Pepillo Origel explotó contra Pedro Sola por ventilar identidad de su expareja: “Han hecho de mí lo que han querido”

El presentador de televisión hace fuertes declaraciones en "Con permiso"

El presentador de televisión, Pepillo Origel, habló sobre su relación con sus colegas en el último episodio del programa “Con permiso”.

Origel confesó a su compañera de programa, Martha Figueroa, que no se encuentra contento con Pedro Sola debido a que ha estado compartiendo información confidencial sobre él.

“Pedro ahorita no me cae bien porque anda hablando cosas que no debe andar diciendo”, reveló el presentador de televisión. “Pero ya le dije, Pedro, ya te dije” fue lo que dijo el conductor.

La discusión se desató luego de que Figueroa le preguntó qué pensaba sobre Pati Chapoy, mientras que su opinión acerca de Sola no fue muy positiva.

Pedro Sola y sus colegas de "Ventaneando" asistieron al show de Karla Díaz (@pinkypromisetv)

“A mí no me importa… ¿Tú crees que a estas alturas del partido me va a importar que hablen de mí o que digan de mí algo?. Todo lo que quieran, digan, hagan o lo que sea, mira, yo ya voy de salida. Salud por todos los que han hablado, han despotricado y han hecho de mí todo lo que han querido”, señaló el periodista.

Aunque Origel señaló que sabe perdonar a aquellos que lo ofenden, su relación con Sola parece estar tensa en este momento.

La controversia surgió después de que Sola compartiera algunos detalles de una reunión que tuvo con Origel en el programa de YouTube “Pinky Promise”, donde también participaron Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

“Pati, tú invitaste a Juan José Origel y él trajo a un novio muy guapo que afortunadamente era muy tonto” dijo el economista hablando sobre el programa piloto de Ventaneando.

“¡Peter!”, intervino Bisogno.

“Pero es la verdad”, respondió Pedro.

“Pero sí es cierto: era Pedro, Juanjo, el novio y Martha Figueroa”, lo respaldó Pati.

Revelaciones de Pepillo Origel: Pedro Sola no es su amigo (Cuartoscuro)

Pedro Sola revela detalles personales del padre de Andrea Legarreta

En el programa Ventaneando se reveló que Andrea Legarreta está atravesando por un difícil momento familiar, pues su padre, el señor Juan Legarreta, de 80 años de edad, será sometido a una operación para colocarle un marcapasos.

La conductora suele ser discreta con sus problemas familiares, por lo que sorprendió a los televidentes al confesar por qué no podría entrar a La Casa de los Famosos.

Durante el programa, Rosario Murrieta le mandó toda la suerte al papá de Andrea Legarreta por su operación, mientras que Daniel Bisogno le cuestionó sobre si sabía de qué era la cirugía, a lo que su compañera respondió que no.

Sin embargo, Pedro Sola aprovechó su amistad con los padres de Legarreta para revelar el motivo de la operación y compartió que el señor Juan Legarreta le informó directamente que le colocarían un marcapasos. Los conductores del programa mostraron su solidaridad y deseos de pronta recuperación para el padre de Andrea Legarreta.

La conductora Andrea Legarreta pide oraciones por la salud de su padre y comparte su recuperación (@andrealegarreta)

Tacharon de clasista a Pedro Sola

El reconocido conductor de televisión Pedro Sola, conocido por sus polémicos comentarios, ha vuelto a ser noticia. Esta vez, durante una de las emisiones del programa de espectáculos “Ventaneando”, Pedro Sola sacó a relucir su lado más clasista al despreciar la ropa de paca.

La ropa de paca, también conocida como “ropa de segunda mano”, es una opción muy popular entre quienes buscan prendas a precios accesibles. Sin embargo, para Pedro Sola, este tipo de ropa no es suficientemente buena.

Durante una breve cápsula en la que se presentó una entrevista con la actriz e influencer Bárbara de Regil, quien admitió ser fan de la ropa de paca, Pedro Sola recomendó a los televidentes que fueran a tiendas de ropa de buena calidad en Polanco.

Pepillo Origel no perdona a Pedro Sola por hablar de su vida privada (Captura YouTube: Ventaneando)

Según el conductor, en la zona se pueden encontrar tiendas de ropa femenina con prendas de muy buena calidad, así como las tiendas de ropa más famosas de la ciudad.

Las compañeras de Pedro Sola no pudieron evitar hacer comentarios sarcásticos ante las recomendaciones del conductor, ya que sus sugerencias nada tenían que ver con la ropa de paca.