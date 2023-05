Mamá de Octavio Ocaña le dedicó desolador mensaje por el 10 de mayo: “Gracias por haber sido mi hijo”

Octavio Ocaña y su mamá eran muy unidos (Fotos: Instagram/@analuciaocaa)

Sin festejo, alegría y su querido Benito; Ana Lucia vivió su segundo Día de las Madres sin su hijo Octavio Ocaña, actor mexicano que fue asesinado por un agente municipal el 29 de octubre de 2021 en el Estado de México. Con fotos a lado de él, Beltran le dedicó un desolador mensaje que ya ha cobrado gran viralidad en redes sociales.

En medio de amenazas a la familia por esclarecer el caso y encontrar justicia, un posible documental y monumento, así como reclasificación en su expediente tras un perito privado, la madre del joven histrión no dejó pasar la oportunidad para recordar cómo eran sus 10 de mayo a su lado, causando gran nostalgia en cientos de fans y mamás que tampoco tiene a sus hijos en esta especial fecha.

“Hoy 2 años ya sin ti amor mío y ángel mío. Siendo tan difícil porque si estabas del otro lado del mundo te venías a estar conmigo a pasar mi Día de las Madres, de los mejores que tuve hijo mío. Llegabas ´Jefa, jefa, mi reina vámonos a comer o festejar a la mejor madre del mundo’”, inició el nostálgico recordatorio publicado en su cuenta de Instagram.

“Gracias por haber sido mi hijo”

El mensaje dedicado al joven actor que fue asesinado en el año 2021 ya cobró gran viralidad (Foto: Captura)

Ana Lucia Ocaña Beltran aseguró que pese a que el actor ya no está vivo, ella lo sigue sintiendo cerca puesto que el amor incondicional que se demostraron en el pasado para ella quedará inmortalizado, siendo algo que agradece y festeja.

“Esas eran tus palabras mi rey, pero sé mi niño hermoso que me lo estás diciendo de allá arriba te siento más cerca de mí, que nunca te llevaste tatuado mi nombre en tu brazo y se cuánto dabas y amabas a tu madre. Gracias hijo por haber sido mi hijo, te lo digo allá en lo alto: no me sueltes, te necesito más que nunca hijo mío Octavio Ocaña QEPD”, agregó causando gran conmoción entre grupos de madres que tampoco pasan un 10 de mayo a lado de sus hijos.

“Hoy yo te escribo; sé que tú lo harías. Te amo mi bebé, mi favorito, por siempre hijo mío y el día de mi partida pasaremos Día de las Madres, cumpleaños y todo juntos amor de mi vida y rey de mi alma”, finalizó la madre del actor.

La madre de la juvenil estrella compartió más de una foto a su lado (Foto: Instagram/@analuciaocaa)

Tras el mensaje y la gran nostalgia que la imagen del fallecido actor aún refleja en miles de mexicanos gracias a su personaje como Benito en la serie de comedia de Televisa, Vecinos, internautas han dejado mensajes de consuelo y aliento, pues aunque aseguran que quienes han vivido eso jamás han vuelto a vivir un día de dicha manera, también le aplaudieron que no deje morir su recuerdo y siga luchando para que se haga justicia en su caso.

“Lo siento mucho, todo estará bien aunque algo así jamás se supera”. “Perder un hijo es algo que no da vuelta, se puede llegar a aprender a vivir con ello, pero de eso a superarlo creo que es algo más que imposible”. “De no creer que un 10 de mayo después de perder un hijo, aún tengas más, jamás volverá a ser lo mismo, te mando un abrazo muy fuerte y pronta resignación, que esa tarda años o toda la vida y aún así puede que nunca llegue”. “Yo como mamá jamás logré superar la muerte de mi hijo que fue hace más de 20 años, no sólo te entiendo, oro por tu hijo también”, reaccionaron fans.