, se firma un acuerdo para que vayan trabajadores mexicanos a ayudarles en el campo, en la construcción del ferrocarril.

Y luego la participación de México en la guerra, porque había un ambiente de respeto y de buena vecindad, no era esa política que afortunadamente y hay que decirlo, es de un grupo, no es de todos los legisladores de Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: ¿No cree que lo vayan a acusar de intervenir en el proceso electoral estadounidense, presidente, con este llamado a no votar por estos legisladores que tengan este tipo de posturas similares a Kennedy?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, para nada. Lo estamos haciendo aquí. Si fuese yo allá a la Plaza Olvera, a la placita Olvera… Que me gustaría ir mucho, porque ahí está el ejemplo de California, un santuario, ahí se respeta a los migrantes, son políticas distintas. Pero cómo ha crecido California por los migrantes, por el respeto que hay a los migrantes.

Bueno, ¿cómo se convirtió en una gran nación Estados Unidos?, con los migrantes de todo el mundo. Pero, en fin.

No sé si tú quieres contestar la parte.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, señor. Bueno, nada más para precisar que habría recursos diplomáticos si fuese el gobierno, en este caso es la Cámara de Representantes, todavía no es ley. Y las opiniones de un senador, de varios senadores o de gobernadores no admiten un recurso diplomático propiamente dicho, sí pronunciamientos, como lo estamos haciendo el día de hoy.

Y si me permites, agregar otra cosa muy breve: hay que tomar en cuenta en todo este debate de la migración la realidad demográfica de Estados Unidos.

¿Cómo fue en 2022?

En 2022 crecieron 0.4, tuvieron 245 mil 80 personas nacidas en Estados Unidos y el resto fueron migrantes, es decir, el crecimiento demográfico de Estados Unidos, que ya de por sí es muy bajo, esencialmente se mantiene por la migración. Si cortases toda la migración, como ellos lo afirman, Estados Unidos entraría a un declive demográfico muy acelerado y, por lo tanto, su economía también.

Entonces, saben —y si no, es una ignorancia increíble— que la realidad demográfica del país, necesita, requiere, igual que su economía, de un número creciente de migrantes reconocidos en su censo, porque su tasa de crecimiento demográfico es muy pequeña, por eso necesitan la migración. Si se hiciese lo que plantean, paralizarían la economía misma en Estados Unidos.

INTERLOCUTORA: Presidente, si me permite, sobre el tema migratorio el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hablaba o preveía escenarios de deportaciones para los próximos días. Preguntarle cuál es el escenario que se tiene previsto para México y si hay capacidad en los albergues de la frontera para el eventual retorno de personas migrantes. Le pregunto a propósito de lo que señalaban autoridades de Tijuana.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, México les ha hecho saber que no podrían, en ningún caso, recibir a más de mil personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Entonces, ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos.

INTERLOCUTORA: ¿Está de acuerdo con las medidas mucho más restrictivas en Estados Unidos?

MARCELO EBRARD CASAUBON: ¿Perdón?

INTERLOCUTORA: ¿Están de acuerdo con las medidas?

MARCELO EBRARD CASAUBON: No, bueno, nosotros podemos, de acuerdo a todo lo que te acabo de informar, lo que nosotros proponemos es que haya una vía ordenada y regular.

México tiene su propio punto de vista, nuestro punto de vista por la realidad demográfica a la que hago referencia es: entre más amplio sea el proceso y más ordenado, sería muchísimo mejor. Qué bueno que se tomó la decisión del presidente Biden de ahora ofrecer 100 mil nuevas visas.

México no coincide ni con el Título 42, ni con el 8, ni con el tercer país seguro. Nuestra posición es en sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, eso le corresponde a Estados Unidos.

INTERVENCION: (inaudible) recibir 100 mil migrantes al día. Estados Unidos en tres años por el Título 42 expulsó a 2.8 millones de migrantes.

MARCELO EBRARD CASAUBON: No, no, es cierto esa cifra, nosotros el mayor número que recibimos al mes fueron 16 mil. O sea, un poco el asunto está así: ellos, de todas maneras, se los van a regresar, México les da refugio.

Vamos a suponer la hipótesis, que dijeran: ‘No queremos’, no ahorita, en el Título 42 o en el título que tú quieras, que les digamos: No. Esas personas, de todas maneras, ellos tienen la potestad de sacarles de su país.

¿Nosotros qué hacemos?

Pues les ofrecemos refugio, ni modo que los tomemos y los repatriemos inmediatamente. Entonces, ¿qué es la política de México?, normalmente es darles refugio a esas personas, a muchísimos les damos trabajo, la política mexicana es así, pero si fijamos un número y nunca se ha rebasado ese número al día en todo el periodo desde marzo del 20, ni lo permitiríamos nosotros.

INTERLOCUTORA: O sea, pero ¿prevén que puedan incrementarse?, porque ayer en Tijuana un funcionario nos comentaba que estaban al límite los albergues en esta localidad y que preocupaban…

MARCELO EBRARD CASAUBON: Nosotros no vamos a admitir más de mil al día, como era desde marzo del 20.

