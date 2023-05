Porque las madres también votan: candidatos en Coahuila celebraron el 10 de mayo

Candidatos de Coahuila festejan a las madres (Foto: Archivo)

Los candidatos a la gubernatura de Coahuila aprovecharon la celebración nacional del día de las madres para mandar una calurosa felicitación a todas las mamás del estado que pretenden gobernar. Con diferentes estrategias, los abanderados de Va por México (PRI, PAN y PRD), Morena y PT utilizaron sus redes sociales para transmitir sus mensajes de empatía.

Te puede interesar: Cuáles son las mejores canciones para celebrar el Día de las Madres

Fue por lo que este 10 de mayo, Manolo Jiménez, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), utilizó la fecha para transmitir un saludo a las madres en su núcleo familiar y, de ahí, extenderlo a las del estado y a las de México. Asimismo, después de enviar sus felicitaciones, el video lo muestra abrazando a muchas señoras.

“Hoy, en el día de las madres quiero felicitar a mi mamá, a mi esposa Paola, mamá de nuestros cuatro hijos, a mi abuela, a mis hermanas y, por supuesto, a todas las mamás de Coahuila y de México. Les mando un fuerte abrazo y vamos a seguir trabajando por las familias”

De diferentes maneras, los candidatos en Coahuila celebraron el día de las madres

Por su cuenta, Armando Guadiana, además de celebrar el día para todas las madres en Coahuila, recordó a su progenitora, a quien señaló como un ejemplo por su manera de ser y de alentarlo a cumplir sus metas.

“Muy buenos días en este 10 de mayo, día de las madres. Quiero felicitar a todas las madres coahuilenses. Mi madre, pues marcó mi vida porque siempre fue una mujer de mucho carácter. Impulsó siempre a que yo siguiera adelante, a que siguiera estudiando, trabajando”

Además, aseguró que su mamá siempre le dijo “no mentir y no robar”, un consejo muy parecido al “no mentir, no robar y no traicionar” promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para las y los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Y cerró con una forma clásica de felicitar a alguien: “Hoy, felicito a todas las madres de Coahuila, a mi esposa Guadalupe y a todas las madres coahuilenses en este 10 de mayo”.

Te puede interesar: La otra cara del día de las madres: las mujeres afectadas por el trabajo doméstico y laboral

Finalmente, está Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), quien se presentó como “El Tigre”, envió una felicitación a las madres del estado y destacó su labor dentro de las familias: “Ustedes son el corazón de Coahuila, el motor de las familias, la bendición de sus hijas e hijos y, sin duda, el mejor baluarte de nuestro estado”.

El 10 de mayo se festeja el día de las madres en México (Foto: Cuartoscuro)

“Un saludo muy especial y afectuoso a las madres en su día. Con mucho cariño de Ricardo El Tigre Mejía. Un abrazo fraternal, respetuoso, cariñoso a todas las madres coahuilenses”

Cabe recordar que dicha estrategia se comprende como parte de su campaña, misma que termina el 31 de mayo y busca concretar los ánimos de las y los ciudadanos para ganar la elección. Particularmente el caso de Coahuila, a diferencia del del Estado de México (EdoMex) —entidad que también define jefe del ejecutivo este año—, aún no existe un panorama claro de quién se perfila como el favorito, ya que diferentes casas encuestadoras ofrecen diferentes resultados preliminares.

Te puede interesar: Cuándo se festejó el primer Día de las Madres en México y por qué se eligió el 10 de mayo

Esto porque algunas agencias consultoras perfilan como favorito al abanderado del PRI y otras al de Morena; asimismo, las diferencias entre el primer y segundo lugar también son inconsistentes. Al respecto, se destaca que en el EdoMex, la favorita indiscutible es Delfina Gómez.

Por ejemplo, Polls Mx sostiene que Jiménez Salinas cuenta con el 49% de las preferencias electorales, mientras que Guadiana sólo llega al 31 por ciento. Asimismo, los dos partidos chicos acumulan 12% y 8%, perfilando a Mejía como el tercero en la intención del voto y a Pérez como el cuarto. Asimismo, esto contrasta con la encuesta realizada por El Financiero, quien señala que el de Morena se queda con el 43% de los votos y el del PRI con el 41 por ciento.