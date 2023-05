Lucía Méndez le prohibió a Laura Zapata hablar de ella

Las actrices eran compañeras en "Siempre reinas", pero terminaron dentro de un conflicto legal

Laura Zapata y Lucía Méndez fueron compañeras en el reality musical Siempre reinas; sin embargo, las actrices tuvieron algunos conflictos que fueron escalando hasta llegar al ámbito legal.

Te puede interesar: Lucía Méndez asistirá al concierto de Madonna con una condición: ¿No se pondrá de pie?

Aunque Lucía Méndez adelantó desde diciembre que tomaría acciones ante la ley, recientemente confirmó que interpuso una orden de restricción a Laura Zapata para que no hable de ella públicamente.

Lucía Méndez tomó esta determinación porque un juez le hizo ver que fue víctima de tres tipos de violencia, de acuerdo con lo que explicó ante la cámara del programa De Primera Mano:

(Instagram/@laurazapataoficial/@luciamendezof)

“Simplemente hay una orden de restricción porque cuando el juez vio todo lo que me habían dicho, consideraron que era violencia de género, mediática y laboral”

Esto significa que Laura Zapata tiene una prohibición legal para emitir comentarios o mencionar a Lucía Méndez en sus redes sociales o en programas de televisión.

Te puede interesar: Shanik Berman halagó a García Harfuch en “Hoy”; Galilea Montijo y Andrea Legarreta ofrecieron disculpas

En conversación con algunos reporteros, Lucía Méndez mencionó que tuvo la oportunidad de proceder legalmente con una demanda hasta “hundir” a alguien, pero prefirió simplemente protegerse de futuros ataques.

Además, describió a la hermana de Thalía como alguien cuyos comportamientos estarían regidos por la soberbia:

Te puede interesar: Yordi Rosado rompió el silencio sobre el fin de Otro Rollo: “Crecí a la sombra de Adal Ramones”

“¿Pude haber hundido a una de estas personas? Totalmente, si hubiera yo sido mala, pero yo estoy con Dios, claro que existe el perdón pero parece no entenderlo de esta persona que no se puede manejar con tanta soberbia”, detalló.

Siempre reinas fue un reality que siguió la vida de las cuatro actrices mexicanas mientras preparaban la grabación de un tema musical (Foto: Netflix)

Por otra parte, el periodista de espectáculos Lalo Carrillo aseguró que Lucía Méndez podría regresar a Siempre reinas, pero habría solicitado un sueldo mucho mayor al que tuvo en la temporada de 2022.

“Yo tengo datos y muy cercanos que sí firmó, que ya firmó para la segunda temporada. Si Lucía firmó para la segunda temporada, puso condiciones”, explicó. Aparentemente, Méndez habría solicitado el doble de su sueldo.

En cuanto a la problemática, Lucía Méndez aseguró que no es una persona conflictiva y esta es una excepción, pues no había tenido controversias por su vida privada en otras ocasiones.

“Les deseo lo mejor, yo tuve un suceso cuando colaboré en el reality, escogí la canción, no tengo problemas con nadie, ¿Cuándo me han visto que yo salga de mi vida privada a hablar lo que no debo o pelearme con un ex marido? Yo nunca he vivido esos rollos”, mencionó a De primera mano.

(Foto: Twitter)

En diciembre de 2022, Laura Zapata tomó con humor la situación respecto a la denuncia que pudo haber enfrentado, es importante recordar que inicialmente estaba involucrada Sylvia Pasquel, pues ambas habrían criticado constantemente a Lucía Méndez.

En uno de los primeros comentarios que hizo la actriz, aseguró que estaba muy ocupada, por lo que no podría “contar” con ella. “¿Qué tal? ¡Yo tan ocupada en mis labores artísticas! ¡Por ahora no podrá contar conmigo!”, además, no desaprovechó la oportunidad de decir que en Siempre Reinas habían participado personas talentosas a excepción de una.

“Así es, pura chi...na, menos una”, escribió en su cuenta de Twitter. En enero de 2023, Lucía Méndez volvió a ser el blanco de críticas por parte de Laura Zapata, pues la nombró “basura” y resaltó que prefería hablar de la canción No me importa.

(Instagram/@elgordoylaflaca)

El comentario surgió cuando la cuestionaron sobre las acusaciones de haber denostado, denigrado y difamado a Lucía Méndez. Los problemas al interior del show surgieron porque Pasquel y Zapata habrían dicho que su compañera estaba desactualizada.

En su momento, Laura Zapata definió a Lucía Méndez como “una pelada sin educación”. Ante tantos conflictos, las actrices comenzaron a separarse del proyecto y rechazar las invitaciones de Netflix para realizar la segunda temporada, la cual se hubiera comenzaron a producir en febrero de 2023.