INTERLOCUTORA: No más de mil al día.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Esa fue la cifra que se fijó, no la vamos a modificar.

PREGUNTA: (inaudible)

MARCELO EBRARD CASAUBON: Pues no pueden, nosotros no los vamos a admitir en el puente.

INTERLOCUTORA: ¿Y qué va a pasar con ellos?

PREGUNTA: ¿Los van a dejar en el puente?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Por eso nosotros decimos: son mil nada más, porque no podemos aceptar más y hasta ahorita no se ha fijado…

INTERLOCUTORA: ¿Y qué otro…?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Permítame.

Hasta ahorita no se ha dado ese caso, esa hipótesis de que llegue más gente no se ha dado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero vamos a ver qué pasó ayer. Es que este, ¿cómo se llama este, que es periodista que gana más?, Jorge Ramos, ¿cuánto dijo que…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Dijo que 150 mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ciento cincuenta mil. Les vamos a dar la cifra que tenemos de cuántos fueron deportados ayer, que fue un día… A ver, ¿por qué no pones lo…?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Novecientos cuarenta y dos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Novecientos cuarenta y dos. ¿Y de qué nacionalidad?

MARCELO EBRARD CASAUBON: Venezolanos, colombianos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Aquí están: Venezuela, Cuba, Guatemala, Haití. Es la primera línea.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, 909 de Venezuela, ahí está.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Era la pregunta sobre los… O sea, el reporte que tenemos ayer, fueron 942 personas: de Venezuela fueron 909, de Cuba 17, de Guatemala 15 y de Haití uno. Eso fue el día de ayer.

Y el día de hoy tenemos un descenso ya, según nos dice el Inami, del número de personas que están llegando.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Se contabilizó la presencia de…

MARCELO EBRARD CASAUBON: Ah, se contabilizó la presencia —gracias, Jesús— en la zona fronteriza del norte del país se contabilizó la presencia de 26 mil 560 migrantes, no de las cifras que se están manejando.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero ¿cómo se llama? Jorge Ramos tiene otro dato.

Es que también hay mucho sensacionalismo, amarillismo y también nuestros adversarios quisieran que hubiese conflicto, se están frotando las manos, coinciden con los extranjeros, como fueron los conservadores siempre de México. Acuérdense de que ellos apoyaron a Santa Anna, los conservadores, acuérdense que fueron a buscar a Maximiliano, acuérdense que nos van a acusar allá con el rey de España y nos va a acusar a la Casa Blanca.

Y en los medios de información ya no hay más que manipulación, honrosas excepciones. Nunca había estado la prensa así, tan uniforme en sensacionalismo y alarmismo. Excepciones, honrosas, pero sí muy poquitos, porque ya le gana o ahí compiten por el primer lugar Reforma y Proceso, ahí la llevan.

INTERLOCUTORA: Presidente y si me permite nada más esta segunda pregunta, acerca de lo que veíamos aquí en las calles de la Ciudad de México y en otros estados del país el 10 de mayo con estas movilizaciones que se dieron por parte de madres buscadoras, donde hacían un nuevo reclamo, presidente, respecto a la falta de investigaciones suficientes por parte de autoridades federales y estatales respecto a la investigación de sus hijas e hijos desaparecidos.

Ellas, las mamás sobre todo, reclamaban que el Estado no ha garantizado investigaciones efectivas, que son revictimizadas también cuando van a investigar, que las lleva a ellas mismos a investigar y a buscar a sus hijas.

Y le pregunto, presidente, a propósito de también del reciente feminicidio de Teresa Magueyal, con la que ya suman seis mamás buscadoras asesinadas en Guanajuato, que han convertido al estado en el más peligroso para hacer una mamá buscadora y de las ocho mamás buscadoras que han sido asesinadas a lo largo del sexenio.

Presidente, ¿qué se va a hacer respecto a esta… o para impedir que pueda haber más agresiones, más ataques en contra de ellas, más asesinatos de mamás buscadoras?

También en Sinaloa dos mamás denunciaron hostigamiento y persecución, que tienen, son vigiladas por presuntos halcones.

Y la mamá de Sonora, la mamá buscadora de Sonora, Ceci Flores, denunció también el secuestro de su sobrina, Elizabeth, en Guasave.

Preguntarle, presidente, precisamente: ¿qué mensaje les da?, ¿qué acciones se van a tomar para impedir que…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que tienen todo nuestro apoyo.

INTERLOCUTORA: Y las acciones para evitar que puedan o para garantizar que aparezcan sus hijos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Estamos trabajando en eso, protegiendo a quienes son víctimas de estos hechos lamentables. Nos da mucha tristeza que esto suceda.

Y, además, estamos trabajando para protegerlas, para encontrar a sus familiares desaparecidos, estamos dedicados a eso. Este es un gobierno humanista, no es un gobierno conservador, autoritario.

Este es un gobierno que protege los derechos humanos, no viola derechos humanos. Esta es la gran diferencia con los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, o gobiernos corruptos, partidarios del autoritarismo, de la mano dura, de la desaparición de personas, de la tortura, de las masacres, todo eso que sucedía antes, o sea, sí de manera masiva, evidente, cuando los medios no decían nada, nada, nada, nada absolutamente, eran cómplices.

