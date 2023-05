¿Cómo pedir asilo en Estados Unidos tras el fin del Título 42?

Un grupo de migrantes cruza un canal cerca de la valla fronteriza entre Estados Unidos y México. Foto: REUTERS/Jorge Dueñas

Ha concluido el Título 42, disposición sanitaria implementada por el gobierno de los Estados Unidos para hacer frente a la pandemia por Covid-19 y que permitía la expulsión de migrantes de su territorio de manera inmediata sin consecuencias para migrar en el futuro. Por ello, después del 11 de mayo la disposición vigente es el Título 8 por el que regresan los procesamientos judiciales.

Entre las nuevas características normativas resalta la negativa de asilo en automático si los inmigrantes en cuestión pasaron por otros países sin antes haber pedido protección en esos sitios o que, fuera de las vías legales, hayan entrado a territorio estadounidense. Sin mencionar los procesos de deportación, las sanciones de prohibición para regresar o el encausamiento criminal (prisión).

Es así que, “las personas que lleguen a la frontera sin utilizar una vía legal serán consideradas no aptas para pedir asilo” según explicó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional estadounidense. Y agregó: “Estamos preparados para procesar humanamente y expulsar a las personas que no tengan una base legal para permanecer en EEUU”.

Migrantes esperan que trabajadores humanitarios carguen sus teléfonos mientras esperan entre las vallas fronterizas primaria y secundaria. Foto: REUTERS/Mike Blake

Entonces, ¿cómo solicitar asilo en los Estados Unidos?

Además del procedimiento por el que se permite pedir asilo desde un tercer país, la administración de Joe Biden ha implementado un nuevo recurso para la recepción de solicitudes mediante una aplicación móvil llamada CBP One. Con ella, las personas que deseen migrar podrán concertar citas con las autoridades estadounidenses (que atenderán mil por día) para exponer los argumentos de su respectivo casos.

La app está desarrollada y administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su nombre en inglés Customs and Border Protection) y está disponible en las principales tiendas digitales de dispositivos móviles. No tiene costo alguno y sirve como portal único para una variedad de servicios mediante la respuesta de una serie de preguntas guiadas.

Tras descargarla, el siguiente paso es aceptar los términos y condiciones y crear una cuenta de usuario mediante la dirección de un correo electrónico. Después de sortear las etapas para establecer una contraseña el acceso a la plataforma será total. Finalmente, según sea el tipo de solicitud deseada, las especificaciones aparecerán de forma orientada.

El fin del Título 42 ocasionó un éxodo de personas que deseaban ingresar a los Estados Unidos. Foto: EFE

Una vez cubiertos los requisitos y establecido el trámite que se quiere (en este caso de asilo), se debe enviar una solicitud diaria a partir de las 11:00 horas y hasta las 10 horas (tiempo del centro de Estado Unidos) del día siguiente. Es decir, un lapso de 23 horas para realizar.

De esta forma, cada día a las 11:00 horas se asignarán citas y en cado de recibir la notificación de aceptación, se cuenta con un plazo de 23 horas para confirmar y programarla. Cualquier duda o comentario sobre la aplicación se encuentra disponible el correo CBPOne@cbp.dhs.gov.

Aunque las autoridades han hecho un llamado reiterado ceñirse al uso de la aplicación, usuarios han denunciado múltiples fallas en su desarrollo:

“Una terrible experiencia. Cuando uno tiene la esperanza de llegar al paso final—el escaneo de la fotografía—la aplicación le somete a un suplicio inaguantable, a una penuria entre intento e intento. Fácilmente puede uno pasar dos, tres, hasta cinco horas intentándolo para recibir el mismo error. ¡Qué vergüenza!”, expuso el usuario Sommerwild en la caja de comentarios de la tienda digital.

“Una experiencia pésima, no me da del todo para tomarme la foto después que lleno todos mis datos. Uno desesperado por conseguir la cita porque está uno en México pasando miles de peligros, inseguridad, como por ejemplo que hace poco quemaron a 39 inmigrantes autoridades de migración de México y está aplicacion no funciona como debería”, escribió Tamara Robleto.