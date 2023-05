Daniela Parra reaccionó a sentencia de Héctor Parra: “Estamos confiados, fue absuelto de los delitos sexuales”

Héctor Parra tiene dos hijas: Daniela y Alexa. (Instagram: @hectorparrag)

Fue a finales de 2020 cuando Alexa Parra acusó públicamente a su padre por presunto abuso sexual y con el respaldo de su madre, Ginny Hoffman, se presentó ante las autoridades correspondientes para formalizar su denuncia. Tras meses de investigación, Héctor Parra fue detenido afuera de su casa y recluido el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Después de casi dos años en prisión preventiva, este jueves 11 de mayo un juez dictó sentencia: Héctor Parra fue declarado inocente por presunto abuso sexual y la resolución del caso será el próximo 18 de mayo,.

“Está absuelto el señor Héctor Parra de los 7 abusos sexuales. Vamos todavía a una segunda audiencia el 18 de mayo por el otro presunto delito de corrupción de menores”, detalló la defensa del histrión.

La madre de Alexa Parra es Ginny Hoffman, una estrella de "Chiquilladas". (Cuartoscuro // Instagram: @hectorparrag // @dannielaprm)

Como era de esperarse, Daniela Parra refrendó su apoyo incondicional a su padre, pues se mantuvo al pie del cañón desde que su media hermana, Alexa Parra, señaló a su progenitor como su presunto agresor. Incluso, en distintitas ocasiones defendió a Héctor Parra ante medios de comunicación y solventó sus gastos de defensa vendiendo tamales.





El histrión fue detenido en junio de 2021. (Foto: Instagram/@_sivertv)

Daniela siempre creyó en Héctor Parra

Desde que Alexa acusó a su progenitor por presunto abuso sexual, Daniela saltó en defensa de su padre con base en su versión de los hechos. Según contó en diversas ocasiones, tanto ella como su media hermana solían convivir con el histrión casi al mismo tiempo, pues aparentemente hacían lo posible para pasar tiempo en familia.

Incluso, la joven de 25 años aseguró que solía dormir con su media hermana cuando decidían quedarse en la casa de su padre. Por esta razón, para ella resultó complicado creer en las acusaciones de Alexa, además de que en ningún momento habría notado nada extraño en el comportamiento de los involucrados, pero sí percibió una supuesta manipulación de Ginny Hoffman.

A manera de prueba, Daniela Parra recurrió a su cuenta de Instagram para publicar unos publicó unos audios de una supuesta conversación entre Ginny Hoffman y Alexa. En la plática se puede escuchar como la estrella de Chiquilladas reafirma que, en cuanto su hija diga algo ante la prensa, “Entonces sí me voy a un juzgado”.

En su momento Ginny Hoffmann explicó que no había dicho nada de las presuntas agresiones que habría sufrido su hija porque se dedicó a apoyarla. (Instagram/@ginnyhoffman_)

“Estoy tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes, muchas cosas que le he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas cosas por las que me divorcié”, continúa Ginny. “¿Y a mí qué?, ¿ves quién es la que me está metiendo?”, responde supuestamente Alexa Parra en el audio.

Pero eso no fue todo, Daniela Parra acusó a Ginny Hoffman de haber utilizado sus influencias con Sergio Mayer para lograr la detención preventiva de su progenitor.

“Hoy sí estoy encabr**ada y así no se van a quedar las cosas. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema porque este problema no es de estos últimos ocho meses, este problema lleva años, me refiero a unos 15″, escribió en su momento Daniela Parra en sus instastories.

Daniela constantemente le dedicaba publicaciones a su padre y pedía oraciones. (Twitter/@dannielapr)

Al principio, Daniela Parra utilizaba sus redes sociales y encuentros con medios de comunicación para pedir que su mediahermana contara “la verdad”, pero ante la negativa rompió su relación:

“Para mí una hermana o un familiar no te lastima de esta manera, para mí que diga: ‘Mi hermana, mi papá’, nosotros ya no somos ni su hermana, ni su papá, porque eso no se le hace a la familia”, declaró frente a las cámaras de De Primera Mano.

Es lógico, sentido común, alguien que te lastima tanto y que te hace pasar por lo que hemos pasado, eso no es familia y yo gracias a Dios tengo una familia increíble, mis amigos y también la vida me ha dado unos hermanos increíbles (...) pero las otras personas no y no lo voy a llamar así.

Las declaraciones de Daniela Parra

Ante el veredicto dictado sobre el caso Daniela Parra y la abogada de su padre hablaron con los medios de comunicación a la salida de la audiencia de este jueves 11 de mayo.

“Estoy impactada, la verdad que estábamos totalmente confiados, estamos confiados, seguimos confiados como saben fue absuelto de los delitos sexuales. Que eso gracias a Dios es una gran noticia, ahora solo hay que esperar a que el 18 pues se solucione, se vea lo de (presunta) corrupción de menores”, explicó Daniela.

La hija del actor agradeció al público por el apoyo que le han brindado durante todo el proceso, dirigió algunas palabras visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas.

“Gracias no tengo como agradecerles tanto cariño, tanto amor. Por ustedes, por ustedes es que estamos aquí que seguimos de frente, que seguimos de pie. Gracias, gracias infinitas por nunca dejarnos solos ni a mí, ni a mi papá”

