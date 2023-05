Conductores de “De primera mano” reaccionaron a las particulares anécdotas de Martha Higareda

Con opiniones encontradas, "De Primera mano" reaccionó a las anécdotas de la actriz de "Amarte duele"

Luego de que Martha Higareda se volviera tendencia en redes sociales por sus curiosas historias, mismas que fueron tachadas de mentiras por los internautas, los conductores del programa de espectáculos De primera mano, entre ellos Gustavo Adolfo Infante, reaccionaron.

Desde empezar a hablar a los 4 meses, haber sido salvada por Ryan Gosling de caer al suelo y hasta rechazar protagonizar una película con Robert Pattinson por estar enfrascada en la producción de No manches, Frida, Martha Higareda generó un debate en redes sociales sobre si sus experiencias son realidades o sólo mentiras para llamar la atención.

Tras presentar una nota, los conductores de De primera mano se pronunciaron al respecto. Gustavo Adolfo Infante se mostró divertido con las declaraciones de la actriz, “qué grandes declaraciones”, dijo, y añadió que para él, Higareda era una cómica involuntaria; sin embargo, dejó claro que no sabía a ciencia cierta si lo que decía era cierto o no, pero que le habían pasado cosas “muy extrañas”.

Los conductores de "De primera mano" reaccionaron muy divertidos ante las polémicas de Martha Higareda (instagram/marthahigareda) (captura:Youtube/ImagenEntretenimiento)

Addis Tuñon, quien también es tía de Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, contó que luego de enterarse de las declaraciones de la actriz de Amarte Duele se dio a la tarea de investigar, consultando no solamente a Google, sino a dos especialistas que fueran capaces de despejarle las dudas acerca de si Martha Higareda decía la verdad o no cuando contó que había empezado a hablar a los cuatro años.

Según lo que la periodista de espectáculos contó, Martha Higareda sería un caso insólito, por no decir imposible, pues contó que los niños, apenas a los cuatro a siete meses de edad, comienzan a balbucear palabras sin mucho sentido, como “ma, me o mi”. Ante eso, Infante dijo que eso no era hablar, sino una interpretación que los adultos le dábamos a los sonidos de los bebés.

Érika González, quien es también conductora de De primera mano, dijo que ella amaba todo lo que había generado la polémica de Martha, que le gustaban mucho los memes y los videos de doblaje que hacían al respecto los “influencers” y los creadores de contenido en las redes sociales.

Los encuentros de la mexicana con figuras de Hollywood fue comprobada por diversos usuarios

Lalo Carrillo, por su parte, reveló que creía completamente en las palabras de Martha Higareda y que lo hacía después de ver un video de un internauta donde mostró las pruebas y razones por las que la actriz de Niñas mal estaría diciendo la verdad, y mencionó que la película de Robert Pattinson que, supuestamente rechazó, había fracasado en taquilla, mientras que No manches, Frida había sido un total éxito económico de más de 23 millones de dólares recaudados.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante comentó que No manches, Frida era de las peores películas que había visto en su vida y que no entendía de donde venía tanto éxito monetario.

Lalo Carrillo insistió en creer a la actriz y se refirió a cuando ella declaró soñar en inglés cuando se encuentra en Estados Unidos, diciendo: “Si es una mujer que vive todo el tiempo en Hollywood y estás con el nice to meet you, where are you from?, fine, thank you and you?, cuando te vas a dormir pues sí sueñas”.

La actriz defendió su libertad de compartir historias

Addis Tuñon, muy divertida, dijo que, aunque no cuadraban sus datos proporcionados por especialistas entorno a sus extraordinarias habilidades vocales de Martha durante su niñez, sí creía que fuera probable que se encontrara cara a cara con un ídolo de Hollywood como Ryan Gosling. “Yo amo a Martha porque está contando su vida y no es lo que te sucede sino cómo lo interpretas. Ella así lo vio, así lo vivió”, dijo.

Del mismo modo, Lalo Carrillo dijo que si Eiza González hablara más a detalle de su vida con la prensa, también diría cosas como esas.