Ayer estaba yo viendo a Ciro Gómez Leyva, no viendo, sino recogiendo un texto de las redes, entrevistando a la señora Morera, hablando de que estamos maquillando los datos sobre homicidios y era la gran nota de Ciro. Yo me puse a pensar: Pues sí, es que Ciro era amigo de García Luna, por es nunca lo cuestionó y la señora Morera igual. Entonces, están obcecados queriendo compararnos con esos tiempos del narco-Estado y del terror y de la violación de los derechos humanos, de la guerra. Pues no somos iguales, pero ese es el manejo de los medios y también, en abono a los medios mexicanos, para consuelo, así está en todo el mundo.

Ya los golpes de Estado a los gobiernos democráticos, populares no se dan con el uso del ejército o con intervenciones extranjeras, es con campañas mediáticas, porque los dueños de los medios de información pertenecen a la oligarquía, son potentados los dueños de los medios. No hay medios prácticamente independientes, cercanos al pueblo, distantes del poder o lejanos al poder.

Por eso hablo que no hay medios, en general, de información, no se puede hablar en sentido estricto de medios de información, son medios de manipulación. Y no se puede hablar ni siquiera de medios de información, mucho menos de comunicación, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta y eso no existe.

Entonces, en la pregunta que me haces, decirte: estamos trabajando todos los días por proteger a las madres buscadoras, a todos los que tienen familiares desaparecidos, es nuestro trabajo, es muy distinto, no somos iguales a Calderón o a otros.

INTERLOCUTORA: ¿Se va a mantener la misma estrategia, presidente, o va a haber algún ajuste? Porque cuando van las familias a los estados, a revisar las carpetas, ni siquiera hay avances, ni siquiera les reportan y eso pasa a nivel de los estados. ¿Qué va a pasar en esta situación? ¿Va a haber alguna coordinación, un nuevo acuerdo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos los días estamos trabajando. Ahora en la mañana Rosa Icela me acompañó para informarme sobre búsqueda de desaparecidos en Colima. Todos los días estamos en eso, lo que pasa es que son tiempos de canallas y de zopilotes, entonces tenemos que enfrentar eso.

INTERLOCUTORA: Presidente y en el caso muy concreto de estas agresiones y asesinatos de las mamás buscadoras, ¿le han dado algún avance en la investigación de qué móviles hay detrás de estos ataques y de estos asesinatos?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí y se detiene a los responsables y se hacen las investigaciones.

Y aquí informamos, como nunca se había hecho, cada 15 días en la sección ‘Cero impunidad’, siempre. Pero insisto, porque es importante que la gente sepa que hay toda una campaña de desprestigio en contra de nuestro gobierno, que es evidente y se meten con todo, hasta con estos temas que significan dolor, no les importa traficar con el dolor de la gente. Por eso hablamos de temporadas de zopilotes, porque hacen todo, todo, todo, para tratar de afectarnos.

Pero por eso tenemos que estar informando, informando: pues no soy Calderón.

¿Qué dijo Moreira de una conversación que tuvo con Calderón?

Calderón le preguntó por alguien. ‘Y ahí anda’, dijo Moreira. Sí, palabras más, palabras menos, le dijo Calderón: ‘A ese hay que ajusticiarlo’ y dice Moreira, fíjense, ‘Me diste miedo, Felipe’, para que Moreira dijera eso, ‘me diste miedo’.

Y luego, hace como unos cinco días —nada más que eso no sé si salió en el Reforma o en el Proceso, o en las televisoras— sacó la maestra Elba Esther, porque yo aquí dije que había ayudado en el fraude del 2006, porque hay pruebas, ¿no? y que a cambio Calderón le había dado la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Básica, la Lotería Nacional y el Issste, con Yunes, pero luego se peleó con Yunes y dice: ‘No’, me contestó. ¿No tienes por ahí el twitter de la maestra?

PREGUNTA: Dijo que fue contra Jorge Madrazo en la campaña.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:¿Mande?

PREGUNTA: Dijo que fue contra Madrazo, en realidad y que no haya sido contra usted, eso es lo que…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ¿no tienes ahí el tuiter? Porque lo bajó después la señora. No, pero yo quiero el que subió primero. Es que ese los pinta de cuerpo entero a todos estos actores. Si no, se los platico, si no lo encuentran, porque lo bajó: que le dijo a Calderón ―ahí se los platico― le dijo que Yunes estaba llevando a cabo actos de corrupción en el Issste y que Calderón no le hizo caso y que entonces, como le hizo caso Calderón, ella le dijo que iba a tomar todas las oficinas del Issste, que no le quedaba más que eso y que Calderón le respondió: ‘Hazlo y te mando al Ejército’. ¡Ay, nanita!

Pero eso son ahora los defensores de derechos humanos, los que apoyaron a Calderón, los que apoyaron a Fox, los que apoyaron la guerra, muy hipócritas.

