Cómo celebraron Alejandra del Moral, Geraldine Ponce y más políticas el Día de la Madre

Las mujeres en la política mexicana compartieron fotografías por el Día de la Madre (Cuartoscuro/Lilly Téllez)

El 10 de mayo es una de las fechas más importantes en el país, debido a que se celebra a la maternidad y a todas las mujeres que han dedicado algunos años de su vida para criar a las próximas generaciones, motivo por el cual las redes sociales se inundan de mensajes de felicitación, agradecimiento, perdón y muchos otros sentimientos que genera la fecha.

Las mujeres que se dedican a la política no son la excepción, por por medio de sus cuentas oficiales en las diferentes plataformas compartieron con la ciudadanía cómo están viviendo este día y cómo plantean contribuir al pleno desarrollo de la maternidad y de las infancias desde sus cargos públicos.

Desde candidatas a la gubernatura, alcaldesas, senadoras, jefas de Gobierno y muchos otros cargos, las mujeres con puestos en la administración pública federal y local ha demostrado cómo es que se puede tener actividad en el Estado mexicano a la par de criar a menores de edad.

La candidata priista compartió una felicitación con su madre (Instagram/@alejandradmv)

Una de las primeras que compartió su sentir fue la candidata a la gubernatura por la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, la cual compartió una foto con sus gemelos, a los cuales les agradeció por haberle cambiado la vida y darle fuerzas para seguir luchando.

“Mi vida cambió desde el día que supe que venían en camino. Me han dado fuerza de donde no sabía que podía sacarse y me enseñan todos los días sobre el amor incondicional”, fue una parte del mensaje que la política mexiquense compartió en sus redes sociales.

La alcaldesa de Tepic compartió su primer día de las madres (Instagram/@geraldineponcem)

Quien también compartió una serie de fotos con su hija recién nacida fue la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce. La militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprovechó su cuenta para mostrar su felicidad por celebrar su primer Día de la Madre y confesó el temor que tiene y ha sentido por tener que cuidar de una nueva ser humana.

“Hoy me siento emocionada por ser mi primera celebración por el Día de las Madres (...) confieso que, antes de su llegada, algunas veces sentía temor de que lo fuera a hacer mal, de equivocarme y no saber cómo corregirlo”, escribió la morenista.

La jefa de Gobierno dedicó su mensaje a su madre (Instagram/@claudia_shein)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también se unió a los mensajes, pero aunque ella es madre de dos hijos, su mensaje se lo dedicó a su mamá y agradeció todos los valores que le inculcó, entre los que destaca la educación y solidaridad.

“Deseo mucha salud y felicidad a todas las mamás. A mi madre, gracias por inculcarme el valor de la educación y la solidaridad; por enseñarme a nunca rendirse y siempre luchar”

La priista compartió su deseo porque ninguna madre esté buscando a sus hijos y, en cambio, puedan celebrar con ellos festividades como las del 1'0 de mayo (Twitter/@ruizmassieu)

Asimismo, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, agradeció a sus hijos por haberle enseñado y que le hayan permitido acompañarles en todo momento, tanto en sus victorias como en sus derrotas.

“Ser mamá es una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. No imagino una vida sin poder crecer día a día con mis hij@s, aprender de ellos, acompañarles en sus victorias y derrotas. Mis felicitaciones a todas las mamás mexicanas que celebran su día hoy”, redactó.

Sin em,bargo, ahí no quedó su mensaje, ya que en otro tuit recordó que este día 109,558 madres no celebran, sino que buscan a algunos de los desaparecidos que hay en el país, por lo que lamentó que esas mujeres no reciban flores o abrazos, sino por el contrario reciben un presunto abandono e indiferencia del gobierno: “Que no se olviden. Yo no las olvido y voy a luchar por ellas”.

La senadora panista compartió una foto con su hijo (Twitter/@LillyTellez)

Finalmente, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, compartió una foto que mostraría la “etapa que más ha disfrutado” en su vida, en especial en cantarle a su hijo mientras lo acunaba.

Les deseo muy #FelizDíaDeLasMadres. Les comparto una foto de las etapas que más he disfrutado como mamá: acunar y cantarle a mi hijo todas las noches en la mecedora, ha sido lo más hermoso de mi vida”, escribió.