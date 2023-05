¡No solo Juan Soler! Álex Kaffie confirmó salida de Mónica Noguera de “Sale El Sol”: “La mejor pagada ahí”

El periodista de espectáculos confirmó la inesperada salida de Mónica Noguera. (Instagram saleelsoltv)

¡Más cambios se avecinan para el matutino Sale El Sol! Álex Kaffie confirmó la salida de Mónica Noguera a sólo un año de haberse integrado. La noticia llegó después de que Juan Soler dejó de ser requerido en el programa de Imagen Televisión y tras un incómodo momento que ambos conductores protagonizaron durante una emisión en vivo.

Te puede interesar: ¿Nacho Lozano habría desairado a Álex Kaffie y al elenco de “Sale El Sol”? Esto confesó el conductor

El Villano de los Espectáculos informó en su columna Sin Lisonja que Mónica Noguera conducirá por última vez Sale el Sol este jueves 11 de mayo. La decisión que habrían tomado los productores del matutino permitirá que la presentadora de 52 años pueda despedirse tanto de sus compañeros como del público.

La conductora no ha imitido una declaración (Instagram monanoguera)

“Mañana (jueves 11 de mayo) será el último día de Mónica Noguera en Sale El Sol (...) Los poderosos ejecutivos de Imagen Televisión están intentando convencerla de que haga participaciones especiales en dicho matutino, al que se incorporó el año pasado”, contó Álex Kaffie, quien colabora en el área de espectáculos del matutino.

Te puede interesar: Esta es la razón por la que Pamela Cerdeira abandonó su noticiero en Imagen

El periodista de espectáculos no contó cuáles fueron las razones detrás de la salida de su compañera, sin embargo, existe la posibilidad de que tanto ella como los productores hubieran tomado la decisión por un polémico momento que protagonizó con Juan Solar durante una emisión en vivo.

Un piropo a Mónica Noguera fue señalado como "vulgar"

Juan Soler incomodó a Mónica Noguera con un comentario inapropiado

Fue durante la última semana de abril cuando el protagonista de Marido en alquiler lanzó un “piropo” a su entonces compañera sin pensar que sus palabras serían consideradas como una falta de respeto.

Te puede interesar: Wendy de Las Perdidas se negó a hablar de la muerte de Kaletry por miedo a los asesinos

Todo comenzó cuando los conductores se reunieron en el foro para jugar tiro al blanco con dardos y una ruleta con diversas categorías. Pronto llegó el turno de Mónica Noguera, quien se levantó de su asiento, tomó un dardo, se acomodó para lanzar un buen tiro y su tino cayó en la categoría “Momentos que te mantienen humilde”.

Juan Soler protagonizó varias controversias durante su estancia en el matutino. (Ig @juansolervalls)

Fue en ese momento cuando Paulina Mercado se atrevió a elogiar la belleza de su compañera: “Mónica, qué piernas tienes eh, qué bruta”.

La conductora no pudo más que agradecer las palabras mientras presumía una de sus piernas y, cuando estaba por continuar con la dinámica escuchó un desafortunado comentario de Juan Soler: “Y se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben ver impresionantes”.

Aunque el histrión no mencionó más al respecto, pero sus palabras fueron tomadas como una clara alusión a una posición sexual, por lo que Mónica Noguera se defendió: “Juan Soler, compadre, cuidado, cuidado”.

La pareja confirmó su relación a principios de 2023. (Ig: juansolervalls)

Ana María Alvarado, Jean Duverguer y Álex Kaffie no pudieron ocultar la incomodidad que sintieron al escuchar el “piropo” de su entonces compañero, pero hicieron a un lado la situación y sin más continuaron con el programa. No obstante, usuarios de redes sociales explotaron en contra del conductor argentino por la manera en que se refirió a su compañera y no sólo eso, también porque lo hizo frente a su actual novia, Paulina Mercado.

“Le salió lo carretonero al señor Soler”, “Esos albures no se dicen en cadena nacional y menos en el horario de la mañana”, “Soler se vio muy mandado con ese comentario, bien por Mónica por no darle juego”, “Esta vez sí se pasó con su doble sentido”, comentaron.

El conductor de televisión agradeció por la oportunidad de estar en el programa matutino

Tras lo sucedido, el histrión de 57 años se defendió y explicó que se atrevió a hacer un comentario subido de tono porque viene de otra época:

“Soy nacido en el 66, también nacido con otro tipo de información, de educación, donde decimos las cosas de una manera muy rústica, directa, muy sin tapujos, muy sin prejuicios. En mi época habría sido un piropo increíble”, declaró en un live de Instagram.

No obstante, días después tuvo que abandonar el matutino.