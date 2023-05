Daniel Bisogno y Pedro Sola criticaron a Shakira: “Es de ardidos”

Los conductores expresaron que están cansados del discurso de Shakira tras el fin de su matrimonio con Piqué (Fotos: Instagram)

El pasado sábado 6 de mayo Shakira fue galardonada como “La mujer del año” durante la primera gala Mujeres Latinas en la Música emitida por la revista Billboard. Luego de recibir el reconocimiento de las manos de Maluma, la cantante colombiana emitió un viral discurso que ha tenido todo tipo de repercusiones en el mundo del espectáculo hispanohablante.

Por este motivo, durante la edición del lunes 8 de mayo en Ventaneando sus conductores emitieron todo tipo de comentarios y posturas a favor y en contra, siendo Daniel Bisogno y Pedro Sola los principales detractores y Linet Puente la gran defensora de la compositora y el movimiento feminista que ha encabezado.

“Eterno, recurrente. He escuchado eso mil veces, ¡ya chole! Ya bastante con la canción y lo que ha cobrado, como para seguir con eso”, expresó el también comediante, siendo interrumpido por su compañera que retomó una viral frase dentro de su tiradera a lado de Bizarrap “Ahora ya no se llora, ahora se factura”. Idea con la que no concordó Bisogno ya que remató: “Que arregle sus facturas con hacienda, esas son las que tiene que arreglar”.

Shakira pronunció un poderoso discurso sobre las mujeres en la gala de Billboard (Foto: captura Twitter)

Sin embargo, el conductor de espectáculos reconoció que las palabras de Shakira deben seguir repitiéndose. “De ese discurso que, si bien repitió muchas palabras, que podemos encontrar en muchos lugares, sí dejó ver algunas cosas de ‘no importa si te pusieron el cuerno o no’”.

Luego de que Linet Puente y Rosario Murrieta, sus compañeras en la emisión, defendieran a la estrella colombiana, Bisogno señaló que el discurso de la artista de 46 le pareció excesivo. “No crees que es demasiado ya, ya es de ardido absolutamente. Ya es un exceso”, expresó.

Además, Pedro Sola también señaló que el discurso de la cantante de ¿Dónde están los ladrones? fue muy extenso para su gusto. Al final, Linet Puente ofreció una disculpa por los comentarios de sus compañeros.

Shakira y Thalía presumieron mutuamente su encuentro en la ceremonia (Twitter/@shakira)

¿Qué dijo Shakira en su discurso feminista?

Luego de ser reconocida como la “Mujer del año” por la prestigiosa revista de música, Shakira admitió que el último ha sido un año con grandes cambios en su vida, los que la hicieron reflexionar sobre su condición de mujer.

“Ha sido un año de cambios en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente”, dijo en un inicio en el discurso donde destacó que cayó en cuenta de que las mujeres son más fuertes y valerosas de lo que algunos creen.

“Es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de los que creemos, más independientes de lo que nos enseñaron”, expresó.

Tras los últimos meses en que ha estado en medio de los reflectores por la polémica separación que vivió de su expareja y padre de sus dos hijos, Gerard Piqué, la barranquillera dijo sentir que actualmente no necesita a nadie más para aceptarse como es.

Shakira ha reflexionado en los últimos meses acerca de su condición como mujer y las relaciones (Foto: Instagram)

“¿A qué mujer no le ha pasado que, por buscar la atención o el cariño del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”, expresó.

La también empresaria y filántropa aludió a la supuesta infidelidad del futbolista catalán, quien actualmente se encuentra en una relación con Clara Chía Marti. “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.