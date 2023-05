Alfredo Adame volvió a arremeter contra Andrea Legarreta y aseguró que no lo demandará

Adame aseguró que Legarreta no podrá demandarlo

A pesar de que Andrea Legarreta ya adelantó que demandará a Alfredo Adame por la forma que se ha expresado acerca de ella en varias ocasiones a lo largo de los últimos 20 años, el polémico actor nuevamente arremetió contra ella.

En el podcast Sin Vergüenza, el ex presentador de Hoy comentó que las advertencias de Andrea acerca del proceso legal que iniciará en su contra, lo tienen sin cuidado, pues aseguró que su ex compañera no se atreverá a iniciar dicho proceso.

Esto, según Adame, porque sabe tanto de ella que una demanda podría ser peor para Legarreta que para él.

“Ay, no, dijo que me iba a demandar... ¿tú crees que me va a demandar con todo lo que le sé?

Alfredo aseguró que dejó de ser exitoso en Televisa por culpa de Andrea Legarreta y por ello surgió el tema de la demanda (Captura de pantalla/YouTube)

De forma irónica, Alfredo dijo que ya ni siquiera era necesario volver a hablar de la protagonista de Vivan los niños porque en varias ocasiones ha contado cosas de las que se enteró o vivió con Andrea y, además, no quería mencionarla porque podría meterse en problemas.

Sin embargo, sí habló de ella y volvió a acusarla de ser la culpable de que le quitaran su lugar en Televisa, pese a que era el actor que más hacia ganar a la televisora, según sus palabras.

El actor recordó que después de que le dijo a Andrea “quítate perra” en Hoy, como ella era “noviecita” de un directivo de Televisa, comenzaron a echarlo de castings en medio de su mejor momento como histrión, por ello piensa que la ex esposa de Erik Rubín tiene la culpa de su caída en la televisora de los Azcárraga.

El actor aseguró que el "perra" le salió del corazón por la relación que mantenía con Andrea (Captura de pantalla/YouTube)

“Pasó como pasó, y como andaba ahí de noviecita de un importante, entonces la agarraron contra mí, yo era el golden boy, yo era el que más lana metía, el que más rating metía, el que todo el rollo, entre novelas y programas unitarios”

“De repente, viene un productor, me dice: ‘Tú vas de protagónico en mi novela’, voy y me pruebo con cuatro chavas y luego ya no me habla. Voy a nueve y hasta que al noveno digo: ‘No, aquí hay mano negra’”, aseguró el exesposo de Mary Paz Banquells.

Adame también recordó que el famoso sketch en donde le dijo “quítate perra”, él tenía que decirle “ya cállese bruja”, pero lo de “perra” le salió del corazón. Este segmento de Hoy ha cobrado tanta importancia en su carrera que jóvenes le piden que les diga lo mismo.

“Años después me preguntan: ‘Oye, ¿pero sí se lo dijiste?’ Pues yo creo que me salió del corazón, ‘quítate perra’. Luego, a donde llego, chavitas (me dicen) ‘dime quítate perra’”

Alfredo en varias ocasiones ha acusado a Andrea de varias cosas, como el hecho de que ella le habría sido infiel a Erik Rubín (Infobae México)

¿Qué dijo Andrea Legarreta sobre Alfredo Adame?

El protagonista de Más allá del puente felicitó a Erik Rubín por haberse librado del “cáncer” que es Andrea por su divorcio, así como dijo que ella “no vale un cacahuate” y que le “vale madr*”, ella compartió con la prensa que está lista para “cerrarle la boca” a su excompañero porque ya no permitirá que hable mal de ella y, sobre todo, a partir de mentiras.

Con el fin de ponerle un alto a Alfredo, lo demandará.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí, entonces vamos a ver si va a seguir hablando”, dijo el pasado marzo.

En aquella ocasión, también pidió a la prensa que no volvieran a preguntarle a Adame sobre ella, pues provocaban que él continuara hablado mal sobre ella.