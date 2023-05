Ana María Alvarado sí buscará reconciliación con Maxine Woodside

Ana María confesó que le gustaría volver a ser amiga de su exjefa pese a su despido

En medio del conflicto legal entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado, la presentadora de Sale el Sol confesó que sí le gustaría volver a ser amiga de su exjefa, pero esto podría no ser posible hasta que termine su juicio.

A más de dos meses de que inició la polémica por el despido de Ana María del programa Todo para la mujer, la presentadora compartió que aún le causa tristeza pensar en la amistad que perdió a causa de su salida del programa y la demanda que inició tras no recibir su indemnización.

En este contexto, al ser cuestionada por la prensa si ha considerado buscar nuevamente la amistad de la Reina de la Radio, confesó que sí le gustaría, pero lo hará sólo hasta después de que termine el juicio, pues por el momento no ve posible un acercamiento fuera del proceso.

La presentadora enfatizó que ella seguirá luchando por su liquidación a pesar de las críticas (Captura de pantalla/YouTube)

“Sí me duele porque había un cariño, una amistad, ojalá que con el tiempo se pudiera reestablecer, pero yo me imagino que mientras haya un pleito en los juzgados, pues no hay manera, son pleitos largos”

No obstante, recalcó que antes de pensar en recuperar su amistad, su objetivo seguirá siendo que le paguen lo justo tras ser despedida, ya que en su momento no se logró llegar a un acuerdo durante las audiencias de Conciliación y Arbitraje.

Ana María comentó que aunque la critiquen, ella insistirá en obtener lo que la ley considere adecuado para sus 32 años en Todo para la mujer, pues a pesar de que eran amigas cercanas, también mantuvieron una relación de jefa-subordinada.

Ana María trabajó con Maxine por 32 años, tiempo en que su amistad se fortaleció y también acabó (Instagram/@maxwoodside)

“Yo sólo voy tras una liquidación, que es lo justo porque el otro día alguien me decía: ‘Es que le quieres quitar dinero’. No, yo a ella no le quiero quitar ningún dinero, es un trabajo, algo que yo ya hice y es lo que te corresponde por ley”, compartió a los medios.

La presentadora también comentó que actualmente desconoce cuánto dinero Maxine podría pagarle por liquidación, pues ni ella ni sus abogados dieron una cifra en Conciliación y Arbitraje y, ahora con el juicio, corresponderá a otras personas determinar cuánto debería obtener por sus más de 30 años en el programa de su amiga.

Anteriormente, Ana María ya había externado que siempre vio a Woodside como una figura materna por la forma en que la trataba y, por ende, nunca hablaría mal de ella, además de que siempre le estará agradecida por el tiempo que compartieron en Todo para la mujer.

Ana María ha dicho que, según los hechos, Maxine podría pensar ella se aprovechó de la muerte de su hijo (Instagram/@maxwoodside)

Hasta hoy, se desconoce el motivo por el que la Reina de la Radio decidió despedir a Alvarado de su programa de radio, pero se sabía que la relación entre las conductoras se había roto desde tiempo atrás, cuando Maxine decidió recortar los días de trabajo de Ana María.

Después, según ha relatado la presentadora de Sale el Sol, su jefa comenzó a ignorarla, al punto de no saludarla cuando se encontraban.

Al final, un día Woodside citó a Ana María para hablar sobre el programa, pero en vez de sostener una conversación, la titular de Todo para la mujer le anunció a su amiga su despido.

Por varios días, Woodside dejó una silla libre para evidenciar que no habría despedido a Ana María y la estaba esperando (Foto: captura Radio Fórmula)

Ana María no se quedó de brazos cruzados e inmediatamente lo compartió con sus seguidores, pues se dio cuenta de que había dos circunstancias que no se habían cerrado a causa de esto: no le habían pagado por su trabajo en enero y no tocaron el tema de su indemnización.

Maxine respondió a su amiga que ella nunca la corrió y que iban a esperarla en el siguiente programa. Luego de esto, en la Conciliación y Arbitraje, desconoció su relación laboral.