“Se burlaban de mí”: Joven logró graduarse como contador vendiendo globos

El ahora y el antes, plasmado en una foto. El globero logró cumplir su sueño de ser contador. (Facebook Eduardo Chamé)

Años de esfuerzo, recibir burlas de la gente, trabajar desde temprano, y sobre todo solventar sus gastos, no fueron impedimento para Eduardo Chamé, un joven originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que logró cumplir su sueño al graduarse de la universidad como contador al vender globos en la calle.

El ahora contador, mediante una publicación de Facebook, dio a conocer su historia de superación y demostró que cualquier trabajo no es malo y no debe de dar vergüenza, pues gracias al oficio de globero pudo financiarse su profesión, demostrando que con deseo, dedicación y determinación pudo lograr que su sueño se haya hecho en realidad.

En una publicación con fecha del 1 de mayo, el chiapaneco agradeció a todas aquellas personas que le compraron un globo para sus hijos, ya que esto le permitió pagar algunas cosas, entre ellas, la más importante: su carrera como contador en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

“El día hoy me siento muy feliz y quiero agradecer a mi Familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, él sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, que no lo he tenido nada fácil, pero que poco a poco voy logrando mis metas. Gracias a ellos pude pagar mis pasajes, inscripciones, libros, alimentos” y todo lo necesario para poder seguir estudiando”, escribió.

El oficio de globero le ayudó en los gastos de la casa

Globero en la Ciudad de México durante el Día de Reyes. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Eduardo confesó que el oficio de globero no sólo le ayudó en acabar su carrera universitaria, ya que tenía diversos problemas económicos en casa, por lo que solía salir a las calles de Tuxtla Gutiérrez para vender globos a niños, para así poder dar gasto en su casa, tener dinero suficiente para los pasajes, las comidas y los gastos escolares.

“No todos tenemos las mismas oportunidades, muchas veces toca trabajar doble, bajo el sol, bajo la lluvia e ir a estudiar cansado, desvelado y cuestionando si realmente valdrá la pena tanto esfuerzo, y ahora puedo asegurar que vale la pena porque hoy día siento una gran felicidad por llegar hasta este momento que muchas veces me parecía eterno”, relató

En la publicación, destaca las dos fotos de Eduardo, el antes y el ahora, donde aparece primero cargando un palo, el cual sostiene diversos globos de colores, así como de personajes de caricaturas famosas ante el intensó calor del centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y en la otra, aparece posando para la cámara luciendo un traje azul rey, corbata naranja y lentes oscuros, esto antes de la ceremonia de graduación como contador.

Le demostró a los que se burlaron que pudo lograr su meta

Finalmente, el joven universitario le dedicó un mensaje a todas aquellas personas que se burlaron de él por vender globos en la calle, resaltando que no hay trabajo malo, sino el que no quiere prosperar para salir adelante.

“Al mismo tiempo quiero expresarle a todos aquellos que alguna vez se burlaron de mí, que no hay trabajo vergonzoso, que cuando se quiere salir adelante, uno debe trabajar en lo que sea, los vendedores ambulantes somos personas que también tenemos sueños, que estamos forjando nuestro futuro, por ello hay que respetar y valorar el trabajo por muy humilde que sea, porque más adelante ese vendedor al que hoy rechazas será el profesionista que mañana tú puedas necesitar”, finalizó.

Eduardo Chamé demostró qué el que persevera alcanza y consiguió acabar la carrera de contador. (Facebook Eduardo Chamé).

La publicación se volvió viral y hasta el momento lleva más de 600 mil reacciones y más de 200 comentarios de internautas, que lo han felicitado a pesar de los grandes obstáculos que ha superado de su vida cotidiana.

“¡Muchas felicidades!, ¡Que Dios te acompañe para que sigas cumpliendo todos tus sueños, eres un verdadero ejemplo para estas generaciones que solo piensan en ser “influencer”; “No te conozco, hermano, pero una historia que vale la pena compartir, muchas felicidades y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de tu vida profesional”; Wow! No te conozco Eduardo, pero Dios bendiga tu vida y todo lo que se hace con amor, no queda sin recompensa. Que se te devuelva en abundancia económica todo lo que has trabajado, muchísimo éxito en todo!”; Felicidades al Joven Eduardo por su entrega, por su deseo de ser alguien en la vida, ojalá y todos pensaran así. Habremos muchos padres que como sufrimos, no quisimos que nuestros hijos sufrieran y le hemos hecho un gran mal, no les enseñamos a ganarse las cosas”, fueron algunos de los comentarios destacados en el post del ahora contador.