Entonces, hay que separar, una cosa es la causa justa de las mujeres, sí, que están buscando a sus desparecidos y otra cosa, sí, es la zopiloteada, la chombada. Es que en Tabasco al zopilote se le dice ‘chombo’.

‘Ahí la espero con el Ejército, —esto fue lo que ella puso— esa fue la respuesta del entonces presidente de México, Felipe Calderón, cuando le dije que las y los maestros de México nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del Issste’, continuara. Pero yo no dije que ella lo sostuvo, ella lo propuso y ya después se pelearon.

‘Los maestros nos oponíamos a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del Issste dadas las malversaciones de fondos financieros que con tanto trabajo las y los trabajadores al servicio del Estado logramos con la reforma a dicha institución.’

Es que es una joya este documento. ¿Saben que esta reforma que, en efecto, con tanto trabajo las y los trabajadores, que con tanto sacrificio se impuso? ¿Saben qué significa? Que un maestro por estas reformas al jubilarse sólo recibe el 40 por ciento de su sueldo, esa es la gran reforma. Por eso es una joya el documento.

‘Cuando me comentó que Yunes estaba haciendo bien su trabajo — eso le dijo Calderón, Yunes está haciendo bien su trabajo— no me dejó más alternativa que advertirle que tomaríamos las instalaciones del Issste y justo esa fue su respuesta: ahí la espero con el Ejército’. ¡Ay, nanita!

‘Esto sucedió en el marco de un evento público en una escuela secundaria técnica de la ahora Ciudad de México. Ante su respuesta, me levanté y me retiré’.

Y ya después lo que dice pues es una obviedad, que es el presidente el que nombra al director del Issste, sí, sí, pero eso es otro asunto.

Entonces, vamos a seguir apoyando en todo.

Adelante.

PREGUNTA: Presidente, buenos días; secretarios, muy buenos días.

Vicente Serrano, director de Sin Censura TV.

Si me permite, intentaré ser breve, tres planteamientos, presidente. El primero, como migrante, hijo de migrante, nieto de migrante. El senador Kennedy creo que no tiene claro que, así figurativamente hablando, como dice él, que a nosotros nos tocaría comer comida de gato, ellos se quedarían sin comer, sin la mano de obra de los mexicanos y mexicanas que se ganan la vida decentemente en los campos de cultivo, en los restaurantes.

Y esto como contexto para preguntarle si estos llamados que hace usted a no votar por tal o cual personaje que se expresé así de nuestra gente, no también debería —no lo sé, presidente— ir acompañado de un llamado a despertar al gigante dormido. Hace años el gigante dormido salió a las calles después de ser ofendido y básicamente paró varias industrias.

¿Hasta qué punto, presidente, vamos a aguantar estas groserías? Y se lo pregunto yo, que soy ciudadano de ambos países. ¿Hasta qué punto vamos a aguantar estas groserías?

Y más allá. Yo no pierdo la esperanza, le vuelvo a insistir, ya no veo una gira, por corta que sea, de usted para visitar las comunidades migrantes de Estados Unidos de aquí a que termine su mandato.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, a mí me gustaría mucho, ¿no?, ir a hablar con los paisanos, pero tenemos que ver cómo se desenvuelven las cosas. No quiero que tengan elementos para decir que ya estoy metiendo en la política interna de Estados Unidos, que estamos violando nuestra política exterior de no intervención.

Pero sin ir allá. Yo tengo mucha confianza en la gente, porque ya hay un movimiento muy importante de nuestros paisanos, han cambiado mucho, mucho, mucho y ellos van a saber, estoy seguro.

Y van a surgir dirigentes en defensa de los migrantes. Acuérdense de César Chávez, acuérdense de muchos otros dirigentes.

Aquí lo importante es que ellos sepan que cuentan con el apoyo del Gobierno de México y que no somos más, pero tampoco somos menos que nadie, eso es todo.

Y que vamos a defender siempre, siempre, siempre, a los migrantes y no sólo a los migrantes mexicanos. Nosotros creemos, somos partidarios de la fraternidad universal, de la justicia, lo fui a decir a la ONU, lo planteé en la ONU: me gustaría que no hubiese actos discriminatorios, racistas, que realmente nos amaramos todos los seres humanos, soy partidario del mundo del amor, de la fraternidad.

INTERLOCUTOR: ¿En qué basaría su decisión de ir o no ir a visitar las comunidades, presidente, si tiene ganas de ir a La Villita, en donde creo que fue donde nos conocimos hace muchos años durante campaña, en la placita Olvera? ¿En qué estaría basada su decisión de ir o no ir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Si hay una actitud, si continúa una actitud así, de hostilidad y que quieran seguir insultando a México, pues vamos a actuar.

No sé si vaya. Lo hice cuando la campaña del presidente Trump y luego él era ya presidente porque él originalmente aplicó ese discurso, una estrategia recomendada por publicistas, pensando que de esa manera obtienen votos.

Un día les voy a leer… A ver si no pones ahí mi discurso en la placita Olvera en ese entonces y recorrí varias ciudades de Estados Unidos.

