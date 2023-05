Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este jueves 11 mayo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon preguntas de la prensa.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, vamos a hacer dos exposiciones:

Una, relacionada con todos los espacios deportivos que se han construido en estos años de gobierno. Es muy importante lo que se ha hecho en desarrollo urbano, viviendas, malecones, drenajes, pavimentación de calles, muchas plazas públicas, todo esto en las zonas más pobres, en las colonias más abandonadas del país; pero también se ha dado mucha importancia a los espacios deportivos, para que la gente tenga, sobre todo los jóvenes, dónde hacer deporte. Y se ha avanzado bastante y se va a informar sobre estos espacios, lo va a hacer el arquitecto Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal.

Y, luego, nos vamos con el salvamento arqueológico del Tren Maya, dar a conocer la importancia de una zona arqueológica, de un sitio arqueológico en Campeche; y también sobre una pieza que se recuperó de la gran cultura, de la cultura madre, de la cultura olmeca y que ya se va a traer de Estados Unidos y se va a exhibir, también, para que se conozca, va a regresar a su lugar de origen, va a estar en Morelos, en el estado de Morelos, pero primero en Cuernavaca. El antropólogo Diego Prieto les va a dar toda la información sobre esto.

Muy bien, vamos.

ROMÁN MEYER FALCÓN, SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO: Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, vamos a dar un reporte de lo que corresponde dentro del Programa de Mejoramiento Urbano, la parte del deporte. El fomento del deporte es una de las actividades principales que estamos nosotros promoviendo a través del Programa de Mejoramiento Urbano.

Algo muy importante destacar: 42 por ciento de la población practica algún deporte o ejercicio físico y siete de cada 10 lo hacen por temas de salud; pero un tema muy importante a resaltar aquí es: el 65 por ciento de la gente hace deporte en espacios públicos, un 21 por ciento en espacios privados y el 12 por ciento en la casa.

Entonces, si el 65 por ciento de la población hace ejercicio, se ejercita en el espacio público, o sea, fuera de su casa, fuera de algún equipamiento privado, eso quiere decir que tenemos que atender a esa población que hace ese ejercicio en el espacio público.

Siguiente lámina. ¿Cuáles son los deportes más populares en México? Estamos hablando del futbol, béisbol, box, basquetbol, lucha libre y el futbol americano; eso es, digamos, los seis deportes más, de mayor uso o más populares a nivel nacional.

Algunas, digamos, en relación a práctica deportiva: obviamente el fomento a la salud, la promoción a la educación; aumenta la inclusión social, incremento de la convivencia comunitaria. Es un elemento también muy importante a resaltar que este tipo de intervenciones han apoyado y tenemos los datos y el sustento en relación a la inclusión comunitaria, la disminución de los problemas sociales en esas comunidades, en esas colonias.

¿Cuáles son los municipios que hemos venido trabajando?

Esta es una recapitulación, llevamos más de 162 municipios intervenidos desde el 2019 al día de hoy, estamos hablando de un total de prácticamente mil obras a nivel nacional; 290 mil acciones de vivienda, esto quiere decir, hay que recordar que, si aledañamente o en las periferias de un deportivo, tenemos acciones de vivienda o mejoramientos, tenemos entrega de escrituras.

En tema de regularización, 42 mil acciones a nivel nacional.

Planes de desarrollo urbano, llevamos 70 al día de hoy, estamos haciendo un gran ejercicio para poder aumentar esto aproximadamente a 300 al término del sexenio.

Y en las tipologías de las intervenciones, de los equipamientos, estamos hablando de parques y plazas, el 29 por ciento; vialidades, el 28 por ciento; deporte, que es lo que ahorita vamos a hablar, 17 por ciento; educación y cultura, 17 por ciento; salud y seguridad, cinco por ciento; comercio, cuatro por ciento.

¿Cuáles son los datos generales en relación al tema de los espacios deportivos?

Son 896 espacios deportivos en un radio máximo de prácticamente un kilómetro de distancia, el beneficio es a cinco millones

¿Cómo están divididos?

Tenemos: en temas de atletismo 24 espacios; futbol, 163 espacios; basquetbol, 48; vólibol, 14; béisbol, 67; natación, 11; ciclovías, 11 ciclovías; skateparks, eso también lo metemos como una categoría de deporte, 35; box, 10; parques y plazas, 284; espacios o canchas de usos múltiples, 230 espacios.

En la siguiente lámina algunas características. Estamos hablando, en la generación de sombras, identidad local, el tema de la orientación de los equipamientos. Tapachula, Chiapas, en la parte de abajo; El Xico, en Tijuana; Los Cabos, en Baja California Sur.

Diseño biloclimático, con algunos ejemplos: Cancún, Quintana Roo, eso quiere decir: todos los equipamientos buscamos que cumplan un diseño bioclimático; las alturas, las orientaciones, no requieren temas de ventilación artificial.

Tenemos Ciudad del Carmen, Campeche; Tultepec, Estado de México, elementos de bajo mantenimiento, eso es muy importante en el diseño de los equipamientos o espacios públicos en la parte de los deportivos, el bajo mantenimiento. Todo el mantenimiento corre en su gran mayoría a nombre de los municipios, por eso es muy importante asegurar el bajo mantenimiento de estos espacios.

Siguiente lámina, aspectos que también incluimos en todos los deportivos, el tema de la vegetación es un elemento muy importante al cual le damos mucho valor agregado.

El tema de la iluminación, no solamente los propios equipamientos, los propios campos de futbol, béisbol, basquetbol, voleibol, sino la accesibilidad a esos espacios. Eso quiere decir que nuestras iluminaciones van desde una cuadra, dos cuadras de distancia, cómo llega la gente, cómo transita la gente, cómo llegan esos equipamientos; desde ahí empezamos con el tema de iluminación y con el tema de señalética. Reynosa, Tamaulipas; Tabasco, Cunduacán; San Andrés, Cholula, Puebla.

Siguiente lámina, componentes que siempre tienen los equipamientos, los espacios públicos, Salina Cruz, Oaxaca, los ejercitadores, lo que sería accesos peatonales, estamos hablando de un ejemplo en Tecámac, Ecatepec, Estado de México. Áreas infantiles, son componentes que siempre, siempre, siempre aseguramos que estén presentes en nuestros diseños, en nuestros deportivos.

Siguiente lámina, ya nos vamos, digamos, a cada uno de estos ejemplos, tenemos, recordar, espacios de fútbol 163 espacios. Tenemos la ‘Sánchez Taboada’, una importante intervención que se realizó en el 2019 y 2020 en Tijuana; tenemos dos campos de fútbol, uno profesional, uno más chico; tenemos Piedras Negras, Coahuila; Cuernavaca Morelos; Puerto Vallarta, en Jalisco. Estos son algunos ejemplos de los campos de futbol, muchos de ellos son pasto sintético, pero en algunas ocasiones, si tenemos la posibilidad, también pasto natural, es algo muy importante. La gran mayoría de los municipios, de las comunidades, nos piden que sean pasto natural, siempre y cuando tengamos capacidad o suministro de agua o agua tratada.

Siguiente lámina, campos de béisbol o deportivos de béisbol que tengan, 67, Ciudad Acuña, eso fue en el 2019; San Luis Río Colorado, Sonora; Cancún, el estadio de Quintana Roo, el ‘Beto Ávila’. Y no todos son, digamos, de las grandes ligas, también comentar que tenemos tanto en el caso de béisbol o cualquier otra disciplina tenemos campos mucho más simples, más económicos, pero que cumplen con la misma función de poder atender las necesidades de la población en relación a esa actividad deportiva. Lomas de Bácum en pueblos yaquis, Sonora.

Siguiente lámina, basquetbol, muchos de estos equipamientos, tenemos el ejemplo de Puerto Vallarta, un espacio, digamos, que no solamente se utiliza para basquetbol, para otras disciplinas, otras necesidades; Salina Cruz, Oaxaca; San Blas, Nayarit, el recinto portuario tiene un equipamiento de basquetbol; Cuautitlán Izcalli. Entonces, son disciplinas muy económicas, muy fácil de poder promocionarlas y que tienen muy buenos resultados en materia de uso intensivo.

Siguiente lámina, canchas de usos múltiples, también, digamos, tiene esta connotación de que se puede utilizar para basquetbol, para futbol, pero todos estos campos, estas canchas de usos múltiples, estamos hablando de Palenque, Jaltenco, Los Cabos, Mérida, otros 164 municipios a nivel nacional, pues, tienen la flexibilidad de que en las tardes-noches se utilicen para otras actividades, no solamente para temas deportivos, pero también para cuestiones sociales, para bautizos, para 15 años. Digamos, estos espacios en estas comunidades de gran rezago no solamente tienen la capacidad de poder, digamos, ofertar espacios deportivos, sino para que se puedan utilizar para otras actividades, otras necesidades de esas comunidades.

