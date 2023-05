Juan Osorio reaccionó a la denuncia que enfrenta por violencia familiar: “Ustedes me conocen”

El productor de telenovelas está en polémica (De primera mano)

A principios de mayo Juan Osorio estuvo en el ojo del huracán debido a que salió a la luz que presuntamente habría sido denunciado ante las instancias legales por presunta violencia familiar ejercida hacia una de sus exesposas.

Tras darse a conocer estos hechos, el famoso productor de telenovelas reaccionó a los señalamientos en su contra.

Qué dijo Juan Osorio sobre su denuncia

Fue en un encuentro con los medios de comunicación recuperado por De primera mano donde el actual novio de Eva Daniela dijo que su conciencia está tranquila.

(Instagram: @juanosorio.oficial)

“Estoy en ese asunto, como comprenderás no puedo hablar al respecto, hasta que no tenga una resolución (...) ustedes me conocen, yo no soy así”, destacó en primera instancia.

Juan Osorio también especuló que el juicio en su contra podría tener varias intenciones ocultas que solo se esclarecerán con el tiempo.

“Esas cosas no se mencionan hasta que se termina legalmente un juicio”, añadió.

El padre de Emilio Osorio puntualizó que todo el proceso legal en su contra no lo tomó del todo desprevenido.

“Me extraña muchísimo, pero no me sorprende. Hay resentimientos que las personas que tienen ese tipo de reacciones”, externó ante las cámaras.

(Instagram: @juanosorio.oficial)

Cómo fue la acusación a Juan Osorio

De acuerdo con información revelada por el diario Excélsior, el pasado 2 de mayo presuntamente se llevó a cabo una audiencia en la Fiscalía de la Ciudad de México (FCDMX).

Fue el abogado de la exesposa de Juan Osorio, Emanuel Ávila, quien mencionó en entrevista los motivos por los cuales Juan Osorio tendría que enfrentar a la justicia mexicana.

“Esta denuncia se turnó a la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar, en donde en un inicio empezamos a advertir una serie de resistencias para investigar de manera eficiente los hechos (...) que parecía que la tendencia era que estos hechos quedaran en impunidad”, remarcó que litigante y agregó:

El productor reconoció que la muerte de Carmen Salinas le ha dolido mucho por considerarla casi como una madre (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Esta audiencia en donde le van a hacer saber los hechos que se están investigando y bueno tendrá la oportunidad que su situación jurídica se resuelva en 144 horas (..) y ya corresponderá al juez de Control determinar si se colman los requisitos para dictar una vinculación a proceso”.

Quién es la exesposa que denunció al productor

Por lo que se ha comentado hasta el momento, Emireth “N” sería la presunta víctima de violencia familiar.

Ella contrajo nupcias con el artista en 2006 y, aunque estuvieron casados durante varios años, presuntamente el productor habría engañado a su entonces esposa con Niurka.

El afamado productor de televisión y clásicos melodramas como Una Familia Con Suerte se habría divorciado años antes de Marcos y ya había tenido otro matrimonio con Ofelia Ávalos, madre de sus dos hijos mayores.

Emireth llegó a la vida del productor pues formó parte de un círculo cercano a él ya que estudió en el CEA (Televisa) y estuvo en una de sus más grandes producciones a lado de Arath de la Torre.

Niurka Marcos, quien también fue exesposa de Osorio no se ha posicionado hasta el momento respecto al complicado momento que atraviesa el famoso. Sin embargo, a lo largo de los años la vedette ha defendido a capa y espada a su exenamorado.

En la actualidad, Juan está en una relación amorosa con Eva Daniela y su romance ha causado un gran escándalo, ya que la pareja se lleva más de treinta años de diferencia.

Respecto a esto, ambos han señalado en repetidas ocasiones que el amor no tiene porque estar condicionado con la edad e, incluso, han externado sus intenciones de contraer matrimonio en un futuro próximo.