INTERLOCUTOR: Chicago fue una de ellas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Chicago y estuve en El Paso.

INTERLOCUTOR: Nueva York.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En Nueva York, estuve en Phoenix, estuve en San Francisco. Ahí me pasó algo muy curioso, porque ya era lo último, lo último, fue creo que la… No, la última fue en Laredo. Y tenía yo mítines y actos, pero ahí en San Francisco, que son los más avanzados, es una de las sociedades más libres y fraternas con los migrantes, ahí en la aduana me metieron al cuartito en el aeropuerto.

En todos los demás pasaba y pasaba y claro que sabían a qué iba yo y, ya cuando al final en San Francisco…

MARCELO EBRARD CASAUBON: A la revisión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, a la revisión.

— ¿No habla inglés?

—No, no, no hablo inglés.

― ¿Y a qué viene?

―Le digo: pues tenemos un mitin, venimos a defender a los migrantes. Porque trajeron a un aduanero que hablaba español y él les iba traduciendo.

― ¿Y va a hablar del presidente Trump?

―Y le digo: poquito, poquito. Y se empiezan a reír y ya me dejaron pasar. Pero tengo buenas anécdotas de entonces.

Pero hay que defender a los migrantes y hay que hacerlo allá. Nosotros desde aquí vamos a estar pendientes, pero sí se puede allá, son muchos, muchos, muchos.

Pero, además, hay mucha simpatía por los migrantes porque, ¿qué de dónde surge el pueblo estadounidense?, pues son migrantes todos, el presidente Biden tiene como origen familiaresde irlandeses y así todos. Entonces, ¡cómo se va a olvidar eso!

Además, es la Estatua de la Libertad, ahí está, que la entregaron los franceses por eso, que era un país de encuentros, sigue siendo un país de todos, Nueva York y todas las ciudades, ¿no? Los Ángeles, imagínense, llena de paisanos.

Cuando juegan los Dodgers, a ver, que no vayan a ver a Urías pichar.

¿Quiénes van?

La mayoría mexicanos.

¿Por qué Fernando Valenzuela fue, ‘el Toro’, grande, grande, grande?

Por su mexicanidad, su mexicanidad. Él, él, él, callado. Mayo tenía los ‘caballos’ ahí, que pensaban que iba a venir la recta por el centro y tirabuzón y no la encontraban nunca. Y los mexicanos.

Ahora que van a quitar su número…

INTERLOCUTOR: Ya lo retiraron, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero va a haber una ceremonia. Me invitó; no voy a ir porque no puedo, pero me invito a ir el día que van formalmente a quitar su número.

¿No tienes el discurso? A ver, el dicho. No, pero el dicho.

A ver.

(INICIA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Paisanas, paisanos, trabajadores migrantes de México, de América Latina, del mundo:

Me da mucho gusto estar con ustedes en esta histórica plaza. Estamos aquí para expresar nuestro apoyo sincero, nuestra solidaridad con todos los migrantes, con los trabajadores de México y de otros países que han venido a Estados Unidos a buscarse la vida, los que vienen a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Por eso, merecen todo el respeto y toda la admiración de los seres humanos.

Aquí quiero saludarles a todas, a todas de manera afectuosa, de todo corazón.

Quiero hacer mención, algunos ciudadanos mexicanos ejemplares, extraordinarios que nos acompañan.

Ustedes ya escucharon al padre Solalinde. Es un ejemplo de apostolado, es un verdadero cristiano, un sacerdote que lucha todos los días por defender a migrantes, por defender los derechos humanos. Desde el Istmo, desde Oaxaca, está el padre Solalinde apoyando. Por eso lo invitamos para que nos acompañara el día de hoy, porque para nosotros es una gran personalidad, un hombre con dimensión social, humano, fraterno.

También quiero agradecer la participación, la presencia de Jaime Jarrín, cronista de Los Dodgers.

Quiero agradecer la compañía de un empresario mexicano, Marcos Fastlicht, está aquí con nosotros.

Quiero agradecer a un deportista ejemplar, por su fortaleza espiritual, por su rectitud como buen ciudadano. Está aquí con nosotros y le agradecemos mucho su solidaridad, está con nosotros Adrián González, primera base de Los Dodgers, con su papá David González. Toda una familia que son un ejemplo por su rectitud y por su apego a la disciplina deportiva, en particular al béisbol.

Yo escribí este texto para este acto, lo quiero compartir con ustedes, dice así:

Desde tiempos inmemoriales, el emigrante ha sido tanto vilipendiado como defendido en las distintas regiones del mundo. En la Biblia textualmente se ordena: ‘No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades’. Pero, como nos enseña la historia, este principio se viola con frecuencia y, más aún, la persecución a migrantes ha llegado a usarse con propósitos políticos. Así debemos ver lo que está sucediendo al interior de los Estados Unidos de América.

La actual campaña contra migrantes en este país no es sólo un asunto de carácter económico, sino fundamentalmente de interés político, un grupo está sacando provecho del sentimiento nacionalista que permanece aquí y en otras partes del mundo. Claro que existe un malestar por el desempleo y los bajos ingresos, así como en la Alemania anterior a Hitler había descontento por la inflación.

