AMLO recordó cuando habló con Trump sobre la construcción del muro: “Eso no sirve”

Decenas de personas intentan a cruzar a Estados Unidos. (Foto: Reuters)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó nuevamente la idea de construir un muro fronterizo como lo planteó el ex presidente, Donald Trump, durante su mandato y aseguró que eso es pura propaganda.

Te puede interesar: AMLO respondió advertencia de Santiago Creel con tono burlón y “dramática” personificación

“Eso del muro es publicidad porque eso no resuelve nada. Lo que hay que buscar es que la gente no se vea obligada a salir de sus pueblos”, insistió este viernes al encabezar su tradicional conferencia matutina.

De acuerdo con AMLO, él tenía un acuerdo con el ex presidente Trump de no hablar del muro. Sin embargo, durante la pandemia de Covid-19 pidió quitar las comisiones de las remesas para los paisanos.

Te puede interesar: AMLO acusó a grupos ambientalistas de recibir dinero a cambio de no manifestarse

“La respuesta fue que no porque ese dinero lo utilizaría para construir un muro. Le dije ya sabe que le respetamos mucho y queremos tener muy buenas relaciones con EEUU pero es puro cuento eso no sirve, le voy a mandar información de un túnel de un diámetro bien hecho que pasaba por la aduana de EEUU. Eso no es serio para qué queremos túneles queremos algo serio y ya no volvimos a tocar el tema”.

Miles de personas intentan cruzar a EEUU. (Foto: Reuters)

En ese sentido, el mandatario mexicano aseguró que a Estados Unidos le falta fuerza de trabajo, ya que no se puede crecer sin una labor o colaboración de otras naciones.

Te puede interesar: Mañanera de AMLO del 9 de mayo: de la reacción por la invalidez del Plan B al fin de la emergencia por Covid

Respecto a las relaciones bilaterales con el actual gobierno estadounidense que encabeza Joe Biden, anunció que se ha trabajado muy bien en el tema migratorio y económico. “Son muy buenas las relaciones y en especial con el presidente Biden”.