Siguiente lámina, plazas y parques. Tenemos este parque en Tecámac, el Parque Lineal, estamos hablando de prácticamente cuatro kilómetros de distancia este Parque Lineal. Tiene una afluencia en las tardes-noches bastante activa en las noches, es un parque prácticamente, es un skatepark de tres kilómetros, casi cuatro kilómetros de largo.

Tenemos Baja California, el Parque de la Xico; tenemos Tuxtla Gutiérrez; tenemos Calakmul, Campeche, un palacio municipal donde dentro del propio palacio municipal tenemos equipamientos deportivos, esto quiere decir que hay una mezcla de actividades entre la parte administrativa del palacio municipal con un conjunto de canchas.

Box, otra disciplina bastante popular a nivel nacional, mucho del box también se lleva a cabo en la parte norte del país. Ciudad Juárez, Tijuana, también tenemos, en el 2019 hicimos varios equipamientos de box en la parte de Solidaridad, al sur del país, en Quintana Roo. Son algunos ejemplos de estos equipamientos, estas disciplinas.

Tenemos albercas, el tema de la natación también es una actividad bastante solicitada, bastante popular, esta disciplina en particular permite que jóvenes, niños, infantes, adultos mayores puedan realizar actividades no solamente, digamos, en relación al tema de la natación. Entonces, tenemos Reynosa, Jojutla, Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Acuña, como algunos ejemplos de estos 11 equipamientos vinculados al tema de la natación. De estos, la gran mayoría son semiprofesionales, algunas albercas también son de carácter profesional o estándares profesionales en relación a los dimensionamientos.

Este es uno de los deportes de mayor auge y demanda a nivel nacional, son los skatepark. Se llenan considerablemente todo el tiempo, tienen una demanda, son de los equipamientos de mayor demanda deportiva que tenemos en nuestras instalaciones a nivel nacional. El mantenimiento es nulo, porque prácticamente es concreto, son banquetas muy bien trabajadas, pero no son más que simplemente banquetas. Acapulco, Jojutla, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ensenada, Baja California, enfrente del mar, enfrente del malecón. Entonces, acentúa lugares muy icónicos, muy especiales de estas comunidades donde jóvenes, niños que empiezan estas actividades profesionales deportivas a los cinco, cuatro años de edad, pueden mezclarse en edades con jóvenes de 18, 20, 25, 30 años. Entonces, este tipo de deportes permite tener secciones que son muy fáciles de poder trabajar, poder esas actividades, pero también en los mismos espacios ya a nivel semiprofesional o profesional.

Otros temas, unidad deportiva, Agua Prieta, Sonora, son atletismo; Mérida Yucatán, el tema de voleibol; Tecámac, el tema de, digamos, ejercitadores o ejercicios; calistenia y también algo muy importante, tenemos otras actividades como el ajedrez, el pin pon, en lugares, digamos, cerrados.

Comentar que muchos de los deportivos que se llevan a cabo no solamente tienen la parte del deporte, sino también tienen la parte del deporte, sino también tienen Centro de Desarrollo Cultural. Tenemos baños, tenemos parte comercial, que se pueden tener algunas cafeterías, que se puedan vender algunos productos, algunos consumos a nivel local.

Siguiente lámina. Por último, antes de pasar y cerrar con un video que sintetiza todo lo que hemos hecho en la parte educativa, algo muy importante: estos dos casos de las academias de béisbol. Se realizaron en Ciudad Obregón y en Hermosillo. Eran espacios muy icónicos para la ciudadanía, son estadios que se edificaron en los años 70 y que ya estaban a principios de esta administración, 2019-2020, ya el estado tenía la noción de poderlos vender y demolerlos y hacer centros comerciales.

El señor presidente dio la indicación de que se recuperaran esos estadios y no solamente la recuperación de esos elementos tan simbólicos, sino que hoy en día son academias de béisbol, cada uno con capacidad de hasta 200 alumnos.

Sería cuanto y cerramos con un video.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: El deporte es bienestar para la gente. En lo que va de esta administración, el Programa de Mejoramiento Urbano del Gobierno de México ha construido casi 900 espacios deportivos para diferentes disciplinas.

Esta es la historia de ‘la Mexicanita’ Sánchez, una de las beneficiarias en Playa del Carmen.

YELMI SÁNCHEZ PÉREZ, BOXEADORA PROFESIONAL: Soy Yelmi, ‘la Mexicanita’ Sánchez y soy boxeadora desde hace cuatro años. Para mí, el boxeo es lo mejor que pude haber encontrado en mi vida. Creo que el deporte cambia vidas. Es muy importante el estar enfocado, el estar en una disciplina, estar concentrado, tener metas y objetivos.

Estoy muy contenta y agradecida con los espacios que nos brinda el gobierno, como esta unidad, como aquí en el Instituto de la Juventud, porque les das la oportunidad a chicos de practicar algo que les guste, de pasar el tiempo, más bien de invertir su tiempo en algo bueno, en algo que trae puros beneficios como es el deporte.

Mi sueño es ser la primera campeona mundial de Playa del Carmen y ser una boxeadora reconocida, no solamente aquí, sino en todo el mundo y fomentar el deporte para otros chicos y para darles esa motivación de ser alguien en la vida.

VOZ MUJER: Gobierno de México.

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días, presidente, secretario, amigas y amigos de los medios.

Como hacemos cada 15 días después del recorrido por toda la ruta del Tren Maya que hacemos quincenalmente quiero dar primero un panorama general del avance del trabajo de salvamento arqueológico, que, por supuesto, constituye la más extensa, la más abundante investigación arqueológica que ya hemos realizado en el área maya de Mesoamérica. En la historia del instituto no habíamos podido tener el acceso a esta cantidad de materiales, información y sitios arqueológicos en la península de Yucatán el sureste mexicano.

En cuanto al salvamento arqueológico, es muy importante señalar que ya tenemos el visto bueno de obra en los tramos del 1 al 5 y en el tramo 7, es decir, de Palenque a Tulum y de Chetumal a Escárcega, esto significa que la obra puede avanzar, independientemente de que seguimos con las tareas de salvamento en lo que respecta al acopio, la limpieza, la clasificación de los materiales arqueológicos, la restauración de las piezas museables y, por supuesto, la elaboración de los informes académicos que permitan que toda esta información se convierta en dato para el análisis del desenvolvimiento de los grupos humanos, de los asentamientos en esta área que fue cuna y sigue siendo, de la gran nación maya de México, de Mesoamérica.

Y en el tramo 6 estamos ya por concluir, llevamos el 95.59 por ciento de los vistos buenos de obras. Sólo en dos ubicaciones, en dos fragmentos de este tramo tenemos algunas tareas todavía en campo para liberar el paso de las maquinarías de manera plena.

Como ven ustedes, hemos seguido avanzando en el acopio de materiales arqueológicos, hemos podido recuperar información y registros de 53 mil 34 bienes inmuebles de diverso carácter, entre basamentos, zonas habitacionales, albarradas, caminos y otras estructuras de carácter inmueble.

Llevamos ya 927 mil 162 fragmentos de cerámica, que es una cantidad inconmensurable, que cada fragmento es información sobre la vida y las características de los grupos humanos en el área.

Mil 817 bienes muebles relativamente íntegros que hemos recuperado y 741 vasijas en restauración, 527 enterramientos humanos y mil 307 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos.

El trabajo arqueológico, entonces, se está concentrando de manera más intensa en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, que hasta ahora abarca 26 zonas en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Quisiera presentarles un ejemplo de lo que estamos haciendo en este programa ahora relacionado con una zona muy interesante en el norte del estado de Campeche, denominada Xcalumkín. Adelante.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Ubicada en la porción campechana de la región del Puuc, en el centro occidente de la península de Yucatán, dentro del actual municipio de Hecelchakán, Campeche, la ancestral ciudad maya de Xcalumkín, con más de mil 500 años de antigüedad, constituyó un centro regulador del abastecimiento agrícola para diversos asentamientos urbanos y de la comunicación con la costa campechana del golfo de México.

Xcalumkín, cuyo nombre podría traducirse como ‘lugar de tierra buena y soleada’ o ‘ventana por donde entra el sol’, se ubica en una planicie fértil entre los lomeríos del Puuc y forma parte del circuito de zonas arqueológicas que, gracias al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza-Tren Maya, Séeba’an Balam, habrán de renovarse con un Centro de Atención a Visitantes, Catvi, para ofrecer al viajero una mejor experiencia de visita; profundizando, además, en las acciones de investigación del sitio y de conservación de sus valores patrimoniales, mejorando su infraestructura de servicios y trabajando para la renovación del pequeño museo con que cuenta la zona.

Se sabe que esta ciudad estuvo habitada principalmente entre los siglos V y X de nuestra era, siendo en el siglo VIII cuando vivió su mayor esplendor y se registra la principal actividad constructiva.