Stefan Zweig, un gran escritor, en su último libro, El mundo de ayer, escribió por los años 40 del siglo pasado, cito textualmente: ‘Hay que recordar siempre que nada exasperó tanto al pueblo alemán, nada lo tornó tan maniático del odio, tan maduro para Hitler como la inflación’, termina la cita.

Pero culpar de estas desgracias económicas a determinados grupos sociales culturales, nacionales o extranjeros, tiene una obvia connotación política.

A Donald Trump y al grupo que lo asesora les ha dado resultado azuzar a integrantes de ciertos estratos de la sociedad estadounidense en contra de los inmigrantes y en particular los de nacionalidad mexicana.

El discurso de odio y la cizaña en contra de los extranjeros les permitió ganar la presidencia y suponen que van a mantenerse y reelegirse en el gobierno alimentando el odio de unos sectores contra otros.

No debe menospreciarse la capacidad de los actuales gobernantes de Estados Unidos, no son tontos. El discurso pendenciero de Donald Trump obedece a una calculada y fría estrategia política. El contenido, la técnica y la propaganda utilizada se inspiran en la teoría concebida en el siglo pasado sobre la defensa del llamado espacio vital frente a supuestos enemigos externos y en la exaltación de la superioridad y el patriotismo.

Durante la pasada campaña presidencial se cometió el error de no advertir la eficacia de la estrategia política sustentada en despertar el odio y el nacionalismo, no se le dio importancia o no supieron contrarrestar esa campaña. Pero aún es tiempo de atender las causas del problema y aminorar los daños, empezando por reconocer que la fobia contra lo extranjero ha penetrado bastante.

Hace unos días se dio a conocer en varios periódicos el hecho de que una pareja de estadounidenses cenó en un restaurant de Texas y dejó en la nota de pago un mensaje que decía: ‘La comida fue deliciosa y el servicio fue atento; sin embargo, el propietario es mexicano. No volveremos, —rematando con la frase de Trump— América es primero’.

Estos astutos, pero irresponsables gobernantes neofacistasquieren construir muros para hacer de Estados Unidos un enorme ghetto y equiparar a los mexicanos en general y a nuestros paisanos migrantes en particular con los judíos estigmatizados e injustamente perseguidos de la época de Hitler.

Por eso, ante semejante barbaridad, no debemos limitar nuestras acciones a la protesta y a la denuncia sólo en el ámbito internacional, sino considerar como esencial la labor de información al interior de Estados Unidos.

Aquí mismo hay que hacer frente a la campaña de odio y de violación de los derechos humanos, en especial debemos dirigir toda nuestra atención en hacer ver a los estadounidenses de buena voluntad, que son muchísimos, que están siendo víctimas de la manipulación y el engaño. Es decir, debemos dedicar más tiempo al estadounidense de la provincia, de las pequeñas ciudades, el estadounidense que posee valores cívicos, morales y espirituales y que, sin embargo, vive en la desesperanza y está siendo envenenado de odio contra los trabajadores migrantes.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya. Ya nos vamos, ahí queda.

INTERLOCUTOR: Presidente, si me…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ven el lunes.

INTERLOCUTOR: Si me permite, una denuncia. ¿O la dejamos para el lunes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Adelante.

INTERLOCUTOR: Mire, usted, que habla de dignidad y creo que lo hace con gran convicción, tenemos que hablar de los mercenarios de la salud. Hay lugares en México en donde están esperando, por ejemplo, la construcción de un hospital, como lo ha anunciado en Navojoa, Sonora, de donde soy originario, pero mientras el hospital llega hay clínicas privadas que con total impunidad cobran horrorosamente y tratan de la peor manera a sus pacientes.

Quiero alertarlo de esta situación, porque después de que hicimos una denuncia se ha venido una avalancha de denuncias, de gente que dice: ‘Yo no lo había denunciado por miedo o porque creo que no tengo las herramientas para hacerlo’.

Y más allá de esta comisión… Ahorita se me va el nombre, pero que es la investiga cualquier situación de negligencia médica, pues la gente es humilde, es pobre y les están clavando el diente, si me permite, en clínicas, como la clínica San José, de Navojoa, Sonora.

Le quiero exponer el caso de un señor que llegó a la clínica y lo iban a operar de emergencia, pero lo sacaron del área de quirófano para llevárselo a su habitación otra vez hasta que la familia no resolviera el tema de los dineros. Entonces, no era de vida o muerte porque, si no, no lo hubieran sacado del área de quirófano.

Ese mismo señor fue avisado que iba a tener una limpieza clínica en quirófano, días después, a las 7:00 de la mañana y el doctor a cargo llegó en esa misma clínica San José a las 12:30, cinco horas y media después, mientras él ayunaba, o sea, no tomaba agua ni comía.

Ese mismo señor fue dado de alta hace algunas semanas y media hora después se murió, media hora después de que la familia pagara cerca de medio millón de pesos.

