Edith Márquez y su agridulce paso por Vaselina: “Cosas no tan positivas”

La cantante participó en la primera versión de 1984

Edith Márquez se encuentra en medio de una gran gira de conciertos que la llevará a diversas localidades de México y, por primera vez, a Estados Unidos, donde su público la ha solicitado a través de los años, por lo que el tour de la cantante mexicana promete ser entrañable y emotivo para sus fans.

Con un cuarto de siglo de carrera como intérprete solista cuando debutó con el álbum Frente a ti, Edith se ha consolidado como una de las exponentes de música vernácula y baladas más sobresalientes del país, pero no siempre le ha dado voz a temas clásicos de la canción mexicana pues hace casi cuarenta años también bailó rock and roll.

En 1984 se estrenó la comedia musical Vaselina en los llamados ‘Televiteatros’, protagonizada por un elenco infantil que incluyó a los integrantes de Timbiriche, el grupo que recién había sido lanzado por Televisa bajo la dirección de Luis de Llano y su hermana, Julissa, obra de teatro en la que Edith debutó.

Parte del elenco original y artistas nuevos son parte de la versión renovada de Vaselina (Instagram: @erikrubin)

En charla con Infobae México, la cantante de Mi error, mi fantasía recordó la entrañable puesta teatral que este año vuelve con una reposición comandada por el productor Alex Gou y donde Diego Shoening, Alix Bauer, Mariana Garza, Benny Ibarra y Erik Rubín volverán a los roles principales cuatro décadas después.

Al respecto de su posible participación en Vaselina con Timbiriche, así lo dijo Edith: “Es un poco complicado, me encantaría porque siempre tuve ganas de hacer un personaje en esa obra tan emblemática también y que significa tanto para mí”.

Y es que la cantante de Mírame fue parte del ensamble coral, por lo que ‘se quedó con la espinita’ de dar vida a un rol en la historia ambientada en los años 50.

“Porque cuando yo estuve formaba parte del grupo, del coro, entonces me encantaría, pero sí lo veo complicado por cuestiones de la gira y de los tiempos”

Edith participó en la comedia cuando fue protagonizada por Timbiriche hace cuarenta años (Archivo)

Pero Vaselina, donde también actuaron de niños figuras como Stephanie Salas, Angélica Vale, Lolita Cortés y Eduardo Capetillo, fue para Edith una experiencia un tanto agridulce.

“Tengo miles de recuerdos, cuando yo entré a la obra le verdad es que no me sabía ningún baile, a mí me dijeron que me los iban a enseñar, cosa que no pasó, al final me los tuve que aprender sola y pues eso me… el irme enfrentando a las cosas no tan positivas que tiene la vida y que tiene esta carrera, es lo que me ha hecho aprender y crecer”, recordó la mamá de Bastian, quien este año debutará oficialmente como cantante.

Hace casi cuarenta años Edith Márquez participó como parte del coro de Vaselina, pero se quedó con las ganas de interpretar un papel Foto: Infobae

En este tono emotivo, la también actriz de la recordada serie Papá Soltero reflexionó sobre su carrera, a 25 años del lanzamiento de Frente a ti.

“Le diría a esa Edith que ha valido mucho la pena el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, el no desistir, el no dejar de creer que se pueden lograr las cosas, así es que felicidades, de pronto los seres humanos somos muy duros con nosotros mismos y nos olvidamos también de darnos un apapacho y una felicitación”

Márquez se presentará este año en diferentes escenarios de México y Estados Unidos (Foto: Archivo)

A estas alturas de su carrera y con su gira estadounidense en puerta, Edith sueña con poderse presentar ante miles de personas en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, histórico espacio donde cada vez los conciertos son más frecuentes.

“A qué artista no le gustaría presentarse en un lugar tan impresionante como el Zócalo, sería algo increíble y así como las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, como esta gira que estoy presentando, llegará el momento en que pueda presentarme, algún día, en un lugar tan imponente”, compartió la artista.