Su extensión abarcó más de 10 kilómetros cuadrados, destacando por su arquitectura monumental, palaciega y residencial.

Sus antiguos habitantes dominaron la milpa maya y obtuvieron abundantes cosechas de maíz, frijol, calabaza y algodón, que les permitieron sostener a una importante población dedicada a las tareas constructivas, comerciales y de gobierno.

Ellos también desarrollaron la producción de mil y cera, lo que a su vez fortaleció sus redes comerciales con las regiones costeras del oeste, manteniendo una estrecha relación con la ciudad y puerto establecidos en Jaina, isla artificial localizada a 50 kilómetros de distancia en la costa del golfo.

A diferencia de otras ciudades mayas, en esta no se erigieron grandes y elevados templos, pero se construyeron numerosas y notables edificaciones residenciales de élite, con una arquitectura de enorme refinamiento y elegancia, característica del estilo puuc.

Tampoco se ha localizado un juego de pelota, lo que nos habla de una ciudad con una vocación más política que religiosa ritual. Quizá su naturaleza haya sido principalmente de carácter administrativo y residencial, ocupada tal vez por una élite de escribas y comerciantes, considerando el gran número de inscripciones jeroglíficas que se han encontrado en sus conjuntos arquitectónicos, al menos 250.

La gran mayoría de sus edificios son de estilo puuc y fueren hechos con bloques de piedra caliza, tallados y ensamblados; algunos de ellos decorados con cilindros lisos, grecas, cartuchos y paneles, cuyas inscripciones jeroglíficas dan cuenta de la historia de sus gobernantes y personajes de segunda o tercera importancia, pero con innegable influencia intelectual.

Por los textos jeroglíficos, que refieren más de 40 años de historia, se ha podido entender un poco de la sociedad que habitó la ciudad, así como sus títulos y condición. Aquí no se ha localizado algún personaje que sobresalga como autoridad suprema, el distintivo más usado es ‘sahal’ que corresponde a señores menores o subordinados de una ‘ajaw’ o gobernante principal, título que aparece en 14 ocasiones.

También fue posible descifrar al its’at u hombre sabio u hombre sabio; al ‘mat’s’, u hombre educado; al ‘ah ts’ib’ o escribano y al ‘ah kin’ o sacerdote, todo lo cual nos habla del tipo de sociedad de que se trataba.

Así, la antigua ciudad maya de Xcalumkín tiene todavía muchos conocimientos que revelarnos para seguir escudriñando en la grandeza, la profundidad y la fuerza cultural de la gran nación maya mesoamericana, que generó saberes y portentos que iluminaron el camino de muchos pueblos, que hasta ahora se identifican con la lengua, la sensibilidad, la visión del mundo y la enorme capacidad de resistencia de la civilización maya, que sigue viva y vibrante en el México y el mundo del siglo XXI.

VOZ MUJER: Gobierno de México

(FINALIZA VIDEO)

DIEGO PRIETO HERNÁNDEZ: Muchas gracias.

También me pide el presidente que les comparta una gran noticia, que forma parte de esta política muy determinada, insistente y firme para la recuperación del patrimonio cultural de México que se encuentra de manera ilícita, de manera inadmisible para México en el exterior y es que el día 19 de mayo la fiscalía de Nueva York va a hacer entrega formal del Monumento 9 de Chalcatzingo, que salió… más bien, fue arrebatada del sitio por los traficantes de bienes arqueológicos a mediados del siglo XX.

Ha sido una lucha de décadas para pugnar por el regreso de esta magnífica pieza representativa del Monstruo de la Tierra. Es una pieza olmeca que data de, al menos, dos mil 500 años. Es una pieza que probablemente haya sido manufacturada entre siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo y que nos habla de la enorme destreza de esta que ha llamado el presidente la cultura madre, es decir, la civilización primigenia de esta gran área cultural que los arqueólogos y antropólogos denominaron en el siglo pasado Mesoamérica. Es una figura olmeca que pertenece a esta impresionante zona arqueológica de Chalcatzingo, es una zona que se caracteriza por una gran cantidad de relieves en piedra, tallados en los abrigos rocosos, en los peñascos y, por supuesto, que nos ofrecen una gran información sobre la cosmovisión de los olmecas.

Es de agradecerse toda la gestión que llevó a cabo la cancillería de México y el consulado de México en Nueva York, que encabeza el cónsul Jorge Islas, ellos estuvieron de manera insistente, por supuesto, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, el INAH y de todo este comité interinstitucional que se ha formado para la recuperación de bienes culturas que se encuentran en el exterior y que pertenecen al patrimonio de México.

Es muy importante agradecer el gesto de la fiscalía de Nueva York, que hizo un trabajo en el ámbito de los Estados Unidos, porque la pieza se encuentra en Denver, Colorado. Ahí se le va a entregar a México y va a regresar a nuestro país en un avión de las Fuerzas Armadas por instrucciones del presidente y, por supuesto, con la indicación del general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La pieza, como ha dicho el presidente, tendrá que regresar a su casa, a Chalcatzingo, Morelos, pero estará una temporada relativamente larga, probablemente un año, tal vez un poquito más, en el mismo estado de Morelos, en el Palacio de Cortés, hoy Museo Regional de los Pueblos de Morelos, que acabamos de reabrir al público visitante y en donde se encuentran unas hermosísimas pinturas, murales de Diego Rivera, además de otros murales que recuperamos en este trabajo de restauración.

Les recomiendo mucho que acudan, probablemente pueden esperar a que se encuentre el monumento de Chalcatzingo, pero también que no dejen de observar los murales de Diego Rivera, que hablan de la historia de México y específicamente de la historia de la región del actual estado de Morelos; hay, por supuesto, referencias muy claras, al generalísimo José María Morelos y a Emilia Zapata y el zapatismo, como esta gran lucha agraria que impulsó y acompañó a la Revolución mexicana.

El 19 de mayo estará de regreso esta pieza, lo que constituye probablemente una de las más importantes, si no la más importante recuperación de patrimonio arqueológico en lo que va del siglo XXI, gracias al empeño que ha puesto el gobierno del presidente López Obrador en la recuperación del patrimonio arqueológico de México.

Gracias.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primer pregunta es:

El agua se ha vuelto un bien escaso en nuestro país y con muchos problemas, está dando problemas sociales, de migración. Hay poblaciones que, como no tienen agua y no pueden hacer sus cultivos, no pueden tomar agua y se vuelve un problema también de salud pública.

Entonces, quisiera preguntarle: estoy leyendo un libro muy interesante de un diputado yucateco, un paisano mío, de Rafael Echazarreta, donde él plantea que el agua tenga que ser un problema de seguridad nacional y plantea que, pues, que se tengan que hacer sanciones muy, muy fuertes a la gente que desperdicia el agua, a las empresas que contaminan el agua y que la acaparan.

Entonces, ¿qué posibilidades hay de mandar una iniciativa donde, no sólo a nivel federal, sino municipal y estatal se tenga este cuidado con el agua y se pongan más sanciones a los delincuentes?, porque estos son delincuentes contra la sociedad, que hacen este tipo de… Y una mejor distribución del agua a nivel nacional y sanciones también a los responsables de la parte administrativa, gubernamental, que hagan extorsiones. ¿Qué posibilidades hay de esto?

Y sí recomendaría este libro de mi paisano, que se llama El sur tiene esperanza, que está bastante bueno este libro porque habla de todos estos problemas nacionales.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, durante el periodo neoliberal no había planeación para el desarrollo del país, todo lo dejaban al mercado, era crecer por crecer, sin tomar en cuenta el bienestar, sin tomar en cuenta la naturaleza y otros elementos.

Ahora nosotros estamos ordenando para que el desarrollo sea equilibrado, para que sea sustentable, que no se agoten, que no se exploten de manera irracional los recursos naturales; que pensemos en las nuevas generaciones, que no se siga destruyendo nuestro territorio.

Entonces, ya se está avanzando; falta todavía. Por ejemplo, ya no se dan concesiones para la explotación minera, eso fue un avance, una política importante.

No se permite la explotación energética con fracking, eso también fue un avance.

No se permite la introducción del maíz transgénico.

Y en lo que corresponde al agua, lo mismo, se ha venido poniendo una normatividad para garantizar el abasto de agua de uso doméstico. Por ejemplo, nos tocó cancelar el proyecto de la cervecera en Mexicali, Constellation. Para los que padecen de amnesia o no quieren ya hablar de esos temas, nada más recordarles que las autoridades del PAN en ese entonces dieron permisos para que se instalara esta planta cervecera en Mexicali, donde no hay agua; pero no sólo eso, comprometieron toda el agua de consumo de Mexicali, entregaron concesión de esa agua.

La gente protestó. Yo nunca había visto protestar tanto a la gente de Mexicali como en defensa del agua, de su agua. Y se hizo una consulta, se le preguntó a la gente y se rechazó el proyecto. Afortunadamente se llegó a un acuerdo con la empresa, buenos empresarios.

