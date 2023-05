Lorena Herrera no cree que Yolanda Andrade se encuentre tan grave como se especula: “Es una mujer fuerte”

La conductora permaneció hospitalizada durante aproximadamente tres días. (Fotos: cuartoscuro)

Fue durante la última semana de abril cuando Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia por complicaciones en su salud. Después de varios días bajo observación médica fue dada de alta y volvió a su hogar, donde permaneció en reposo antes de regresar a Montse & Joe. Aunque ya retomó su programa y se sinceró sobre su padecimiento, el hermetismo que gira en torno a su condición continúa dando de qué hablar.

Fue bajo este contexto que Chisme No Like buscó a Lorena Herrera para cuestionarla al respecto, pues se sabía que acudiría como invitada especial al proyecto de televisión que Yolanda Andrade conduce con Montserrat Oliver. Sin profundizar en detalles y con un semblante que dejó entrever la incomodidad que sintió ante las preguntas, aseguró no tiene detalles sobre el padecimiento de Joe.

“No sé qué tiene, nada más sé que está mal”, declaró. Pese a su negativa, el reportero del programa de espectáculos insistió e, incluso, contó que la exparticipante de Big Brother había estado hospitalizada por un aneurisma en el ojo y supuestamente estaba grave.

Yolanda Andrade entregó sus memorias a amigo cercano para publicar después de su muerte. (Yolanda Andrade)

La protagonista de Siempre Reinas comentó que cuando se puso en contacto con la producción de Montse y Joe para confirmar su asistencia fue notificada sobre los problemas de salud de la conductora, sin embargo, no recibió información precisa. Todo esto aunado a que no se canceló el programa donde asistiría la llevaron a pensar que en realidad Yolanda se encuentra mucho mejor.

“Yo no creo (que esté mal) porque mañana grabo con ella. Si llame a la producción para saber si se cancelaba el programa por la salud de Yolanda y me dijeron: ‘No, mañana grabamos’, así que no creo que esté como están diciendo ustedes, ella es una mujer muy fuerte que siempre tiene una sonrisa y creo que eso la está ayudando a salir adelante”, mencionó.

Sobre el origen de los rumores, Lorena Herrera comentó: “Quizás como no se ha dicho bien qué es lo que tiene se han hecho muchas especulaciones”.

La conductora habría protagonizado un intercambio de indirectas con Verónica Castro en medio de su recuperación. (Captura de pantalla/YouTube)

Finalmente, el reportero puso sobre la mesa la posibilidad de que la crisis de salud que está enfrentando Yolanda Andrade sea un recurso publicitario. Ante esta situación, la histrionisa de 56 años negó que ese sea el verdadero trasfondo: “No, para nada”.

Yolanda Andrade rompió en llanto por su problema de salud

La conductora de televisión fue abordada por medios de comunicación mientras se trasladaba en su automóvil para cuestionarla sobre su crisis de salud, Sin entrar en detalles, aclaró que sí estuvo hospitalizada por varios días, pero no por una recaída en adicciones, sino porque se sintió tan mal y sufrió un aneurisma en un ojo.

“Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída, pero no fue una recaída. Pero, si la hubiese tenido, ¿qué tiene? nada más quería aclarar”, comentó.

La conductora rompió en llanto ante las cámaras (Sale el Sol)

Sin aclarar cuál es su condición, compartió que su proceso ha sido muy agotador: “Es muy largo, estoy cansada y quiero agradecer a la empresa a la producción que me hizo el favor, porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado en el hospital”.

Sobre su ausencia del programa, explicó que: “Ayer no vine porque estaba con las cosas del tratamiento, hoy no puedo trabajar. Ahorita para mí el trabajo (no es la mejor terapia), quiero descansar”.

