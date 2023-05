Qué pasa con las mascotas en un divorcio: el ministro Arturo Zaldívar respondió

El funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que es un tema delicado que no tratan muchos presidentes. (Especial)

Las mascotas han tomado un lugar importante en las familias actuales, por lo que Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló qué podría pasar con ellas cuando una pareja se separa.

Cuando unos padres se divorcian es necesario que haya claridad sobre la custodia de los menores, de igual modo, cuando hay perritos de por medio, los responsables deberán decidir el destino de estos.

En un breve video de TikTok el ministro habló sobre el tema, asegurando que pocos presidentes lo abordan a pesar de ser delicado.

“Tenemos muy pocos presidentes que hablan sobre el tema, pero son asuntos que se deben tratar con mucho mayor cuidado”, señaló.

Arturo Zaldívar explicó qué pasa con un perrito o mascota cuando una pareja se divorcia (Captura de pantalla)

Recomendó que en primera instancia la pareja trate de acordar quién se quedará con la mascota, tomando en cuenta lo mejor para ellos y para el animalito, ya que deben cuidar su bienestar.

“En cada caso concreto, si la pareja no se pone de acuerdo tendrá que decidir el juez tomando en cuenta todas las circunstancias del caso, sin pretender que el perro de una familia es un objeto”.

El ministro recordó que las mascotas son seres vivos, “con los que hay sentimientos muy profundos”.

Ante la breve pero concisa situación sobre los perros y gatos en un divorcio o separación, los usuarios comentaron que han pasado momentos así, mientras que otros aseguraron que podrían perder a su pareja pero no a su mascota.

No es posible pedir una pensión por la manutención de la mascota a pesar de que también requiere comida y cuidados médicos. (Especial)

“Me paso, mi ex me peleo el perro, no a la hija, de la cual no da pensión, pero me peleo al perro que más quería”. “yo me separé y me quedé con mis perritos, yo le dije te largas pero me dejas a mis perros” y “muy interesante!!! podría prescindir de mi exesposa pero no de mi perro”, fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que a diferencia de los infantes, no es posible pedir una pensión por la manutención de la mascota a pesar de que también requiere comida y cuidados médicos.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) señala en la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales que todos los animales “nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”.

Asimismo, apunta que los animales no deben ser sometidos a malos tratos o actos crueles, en caso de que deban ser sacrificados, el proceso tendrá que ser rápido y sin dolor. Por otro lado, el abandono es considerado como un acto “cruel y degradante”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó a finales del 2021 la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) que muestra aspectos personales de la vida de la población adulta del país.

En dicha encuesta se indicó que el ó 85.7% de la población adulta con alguna manifestación de empatía con la vida no humana, lo que ha ayudado a evitar la crueldad o el sufrimiento animal y/o cuidar plantas y árboles en su entorno; mientras que el 73.4% declaró vivir con una mascota.

A nivel de hogares, 69.8% cuenta con algún tipo de mascotas. En total se tiene un acumulado de 80 millones de mascotas: 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y 20 millones una variedad miscelánea de otras mascotas pequeñas.