Señor presidente, yo le puedo dar testimonio de este caso porque se trata del caso de mi padre, mi padre murió en esas circunstancias que le estoy mencionando, pero quisiera que este caso personal, familiar, se convirtiera en la oportunidad de muchas personas de no quedarse callados, de denunciar. Porque esos gastos excesivos, presidente, están dejando a muchas familias en la calle y pareciera que lo hacen al contentillo, ‘a mí se me ocurre que te voy a cobrar tanto’. Y no sé si hay una regulación o que pudiera hacer su gobierno para que no actuaran con esta impunidad esas clínicas.

Muchos me preguntarán: ‘Oye, pues tú —tantas cosas que me dicen— apoyas la Cuarta Transformación’. Bueno, la realidad es que estamos esperando la clínica, la realidad es que ha habido un buen trato en diferentes casos históricos, pero mi papá por la emergencia no logramos llevarlo al Seguro Social.

Pero este caso en particular ha desatado que reciba yo decenas de casos, presidente, gente que ha pagado pagarés en blanco en esta Clínica San José, gente que se ha quedado en la calle porque su única opción en ocasiones es esta clínica privada.

¿Lo han alertado de estos cobros excesivos? ¿Lo han alertado de estas clínicas que hacen lo que les da su gana y que van contra el respeto y la dignidad de los pacientes?

Y le ofrezco una disculpa si pareciera que es una denuncia personal o familiar, pero este caso en Navojoa, Sonora, su equipo le puede dar constancia, ha destapado que la gente le pierda miedo a denunciar. Y si me toca, pues hasta donde tope, señor presidente.

Y la ofrezco una disculpa, pero me gustaría escuchar cómo se maneja esto, hasta dónde le van a poner un alto a estas clínicas privadas y si hay algo que pueda decir para cerrar, que la muerte de mi padre no resulte en vano, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, comentarte que vamos a hacer la investigación, voy a pedirle al secretario de Salud y aquí está el secretario de Gobernación, para que los dos vean este caso y todos los casos relacionados con estos abusos. Por eso es que queremos fortalecer y lo estamos haciendo el sistema de salud pública, es un asunto de fondo. Es que lo que se pretendía y se estaba llevando a cabo era la privatización de la salud, que pudiese atenderse quien tuviese dinero para pagar la atención médica y, si no, no había ninguna posibilidad.

Ahora lo que estamos construyendo, que nos ha costado muchísimo trabajo, primero por la pandemia que tuvimos que actuar en emergencia y salvar vidas y lo otro que también es como una pandemia, los intereses en todo el sector particular vinculado a la medicina, sobre todo, la venta de medicamentos, la política de abandonar la salud pública.

Todavía antier tuve una reunión. Tengo cada mes una reunión de evaluación, porque queremos rescatar al Issste. Es que es impresionante lo que hicieron, saquearon completamente, privatizaron todo, hasta las ambulancias están privatizadas, subcontratadas, quedó un cascarón y con atención completamente deficiente y el propósito era que los derechohabientes se atendieran en clínicas privadas y en muchos casos, bueno, todo lo relacionado con los análisis clínicos estaban subcontratados o privatizados y corrupción en alta, en todo.

Entonces, estamos levantando el sistema de salud. Si me dices: ‘¿Cómo reivindico a mi padre por su padecimiento, su sufrimiento y su muerte?’, yo te diría que estamos todos empeñados en que ya no se presenten estos casos. Para eso necesitamos un sistema de salud pública de calidad, con médicos, con especialistas, con estudios, con medicamentos gratuitos, que se garantice el derecho del pueblo a la salud, como está establecido en el artículo 4º de la Constitución, pero es letra muerte.

En eso estamos, nada más que eso fue lo que destruyeron los neoliberales, porque no querían eso, querían, como en la educación, que estudiara el que tuviese para pagar una escuela privada, colegiatura y que se atendiera el que tuviese para pagar una clínica privada.

Entonces, nosotros no concebimos, como ellos, que la educación y la salud sean privilegios. No se trata de mercancías que se pueden comprar con dinero, la salud y la educación son derechos del pueblo, son derechos humanos, derechos universales y eso es lo que estamos garantizando, ¿contra quién?, contra los distribuidores de medicamentos, políticos corruptos, conductores de radio que protegen a quienes vendían antes los medicamentos.

No me voy a cansar de decir que tres distribuidoras, tres distribuidoras, ni siquiera fabricantes o laboratorios vendían 50 mil millones de pesos en medicamentos al gobierno, tres empresas. Claro, con toda la influencia, porque estaban vinculados con políticos y con medios de comunicación.

Hay todavía, pero no es fácil. Ahora que queremos federalizar todo el sistema de salud con el IMSS-Bienestar nos cuesta porque hay gobernadores que no quieren.

¿Y por qué no quieren?

Porque por ley les tenemos que transferir los fondos para la salud, como era antes, el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, era un barril sin fondo, un botín que se lo robaban. Ah, pero como se les tiene que entregar, de acuerdo ala Ley de Coordinación Fiscal, sus recursos porque se descentralizó todo el sector salud y lo destruyeron… El Seguro Popular no es atención médica, es dinero, dinero que se enviaba a los estados, pero todavía hay estados que le siguen comprando las medicinas a los mismos.

