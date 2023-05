Edith Márquez mandó un mensaje a Sasha Sokol tras victoria sobre Luis de Llano

Las dos formaron parte de la agrupación Timbiriche

Luego de que Sasha Sokol anunciara su victoria sobre Luis de Llano en su denuncia por daño moral, Edith Márquez, quien también formó parte del exitoso grupo musical Timbiriche, se pronunció al respecto durante su visita al porgrama Hoy Día.

Dijo que, aunque no había coincidido con Sasha en su paso por la banda, sí la conocía muy bien. “A mí no me tocó estar en Timbiriche con ella, pero sí la conozco muy bien y me parece algo increíble que ella lo haya logrado”, dijo la cantante.

Del mismo modo, aprovechó el momento para hablar sobre la justicia, y sobre la poca fe que tienen las personas en ella. “Creo que cuando se hace justicia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en la actualidad donde mucha gente ha dejado de creer que existe, y sí existe, lo podemos ver ahora”, dijo la intérprete de Aunque sea en otra vida.

Edith Márquez y Sasha Sokol no coincidieron en Timbiriche, pero sí son grandes amigas (instagram/sashasokolova//edithmarquezlanda)

También, mandó elogios a su compañera y habló de lo que significa para ella haber formado parte de la banda Timbiriche. “Ella es una mujer literalmente hermosa, por dentro y por fuera, todos nos consideramos, los que hemos estado dentro de esta agrupación tan exitosa, nos consideramos como hermanos”, dijo la cantante, y reafirmó que le parece increíble la victoria de Sasha Sokol.

Edith Márquez ingresó a Timbiriche a finales de los años 80s, tras la salida de Mariana Garza, quien era su amiga. Aunque al principio de su estancia en el grupo no congenió bien con sus compañeros, con el paso del tiempo las cosas cambiaron.

Penélope Menchaca, quien es parte del programa, dijo que la victoria contra Luis de Llano era muy importante para las mujeres mexicanas, y que los tiempos de Dios eran perfectos.

La sentencia a favor de la cantante podría marcar un precedente para las mujeres que fueron víctimas de delitos que prescribieron (Twitter/@Les_IJU)

De esta manera, Edith Márquez mostró solidaridad con Sasha Sokol, tal cuál lo hizo cuando el escándalo salió a la luz. En su momento, la cantante dijo que admiraba como mujer a Sasha, que era una guerrera. También, comentó que su voz tenía que ser escuchada, y que estaba con ella, igual que las personas y amigos cercanos.

La victoria de Sasha Sokol

El 10 de mayo del 2023, Sasha Sokol reveló en sus redes sociales los resultados de la denuncia que interpuso contra Luis de Llano, escribiendo: “El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”.

Asimismo, la cantante explicó que la sentencia del juez consideraba que las declaraciones de Luis de Llano en medios de comunicación constituían un acto de revictimización. También, dijo que como condena, el productor tendrá que pedir una disculpa pública, abstenerse de hablar de lo que ocurrió y también pagar una indemnización, misma que será decidida por el juzgado y que Sasha donará a una asociación que luche en contra del abuso sexual.

Sasha Sokol compartió nuevos pensamientos sobre Luis de Llano (Foto: Infobae México)

Hace un tiempo, Sasha Sokol compartió que la experiencia de haber denunciado a Luis de Llano le traía muchísimas reflexiones: “He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”.

“Hablar y denunciar me están ayudando a sanar. He descubierto una red solidaria de personas que luchan todos los días contra la violencia infantil, acompañando a las víctimas y persiguiendo a los culpables para llevarlos ante la justicia. Las historias son desgarradoras, su trabajo es difícil; pero es peor presenciar el sufrimiento y no hacer nada”, escribió en su cuenta de Instagram.