Me pueden decir: ‘Bueno, ¿y por qué, si son buenos empresarios, como usted dice, iban a poner la planta en Mexicali?’ Bueno, porque decidieron que no había ningún problema y se los permitieron. Sin embargo, se les propuso que pusieran su planta donde hay agua y ya la están construyendo en Veracruz.

Porque, además, era producir cerveza para exportar, que es exportar agua, porque la cerveza lleva mucha agua, eso hacían.

El otro caso lamentable es el de La Laguna, en todo sentido. También tuvo que ver el PAN y la componenda de poder económico con poder político: cuando llega Fox a la Presidencia, como es, que engañaron que era el gobierno del cambio, nombra como director de Conagua —esto también para los jóvenes, porque ni modo que lo vayan a leer en el Reforma o que haga un reportaje Loret de Mola sobre esto— nombra Fox de director de Conagua al que era el gerente de la empresa lechera Lala, imagínense.

Como estos empresarios lo apoyaron en su campaña, al gerente de Lala lo nombra director de Conagua. Pues se desarrolló muchísimo la industria lechera, a sembrar alfalfa para las vacas y la alfalfa consume pues mucha agua, la leche es agua en un porcentaje alto, considerable.

Entonces, no hubo límite y se perforaron pozos hasta que se agravó el problema. No fueron sólo los de la industria lechera, ya había problemas también por la minería, pero se agravó el problema porque se agotaron los acuíferos y empezaron a perforar cada vez a mayor profundidad y a sacar agua con arsénico. Es el único lugar que yo conozco en donde hay plantas de tratamiento de agua para quitarle al agua el arsénico, imagínense a qué extremo se llegó.

Entonces, ya estamos atendiendo eso, se está construyendo un acueducto para que en La Laguna se consuma agua sin arsénico, agua sana, en Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, en toda la región de La Laguna, de Coahuila y Durango.

Pero, bueno, volvemos a lo mismo. Y así, hablábamos hace poco de cómo en el gobierno, también de Fox, se dieron concesiones a una empresa minera para la explotación de oro en la ciudad de San Luis Potosí, en el Cerro de San Pedro, que era el símbolo, aparece en el escudo de San Luis Potosí; pues acabaron el cerro y acabaron con el poblado. Y además, con muchas presiones, con represión. Se suicidó también de manera sospechosa el presidente municipal, quedó su hijo; fue presionado por Fox para que otorgara los permisos. Había panistas socios de la empresa minera. Todas esas cosas que se dieron durante el periodo neoliberal, ahí no había Poder Judicial, no procedía ningún amparo, nada absolutamente. También, para refrescar la memoria, ¿no?

Entonces, sí necesitamos cuidar el agua, no estar dando permisos a diestra y siniestra sin tomar en cuenta la escasez de agua y dándole preferencia al consumo doméstico, el agua para la gente en primer lugar. Y ya se está trabajando en eso, ya Conagua y Medio Ambiente tienen una clasificación. A ver si no tenemos por ahí un plan sobre disponibilidad de agua subterránea y de agua superficial, aguas superficiales en el país, de cómo estamos.

Entonces, cuidar nada más la entrega de permisos. Tiene mucho que ver también con la planeación para el desarrollo, a lo que hacía referencia. Es que, si se lleva a cabo un desarrollo sin ninguna planeación, pues van a crecer ciertos sitios, ciertos lugares, lo que pasó en el periodo neoliberal.

¿Dónde hubo crecimiento?

En las zonas fronterizas, en las ciudades fronterizas, en los puertos o en los centros turísticos, en algunas ciudades del centro de la República, pero se desatendió el medio rural. De los municipios, la mayoría de los municipios perdió población en el periodo neoliberal, o crecieron sólo los municipios del norte, de la costa. Todo lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del sureste, ¿dónde hubo crecimiento?, pues en Cancún, en la Riviera Maya, pero en el resto del sureste no.

Lo mismo, en el caso, por ejemplo, del crecimiento en Reynosa, Matamoros, inclusive Nuevo Laredo, en Juárez, pero ¿en dónde no hubo crecimiento? E en Veracruz, se fueron en el periodo neoliberal a trabajar, a buscarse la vida en la frontera y del otro lado de la frontera, más de un millón de veracruzanos, porque se abandonó por completo la actividad productiva, el campo, durante el periodo neoliberal.

Entonces, fueron como islas nada más en donde se concentró el crecimiento. Ahora, lo que estamos buscando es que el crecimiento sea horizontal, sea parejo, eso no se dio durante el periodo neoliberal.

Entonces, esto es lo que significa la disponibilidad de agua. Lo rojo es donde no hay, donde hay que cuidar mucho la entrega de permisos y el resto pues sí hay agua. Por eso, también lo del sureste, porque en el sureste se dispone del 70 por ciento de toda el agua del país.

Cuando hablo de planeación es decir: ya, no que no siga sucediendo lo que pasaba, que la gente por necesidad tenía que abandonar sus pueblos para venir a la Ciudad de México, al Estado de México. El crecimiento en los últimos años en el Estado de México fue también desmedido y ni modo de seguir trayendo agua a la Ciudad de México, imagínense lo que cuesta traerla.

Lo que hay que hacer es desarrollar las costas del país, desarrollar los pueblos donde hay agua, donde hay recursos naturales, pero eso tiene que ver con la planeación, que no se aplicaba durante el periodo neoliberal, era el dejar hacer y el dejar pasar, el desorden y no había planeación; ahora hay que regresar a eso.

Esto mismo pasaba en cuanto al desarrollo de México, parece increíble —también para los jóvenes—, durante los 36 años de política neoliberal no se elaboró un plan de desarrollo propio, de acuerdo a nuestras necesidades, sino se gobernó con las recetas que nos enviaban desde el extranjero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y ellos definieron la agenda, las llamadas reformas estructurales.

¿Qué eran las llamadas reformas estructurales?

El permitir la privatización de los bienes, de los bienes del pueblo, el saqueo, la política de pillaje, no sólo aplicada en México, sino en casi todo el mundo.

¿Qué eran las reformas estructurales?

Pues aumentar los impuestos con la llamada reforma fiscal.

La reforma energética, ¿qué era? Entregar el petróleo, la industria eléctrica.

La reforma educativa, la llamada reforma educativa, ¿qué era? Privatizar la educación.

La reforma a la seguridad social, pues entregar las pensiones a los grupos financieros, privatizar la salud.

Y eso era lo que aplicaban, no estaba en la agenda el combate a la corrupción, ni se hablaba de eso. No estaba en la agenda la aplicación de una política de austeridad de Estado, no, ni se hablaba, y, al contrario, a comprar aviones de lujo y a pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos.

Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado. A ver si encuentras por ahí, para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado plan B.

¿Qué era el plan B, en esencia?

Bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el plan B, pues ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el presidente. Entonces, era defender sus intereses.

Miren, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300 mil pesos mensuales cada ministro, yo gano la mitad de eso; aguinaldos de 588 mil pesos, 40 días de sueldo.

Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución, que ahora lo vamos a poner para que vean que no hay Estado de derecho, como sostienen los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial hablando del Estado de derecho. No, es Estado de chueco.

Primas vacacionales, 95 mil pesos, 10 días de sueldo.

Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil 690 pesos 24 centavos al año.

Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas, claro que debe ser tequila.

Presupuesto de cinco millones 540 mil 930 pesos mensuales para contratar personal.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Además del personal de la Corte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Además del personal de la Corte, pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos.

Dos vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de seis millones, que se renuevan cada dos años.

Pago por riesgo de más de 640 mil pesos al año.

Apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales. Es que no paran, o sea, van a todos los distritos del país.

Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopistas.

Algunos ministros también cuentan con escoltas al Servicio de Protección Federal.

Seguros para autos y casa habitación.

Atención especial para reservación en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro tramite.

Síguele. ¿Ya son todos?

INTERVENCIÓN: Son 40.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuarenta.

Atención personalizada en el aeropuerto.

Viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales tanto en México como el extranjero, para que les otorgan pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.

Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.

Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno, o sea, un mes.

Tres equipos de cómputo e impresión.

Seis teléfonos celulares —es que hablan bastante— de gama alta para ministros y familiares y personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.

Tres iPad con servicio de internet ilimitado.

Papelería personalizada.

Computadoras, impresoras e internet en su domicilio, pagado por la Suprema Corte de Justicia.

Apoyo de soporte técnico por parte de personal en la Suprema Corte.

También pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público.

Seguro de gasto médico, aquí sí es… Este me consta, porque hubo un ministro, ya se los he platicado, en el gobierno anterior, ya se fue, que se hizo cirugía plástica y estaba en el quirófano y estaba también la esposa y la esposa le dijo al cirujano plástico: ‘Déjele la naricita como la del presidente Peña’; esto, con cargo al erario. No estoy mintiendo, tengo como principio no mentir, no robar y no traicionar.

