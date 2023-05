Gomita quiere embarazarse vía In Vitro

Araceli Ordaz comentó que desea embarazarse via In Vitro

Araceli Ordaz, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Gomita expresó a sus seguidores, mediante un video de Youtube, su deseo de embarazarse vía In Vitro, aunque no pudo contener las lagrimas al conocer los resultados de las pruebas de embarazo a la que se sometió.

La influencer de 29 años tuvo sus inicios en Televisa, teniendo participación en el programa Se Vale y ganando más fama durante su aparición en Sabadazo, en donde fue parte de varias polémicas junto a sus compañeras Laura G y Cecilia Galeano. Tras la finalización del programa, se ha encargado de consolidarse como creadora de contenido junto a sus hermanos Lapizito y Lapizin.

Actualmente se dedica a crear contenido a través de sus redes sociales, por lo que cuenta con un gran número de seguidores dentro de las plataformas digitales. En días recientes sorprendió a quienes la siguen, cuando subió un video a Tiktok en el que señaló que tenía tres meses de retraso en su periodo menstrual, por lo que se realizaría varias pruebas de embarazo para descartar cualquier situación.

Sin embargo, tras las críticas que recibió por dicho clip, Gomita tuvo que salir a aclarar la situación mediante un video colocado en su canal Soy Araceli. En él explicó todos los detalles de lo acontecido, aunque por momentos no pudo evitar el llanto.

Gomita no pudo contener las lagrimas luego de realizarse varias pruebas de embarazo. Foto:captura Youtube

“Antes de que yo entrara al reality hable con mi familia. Y les dije que yo tenía mucha ilusión de ser una mamá In Vitro, o sea que iba a pagar para lograr embarazarme, no quería que mi bebé tuviera un papá”, relató Araceli Ordaz, quien comentó que recurrió a métodos anticonceptivos debido a que contaba con una pareja y no deseaba formar una familia con él.

“En mi cabeza estaba que yo quería ser una mamá In Vitro, me he realizado algunas cosas y es por eso que la gente ha preguntado muchas cosas”, detalló Gomita, quien señaló que recibió muchos comentarios negativos en la publicación que realizó en Tiktok, en donde le cuestionaron el supuestamente estar embarazada si no tenía pareja.

Recalcó que su decisión se encuentra basada en las experiencias que tuvo con su mamá, quien muchas veces tuvo que recurrir a distintas medidas con tal de que sus parejas se quedaran o con la finalidad de tener otro hijo, algo que la llevaba a no cuidarse, además de analizar el hecho de que muchas veces la pareja no está presente durante la gestación del bebé.

Gomita mostró a sus seguidores una de las pruebas de embarazo que se realizó, la cual salió negativa, lo que provocó tristeza en la influencer, quien no pudo contener las lagrimas al hablar del resultado del test al que se sometió.

Ordaz detalló que es el primer intento que se realiza por lo que no pierde la esperanza. (Foto: Twitter)

“Yo siempre lo he dicho, que quiero tener una familia grande. Y que no me logre embarazar pues si me pesa un poco, porque me duele. Creo que tengo la posibilidad económica como para mantener a un bebé”, detalló Ordaz, con las palabras entre cortadas, buscando evitar llorar ante la cámara, algo que no consiguió.

Sobre el final del video, Gomita se realizó dos pruebas más aunque el resultado terminó siendo el mismo. La creadora de contenido no pudo ocultar su tristeza, pero detalló que es el primer intento al que se somete, por lo que su tratamiento incluye más oportunidades.

Sus seguidores le expresaron su apoyo a través de los comentarios, pidiéndole que no se rinda en sus intentos, ya que es algo que puede llegar a ser tardado. “De corazón espero que pronto se te haga realidad”, “Todo a su tiempo”, “Oremos por ti y el futuro bebé” y “Araceli ten paciencia”, fueron algunas de las muestras de afecto que dejaron los internautas.