Todavía Roberto Madrazo y su yerno siguen vendiendo medicinas a gobiernos estatales, como lo hacían en Michoacán y de ahí dinero para Loret de Mola. Una red de componendas, de complicidades. Pues se lanzaron con todo cuando dijimos: Ya no vamos a permitir que sigan robando.

No se podían comprar las medicinas en el extranjero, se tenían que comprar a ellos. Tuvimos que abrir, nos costó hacer reformas legales en contra del Poder Judicial, pero ya lo logramos, ya compramos las medicinas para todos los mexicanos, para este año y para el año próximo, no el llamado cuadro básico, todas las medicinas y nos ahorramos 40 mil millones de pesos. Pero eso los tiene enojadísimos.

Entonces ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo?, combatiendo la corrupción, porque la corrupción mata, es lo que más ha dañado a México, es el principal problema, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, nada ha dañado más a México que la corrupción política, esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, de las injusticias; entonces, hay que seguirle dando fuerte a la corrupción.

INTERLOCUTOR: Y en estos momentos una persona que batalla para comer, batalla para…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Puede ir ya.

INTERLOCUTOR: Pero ¿la Comisión de Arbitraje Médico es la única opción cuando una situación de esta?

¿Cómo regulamos?, perdón por incluirme. ¿Cómo se regula lo que cobra una clínica privada en lugares tan pobres —con mucho respeto lo digo para mi tierra— en lugares que tiene tanta gente pobre como Navojoa? ¿Quién los regula, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que, independientemente de la regulación, si tienes un buen centro de salud, si tienes un buen hospital, si tienes el especialista, si está de día y de noche y también los fines de semana….

¿Sabes que estamos en 11 estados ya con el 95 por ciento del abasto de medicamentos y ya casi con todos los especialistas en 11 estados? Ahí vamos poco a poco. Y ya quitamos en todos los hospitales de esos 11 estados las cajas registradoras. Se está haciendo valer el derecho a la salud.

Porque lo otro es mercantilismo. Es lamentable que en cuestiones que tienen que ver con lo humano, se esté pensando en el negocio, en el lucro, pero eso es el neoliberalismo, es deshumanizar todo, lo que importa es el dinero, lo material.

Ahí están Narro y Frenk, todos esos que fueron los que permitieron la destrucción del sector salud, todos ellos, metidos en negocios. Decía yo que la esposa del señor Frenk, vendedora de medicinas, de una de esas medicinas milagro. ¿Cómo se llaman?

INTERVENCIÓN: Producto milagro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:Productos milagro, de esas que, si te las tomas, en una semana bajas 10 kilos, que es un diurético, nada más que agárrate de los efectos secundarios. Pues ya el Cofepris va a suspender eso o está en vías de suspenderlo. Así estaba todo, todo, todo, completamente, manejado por la corrupción, por eso están tan enojados.

Ahora que se hizo la reforma para que ya no funcione Insabi, sino el IMSS-Bienestar, que es con esto propósito, para no tener duplicidades y todo, un escándalo. Y todavía falta que los ministros corruptos de la Corte acepten que pueden legislar los diputados y los senadores, porque ya es el supremo poder conservador.

Por cierto, ya termino, invité a Creel para que me acompañara a hacer la gestión, que desapareciera el fideicomiso de 20 mil millones que tienen en la Corte, 20 mil millones de pesos, que alcanza para construir seis grandes hospitales y equiparlos, seis grandes hospitales.

Porque los ministros de la Corte ganan 500, 600 mil pesos, en general y se dan la gran vida. Es una vergüenza. Además, violando flagrantemente la Constitución y que me digan si no. Violan los ministros de la Corte, de la Suprema Corte, la Constitución.

Fíjense el ejemplo que dan, nada más que como son sus intereses, son sus sueldos, esos los defienden con todo, hasta con la abyección, ahí no hay Estado de derecho, ahí lo que hay es Estado de chueco, de cohecho.

Bueno, me mandó a decir Creel que me acompaña a ver a la presidenta de la Corte. No y que además lo que quiero —fíjense la manipulación y la mentalidad de esta gente— que lo que quiero es perjudicar a las familias de los trabajadores del Poder Judicial.

¡Cómo se les va a perjudicar, si hasta los ministros, si desaparece ese fideicomiso y se respeta la Constitución, ganarían lo mismo que gano yo! Ya quisiera la mayoría de los mexicanos… Estamos viendo que los trabajadores casi 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y yo gano 10 veces más y ellos ganarían 10 veces más.

¿Qué les pasaría?

Nada. Nada más que ahora no ganan 10 veces más en promedio que lo que gana un trabajador mexicano, sino ganan 50 veces más, si se le suma todo. ¿Eso es justicia? ¿Se puede llamar Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Entonces, ya para qué hablar con Creel, que siga su camino, ahí la lleva. Va a tener votos de los ministros; es más ya los tiene, se ‘rayó’.

Adiós, adiós.

+++++