¿Qué más? Ah, bueno, ese seguro de gasto médico es 30 millones en adelante, es de todo es de todo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ochenta y ocho mil…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero tiene que ver con su familia nuclear, también, o sea, toda su familia.

Ciento ochenta y ocho mil al año para compra de medicamentos.

Atención especial por parte del personal de la Suprema Corte y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.

Seguro de vida institucional, 12 millones.

Pago por defunción, un millón 189 mil. Bueno, esto no lo deseo, aunque sea los… 30 mil pesos.

Apoyo económico para lentes —no, pues, eso sí hace falta— a cónyuges e hijos.

Pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo cuando se retiran. O sea, lo que tenían los expresidentes, ellos lo siguen manteniendo.

Aparte, una liquidación o un haber de retiro.

Se le permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.

Se les pagan dos personas de apoyo para estar en su servicio en la jubilación.

Seguro de separación individualizada, eso es bastante, muchísimo, 20 millones cuando se van.

Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.

Un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales.

Tienen 14 fideicomisos por 20 mil 149 millones de pesos que se utilizan para mantener estas prestaciones de por vida.

El presupuesto para el 22 son 73 mil 723 millones de pesos, 73 mil 723 millones. La Presidencia ejerce al año, el año pasado ejerció 500 millones de pesos.

Este es el fondo del asunto, pero esto es el maiceo en general. Además, representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo.

De lo que yo recuerdo es de que a mí me obligaban, cuando fui jefe de Gobierno, a que yo pagara a un particular mil 810 millones de pesos del llamado Paraje de San Juan.

De lo que yo recuerdo es que cuando se les solicitó que se llevara a cabo una consulta para ver si se privatizaba el petróleo, si el pueblo quería la privatización del petróleo, ellos negaron la posibilidad, con una argucia legaloide de que no aplicaba una consulta cuando se trataba de ingresos del gobierno.

De lo que me consta es que, cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio de la Guardería ABC, se protegió a los implicados.

Lo que me consta es que hay que estar a las vivas porque los viernes en la noche liberan a delincuentes.

Lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a García Luna, ese mismo día aquí le liberaron las cuentas a su esposa.

Entonces, ¿para qué todo esto?

Y vuelvo a sostener, hace falta una reforma y lo mejor es que lo haga el pueblo. No voy a actuar como lo hizo Zedillo, de desconocerlos y pagarles bien para que se fueran, no, no, tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada.

PREGUNTA: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que ya está prohibido todo eso, todo está prohibido.

Ahora pon el artículo 127. Es que ya no hay servicio médico particular en el Ejecutivo, lo de los famosos gastos médicos mayores, ya no existe; ya no existe lo de la caja de ahorro, ya no existen las pensiones. En cambio, ellos se ampararon, se protegieron.

Por eso rechazaron el llamado plan B, porque el plan B era impedir estos excesos en el INE y en el Tribunal Electoral, pero si se aprobaba la ley entonces tenía que aplicarse a ellos, que, lo cierto, están violando la Constitución.

‘Los servidores públicos de la federación de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases:

‘Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos d viaje en actividades oficiales.

‘Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente’.

O sea, ¿más claro?

¿Cuál es la interpretación?

Hay una excepción, ahorita se va a ver.

‘Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.

‘La suma —de todas maneras— de dichas remuneraciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente’. O sea, aun cuando por cuestiones técnicas o especialización puedan recibir más, no puede exceder del 50 por ciento de lo que gana el presidente.

Bueno, ya lo demás es…

Entonces, este es el fondo del asunto. Como no lo están manejando de esa manera, es ‘la Suprema Corte no se toca’.

INTERLOCUTOR: El sistema judicial mexicano es dos veces más oneroso que el de los Estados Unidos y mucho más ineficiente y es tres veces más oneroso que el de Alemania y España.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mucho más, ganan más los ministros de la Corte de México que los ministros de los poderes judiciales en otros países.

Hay una tabla de uno de mis libros sobre los gastos, creo que es en La salida.

Y también lo que tenían de pensión los expresidentes, que es ya se canceló, pero eso corresponde al Ejecutivo y ellos refugiándose en que son un poder independiente no actuaron como lo hizo el Ejecutivo, se olvidan que violan la Constitución. Sería bueno que explicaran por qué no violan la Constitución, a ver cuál es la excusa o de qué privilegios gozan en lo especial en el marco legal, en el marco jurídico.

INTERVENCIÓN: Sería bueno invitar a algún ministro, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, que lo informen allá, no, no. Aquí pues ya. Imagínense, un ministro y Loret de Mola y… No, no, no, zafo.

INTERVENCIÓN: ¿Sería por vocación su propuesta?, de vocación de los ministros, también.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, igual, igual, igual, pero que los elija el pueblo. O sea, es que esto es lo único que se tiene. Claro, los elitistas piensan de que el pueblo no sabe, que se necesita de expertos.

¿Cuál es el procedimiento actual?

El Ejecutivo envía propuestas al Poder Legislativo y ellos deciden, pero es una élite, no hay una elección directa, no los elige el pueblo. Al presidente lo elige el pueblo, a los diputados los elige el pueblo, a los de mayoría, a los senadores, lo mismo, y, bueno, también a los de minoría, porque es en proporción al número de votos que obtienen los partidos, pero en el caso del Poder Judicial no.

Entonces, sería muy bueno. Y ya se hizo en otros tiempos, yo pienso que el periodo de mayor legalidad en la historia de México fue el de la República Restaurada, de 1867 a 1876, 10 años y en expresión de los historiadores ‘eran hombres ―y yo agregaría mujeres, los servidores públicos de los tres poderes― que parecían gigantes’. Estamos hablando de José María Iglesias, estamos hablando de Sebastián Lerdo de Tejada, de Ignacio Vallarta, de abogados que decían: ‘Al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie’. Y con mucha dignidad, mucha, mucha dignidad.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente antes, sí, siete millones 224 mil pesos, ¿verdad?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En México, cuatro millones 300 mil. Al año, ¿verdad?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ministros de justicia, en Estados Unidos cuatro millones 708 mil; en México, seis millones 766 mil. ¿De qué año es esto? Del 15, del 16.

Un secretario de Estado en Estados Unidos, cuatro millones 292 mil pesos; en México, tres millones 672 mil.

Un diputado en Estados Unidos, tres millones 142; en México, un millón 916.

Un senador en Estados Unidos, tres millones 492; en México, dos millones 732. Eso era en el 15, 16.

Ya los legisladores mexicanos ya se bajaron los sueldos y se quitaron las prestaciones que se eliminaron en el Ejecutivo, no así el Poder Judicial.

Ahora pon lo de los presidentes, las pensiones, ahí debe estar. Ahí sí creo que nada más nos ganaban los de Estados Unidos. Sí, esa es.

Gasto comparativo de la pensión que han recibido los últimos expresidentes en otros países: cuando Felipe Calderón, 54 millones 262 mil al año; Bush, 22 millones; Piñera, 10 millones; Brown, tres millones 859, del Reino Unido; Uribe, de Colombia, dos millones 460; Aznar, de España, dos millones 186. Y se rayaban, tenían, es que esto suma, porque tenían como 100 elementos para cuidarlos, un general, oficiales de alto rango y tropa, más funcionarios, viáticos y todo lo demás. Esto ya no existe.

Imagínense que el fideicomiso… A ver, sería buena la propuesta, ¿no?, a los legisladores del PAN, el que se dirige a mí, Creel, sí, a ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, se les entreguen becas. A ver qué resuelven.

Porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para la pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños; es lo que nos permite entregar las becas a estudiantes de familias pobres, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Pero, además, no sólo es un asunto de justicia, es algo que tiene que ver con la moral y no hay que olvidar que la política es un imperativo ético. ¡Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto! ¡Cómo, en un país con tanta pobreza!

Es como los periodistas, no ustedes que se tienen que levantar a las cinco de la mañana.

INTERVENCIÓN: A las cuatro.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A las cuatro, sí. Ni modo que Loret se levante a esa hora; o el que gana más de todos, es el…

INTERVENCIÓN: Jorge Ramos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Jorge Ramos, ese gana muchísimo.

INTERVENCIÓN: ¿Apoya (inaudible) de juicio político, presidente, que se están empujando en el Senado en contra de algunos ministros?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso que lo decidan ellos, porque si no se van a sentir mártires y lo que son, en realidad, son unos abusivos, ventajosos.

Entonces, no, no, eso, yo pienso que lo mejor es que en septiembre… Que yo espero que el movimiento de transformación tenga mayoría calificada en la Cámara y que se pueda hacer una reforma a la Constitución, se requiere una mayoría calificada porque se necesita hacer otras reformas.

