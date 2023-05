Pensión IMSS: qué personas podrían recibir un ingreso extra de 47 mil pesos

Médicos especialistas jubilados podrían recibir más dinero además de su pensión (Foto: Gobierno de México)

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció que algunas de las personas que reciben pensión por haber prestado sus servicios en la entidad sanitaria podrían ser candidatos un ingreso extra además del monto que ya les corresponde. El motivo sería su aceptación para volver a trabajar y prestar sus servicios dentro del IMSS Bienestar.

De acuerdo con el director del Instituto, la convocatoria está dirigida a las y los médicos especialistas jubilados. El objetivo es recontratarlos para que laboren de nueva cuenta en el órgano Público Desconcentrado (OPD) en las zonas rurales de los estados donde comenzará a implementarse el servicio de salud a personas que no cuentan con seguridad social.

Según dio a conocer en la conferencia matutina del 9 de mayo de 2023, aquellas personas que acepten volver a prestar sus servicios profesionales no dejarán de recibir el pago de su pensión por parte del Seguro Social. Por el contrario, serán retribuidas con un salario mensual neto, es decir libre de impuestos y retenciones, de MXN 47 mil 441.

El IMSS Bienestar busca garantizar el acceso a la salud para personas sin seguridad social (Captura de pantalla)

Además del ingreso extra, las y los médicos especialistas jubilados que acepten la recontratación recibirán diversas prestaciones como 20 días de aguinaldo, así como vacaciones. De igual forma, trabajaran en turnos de 8 horas de lunes a viernes o, en su defecto, durante la jornada acumulada de fin de semana.

En su intervención, Zoé Robledo aclaró que en la primera etapa de contratación y reclutamiento realizada el 5 de mayo de 2023, en los estados de Guerrero, Michoacán y Sonora, de los 955 médicos jubilados que fueron considerados, 621 ya fueron contactados y 50 ya acudieron a firmar contrato para incorporarse a la atención del IMSS - Bienestar.

Cabe mencionar que la campaña de reclutamiento y contratación continuará en los días siguientes en seis estados más de la república mexicana. La siguiente jornada será se realizará el 12 de mayo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de San Luis Potosí, y en el HGZ No. 6, en Ciudad Valles.

Las personas que decidan participar no perderán el ingreso por concepto de su pensión (Foto: Pixabay)

Posteriormente, el 19 de mayo de 2023, la campaña se realizará en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de la capital, el HGZ No. 2 en Salina Cruz y el HGZ No. 3 de Tuxtepec; en Sinaloa se realizará en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Culiacán, el HGZ No. 49 en los Mochis y el HGZ No. 3 en Mazatlán.

En las semanas posteriores, las autoridades darán a conocer los estados y lugares en los que se realizarán las próximas jornadas con la finalidad de cubrir las entidades consideradas para su incorporación en el programa del OPD IMSS - Bienestar y brindar acceso a la atención médica.

¿Cómo registrarse en la convocatoria para médicos jubilados del IMSS - Bienestar?

Para participar en el proceso de reclutamiento de médicos especialistas jubilados para laborar en el organismo operado por el Seguro Social, las personas interesadas deben ingresar al sitio web oficial y dar clic en el botón con la leyenda “Regístrate ahora”. Posteriormente se deberá:

1. Llenar los campos con los datos requeridos para el “Registro de Usuario”.

2. Dependiendo de si cuenta o no con la CURP, seleccionar la opción correspondiente y llenar los datos requeridos.

3. Una vez finalizado dicho proceso, aparecerá un mensaje de confirmación y se enviará un correo electrónico con la información correspondiente.

Cuando se tenga una cuenta, es necesario ingresar a la plataforma con el nombre de usuario y contraseña registrados. Después:

1. En la pestaña “Perfil” rellenar los campos solicitados por la página web, así como la especialidad deseada y la escolaridad.

2. En la pestaña “Documentación” subir los documentos requeridos escaneados y en formato PDF por ambos lados.

3. En la pestaña “Experiencia” llenar todos los datos correspondientes a la experiencia laboral. Para ello se debe dar clic en el botón nuevo.

4. En el apartado “Formación complementaria” podrán registrarse los datos correspondientes a los cursos de actualización,, diplomados, entre otros. De igual forma, antes se debe dar clic en el botón nuevo.

5. En la pestaña “Información adicional” se pueden registrar los datos relacionados con los idiomas.

6. Es importante tomar protesta de decir verdad.

7. Antes de finalizar el proceso, al hacer clic en el botón CV, deberá corroborar los datos ingresados a modo de resumen. Una vez que se cumpla con dicho paso se debe hacer clic en Finalizar.

8. Es importante seleccionar el botón de Guardar para conocer el folio de participación. De igual forma, se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección registrada.