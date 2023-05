El primer Día de las Madres de Maribel Guardia sin su hijo Julián Figueroa

La actriz continúa en su duelo tras la muerte de su único hijo

El pasado domingo 9 de abril el mundo del entretenimiento se conmocionó con la inesperada muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien sufrió un infarto fulminante a los 27 años en la casa familiar de la querida actriz de origen costarricense asentada en México.

Sin rastros de violencia, el cantante y actor, quien ya contaba con un camino recorrido en la industria del espectáculo con grabaciones musicales, actuación en programas y telenovelas, fue encontrado por su esposa, la también cantante Imelda Garza Tuñón, junto a quien procreó al pequeño José Julián, de cinco años.

La sorpresiva muerte de Julián ha sido un duro golpe para Maribel, Imelda y Marco Chacón -esposo de Guardia y padre adoptivo del fallecido artista-, por lo que el último mes ha sido especialmente difícil de sobrellevar para la protagonista de telenovelas como Prisionera de amor y Tú y yo.

Y es que luego de compartir en Instagram amorosos mensajes dedicados a Julián en sus redes sociales en días pasados, como el Día del niño y el 2 de mayo, cuando el artista habría cumplido 28 años, ahora Maribel Guardia compartió un nuevo mensaje con motivo del Día de las Madres.

En el último mes, la famosa ha compartido distintos mensajes para Julián en medio de su luto (Foto: Instagram)

La famosa de 63 años compartió un video recopilatorio donde se le ve junto al fallecido en distintos momentos y en la intimidad de su relación madre e hijo. “Feliz Día de la madre, yo recordando las palabras de mi amado Julián. Dios bendiga a todas las mamacitas”, escribió la famosa en el video donde se pueden escuchar declaraciones del fallecido integrante de la dinastía Figueroa.

En el clip compartido por la actriz de proyectos como la obra de teatro Lagunilla, mi barrio o el programa que actualmente conduce, Esto ya es personal, se le puede escuchar a Julián, a través de declaraciones concedidas en diversas entrevistas, expresarse de la mejor manera de su famosa madre.

“Toda mi infancia fue muy mágica gracias a mi mamá. Ella me creaba mundos en los cuales yo habitaba, entonces mi infancia fue como un cuento de hadas. Algo que tenía muy bonito es que cada momento que tenía libre me lo dedicaba plenamente, porque cuando me veía realmente me dedicada el tiempo, el amor, la atención a corregirme, a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen”, dijo Julián Figueroa en algún espacio televisivo.

La actriz felicitó a José Julián en el que hubiera sido su cumpleaños número 28 (Foto: Instagram)

“Para ser artista todo el tiempo que tenía libre lo pasaba conmigo. Yo de mi mamá quisiera tener más cosas, ella es toda felicidad y bondad. Tengo una relación muy buena con mi mamá. Es una persona totalmente empática, con pasión, amor por todas las personas, sus semejanzas con gente que se encuentra en la calle, es una mujer sumamente trabajadora, toda la vida se ha partido el lomo trabajando desde chiquita”, se le oye decir a Figueroa en la video-compilación rescatada de progaramas como Es de noche y ya llegué y Sabadazo.

Además, en sus historias efímeras de la red social, Maribel compartió un video realizado por fans donde le escribieron un empático mensaje.

Maribel, Marco Chacón e Imelda Garza han pasado semanas de duelo por la sopresiva muerte del artista (Foto: Cuartoscuro)

“Feliz día de las madres, a la mejor mamá y la mejor Mimi del mundo, qué gran ejemplo es usted como mujer, como madre. Una madre que llenó de mucho amor y mucha luz a su hijo. No pudo haber mejor madre para Julián, gracias por todo ese amor que le dio, ese amor que hizo a Julián el ser tan hermoso y tan compresivo que era”, se lee en la publicación.

“Hoy será un día difícil, pero esperemos que con todo el amor que le queremos mandar ayude aliviar un poquito su corazón, recuerde que usted hizo un gran trabajo con su niño y sabemos que ahora lo hará con nuestro pequeño principito, la queremos mucho @maribelguardia”.