Es que, lo explicaba la vez pasada el periodista peruano de manera muy inteligente, él no hablaba sólo de las reformas legales, no hablaba de la práctica política, decía: ‘Si hay una dictadura o hay una oligarquía que domina, una minoría que gobierna en su beneficio durante mucho tiempo, si hay dueños de México, si una minoría se sitúa, se eleva a rango supremo y se convierte en un supremo poder y eso se proyecta en el tiempo. Entre más tarde eso, más cala, más ―decía él y es cierto― nos lavan el cerebro, porque para eso son los medios.

Entonces, si tarda mucho… El porfiriato fueron 34 años, costó mucho dar marcha atrás a lo que se estableció como régimen político y como estilo de vida, el clasismo, el racismo, la discriminación, se establecen en un periodo largo, 34 años y cala profundo e influye en la mentalidad, se manipula.

Entonces, dar marcha atrás a eso lleva trabajo, cuesta mucho. La Revolución no pudo en la parte política, se terminó el porfiriato, pero siguió lo mismo.

¿Dónde se inventó lo del tapado, lo del dedazo, lo de la subordinación de los poderes, lo del acarreo?

Todo eso surgió en el porfiriato. Viene la Revolución —imagínense lo profundo que fue, que perdieron la vida un millón de mexicanos, tanto por la violencia como por las epidemias— y se avanzó en el terreno social, sin duda, pero en lo político siguieron las mismas prácticas. Pues por eso no fue muy difícil crear un partido único y a eso se refería don Daniel Cossío Villegas, cuando decía: ‘Ya no está don Porfirio, pero surgió doña Porfiria’. Y cuánto tiempo tardó.

Es un poco lo que sucede, con todo respeto en España o en Chile. En España no resolvieron lo de Franco y sigue habiendo franquismo sin Franco; y en Chile, lo mismo: sigue habiendo pinochetismo sin Pinochet.

Entonces, aquí, aquí, aquí, ¿saben lo que estamos resolviendo ahora? Lo del salinismo como política. Porque, así como el porfiriato 34 años, el llamado neoliberalismo o neoporfirismo fueron 36 años. Y se fue Salinas, pero siguió la política salinista.

¿Qué hizo, a pesar de sus diferencias, Zedillo, a pesar de enemistarse con Salinas?

Pues lo mismo. Salinas entregó empresas, entregó los bancos; Zedillo entregó los ferrocarriles, rescató a los banqueros que habían obtenido los bancos en la época de Salinas.

¿Y qué siguió haciendo Fox?

Acabamos de hablar ahora de la minería, pues lo mismo, entregando concesiones para la explotación minera.

Y Calderón y Peña, la misma política, sin estar salinas.

Entonces, sí lleva tiempo dar marcha atrás a todo eso.

El Poder Judicial, lo decía yo, lo entregaron como moneda de cambio en el acuerdo PRI-PAN. Pero tampoco es un invento, cuando fue presidente Zedillo ―esto, para los jóvenes― el procurador era del PAN.

INTERLOCUTOR: Lozano Gracia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lozano Gracia y ahí estaba Diego sentado, ahí en la procuraduría. Me consta porque en ese entonces estábamos nosotros demandando que se anularan las elecciones en Tabasco porque encontramos documentación de que Roberto Madrazo como candidato a la gubernatura había gastado 70 millones de dólares y se presentaron a la procuraduría y al INE de ese entonces todos los documentos.

¿Por qué teníamos esos papeles?

Porque unos vecinos entregaron unas cajas que pensaron que eran boletas que habían utilizado para el fraude electoral y no, era todo el archivo contable del PRI de Tabasco y como lo manejaba un contador público entonces todo estaba ordenado, con facturas, pólizas de cheque a nombre de quien iba dirigido el supuesto apoyo.

Creo que en ese entonces se permitían tres millones de pesos como gasto de campaña y lo que estaba en ese archivo era el equivalente a 70 millones de dólares, en ese entonces creo que como 300 millones de pesos. De tres millones a 300.

¿Quién vio eso?

Pues Lozano Gracia con Diego. ¿Ustedes creen que se hizo algo, o en el INE, con todas las pruebas?

Se rebasó sin problema el tope de campaña, no hubo justicia.

Bueno, recientemente, cuando la elección del presidente Peña, lo mismo, presentamos una denuncia porque habían rebasado el tope de campaña.

¿Qué resolvieron los del INE y los del tribunal?

Que los que habían rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros.

Ahora está en la cárcel el señor Lozoya y ya declaró que sí recibió dinero para la campaña del presidente Peña. ¿Ya qué se hace?

Entonces, basta de simulaciones. Si me preguntan qué hacer, no hay más que el método democrático, que el pueblo elija para que la autoridad —sea un diputado, sea un senador, sea un ministro, sea el presidente de México— solamente tenga como amo al pueblo de México, al que lo eligió, no a grupos de intereses. Porque, si al presidente lo eligen los oligarcas, pues va a ser un pelele, un títere de los potentados y no va nunca a voltear a ver al pueblo.

Por eso una de las cosas más importantes que estamos llevando a cabo es la separación tajante del poder económico y del poder político, el que el gobierno represente a todos; pero eso les cuesta mucho trabajo a nuestros adversarios conservadores aceptarlo, porque ellos no toman en cuenta al pueblo, para ellos no existe el pueblo. Es una élite completamente divorciada del pueblo, no le tienen amor al pueblo.

La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por eso cuando se vota, a ver, que haya pensión a los adultos mayores, imagínense a los diputados del PAN votando en contra de las pensiones.

Cuando se decidió apoyar a los jóvenes, que sólo les llamaban ‘ninis’, que ni estudiaban ni trabajaban y se empezaron a entregar las becas o se les dio trabajo como aprendices a los jóvenes, hubo una campaña de jóvenes fifís en contra de esa política, que se le estaba dando becas a los ‘ninis’. Afortunadamente, pues ya las cosas en México son distintas, ¿no? Y eso nos ayuda mucho.

Entonces, ¿qué conclusión?

Pues hay que votar, hay que votar, hay que votar, no sólo para el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores, para que la transformación cuente con mayoría calificada.

¿Qué es mayoría calificada?

Es dos terceras, como 66 por ciento de los votos, 66 por ciento de los votos. Porque se puede tener mayoría simple, 50 más uno, pero eso permite aprobar leyes, reformar leyes, pero no reformar la Constitución.

¿Por qué están bloqueando los conservadores?

Porque, aun cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada; pero sí podrían tener mayoría calificada si se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24.

¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar.

¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién vas a votar.

¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes.

¿Quieres que siga el clasismo, que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar.

¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar.

¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar.

¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar.

¿Quieres que, por el bien de todos, primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar.

¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar.

¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar.

Está clarísimo todo. Por eso, qué bueno que están surgiendo todos estos temas.

¿Quieres que sigan los medios de comunicación manipulando? Ya sabes por quién vas a votar.

¿Quieres que siga habiendo periodistas millonarios, con residencias y con departamentos en el extranjero? Ya sabes por quién vas a votar.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ese es otro asunto. Pero está muy claro, o sea, ¿qué partido?, pues ya cada quien que decida, ¿no?, o sea, pero la gente se va a dar cuenta.

INTERLOCUTOR: En una segunda pregunta, señor presidente, hay mucha preocupación entre los especialistas de la salud mental debido a la adicción a la ludopatía a las apuestas, a los juegos de azar, todo esto porque ven con preocupación que, en los espectáculos deportivos, televisivos, el futbol, el box, hay apuestas en línea. Lo ven niños, lo ven y no sé por qué.

Y, por otro lado, en mercados, en muchos hay maquinistas de estas juegos de azar en mercados, cerca de las escuelas, donde menores de edad van a jugar.

Y la Dirección de Juegos y Sorteos, que tiene como su titular a Manuel Marcué Díaz, pues no está haciendo nada y hay muchas denuncias de que se les extorsiona para que sigan funcionando estas maquinitas que, podríamos decir, ilegales en este sentido.

Y, por otro lado, están las grandes empresas como Codere, la española Codere, que es casi el monopolio de los juegos de azar, los casinos, las máquinas, pero ya más legales, que se están quejando también de que son extorsionados por funcionarios de la Dirección de Juegos y Sorteos. Hay un señor Benavidez, que es el que dicen que está operando estas extorsiones; inclusive ya ha sido denunciado y ya ha sido llamado por la fiscalía el año pasado para que ver si es cierta esta corrupción. Hay muchas, muchas quejas.

Se están abriendo casinos cuando al parecer en su gobierno dijo que no iban a haber nuevas concesiones. Está un señor que se llama Sergio Gil García, que acaba de abrir uno hace poco, abrió en Monterrey y en Guadalupe, Nuevo León.

En Nuevo León es donde más se están quejando de estas quejas y lo que piden los especialistas… Porque es una adicción muy fuerte y es de salud pública, acaban muy mal gente que tiene esta adicción, esta ludopatía, acaban muy mal. Y si lo toman desde niños, el dinero fácil… Y ya no es necesario para mucha gente irse a Las Vegas a jugar, porque aquí hay miles de casinos.

