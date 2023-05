Galilea Montijo confesó su arrepentimiento por haber esperado tanto tiempo para ser madre

Galilea Montijo revela sus sentimientos más íntimos sobre su deseo de tener un segundo hijo (IG: galileamontijo)

Galilea Montijo, presentadora del programa Hoy, ha hablado recientemente de su experiencia como madre y de sus deseos de haber tenido un segundo hijo.

La vida de Montijo cambió hace 11 años, cuando nació su primer y único hijo, Mateo. Desde entonces, se ha dedicado por completo a su faceta de madre, procurando siempre el bienestar de su hijo y estando presente en los momentos más importantes de su vida.

En una entrevista con la revista TVyNovelas, la presentadora ha compartido sus deseos de volver a embarazarse y de darle un hermano o hermana a Mateo, algo que finalmente no sucedió por diferentes razones.

Montijo admite que se arrepiente de haber esperado hasta los 39 años para tener a su primer hijo y que le hubiera gustado haber congelado sus óvulos si hubiera comenzado más joven a tener hijos.

La presentadora de 'Hoy', Galilea Montijo, habla abiertamente sobre su experiencia como madre (Foto AP/John Locher)

También habló de su faceta como madre, confesando que es una mamá sumamente entregada al cuidado de su pequeño, aunque admite ser muy puntual a la hora de procurar su bienestar.

Reconoce que al principio era muy preocupona y que quería meter a su hijo en una burbuja para que nunca sufriera, pero se dio cuenta de que eso es parte de la vida, de dejarlos crecer, de dejarlos volar y de dejarlos madurar.

La presentadora ha revelado que en su momento no se hablaba mucho sobre las opciones que las madres tenían para lograr embarazarse y que llegó a pensar que podría lograrlo de forma natural.

Sin embargo, un segundo embarazo no se dio y se quedó con muchas ganas de darle un hermano o hermana a su primogénito. Galilea Montijo ha confesado que la idea de tener una familia numerosa no le desagradaba del todo.

Galilea Montijo abre su corazón sobre la maternidad y el deseo de una familia más grande (@netasdivinastv)

Galilea Montijo habla sobre su reciente divorcio

La animadora de televisión Galilea Montijo reveló cómo ha sido su vida desde que anunciara su separación con Fernando Reina Iglesias, su pareja de más de una década. La presentadora de Televisa confiesa que ahora tiene más tiempo para sí misma y puede hacer más cosas de las que antes no podía.

En una entrevista reciente con la revista People en español, Montijo afirmó que ha pasado más tiempo con su familia y amigos, lo que le ha dado mucho apoyo en este proceso. Además, su trabajo y compañeras de trabajo la han ayudado a mantenerse ocupada en lo que más ama.

“Estoy muy agradecida por tener trabajo todos los días, en estos momentos en el trabajo me estoy refugiando que es algo que amo. No puedo encerrarme en casa”, dijo a la revista. “Siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera”, agregó.

La lucha de Galilea Montijo por tener un segundo hijo (Galilea Montijo)

También habló de cómo ha sido su separación después de más de una década juntos y un hijo en común. “Antes siempre elegía primero a mi familia. A la hora de la actuación, por ejemplo, tener un trabajo y actuar llevaba mucho tiempo, no podía… probablemente ahora como mujer tengo más tiempo de hacer muchas cosas”, dijo la animadora de televisión.

Montijo se mostró agradecida con la gente que la rodea y afirmó que la gente le ha demostrado su cariño sin juzgarla. “La gente me demuestra su cariño, no pregunta, no juzgan, están ahí para mí. Si les hablo en la madrugada (para charlar) cuento con mucha gente; ha sido maravilloso darme cuenta de lo mucho que me quiere mi familia y mis amigos”, dijo en la entrevista

.