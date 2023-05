Así grabaron a dos mujeres a bordo de un vehículo de la Sedena en Puebla

"Ejército Mexicano" se pudo ver en la parte lateral de la unidad

Un par de mujeres fueron captadas en video mientras iban a bordo de lo que parece ser un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con los reportes, los hechos sucedieron en Puebla, específicamente en el boulevard Cadete Vicente Suárez.

En la breve grabación, la cual fue compartida durante el martes 9 de mayo, se pudo ver que una de las mujeres iba vestida de blanco y otra con ropa de color rojo, mientras que la unidad en la que viajaban tenía camuflaje tipo militar y en un momento quien capta el video alcanza a registrar que en uno de los costados de dicho vehículo aparecía la leyenda “EJÉRCITO MEXICANO”.

Sin embargo, no se alcanzó a ver algún otro distintivo o característica que permitiera identificar la unidad militar. Además, en la parte interior del automóvil se alcanzó a ver a por lo menos dos sujetos y, por lo que se precia en las imágenes, al menos uno de ellos iba vestido de civil.

Al interior de la unidad se pudo ver a un par de personas (Foto: Twitter/captura de pantalla/@ALunaSilva)

A pesar de que el video sobre estas acciones fue compartido recientemente, reportes periodísticos indicaron que los hechos habrían sucedido el pasado lunes 8 de mayo. Mientras que otras versiones indicaron que las acciones sucedieron el pasado 5 de mayo, en el marco de las celebraciones por la Batalla de Puebla. El lugar donde fue captado el vehículo con las mujeres en la parte de arriba está cerca de la 25a Zona Militar del Sexto Regimiento en Puebla.

Detrás de la unidad del ejército había una motocicleta y en el sitio había varios vehículos, uno de ellos fue el que captó el momento, sin que los involucrados trataran de ocultarse o alejarse. Algunos usuarios incluso bromearon por lo sucedido, preguntando —de manera irónica— si la Sedena ya rentaba sus unidades para festejar fiestas de XV años.

Hasta el momento de ser publica esta nota, la Sedena no ha emitido un comunicado o posicionamiento por los hechos ocurridos, por lo que no se conoce si las personas que aparecieron en la grabación recibirán algún tipo de castigo o multa por los hechos realizados en lo que parce ser un vehículo militar oficial.

Las mujeres estaba en la parte de arriba del vehículo militar (Foto: Twitter/captura de pantalla/@ALunaSilva)