Estudiando, en la investigación que hicimos en SDP Noticias, vimos que el general Cárdenas en 1938 prohibió los casinos, en el 43 Ávila Camacho inauguró el Hipódromo de las Américas, en el 47 Miguel Alemán hizo de juegos y sorteo y permitió el jai alai, el frontón como para apuestas, se daban, pero temporalmente en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, para la instalación de casinos; pero ya llegaron los neoliberales y estos sí pusieron una ley para permitir los casinos.

Es famoso lo que hizo Creel. Un poquito antes, cuando era secretario de Gobernación, un poquito antes de salir de su… para estar en campaña para la Presidencia contra Calderón dentro de las internas del PAN, dio 174 permisos a varias para la instalación de casinos.

Entonces, yo creo que se debe de vigilar la actuación que está teniendo actualmente la Dirección General de Juegos y Sorteos e investigar por qué se están dando nuevos permisos para casinos, porque yo tenía entendido que ya no se iban a dar permisos a casinos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que venga mañana el secretario de Gobernación. ¿Te parece?

INTERLOCUTOR: Me parece muy bien.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque ya he escuchado eso, ese run-run y que venga y que lo aclare aquí, que dé un informe, porque nosotros no estamos permitiendo que se otorguen permisos para casinos. Pero que venga el secretario de Gobernación y que explique sobre esto. ¿Te parece?

INTERLOCUTOR: Y también… Bueno, sí, pues sí, eso sería todo y que se investigue si es cierto que hay contubernio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Él tiene que traer mañana toda la información, porque, como ya estamos en vísperas de los procesos electorales, es importante que todo esto se vaya aclarando.

Una vez llegó un periodista famoso a decirme que tenía, —porque estaban en contra de un funcionario del gobierno— que tenía grabada a su esposa filmada recibiendo dinero, a la esposa del funcionario y que me recomendaba que mejor lo sacara yo. Le digo: No. Sí lo vamos a sacar, pero presenta primero tú tu prueba con libertad y al momento que pase eso, pues se tiene que proceder. Nunca presentó nada, era nada más… No es tu caso, ¿eh? Tú eres un periodista serio.

Pero ya he escuchado y lo que quiero es que se aclare para que, si existe eso, de que estén dando permisos, contrario a lo que es la instrucción del titular del Ejecutivo, entonces se va a actuar; y si no, pues aquí ya se aprovecha para que sepa que no es cierto.

INTERLOCUTOR: Y, por otro lado, que haya más pureza en estas pues maquinitas clandestinas que están cerca de escuelas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, ver qué están haciendo.

Y cuidado con la extorsión, porque es lo mismo, ¿no? O sea, a ver, ‘vamos a supervisar, aquí estás permitiendo que vengan menores de edad, esto es indebido, pero, bueno, nos podemos arreglar, ¿no?’ Eso, entonces cuidado con los moches, con la extorsión; eso no se debe de permitir.

INTERLOCUTOR: Y que dejen de tener tantos anuncios en los espectáculos deportivos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, a lo mejor es que está relajado el procedimiento y hace falta poner orden. Qué bueno que lo tocas, pues, porque se aclara esto. Va a venir mañana el secretario de Gobernación.

Ella. Te brinco, porque es mujer.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Diana Benítez, de El Financiero.

El balance que hace de esta llamada que sostuvo con el presidente Biden. Hoy finaliza el Título 42, habla de reforzar la frontera de ese lado con 24 mil elementos.

¿Qué va a hacer México de este lado? ¿Qué fue lo que acordó con el presidente Biden? Si nos puede contar, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes.

Hemos estado recibiendo información que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por ocho, 10 mil dólares a migrantes a la frontera, hablando que a partir de hoy ya pueden entrar libremente y es una mentira, es una manipulación.

Estamos en el sureste informando, ayer se hizo y se va a seguir insistiendo, en que hay vías legales para ingresar a Estados Unidos, 300 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua; 100 mil para Centroamérica. Todo esto lo hemos gestionado con el gobierno de Estados Unidos y es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, en especial por la decisión y voluntad del presidente Biden, que se entregan estas visas.

Y estamos informando que no se deben de correr los riesgos que implican a atravesar nuestro país, sobre todo riesgos por el transporte, que se hace de manera muy riesgosa, inhumana. En una caja de un tráiler van 400, 500 migrantes, sin aire, sin oxígeno y con choferes improvisados, irresponsables. Muchos accidentes donde pierden la vida migrantes; además de secuestros de migrantes por parte de bandas de delincuentes, como lo que sucede lamentablemente en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala.

Entonces, estamos ayudando, allá en la frontera hay participación de servidores públicos, de la Secretaría de Relacione Exteriores, están atendiendo permanentemente. Está a cargo de toda esta acción el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard. Hoy hicimos un recuento.

Y como le dije al presidente Biden, hay que atender las causas, ya hemos hablado bastante sobre eso, de que hay que ayudar a los pueblos. Hay una realidad: existe mucha desesperación en los pueblos de Centroamérica, de América Latina y del Caribe, hay mucha pobreza, mucho abandono y hay que hacer algo para atender las causas. Mucha desesperación, mucha pobreza, esa es la causa del fenómeno migratorio.

INTERLOCUTORA: ¿Se acordó el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con el presidente Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión.

INTERLOCUTORA: ¿Habrá un reforzamiento en la frontera?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza.

INTERLOCUTORA: ¿Cuántos elementos estarían, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo idea, pero sí decidimos que se esté pendiente para evitar provocaciones. Porque eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país, interesados, pero políticos es decir mucho, ¿no?, es tratarlos muy bien, son politiqueros; le dije textualmente: políticos oportunistas, que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera, lo he estado observando; como se dice en el béisbol los he estado fildeando.

INTERLOCUTORA: ¿Los gobernadores de Texas y Florida?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, legisladores, gobernadores. Lo que hizo, no es casual, el gobernador de Florida, que ya no van a poder trabajar en Florida migrantes. ¿cómo le van a hacer sin migrantes? Pero es politiquería, es politiquería.

INTERVENCIÓN: ¿Habló sobre el tema del fentanilo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Permíteme.

Y lo mismo, el gobernador de Texas está en el mismo plan y legisladores. Entonces, hay que actuar de manera precavida, evitar que haya una confrontación, porque ellos apuestan a eso, quisieran, ¿no?, que se generara un conflicto mayor.

Entonces, tenemos que estar pendientes para, ante todo, evitar la violencia y se puede, informándole a la gente, protegiendo a los migrantes, señalando a los provocadores, que los hay, con medidas preventivas y estar ahí pendientes.

INTERLOCUTORA: ¿Le planteó esto de que no se burocratice el proceso de otorgar visas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ellos saben que, entre más ágil sea el trámite legal, pues más se acredita la vía para que no se echen a andar los migrantes corriendo todos los riesgos. Y tiene que haber también un cambio, de eso hablamos, tiene que haber una política de buena vecindad.

Es como volver a aplicar, a la luz de las nuevas circunstancias, la política del presidente Roosevelt, la política de buena vecindad, que tuvo que ver con Cuba, que tuvo que ver con Haití, que tuvo que ver con México en aquél entonces.

Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer ―lo digo de manera respetuosa― los del gobierno de Estados Unidos?, buscar arreglos en Venezuela, en Cuba, en todos los países. ¿Cómo se va a poder mantener la armonía, la paz, la tranquilidad, si se tienen diferencias, si hay confrontación con los vecinos? Lo primero pues es mantener muy buenas relaciones con los más cercanos.

¿Por qué no se atiende lo de Venezuela? ¿Por qué sí, cuando se presenta la crisis del petróleo, se habla con el gobierno de Venezuela? Porque está de por medio el petróleo. ¿Y por qué no se hace lo mismo para evitar que por necesidad salgan tantos venezolanos de su país?

Pero tiene que cambiar la política exterior. No puede ser la misma política de hace 200 años, no pueden manejar la política exterior sólo con carga ideológica y con medidas de represarías o castigo, o bloqueos, eso no.

Pero, bueno, tenemos que seguir trabajando. Subrayo, el presidente Biden es una persona bien intencionada, es nuestro amigo, está haciendo lo que le corresponde, sometido a fuertes presiones, por lo que estoy mencionando, hay un bloque ahí conservador, muchos halcones, pero el presidente Biden ya aceptó, eso lo comentamos, de que van a ampliar los recursos para apoyar más a los pueblos de América Latina y del Caribe.

INTERLOCUTORA: ¿En cuánto? ¿Y para qué países sería?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Allá está Laura Carrillo, en Washington, no sé si ya regresó, que es nuestra representante para los programas de cooperación con países de América Latina y del Caribe y el planteamiento es que esos programas sean reforzados, que haya más recursos para que se beneficie más gente.

