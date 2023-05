Deathstars, la aclamada banda de metal industrial, anunció su regreso a México

Deathstars. (@deathstars)

La escena del metal es una de las más fuertes en México, pues este 2023 el país ha recibido a destacadas bandas en el género y sus derivados. El caso de Deathstars, la banda originaria de Suecia, no será la excepción, pues la agrupación es aclamada en tierra azteca por su propuesta única, ya que mezcla en su sonido elementos del gótico y el metal industrial.

Los nórdicos ya confirmaron una gira en distintos estados de la República Mexicana para octubre próximo con motivo de la presentación de su nuevo disco, Everything Destroys You. Procedentes de Strömstad, Suecia, la banda llegará con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, el cual ya se encuentra disponible desde el pasado 5 de mayo y es su primer lanzamiento en nueve años, desde The Perfect Cult en 2014.

Deathstars posee un peculiar estilo industrial que los ha llevado a ser comparados con agrupaciones de grandes ligas como Skinny Puppy, KMFDM o Die Krupps. Discos como Termination Bliss y Night Electric Night contienen las canciones más importantes y solicitadas en sus presentaciones.

Deathstars, la banda de metal industrial realizará una gira por México. (@deathstars)

En ese sentido, Deathstars realizará un esperado recorrido por Latinoamérica que iniciará precisamente en México; la agrupación tocará ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, para de ahí partir hacia Colombia, Chile y Brasil.

Desde su formación en el año 2000, Deathstars ha cautivado al género metalero con su estilo innovador, provocador y con la fusión de música oscura con tintes electrónicos. Actualmente cuentan con cinco álbumes de estudio, Synthetic Generation, en 2001, Termination Bliss en 2006, Night Electric Night de 2009 y The Perfect Cult lanzado en 2014. Con estos proyectos discográficos lograron forjar una legión de seguidores alrededor del mundo.

Fue así como la banda se ha convertido en un referente indiscutible del rock alternativo y el metal, para sus shows en México, Deathstars prometió una presentación única y explosiva, con un set integrado con sus clásicos y material de su más reciente producción discográfica, asimismo incluirá algunos de sus mayores éxitos, entre ellos “Cyanide”, “Metal” y “Synthetic Generation”.

Cabe señalar que para el concierto en la Ciudad de México ya está confirmado el evento y el proyecto que abrirá la gran noche. Se trata de la banda de metal alternativo, Larva, la cual se formó en el año de 1999 y hasta la fecha continúa vigente por su constante innovación en sus fusiones de géneros musicales tales como el gothic metal, hardcore, death metal y nu metal.

Fechas y precios

Everything Destroys Latin America Tour 2023, pasará por los siguientes recintos:

- 5 de octubre en Nandas 78, Monterrey.

- 6 de octubre en 907, Guadalajara.

Larva será la banda invitada para la gran noche de Deathstars en CDMX. (Facebook Larva / @nortdexs)

- 7 de octubre en el Foro 28, Ciudad de México.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la boletera Passline en su página web o directamente en puntos de venta específicos sin cargos.

- Taquilla del Foro Veintiocho

- Red Riot Ink (Col. Roma Sur)

- El Chopo, Local 169 Puesto del Doc. Mendoza

- Necrosis

Las entradas son generales y manejan dos precios.

- Preventa: 750 pesos (más cargos).

- Día del Evento: 850 pesos (más cargos).

Acerca del evento en CDMX será en el Foro Veintiocho, ubicado en San Cosme 28, colonia San Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc (a media cuadra de Insurgentes y del Metrobús Revolución dentro de la Plaza San Cosme). Será de cupo limitado y podrán ingresar fanáticos de todas las edades.