Ya les hemos expresado de manera muy respetuosa de que los recursos, que además no son muchos, que están dedicando los están enviando a través de las llamadas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y no llegan a la gente, que tienen que cambiar también esas estrategias, que no funcionan, porque ese dinero se queda arriba en los aparatos burocráticos y no le llegan a la gente.

Que hay que buscar la forma de apoyar de manera directa, sin intermediarios, a los que necesitan el apoyo, a los jóvenes.

Que tengan posibilidad de trabajo, posibilidad de estudio en sus lugares de origen, donde están sus familiares y, con lo mismo, de que la gente que emigra lo hace por necesidad, no por gusto. Si tienen oportunidades, si son atendidos, se quedan en sus pueblos. Cómo no se van a quedar si ahí están sus orígenes, ahí están sus familiares, ahí está su cultura, pero hay que atenderlos, hay que convertir, convertir o trasladar en cada país, llevar a cada país el sueño americano.

Ya aquí nosotros estamos trabajando. No les gusta a los conservadores, pero también ni modo que voy a hacer lo que les gusta. Aquí es el sueño mexicano.

INTERVENCIÓN: ¿Sobre el fentanilo qué hablaron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy poco, más que nada fue la cuestión migratoria y la cooperación, para lo del fentanilo también, de seguir ayudando, porque pues se trata de un asunto, ya lo hemos analizado aquí, de carácter humanitario, pierden la vida muchas personas jóvenes por el consumo de fentanilo.

Entonces, todo lo que podamos nosotros ayudar, lo vamos a seguir haciendo.

INTERLOCUTORA: Presidente y aprovechando esta conversación que tuvo, no sé si ya obtuvo alguna respuesta a la carta que le envió pidiéndole hacer algo ante este aumento para las organizaciones, el aumento al presupuesto para organizaciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, es que hay cuestiones que son prioritarias: esto, por ejemplo, que estamos analizando, lo de la migración por esta transición que se está llevando a cabo en la frontera, lo del fentanilo; lo de la cooperación para el desarrollo. Lo otro, es… Me da hasta pena tratarlo, porque él es una persona decente y sé muy bien que esto lo hacen sin consultarlo. Que él ni sabe lo que significa Claudio X. González, qué va a saber y todos estos halconcitos.

Qué va a saber lo que es Artículo 19. No, eso tiene que ver con las agencias, los que saben bien son los de la CIA, los de la DEA, los del Departamento de Estado. El presidente de Estados Unidos no, el presidente Biden está en otras cosas, es un estadista; lo otro es política ratonera.

Entonces, yo no voy a hablar de esos asuntos. Lo hago porque es una cuestión que tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, con la soberanía de nuestro país y es dejar constancia que están interviniendo de manera ilegal en asuntos internos de México. Es nada más decirles: ¿Por qué les dan dinero a estas organizaciones que tienen como propósito golpear, atacar a un gobierno legal legítimamente constituido? Eso es contrario a nuestra Constitución. Nada más que quede la constancia.

Y yo voy a seguirlo diciendo aquí, que Claudio X. González y que la organización esta ‘Todos juntos en favor de la corrupción’ reciben dinero y que Artículo 19 recibe dinero y que las organizaciones seudoambientalistas reciben dinero del gobierno de Estados Unidos y eso está mal que lo haga el gobierno de Estados Unidos porque eso es intervencionismo y eso les resta autoridad política y sobre todo autoridad moral. ¿Cómo van a estar hablando de las libertades y de la democracia si ellos llevan a cabo o permiten que se lleven a cabo esas prácticas sucias? O sea, no.

No le quise tratar también porque… Y eso tenía más… O sea, dos cosas no le traté que me estaban proponiendo, pero, bueno, a lo mejor ahora ya se van a enterar:

No, le quería yo tratar lo de Assange, pero como ya se lo he tratado… Quería yo recordarle eso, pero también por respeto no lo hice, pero lo de Assange debe de atenderse, porque se le está afectando su libertad, es un agravio a la libertad de expresión.

Y lo otro que tampoco consideré que era tan indispensable era lo de la categoría, elevar la categoría del aeropuerto, regresar la categoría, sí, pero eso como lo deciden ellos… Que también no deberían de convertirse en jueces. Y como ya se están haciendo todos los trámites, pues ¿para qué le solicito a él eso?

Nosotros estamos cumpliendo con todo, pero hay un aparato burocrático en Estados Unidos, que es el que decide y se sienten superiores y son los que califican qué país se porta bien, qué país se porta mal, como si fueran el gobierno del mundo.

No trato esas cosas, porque tienen que ver con nuestra dignidad. Se hacen los trámites y ahí se va viendo, pero nuestro país con esa categoría o sin esa categoría está creciendo, estamos bien. A lo mejor si se tratara de algo que nos perjudicara muchísimo, pues entonces sí, ¿no? Pero no.

Mañana les voy a informar, además de que va a venir Adán para ver esto de los casinos.

¿Saben también por qué quiero que venga Adán para lo de los casinos?

Porque pues no somos nosotros como los del PAN, que, en efecto, entregaron no sé cuántos permisos, sí, sí, sí y hay que pintar la raya muy bien, o sea, no somos iguales.

Entonces, va a venir a aclarar eso y voy mañana a informar al pueblo de México sobre cómo está la economía de nuestro país. Les adelanto de que estamos muy bien, pero mañana voy a dar a conocer información, datos, mañana vamos a hacer un análisis de la situación económica de nuestro país. Mañana vamos a hablar del peso y vamos a hablar del crecimiento y vamos a hablar del empleo y vamos a hablar del bienestar, que eso es lo que importa más a la gente, muchísimo más. O sea, lo que a la gente le importa es de que tenga sus ingresos, que le alcance su salario, que haya trabajo, que haya bienestar, que no haya violencia, eso es lo que le importa a la gente.

Lo que sucede en el llamado, ¿cómo le llaman?, ‘círculo rojo’ en la élite ya no. Lo que le importa es qué está pasando en la colonia, qué está pasando en la comunidad, qué está pasando en mi unidad habitacional, si ya llegó la beca, si están asistiendo los maestros a dar clases.

Que, dicho sea de paso, todos están asistiendo, no hay paros. En todo el gobierno hemos contado con el apoyo de las maestras, de los maestros, por eso los vamos a festejar el día 15, eso sí, que es lunes, día 15, van a estar con nosotros, va a haber una comida con ellos; pues no con todos, ¿no?, pero…

INTERLOCUTORA: ¿Aquí, en Palacio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Aquí, en Palacio, sí.

Estamos muy contentos con las maestras, con los maestros y vamos a dar a conocer algo también que les va a gustar.

PREGUNTA: ¿Un aumento?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Algo que les va a gustar.

Vámonos a desayunar ya, ¿no?

PREGUNTA: (inaudible) se podía fortalecer a las fiscalías estatales que carecen de presupuesto y ellos hacen, como en Guerrero, hacen el esfuerzo por…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, podría utilizarse para beneficio del pueblo, pues. Porque estos sin privilegios, o sea, no deben de existir ni fueros ni privilegios. Entonces, esos 20 mil millones de pesos de privilegios podrían destinarse.

Imagínense, 20 mil millones. Vamos a construir el nuevo hospital O’Horán, que va a ser el más grande en Mérida y lo vamos a dejar terminado antes de que concluya mi mandato, 220 camas, tres mil 200 millones, equipado, completo. Veinte mil millones son cinco o seis hospitales así.

Nada más para que se tenga en cuenta, me decía la gobernadora de Quintana Roo y tiene toda la razón, ya lo estamos atendiendo: resulta que no hay en Quintana Roo, ni en Chetumal ni en Cancún, en donde llegan 30 millones de turistas, no hay una clínica, un hospital, para atender infartos, para hacer cateterismos, los tienen que llevar a Mérida.

La primera causa de muerte en el país son infartos, en hombres y en mujeres y para librarla ante un infarto lo básico, lo que decide entre la vida y la muerte es el tiempo, pero si se tardan los infartados en llegar donde les puedan hacer un cateterismo no viven para contarlo.

Entonces, nos faltan muchas cosas porque es mucho el atraso, el rezago, 36 años dedicados nada más a robar, a saquear, sin atender al pueblo, ni la educación, ni la salud, ni nada.

Y estos piensan que pueden seguir así, estos señores, que pueden seguir con los mismos privilegios, nada más porque los apoyan los académicos fifís, jurisconsultos, que reciben premios en el extranjero, sobre todo en España, que está de moda. Antes era Washington, era el Time, ahora es España donde van a recibir sus medallas y certificados de buena conducta, cuando deberían de estar bien con el pueblo, que el premio se los dé el pueblo, que los reconozca el pueblo, pero, en fin.

Mañana, ven mañana, contigo empezamos. Nada más él, él nada más.

+++++